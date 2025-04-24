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Верим, что ЮАР поможет заставить Путина поддержать режим полного прекращения огня, - Зеленский

Зеленский встретился с Рамафосой. Заявления президента

Президент Владимир Зеленский верит, что ЮАР поможет достичь полного прекращения огня.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ.

"Когда господин президент (Рамафоса. - Ред.) был с визитом в Украине, он говорил мне, что нужно прекращение огня. Я соглашался и говорил в ответ, что все зависит от желания России. Именно в Москве должны принять решение о тишине и отдать нужные приказы российской армии.

В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь, мы были абсолютно готовы к этому, действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной, но от российских ударов защищались", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США

Зеленский отметил, что после Пасхи Россия возобновила штурмы и обстрелы.

Президент подчеркнул важность давления на РФ.

"Очень верим, что президент (ЮАР. - Ред.), Южная Африка и другие партнеры в Африке помогут остановить Россию и заставить Путина поддержать режим полного безусловного прекращения огня", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) ЮАР (213)


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Топ комментарии
+18
Сама ПАР не зможе, але з підтримкою Сомалі і Зімбабве повинні впоратись.
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24.04.2025 14:13
+17
З якого переляку член БРІКС буде впрягатися за якусь Україну?
Щоб "подраконити" свого партнера - кацапетівку?
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24.04.2025 14:14
+16
Більше схоже, що Зеленський шукає куди здриснути...
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24.04.2025 14:15
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І сміх і гріх...
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24.04.2025 14:12 Ответить
вопрос веры у Зе на первом месте ?
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24.04.2025 14:12 Ответить
Іпанько.
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24.04.2025 14:12 Ответить
Сама ПАР не зможе, але з підтримкою Сомалі і Зімбабве повинні впоратись.
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24.04.2025 14:13 Ответить
а ми реготали, коли сібіга в сомалі катався.
ось вона, коаліція негроїдів.
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24.04.2025 14:22 Ответить
майже брати слов,яни,вже скоро на вулицях України,чорношкірі ,,українці,, приїдуть рятувати словянську націю,смішно???в мережах вже публікують фото перших рятувальників з бангладешу в пошуках українських дівчат
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24.04.2025 14:29 Ответить
Гірко...
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24.04.2025 14:48 Ответить
гірко не це,а те що більшість навіть не розуміють до чого це призведе,мусульмани це агресивна релігія від христіан,досить 5-10 років щоб у нас з ранку по містах почали волати імами і носії почали роз,яснювати місцевим хто на землі хозяїн
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24.04.2025 14:57 Ответить
Вчасно ви, товаришу гарант, у ПАР звалили
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24.04.2025 14:14 Ответить
Зараз ще якусь потужну угоду як підпише! Що потім казатимете?!
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24.04.2025 14:25 Ответить
Надпотужну! Якийсь мемасик про Трампа. Трамп це любить
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24.04.2025 14:37 Ответить
Та ну нах - мабуть курнув - Рамафоса ж з рашкою
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24.04.2025 14:14 Ответить
З якого переляку член БРІКС буде впрягатися за якусь Україну?
Щоб "подраконити" свого партнера - кацапетівку?
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24.04.2025 14:14 Ответить
Більше схоже, що Зеленський шукає куди здриснути...
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24.04.2025 14:15 Ответить
З язика зняли...
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24.04.2025 14:49 Ответить
Теж така думка з'явилася коли прочитала новину про те, що наш през полетів до ПАР.
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24.04.2025 16:49 Ответить
Якщо зібрати до купи усю інформацію про політику ПАР і уважно її вивчити - то стане ясно, що останнє, що буде робити ПАР, це вмовляти про щось путіна. Тож пертися туди Зеленському офіційно точно нехрін - тільки якщо не свої шкурні інтереси проштовхувати.
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24.04.2025 16:56 Ответить
"**#ся ! Все кричат..." Да и "другие партнеры в Африке" это туареги. Визит действительно важный, как я и думал.
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24.04.2025 14:15 Ответить
Треба ще й із Зімбабве позакликати до миру.
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24.04.2025 14:15 Ответить
Чим саме змусить Вова? Скаже - москаль, бананів нема?
********, це Вова на вас розрпховує коли верзе таку відверту куйню. Ви ж і не таке гівно від нього жрите.
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24.04.2025 14:16 Ответить
Нас вже остаточно вважає дурнями яким все зайде, будь яка муйня(
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24.04.2025 14:16 Ответить
Сьогодні давно не 1 квітня. Він що, веселих БАДів обіжрався?
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24.04.2025 14:19 Ответить
Це було потужно...
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24.04.2025 14:19 Ответить
Может быть если заказать жрецам вуду ритуал умервщления Хутина.
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24.04.2025 14:19 Ответить
Ми вогонь припинили в 2019 р. На кожному цвинтарі видні наслідки цього маразму.
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24.04.2025 14:19 Ответить
Ти дебіл чи що? ПАР це союзник *****
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24.04.2025 14:23 Ответить
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24.04.2025 14:23 Ответить
Так, так, допоможе! А потім дожене - і ще раз допоможе ...
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24.04.2025 14:26 Ответить
Зеля нарколига - це факт
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24.04.2025 14:27 Ответить
А що -- містер Рамафоса їде на 9 травня до москви?
---
https://tsn.ua/ru/politika/lider-yuar-pogovoril-s-trampom-i-putinym-o-chem-dogovorilis-2815148.html Лидер ЮАР поговорил с Трампом и Путиным: о чем договорились
Он призвал как Россию, так и Украину обеспечить прекращение огня.


І нащо ти, Вова, перся через пів-світу до тієї південної Африки?
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24.04.2025 14:27 Ответить
зе!скумбрія там ще ніколи не була.
тим більше, що буданов нашептав про підготовку атаки києва.
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24.04.2025 14:54 Ответить
Україну знищує ворог ,а він як нічого не бувало розїзжає по ПАР і жодної відповідальності.
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24.04.2025 14:29 Ответить
З таким успіхом ти б в Антарктиді у пінгвінів би попросив зупинити путіна..
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24.04.2025 14:29 Ответить
Путєн тільки того і прагне. "Мирні" збоченці. Заскучили по землі обетованій
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24.04.2025 14:32 Ответить
Намагаюся згадати риму до слова Рамафоса, і не можу....
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24.04.2025 14:34 Ответить
Рамафоса
пуйлососа
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24.04.2025 16:37 Ответить
Карбофос - был такой злодей в мультфильме, правда без последнего А .
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24.04.2025 20:54 Ответить
Балон діхлофоса.... 😂
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24.04.2025 20:57 Ответить
Довбойоб, пар допоможе що????? ти серйозно??? ******* оманом - 2!!
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24.04.2025 14:41 Ответить
ми всі також віримо, віримо в безпекові домовленості яких напідписано з пів-сотні, в потужні Плани Миру, в резолюцію Історичного Саміту Миру яку підписали навіть такі потужні гравці політичної арени Світу як Соломонові острови і Папуа Нова Гвінея.
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24.04.2025 14:46 Ответить
Це було б смішно якби воно небуло президентом України
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24.04.2025 14:48 Ответить
Но путин не сидит на пальмах.
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24.04.2025 15:39 Ответить
їбануте
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24.04.2025 16:00 Ответить
Тупорила нікчема просирає бюджетні кошти на імітацію роботи. Щоб ти здохло, тварина.
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24.04.2025 16:34 Ответить
допоможе як мертвому приПАРка.
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24.04.2025 23:54 Ответить
 
 