Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в США.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в нашей великой стране. Эмрагим Расул - политик расистских побуждений, который ненавидит Америку и ненавидит президента США", - заявил глава Госдепа.
Рубио добавил, что "нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить американскую помощь Южной Африке обвинив ее правительство в "дискриминации по расовому признаку" африканеров - южноафриканцев с европейскими корнями.
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Це не гарно само по собі.
По-друге, африканери впливові люди на Трампа - маск та Тіль
https://mil.in.ua/uk/articles/yaderna-programa-pivdennoyi-afryky/
Тепер об ПАР можна витирати сраку, як і об Україну в якій русня вбила сотні тисяч людей, але не об смердючий свинособак - бо в них ядерка
Кооперація між ними була набагато більша, така, що Ізраїль отримав
повноцінно випробувану ядерку "якої в них не було і немає".
Саме це було основним мотивом програми.
Мета досягнута, програма закрита, кінці у воду.
Але мавпи вміють тільки кокоси палками збивати та серити у ліфтові шахти хмарочосів.
Так що справа тут не у тому, що дикуни від чого відмовилися, а у тому, що ПАР під керівництаом чорнопиких здичавіла.
https://www.facebook.com/watch/?v=1510760295958339
Але, якщо без жартів, то місцеві, після приходу до влади Нельсона Мандели, перетворили країну в помийну яму. Хтось був у Йоханесбурзі? Підтвердіть мої слова.
Комуністична партія Китаю має офіційні (обрані шляхом внутрішньопартійних виборів) та неофіційні (призначені вищими партійними організаціями) організації на всіх ступенях уряду та у різних сферах суспільства.
Голова КПК КНР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD Сі Цзіньпін (з 2012)
А яка посада у Сі, по-твоєму у Китаї?
Вірняк, що негр!
Нещодавно призначений посол Південної Африки у Сполучених Штатах (США) ******* Расул, відомий своєю антиізраїльською пропагандою, стикається з нездійсненною місією - продати Південну Африку Вашингтону, дотримуючись ідеологій, які потенційно підривають американські інтереси та національну безпеку.
Останнім часом з'являється все більше інформації про зв'язки Расула з екстремістськими ісламістськими організаціями та особами, пов'язаними з тероризмом. Расул, який зараз починає свій другий термін на посаді посла Південної Африки - перший був під час президентства Барака Обами між 2010 і 2015 роками - нібито підтримує екстремістські організації, такі як ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ).
Його давня ворожість до Ізраїлю не є секретом. Як відомий адвокат справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, він звинувачував Ізраїль в апартеїді і послідовно приєднувався до антиізраїльських і антисіоністських рухів. Його зв'язки з групами з екстремістськими ідеологіями, такими як ХАМАС, підняли критичні питання про те, як він буде представляти Південну Африку на світовій арені, особливо у Вашингтоні, де Ізраїль є ключовим союзником.
62-річний Расул вручив свої вірчі грамоти тодішньому президенту Джо Байдену 13 січня, за тиждень до того, як президент Дональд Трамп був приведений до присяги. Тоді він заявив, що з нетерпінням чекає на зміцнення двосторонніх відносин між двома країнами. Керівництво Південної Африки стурбоване тим, що Конгрес виконає погрози законодавців-республіканців і демократів скасувати пільги Південної Африки відповідно до Закону про африканське зростання та можливості (AGOA). Програма AGOA надає Південній Африці та іншим країнам Африки на південь від Сахари безмитний доступ на ринок США для багатьох своїх продуктів. Термін дії AGOA закінчується пізніше цього року.
Минулого року Палата представників прийняла закон, який вимагає від адміністрації США переглянути відносини між США та СА, оскільки Південна Африка вважалася надто дружньою до Росії, Китаю та Ірану та відкрито ворожою до Ізраїлю.
Тоні Леон, колишній лідер офіційної опозиції і колишній посол Південної Африки в Аргентині, сказав: «Ключова робота посла - бути продавцем для своєї країни, і продаж буде важким.
