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Новини Санкції проти Росії
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Американський законопроєкт про санкції проти РФ передбачатиме 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російські ресурси, - The Washington Times

США готують нові санкції проти РФ

Американські сенатори закликають запровадити жорсткі санкції проти РФ у разі її відмови від подальших кроків до миру в Україні. Санкції можуть включати 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Times.

Як зазначається, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.

Серед 50 співавторів законопроєкту в Сенаті - однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - йдеться у спільній заяві сенаторів.

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Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України. Обмеження будуть застосовані, якщо мирні переговори зірвуться або угода буде досягнута, але порушена Росією.

Зокрема, закон може ввести 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Це могло б надати певні гарантії президенту Володимиру Зеленському, який заявив, що хоче, щоб захист від нового російського військового вторгнення був закріплений в угоді.

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У документі сенатори висловили сподівання, що в 2025 році президент Трамп і його команда "досягнуть того, що не вдавалося світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної та демократичної України".

"Ці санкції проти Росії вже готові й отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників", - зазначили автори документу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Сенаті США з’явиться законопроєкт про посилення санкцій проти РФ. Також повідомлялося, що Трамп розчарований Путіним і готується вдарити жорсткими санкціями по "тіньовому флоту" РФ.

Автор: 

росія (65052) санкції (11806) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+25
Вірогідність цього приблизно така сама як колонізація Марса в цьому десятиріччі....
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02.04.2025 06:52
+18
Та слобо Додіку таке зробити.
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02.04.2025 06:42
+12
Хотілося що б це було зроблено ,але мало вірится що рудий підпише для нього найкривавіший терорист "хороший хлопець".
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02.04.2025 06:50
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Та слобо Додіку таке зробити.
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02.04.2025 06:42 Відповісти
От Бідон зразу б таке зробив . Але шось мішало танцору - чи то певні власні органи ,чи то Трамп.....
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02.04.2025 09:18 Відповісти
Касаб, Джо треба шоденно дякувати за те шо він зробив для Украіни. А ось тобі, касаб, як мордовському чи чувашському танцюристу (а не танцору) заважає ( а не мІшає) відсутність мозоку, як і іншому гівну людства з тавром "россиянин".
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02.04.2025 09:39 Відповісти
До речи, удмурт, а шо там твій плешивий божок-недомерок на лабутенах і серущий у валізу, ще не сдох? Може він вже давно у морозильнику а ти все намагаєшся йому сраку поцюлювати та вилізати? Табасаран ти цьомкаєш та лижеш сраку яка не справжня, як і твій срарь.
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02.04.2025 09:44 Відповісти
Раз Ліндсі Грей в компанії, значить сам Додік *дав сігнал*.
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02.04.2025 06:48 Відповісти
Хотілося що б це було зроблено ,але мало вірится що рудий підпише для нього найкривавіший терорист "хороший хлопець".
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02.04.2025 06:50 Відповісти
Вірогідність цього приблизно така сама як колонізація Марса в цьому десятиріччі....
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02.04.2025 06:52 Відповісти
Тобто 1?
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04.04.2025 02:56 Відповісти
Грем і Блюменталь раніше висунули спільні законопроєкти проти Росії.

У вересні 2022 року та червні 2024 року вони пропонували визнати Росію державою-спонсором тероризму.

У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад $300 млрд заморожених активів РФ та передати їх Україні.

Всі ці ініціативи не отримали продовження.
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02.04.2025 06:59 Відповісти
Так ніхто російську нафту і не купує. Перевантажують у морі, і стає вона не російською. А платять через крипту і підставні компанії в Еміратах.
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02.04.2025 07:00 Відповісти
Вася, нафту юралс ще десь добувають?
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02.04.2025 08:10 Відповісти
Запишуть венесуельською. Папір все стерпить.
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02.04.2025 11:51 Відповісти
ну вже не факт, що венесуельською, бо на Венесуелу на днях наклали санкції.
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02.04.2025 12:43 Відповісти
Емірати швиденько всіх русаків нах пішле, як тільки 500% загрожуватиме.
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02.04.2025 08:55 Відповісти
черговий блеф старого катали. Але життя не є Катран, де діють трохи інши закони. Гадаю, ***** в черговий раз посміхнеться над "зусиллями" рудого бабуіна
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02.04.2025 07:14 Відповісти
Ого,а те кто покупают россияшкинские реакторы тоже будут наказаны,сенаторам наверное будет по кайфу наложить санкции на подкупольных идиотов.
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02.04.2025 07:44 Відповісти
Самые крупные покупатели кацапской продукции Китай, Индия и Европа. Трампу пора перестать постоянно блефовать. Если конечно это не фейк коммунистов из WP.
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02.04.2025 07:47 Відповісти
І купці землі возплачуть і поридають за нею, бо товарів їхніх ніхто більше не купує...
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02.04.2025 07:53 Відповісти
Что бы там они не приняли, главное как это будет соблюдаться и контролироваться... Но в одном точно уверен, если бы ЕС или США действительно захотели, например (о фортуна) рф с дуру совершает (харакири) то, чем их и западная пропаганда бахвалится/пугает свое население - нападает на страну НАТО, то первый же пакет санкций (помимо военного ответа) по силе превзошел бы все то, что за три года они вместе напринимали.
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02.04.2025 08:38 Відповісти
краще 500 Томагавків по кацапії замість 500 мит !
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02.04.2025 08:43 Відповісти
Не пишите дурниць. Вы помните 60 Томагавков по сельскому аэродрому в Сирии? Он заработал на следующий день. Это все равно что два залпа Града. Телевизор делает людей глупыми.
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02.04.2025 09:15 Відповісти
особливо коли цей телевізор знаходиться в США ! ти мені мешканцю Сумщини розповідаєш що 500 Томагавків дурниця ? я бачив влучання КАБів ,це повністю знищенна прикордонна застава , відділення банку , чи під'їзд багато квартирного будинку ...
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02.04.2025 09:33 Відповісти
Це вам не санкції 3/10 від старика Байдена. Трамп шарить!!!
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02.04.2025 08:46 Відповісти
Не бреши, це не пропозиція твого трампа! Читати не вмієш?
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02.04.2025 12:21 Відповісти
так шарить, що запросив Кіріла Дмітрієва до себе в Америку та ще й зняв проти нього санкції. а це куди більша реальність, ніж той закон, який написали ці сенатори. закон для страху, а візит Дмітрієва для утряски низки нюансів, щоб далі рухатися по треку заморозки війни. для Рудого пріоритет не томагавки, а саме заморозка війни. невже ти цього ще не збагнув?
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02.04.2025 12:51 Відповісти
Ці санкціі .... якщо будуть представлені на голосування.
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02.04.2025 08:49 Відповісти
Є дУрні, є тарифи, і є писані торби... Дурні носяться з тарифати, як з писаною тобою....
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02.04.2025 09:00 Відповісти
а чому не 50000000000% ? Так страшніше виглядає
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02.04.2025 09:10 Відповісти
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02.04.2025 09:15 Відповісти
В принципі Трамп може знищити немитих, якщо захоче. Точніше знищимо ми, а Трамп допоможе. Тут ключове - якщо захоче.
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02.04.2025 09:40 Відповісти
Ви скажіть, чи сенатор Корі Ентоні Букер вже закінчив свою промову?
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02.04.2025 12:17 Відповісти
 
 