Найкращий спосіб зупинити війну - посилити тиск на Росію, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія продовжуватиме тактику затягування часу без максимального тиску на неї.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну Росії – максимально посилити тиск на Москву. Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем в Сенаті США. Це амбітно. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру", - зазначив фінський лідер.

Стубб наголосив, що без максимального тиску РФ продовжить свою тактику затягування, і війна триватиме в осяжному майбутньому.

Раніше повідомлялось, що американські сенатори закликають запровадити жорсткі санкції проти РФ у разі її відмови від подальших кроків до миру в Україні. Санкції можуть включати 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

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