"Расул буде ні в чому не ховатися, якщо повторюватиме тези DIRCO [департаменту міжнародних відносин і співробітництва]. Він достатньо розумний, щоб це усвідомити, але, на жаль, є величезний паперовий слід, який передує йому", - сказав він.
Расул публічно критикував Трампа, що не принесе йому жодної прихильності.
Південна Африка не була включена до списку країн, до яких можна звернутися після інавгурації Трампа, складеного держсекретарем США Марко Рубіо, і, як сказав Леон, «з цього можна зробити власні висновки».
«Його передбачувані зв'язки з ХАМАС і PIJ викликають серйозні занепокоєння щодо його здатності представляти інтереси Південної Африки без шкоди для міжнародного становища нації», - заявив політичний коментатор Кеннет Мокгатлхе ва Кгваді в нещодавній статті. «Через свій вплив в Африканському національному конгресі Расул був звинувачений у просуванні наративу, який демонізує Ізраїль, одночасно просуваючи порядок денний «Братів-мусульман», - написав він у Lay of The Land.
Політичний аналітик Стівен Грузд сказав: «Расул, очевидно, є ветераном Африканського національного конгресу і лояльний до партії та зовнішньої політики Південної Африки. Він заявив, що Південна Африка є «моральною наддержавою», і він буде просувати цю ідею у Вашингтоні. Двосторонні відносини наразі напружені. США вже мають під мікроскопом близькість Південної Африки до Китаю, Росії та Ірану, а також з ХАМАСом, ОВП [Організацією визволення Палестини] та багатьма іншими іранськими ставлениками. Я сподіваюся, що Расул не дозволить своїм особистим поглядам на Близький Схід і своїй вірі затьмарити його професійну роль».
Один політичний коментатор, який побажав залишитися анонімним, сказав SA Jewish Report: «Расул може бути на лінії вогню адміністрації Трампа, особливо з його передбачуваними зв'язками з ісламістськими організаціями. Світ також дуже відрізняється від того, коли він був послом в адміністрації Обами. Чи буде його статус радикального мусульманина для Трампа як червона ганчірка для бика? Чому Південна Африка хоче додати цей шар до наших і без того непростих відносин зі США?»
Сем Вестроп, який пише для Focus on Western Islamism, описав Расула як «ісламістського дипломата, пов'язаного з тероризмом» і сказав, що Расул «демонстрував послідовну готовність прийняти терористів і радикалів протягом десятиліть», навіть маючи підписаний шарф, подарований йому покійним лідером ХАМАС Ісмаїлом Ханією.
Ірина Цукерман з The Washington Outsider Center For Information Warfare, пише, що «послужний список Расула розкриває глибокі зв'язки з глобальними ісламськими мережами, пов'язаними з «Братами-мусульманами», особливо через його особисті відносини з покійним шейхом Юсуфом аль-Карадаві. Його відповідність наративам, пов'язаним з ХАМАСом, і пропаганда «правовійни» проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН привернули пильну увагу». Цукерман також ставить під сумнів свою здатність орієнтуватися у відносинах з Трампом після його рішучої критики цієї людини в його попередній адміністрації.
Венді Кан, національний директор Південноафриканської єврейської ради депутатів (SAJBD), сказала, що Рада, особливо Капська провінція, мала дружні відносини з Расулом, особливо коли він був прем'єр-міністром Західної Капської провінції. "Тим не менш, ми шоковані, дізнавшись про чітку і розширювану інформацію, яка пов'язує Расула з "Братами-мусульманами". Ці зв'язки роблять його непридатним для виконання цієї ролі.
"Помилкова та наклепницька кампанія Південної Африки проти Ізраїлю фундаментально зіпсувала її відносини з Вашингтоном. Дуже важливо, щоб вона вжила необхідних дипломатичних кроків, щоб спробувати виправити шкоду з послом, який найкраще підходить для її інтересів", - сказала вона.
