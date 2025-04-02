У Сенаті США з’явиться законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, - Reuters
Двопартійна група сенаторів США хоче винести на голосування законопроєкт, який покликаний посилити санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що половина Сенату США, 25 республіканців і 25 демократів, об’єдналися в вівторок, щоби виступити за впровадження санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться вести добросовісні переговори про мир з Україною.
Головні автори закону, сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявили, що документ міститиме нові санкції проти Росії, а також суб’єктів, які підтримують агресію РФ проти України. При цьому пропонується, щоби вони були запроваджені, якщо Москва не братиме добросовісної участі в переговорах або якщо після мирної угоди вдаватиметься до інших спроб підірвати суверенітет України.
"Санкції проти Росії вимагають також введення тарифів проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти",- йдеться в заяві сенаторів.
У той час, як багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримали Україну в її протистоянні російським загарбникам, все більше союзників Трампа стають "холоднішими" до цієї ідеї, зазначається в публікації. Прихильники представленого документа кажуть, що він буде прийнятий переважною підтримкою в обох палатах, якщо лідери республіканців дозволять винесення його на голосування.
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коли буде законопрект про нову допомогу? вашими санкціями ситий не будеш і москаля не вб'єш.
Діп стейт живьот, діп стей работаєт!
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