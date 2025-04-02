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Новини Санкції США проти Росії
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У Сенаті США з’явиться законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, - Reuters

сша,сенат

Двопартійна група сенаторів США хоче винести на голосування законопроєкт, який покликаний посилити санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що половина Сенату США, 25 республіканців і 25 демократів, об’єдналися в вівторок, щоби виступити за впровадження санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться вести добросовісні переговори про мир з Україною.

Головні автори закону, сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявили, що документ міститиме нові санкції проти Росії, а також суб’єктів, які підтримують агресію РФ проти України. При цьому пропонується, щоби вони були запроваджені, якщо Москва не братиме добросовісної участі в переговорах або якщо після мирної угоди вдаватиметься до інших спроб підірвати суверенітет України.

Читайте: Демократ Букер понад 17 годин виступає в Сенаті США з критикою політики Трампа: згадав Зеленського і Путіна

"Санкції проти Росії вимагають також введення тарифів проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти",- йдеться в заяві сенаторів.

У той час, як багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримали Україну в її протистоянні російським загарбникам, все більше союзників Трампа стають "холоднішими" до цієї ідеї, зазначається в публікації. Прихильники представленого документа кажуть, що він буде прийнятий переважною підтримкою в обох палатах, якщо лідери республіканців дозволять винесення його на голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Стубб після зустрічі з Трампом: США можуть ввести нові санкції проти РФ вже найближчим часом

Автор: 

росія (65052) санкції (11806) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+2
Алілуйя!
коли буде законопрект про нову допомогу? вашими санкціями ситий не будеш і москаля не вб'єш.
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02.04.2025 02:04
+2
Світ, розділений між великими державами, може опинитися перед загрозою ядерної війни. Навіть для Сполучених Штатів ситуація буде небезпечнішою, ніж здається.

Озираючись назад, вчені часто розглядають холодну війну з її суперництвом між радянською та американською сферами впливу як епоху стабільності. Насправді це не так. Зміни у військовому балансі призвели до кризи з високими ставками в Кореї, Берліні, на Кубі та в інших країнах, коли наддержави випробовували рішучість одна одної захищати свої сфери впливу. Ця історія служить попередженням про те, що може чекати попереду.
Угоди зі сферою впливу не є священними. Вони тривають лише доти, доки існує баланс сил, який їх породив. Якщо угоди з Москвою та Пекіном зміцнять їхні позиції у життєво важливих регіонах, це може ознаменувати початок, а не кінець прагнення цих країн змінити існуючий порядок.
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02.04.2025 02:54
+2
Все прекрасно, але ключове- якщо! винесуть на голосування., а там джонсон...
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02.04.2025 06:35
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Алілуйя!
коли буде законопрект про нову допомогу? вашими санкціями ситий не будеш і москаля не вб'єш.
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02.04.2025 02:04 Відповісти
Дякуємо, Америка !
Діп стейт живьот, діп стей работаєт!

Санкції позбавляють уйла купувати біомусор в рашці, а отже, воювати
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02.04.2025 03:22 Відповісти
Світ, в якому великі держави встановлюють правила і змушують слабші країни їх дотримуватися, швидше за все, цілком влаштує Трампа.

Власна історія Америки доводить, наскільки короткочасними є угоди між великими державами. Коли Джеймс Монро видав свою однойменну доктрину, він пообіцяв не втручатися в справи Європи, якщо Європа не буде втручатися в справи Америки. Ця обіцянка діяла рівно стільки, скільки відповідала інтересам США.
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02.04.2025 02:29 Відповісти
Війна між Росією та Україною є апогеєм 25-річного проєкту з відродження першості Росії в регіоні, який росіяни називають "ближнім зарубіжжям".
Сі Цзіньпін прагне до «Азії для азіатів». Це означає, що в регіоні має домінувати Пекін, а Вашингтон має бути виключений.
Іран витратив два десятиліття на побудову власної близькосхідної імперії, перш ніж зіткнутися з опором Ізраїлю минулого року.
Псевдоавторитарна Туреччина намагається повернути колишню славу Османської імперії від Північної Африки до Кавказу.

Протягом багатьох років США чинили опір цим зусиллям. Однак чинити опір ставало все важче в міру того, як змінювався баланс сил. Складається враження, що сьогодні Сполучені Штати вже не заперечують проти сфер інтересів.
Трамп заявив, що Росія буде і, можливо, повинна домінувати на значній частині України.
Він і кілька його радників припустили, що Тайвань неминуче стане китайським. Трамп довгий час висловлював суперечки щодо альянсів США, які заважають Пекіну та Москві пригнічувати слабших сусідів. Він відкрито прагне розрядки з автократами, які прагнуть домінувати у своїх регіонах.
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02.04.2025 02:43 Відповісти
Світ, розділений між великими державами, може опинитися перед загрозою ядерної війни. Навіть для Сполучених Штатів ситуація буде небезпечнішою, ніж здається.

Озираючись назад, вчені часто розглядають холодну війну з її суперництвом між радянською та американською сферами впливу як епоху стабільності. Насправді це не так. Зміни у військовому балансі призвели до кризи з високими ставками в Кореї, Берліні, на Кубі та в інших країнах, коли наддержави випробовували рішучість одна одної захищати свої сфери впливу. Ця історія служить попередженням про те, що може чекати попереду.
Угоди зі сферою впливу не є священними. Вони тривають лише доти, доки існує баланс сил, який їх породив. Якщо угоди з Москвою та Пекіном зміцнять їхні позиції у життєво важливих регіонах, це може ознаменувати початок, а не кінець прагнення цих країн змінити існуючий порядок.
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02.04.2025 02:54 Відповісти
Талант політика не копирсатись у сьогоднішньому дні, а бачити наперед на кілька десятиліть.
Монро не був розумним політиком епохи розвинутого імперіалізму

.
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02.04.2025 03:26 Відповісти
А трамп взагалі дрібний бакалійник з американського тауну, себто, ПГТ.

.
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02.04.2025 03:31 Відповісти
А потім кілька років сперечатимуться, що таке "добросовісні переговори", аби не застосовувати санкції.
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02.04.2025 04:48 Відповісти
Все прекрасно, але ключове- якщо! винесуть на голосування., а там джонсон...
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02.04.2025 06:35 Відповісти
Досить розмов, треба діяти - пуйло розуміє тільки силу
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02.04.2025 08:32 Відповісти
Свежо предание, свежо
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02.04.2025 09:24 Відповісти
Ви скажіть, чи сенатор Корі Ентоні Букер вже закінчив свою промову?
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02.04.2025 12:16 Відповісти
 
 