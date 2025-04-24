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Новости Массированный ракетный обстрел Поддержка Украины Польшей
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МИД Польши после ракетного удара РФ по Киеву: Нужно еще больше усилить помощь Украине

Украина и Польша ведут

В ответ на очередную массированную атаку России на Киев в Министерстве иностранных дел Польши призвали к дальнейшему укреплению поддержки Украины.

Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что этот удар - еще одно подтверждение истинных намерений Кремля и того, что Владимир Путин не стремится к завершению войны.

"В такие моменты из Польши всегда звучат слова поддержки. Но прежде всего нужно еще больше усилить помощь Украине", - подчеркнул Вронский.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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МИД (6952) обстрел (27202) Польша (8415) война в Украине (3902)


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Військових пришліть.
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24.04.2025 15:45 Ответить
У мене навіть далеко не вичерпний список посилювачів є. Сьогодні буде поповнення.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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24.04.2025 15:47 Ответить
Потужне підсилення
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24.04.2025 16:02 Ответить
Ага, і ще більше ексгумовувати кістки яким треба дати спокій...
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24.04.2025 15:56 Ответить
Та куди вже далі посилювати? Тільки язиком.
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24.04.2025 15:56 Ответить
будуть по 5 літаків піджіймати під час наших тривог
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24.04.2025 16:05 Ответить
Що опять хфермерів на кордони вишлють щоб більше зговорчіві були .
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24.04.2025 18:07 Ответить
 
 