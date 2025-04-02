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Найкращий спосіб зупинити війну - посилити тиск на Росію, - Стубб

Стубб закликав посилити тиск на Росію

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія продовжуватиме тактику затягування часу без максимального тиску на неї.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну Росії – максимально посилити тиск на Москву. Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем в Сенаті США. Це амбітно. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру", - зазначив фінський лідер.

Стубб наголосив, що без максимального тиску РФ продовжить свою тактику затягування, і війна триватиме в осяжному майбутньому.

Раніше повідомлялось,  що американські сенатори закликають запровадити жорсткі санкції проти РФ у разі її відмови від подальших кроків до миру в Україні. Санкції можуть включати 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

Читайте: США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти безпілотники

Стубб закликав посилити тиск на Росію

Автор: 

санкції (11806) США (22685) Стубб Александр (82)


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Топ коментарі
+4
Тиснути добре треба було ще 3 роки тому.... І не металоломом 40 річним а новітньою технікою та зброєю..
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02.04.2025 13:51
+1
Это истина прописная, как дважды два четыре.
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02.04.2025 13:49
+1
Саме так. А тепер, на жаль, вже пізно. Лише безпосередній вступ НАТО у війну.
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02.04.2025 13:58
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А Трамп що каже? - ти ж два дні як балакав з ним
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02.04.2025 13:49 Відповісти
Это истина прописная, как дважды два четыре.
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02.04.2025 13:49 Відповісти
Тиснути добре треба було ще 3 роки тому.... І не металоломом 40 річним а новітньою технікою та зброєю..
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02.04.2025 13:51 Відповісти
Саме так. А тепер, на жаль, вже пізно. Лише безпосередній вступ НАТО у війну.
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02.04.2025 13:58 Відповісти
Скоріше марсіани за Україну вступляться
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02.04.2025 14:05 Відповісти
Так отож.
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02.04.2025 14:13 Відповісти
Все залежатиме хто керує кацапією чи буде керувати. США тисло японський імперіалізм перед Другою світовою ще довше, а що отримали натомість ? Перл-Харбор ! Від санкцій на столі в олігархів кацапії не зникнуть блюда з французького ресторану.
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02.04.2025 14:04 Відповісти
Абсолютно вірно! Маньякам всі санкції до одного місця. Вони його лише більше розпалюють. Допоможе лише фізичне знищення.
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02.04.2025 14:15 Відповісти
Може у вас є варіанти вплинути на т, хто там керуватиме? Чи може у Фінлянції є засоби впливу? Так чого ж не впливаєте то?
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02.04.2025 14:17 Відповісти
Чи є у Фінляндіє засоби впливу - це інше питання ! Я лише стверджую те, що написав. Санкційний тиск не впливає на рішення маніяків, які розробили стратегічний план "Перетворення Європи у свій жаб'ячий базар".
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02.04.2025 14:21 Відповісти
Це ясно всім але не майстру супер-угод, шестикратному банкруту та двократному переможцю імпічментів, великому Трампу. Він думає, що почісування путлера за вушком, лестощі та інші пряники зроблять плюгавого маніяка зговірливим, в той час коли той потребує гарних стусанів та ударів в печінку. Може величному Трампу ніколи, бо він ображає та розганяє партнерів та союзників і з насолодою крушить фондовий ринок США.
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02.04.2025 14:09 Відповісти
 
 