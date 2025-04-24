Лемми осудил атаку РФ на Киев: "Это не действия человека, который стремится к миру"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил очередную массированную атаку России на Киев и другие украинские города, которая унесла жизни мирных жителей и привела к многочисленным ранениям.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Лемми отметил, что в момент, когда украинские чиновники находились в Лондоне и работали над установлением мира, Россия под руководством Владимира Путина обстреливала мирное население.

"Это не действия человека, который стремится к миру", - заявил британский министр.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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