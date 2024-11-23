Саммит G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. Популизмом нельзя остановить Путина, - Зеленский
Саммит G20, который проходил в Бразилии, "прошел в очень слабой поддержке Украины".
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Бразилия - большая страна, я знаю, что большинство людей (в Бразилии. - Ред.) поддерживают Украину. Я хочу поблагодарить за это. К сожалению, (саммит. - Ред.) G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. И так как люди Бразилии нас поддерживают, я не хочу им врать... Я хочу быть достаточно прямым: если мы хотим нормальных отношений между нашими нациями, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как современная Россия", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что "коммюнике G20 показал слабую позицию".
"И там была очень непростая ситуация, довольно скандальная... К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии по этой войне. Хотя мы хороший имели диалог однажды в Соединенных Штатах", - сказал Президент Украины.
Как подчеркнул Зеленский, он не считает, что "популизмом можно остановить Путина".
"Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Это ошибочное движение. И медиации Бразилии в данном случае не может быть, потому что Бразилия во время (саммита. - Ред.) G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко. И эта слабость дает возможность Путину во время таких глобальных мероприятий, когда Большая двадцатка заседает, бить новыми ракетами после того, как Шольц звонит к нему, а он демонстрирует удар другой ракетой, другую эскалацию. Я считаю, что если есть сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет себя так вести. Поэтому я и считаю, что G20 был таким, как был", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, в Бразилии 18-19 ноября проходил саммит G20.
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Бо його не запросили?
Задумайтесь пане Зеленський....
Вот это и сыграло свою роль, лулу понял кто ты есть.
А це сигнал тобі, Гундос, що ти втрачаєш стрімко підтримку. Може треба припинити криворагульську дипломатію нахаб з голою дупою, та почати по іншому розмовляти і з партнерами, і зі своїм народом?
Жаль тільке гроші викинуті на нову стрижку бороди, саму МОДНУ!!!, ну а що поробиш, дікарі-С....
Их даже не пригласили наблюдателями.
G20 поняла - говорить не с кем. Украина без Украины.
Теперь - видосики, бульбашки, мятые кальсоны "олива" или "койот".
"Нас не поняли!", Хуцпа, хамство, оскорбление партнеров.
И красть, красть, красть до диареи!
Бубочка - ты найкращий!
Йди на фронт воювати; ухилянте, може там з тебе зроблять патріота-захисника.