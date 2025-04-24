Верим, что ЮАР поможет заставить Путина поддержать режим полного прекращения огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский верит, что ЮАР поможет достичь полного прекращения огня.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ.
"Когда господин президент (Рамафоса. - Ред.) был с визитом в Украине, он говорил мне, что нужно прекращение огня. Я соглашался и говорил в ответ, что все зависит от желания России. Именно в Москве должны принять решение о тишине и отдать нужные приказы российской армии.
В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь, мы были абсолютно готовы к этому, действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной, но от российских ударов защищались", - рассказал он.
Зеленский отметил, что после Пасхи Россия возобновила штурмы и обстрелы.
Президент подчеркнул важность давления на РФ.
"Очень верим, что президент (ЮАР. - Ред.), Южная Африка и другие партнеры в Африке помогут остановить Россию и заставить Путина поддержать режим полного безусловного прекращения огня", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось вона, коаліція негроїдів.
Щоб "подраконити" свого партнера - кацапетівку?
********, це Вова на вас розрпховує коли верзе таку відверту куйню. Ви ж і не таке гівно від нього жрите.
---
https://tsn.ua/ru/politika/lider-yuar-pogovoril-s-trampom-i-putinym-o-chem-dogovorilis-2815148.html Лидер ЮАР поговорил с Трампом и Путиным: о чем договорились
Он призвал как Россию, так и Украину обеспечить прекращение огня.
І нащо ти, Вова, перся через пів-світу до тієї південної Африки?
тим більше, що буданов нашептав про підготовку атаки києва.
пуйлососа