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Новости Массированный ракетный обстрел
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Лемми осудил атаку РФ на Киев: "Это не действия человека, который стремится к миру"

Лемми рассказал, что Британия инвестирует в производство украинских дронов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил очередную массированную атаку России на Киев и другие украинские города, которая унесла жизни мирных жителей и привела к многочисленным ранениям.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Лемми отметил, что в момент, когда украинские чиновники находились в Лондоне и работали над установлением мира, Россия под руководством Владимира Путина обстреливала мирное население.

"Это не действия человека, который стремится к миру", - заявил британский министр.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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Автор: 

Лемми Дэвид (50) война в Украине (3902)


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Це абсолютно нормальний для кацапських нелюдів спосіб ведення перемовин.
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24.04.2025 15:23 Ответить
Це методичка від якої ліліпутін ніколи не відходив: "Перемовини - це прояв слабкості. На слабкість завжди відповідати ескалацією".
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24.04.2025 15:26 Ответить
Чому всі немов папуги повторюють кимсь колись "висмоктану з пальця" думку про те, що міжнародний маніяк-терорист хоче миру? Йому не потрібен мир, він неодноразово це підтверджував весь час свого царювання на болотах, тобто вже чверть століття.
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24.04.2025 15:32 Ответить
А п.дік з Пентагону що сказав?
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24.04.2025 15:33 Ответить
ПАР висловив співчуття ? Хоч мінімальний сенс від вояжу Зелі був би.
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24.04.2025 15:35 Ответить
Імпотенти обосрані. Та закрийте вже врешти решт небо над Україною і нема чого ссать ***** він нічого вам не зробить не сссить вже піздоболи.
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24.04.2025 15:42 Ответить
ууууу, засуджуємо, ууууу, але не більше. Ато путін нападьот
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24.04.2025 16:08 Ответить
А коли ху....ло стало людиною
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24.04.2025 16:20 Ответить
 
 