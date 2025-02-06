Рубио не поедет на саммит G20 в ЮАР: "Южная Африка делает очень плохие вещи"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской республике.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду посещать саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприация частной собственности. Использование G20 для продвижения "солидарности, равенства и стойкости". Другими словами: DEI и изменение климата", – пояснил госсекретарь.
Рубио заявил, что его работа заключается в продвижении "национальных интересов Америки, а не расходовании денег налогоплательщиков или попустительстве антиамериканизма".
Накануне в ЮАР заявили, что не могут пригласить Путина на саммит G20 из-за ордера МУС.
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+14 Дужан Міхал
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+8 Pavel Bortsevych
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