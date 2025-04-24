Верим, что ЮАР поможет заставить Путина поддержать режим полного прекращения огня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский верит, что ЮАР поможет достичь полного прекращения огня.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ.

"Когда господин президент (Рамафоса. - Ред.) был с визитом в Украине, он говорил мне, что нужно прекращение огня. Я соглашался и говорил в ответ, что все зависит от желания России. Именно в Москве должны принять решение о тишине и отдать нужные приказы российской армии.

В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь, мы были абсолютно готовы к этому, действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной, но от российских ударов защищались", - рассказал он.

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Зеленский отметил, что после Пасхи Россия возобновила штурмы и обстрелы.

Президент подчеркнул важность давления на РФ.

"Очень верим, что президент (ЮАР. - Ред.), Южная Африка и другие партнеры в Африке помогут остановить Россию и заставить Путина поддержать режим полного безусловного прекращения огня", - подытожил он.

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