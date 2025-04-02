Американський законопроєкт про санкції проти РФ передбачатиме 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російські ресурси, - The Washington Times

Американські сенатори закликають запровадити жорсткі санкції проти РФ у разі її відмови від подальших кроків до миру в Україні. Санкції можуть включати 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Times.

Як зазначається, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.

Серед 50 співавторів законопроєкту в Сенаті - однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - йдеться у спільній заяві сенаторів.

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Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України. Обмеження будуть застосовані, якщо мирні переговори зірвуться або угода буде досягнута, але порушена Росією.

Зокрема, закон може ввести 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Це могло б надати певні гарантії президенту Володимиру Зеленському, який заявив, що хоче, щоб захист від нового російського військового вторгнення був закріплений в угоді.

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У документі сенатори висловили сподівання, що в 2025 році президент Трамп і його команда "досягнуть того, що не вдавалося світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної та демократичної України".

"Ці санкції проти Росії вже готові й отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників", - зазначили автори документу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Сенаті США з’явиться законопроєкт про посилення санкцій проти РФ. Також повідомлялося, що Трамп розчарований Путіним і готується вдарити жорсткими санкціями по "тіньовому флоту" РФ.