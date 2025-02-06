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Рубио не поедет на саммит G20 в ЮАР: "Южная Африка делает очень плохие вещи"

Рубіо не поїде на саміт G20 в ПАР та пояснив, чому

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской республике.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду посещать саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприация частной собственности. Использование G20 для продвижения "солидарности, равенства и стойкости". Другими словами: DEI и изменение климата", – пояснил госсекретарь.

Рубио заявил, что его работа заключается в продвижении "национальных интересов Америки, а не расходовании денег налогоплательщиков или попустительстве антиамериканизма".

Накануне в ЮАР заявили, что не могут пригласить Путина на саммит G20 из-за ордера МУС.

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Рубіо не поїде на саміт G20 в ПАР та пояснив, чому

Автор: 

G20 (300) ЮАР (216) Рубио Марко (223)


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Топ комментарии
+14
А вони працювали? Наскількі я зрозумів після приходу Мандели до влади чорношкірі громадяни якраз таки перестали працювати та опанували ,,експропріацію,, у білих. Скрізь пишуть що міста ПАР це суцільна злочинність. Залишки білих ховаються у будинках під огорожею з колючої проволоки. Як і в країнах колишніх колоніях бритів чи голандців, португальців, французів.
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06.02.2025 15:23 Ответить
+13
Треба зробити ПАР 51 штатом США, призначити туди південноафриканця Маска губернатором, він швидко наведе порядок.
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06.02.2025 15:10 Ответить
+8
Ця ПАР зараз в друзях *****, тому непогано, що не поїдуть
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06.02.2025 15:26 Ответить
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Треба зробити ПАР 51 штатом США, призначити туди південноафриканця Маска губернатором, він швидко наведе порядок.
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06.02.2025 15:10 Ответить
Правда перед тим потрібно вислати в сусідні бантустани чорну частину населення ПАР.
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06.02.2025 15:16 Ответить
а хто ж буде працювати? Підмітати, чистити, готувати, мити посуд, вивозити сміття?
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06.02.2025 15:17 Ответить
А вони працювали? Наскількі я зрозумів після приходу Мандели до влади чорношкірі громадяни якраз таки перестали працювати та опанували ,,експропріацію,, у білих. Скрізь пишуть що міста ПАР це суцільна злочинність. Залишки білих ховаються у будинках під огорожею з колючої проволоки. Як і в країнах колишніх колоніях бритів чи голандців, португальців, французів.
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06.02.2025 15:23 Ответить
хз хто вулиці прибирає та каналізацію чистить...думаєш білі?
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06.02.2025 16:19 Ответить
вони тільки зпід батога працюють.
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06.02.2025 17:05 Ответить
Негри можуть працювати тільки під ударами батога білого наглядача
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06.02.2025 19:54 Ответить
Солідарно з путєном, містер Рубіо?
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06.02.2025 15:22 Ответить
Вам довбойобам алмази і рубіни не дають?
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06.02.2025 15:23 Ответить
Ця ПАР зараз в друзях *****, тому непогано, що не поїдуть
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06.02.2025 15:26 Ответить
Теперішні США також друзі *****, найкращі в світі.
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06.02.2025 15:49 Ответить
Що цікаво, ПАР мае власну ЯО.
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06.02.2025 15:33 Ответить
Давно вже ні. Відмовились ще у 90-ті
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06.02.2025 16:25 Ответить
Рубіо ти тільки Маску про це не кажи, бо судячи з того як його виховували у ПАР в часи апартеїду він може на тебе образитись
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06.02.2025 15:50 Ответить
"Південна Африка робить дуже погані речі"

Які?
Колупається між пальцями ніг, а потім нюхає?
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06.02.2025 15:57 Ответить
Маск тепер влада. Хоче - дає гроші хитродупим хвойдам, не хоче - звоне в пекін, щоб звідти дали. Хвойдам все одно, а трампону приємно.
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06.02.2025 16:50 Ответить
Вірно. Не мій цирк - не мої абізяни.
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06.02.2025 17:01 Ответить
Глупая выходка!

А нельзя было предложить перенести эту встречу в другую страну?
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06.02.2025 19:01 Ответить
 
 