Зеленский о массированном обстреле РФ: Сегодняшняя атака одна из самых сложных, самых наглых со стороны России

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю массированную ракетно-дроновую атаку России одной из самых сложных и дерзких с начала полномасштабной войны, связав ее со стремлением РФ давить на США.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных, самых наглых со стороны России. 215, если я не ошибаюсь, зафиксировано ударных дронов, баллистических и других ракет по гражданской инфраструктуре, по людям, по жилому сектору, по различной инфраструктуре. То есть, это серьезный удар", - заявил Зеленский.

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Зеленский считает, что атака могла быть сигналом для Соединенных Штатов, чтобы усилить давление на Украину в международном контексте.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и давит на наших людей, давит и на Америку, с чем я еще связываю сегодняшний удар, или прежде всего", - сказал президент.

Он также отверг предположение, что удар был связан с его визитом в Южную Африку, однако отметил, что Россия не заинтересована в укреплении позиций Украины на африканском континенте.

"Путину не нравится присутствие Украины в Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные человеческие, прежде всего гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента", - добавил Зеленский.

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