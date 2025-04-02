У Сенаті США з’явиться законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, - Reuters

Двопартійна група сенаторів США хоче винести на голосування законопроєкт, який покликаний посилити санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що половина Сенату США, 25 республіканців і 25 демократів, об’єдналися в вівторок, щоби виступити за впровадження санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться вести добросовісні переговори про мир з Україною.

Головні автори закону, сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявили, що документ міститиме нові санкції проти Росії, а також суб’єктів, які підтримують агресію РФ проти України. При цьому пропонується, щоби вони були запроваджені, якщо Москва не братиме добросовісної участі в переговорах або якщо після мирної угоди вдаватиметься до інших спроб підірвати суверенітет України.

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"Санкції проти Росії вимагають також введення тарифів проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти",- йдеться в заяві сенаторів.

У той час, як багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримали Україну в її протистоянні російським загарбникам, все більше союзників Трампа стають "холоднішими" до цієї ідеї, зазначається в публікації. Прихильники представленого документа кажуть, що він буде прийнятий переважною підтримкою в обох палатах, якщо лідери республіканців дозволять винесення його на голосування.

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