Прес-секретар Південноафриканської сіоністської федерації Ролен Маркс заявила, що призначення Расула є "глибоко проблематичним".
Позиція Расула прямо суперечить політиці США, особливо Авраамовим угодам, які нормалізували відносини Ізраїлю з чотирма арабськими державами. У той час як США прагнуть спиратися на ці угоди, такі групи, як ХАМАС, Хезболла та Іран, прагнуть зруйнувати їх, часто за допомогою насильства, сказав Маркс. Приєднання Расула до цих сил підриває довіру до Південної Африки на світовій арені.
З республіканською адміністрацією при владі, терпіння щодо ворожої зовнішньої політики Південної Африки, швидше за все, буде вичерпано. Призначення Расула надсилає абсолютно неправильний сигнал у критичний момент, сказав Маркс.
Країна, де бабуїни розвалили все, до чого змогли дотягнутися.
Країна, де бути білим тепер небезпечно для життя.
Але всі вже дружно просралися.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49153778
"Після недовгої боротьби з трьома нападниками його нанесли кілька ударів ножем у груди й він стік кров'ю на стежці", - пише https://www.iol.co.za/weekend-argus/tourist-murdered-for-backpack-on-chapmans-peak-29984701 видання IOL з посиланням на власні джерела у тій місцевості. Після цього нападники почали втікати у напрямку затоки Хаут-бей. Як припускають, причиною нападу могли стати рюкзак та інші речі загиблого, які зникли.
Одного з ймовірних вбивць, що ніс рюкзак, помітили місцеві жителі і повідомили поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного та доставили його у відділок.
Окрім рюкзака українця у затриманого виявили і мобільний телефон Іванова - все це стане тепер речовими доказами.
Затриманого звати Сінає Мпоселва, йому 23 роки (за іншими даними - 25), він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й у момент нападу на українця був на достроковому звільненні, пише https://www.news24.com/SouthAfrica/News/ukrainian-hiker-man-accused-of-stabbing-tourist-to-death-in-cape-town-was-out-on-parole-20190729 сайт News 24. Двох інших нападників все ще розшукують. Поліція також шукає ножа, яким було скоєне вбивство.
Власники хостелу, де зупинявся Іван Іванов, кажуть, що попереджали його не мандрувати самому по цьому маршруту, хоча ця стежка і вважається порівняно безпечною, а саме місце нападу - неподалік парковки.
Влада регіону запевняє, що проведе детальне розслідування вбивства та висловила співчуття родини загиблого.
Син загиблого Гліб Іванов, з яким https://www.iol.co.za/capeargus/news/son-of-ukrainian-hiker-murdered-on-chapmans-peak-will-never-visit-sa-30019070 зв'язались News 24, розповів, що його батьку дуже сподобався Кейптаун і він планував якось привезти сюди всю свою родину.
Гліб Іванов також визнав гарну роботу південно-африканської поліції, однак наголосив, що тепер ніколи не приїде до ПАР.
Місцеві жителі принесли квіти туди, де виявили тіло.
Південно-африканська неурядова "Громада запобігання злочинам" (Community Crime Prevention) https://www.facebook.com/ccphoutbay/?__tn__=kCH-R&eid=ARAiVBdHbm9TkXjxrHs50wy-VpxGeBdP5AHztA3h1WcsAEJfjpYN4Pclzd1PZvxDVUzaxiOnGMxtRXqm&hc_ref=ARTjYtkLRJqFcjJyKscxremIUXc502xBXSw5gxyf4LmNiGY6zNvjLS6H2FIQWitD1xA&fref=nf провела меморіальну зустріч на місці вбивства та висловила співчуття рідним Івана Іванова, його трьом дітям, дружині і друзям.
За даними, які "Громада" отримала від родички загиблого, він був колишнім моряком, вивчав економіку та право у Великій Британії, а також багато подорожував.
Місцева поліція каже, що у ці дні стався ще один напад на туриста й закликає відвідувачів регіону завжди подоружвати "лише у великих групах".