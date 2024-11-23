Саммит G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. Популизмом нельзя остановить Путина, - Зеленский

Саммит G20, который проходил в Бразилии, "прошел в очень слабой поддержке Украины".

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бразилия - большая страна, я знаю, что большинство людей (в Бразилии. - Ред.) поддерживают Украину. Я хочу поблагодарить за это. К сожалению, (саммит. - Ред.) G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. И так как люди Бразилии нас поддерживают, я не хочу им врать... Я хочу быть достаточно прямым: если мы хотим нормальных отношений между нашими нациями, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как современная Россия", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что "коммюнике G20 показал слабую позицию".

"И там была очень непростая ситуация, довольно скандальная... К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии по этой войне. Хотя мы хороший имели диалог однажды в Соединенных Штатах", - сказал Президент Украины.

Как подчеркнул Зеленский, он не считает, что "популизмом можно остановить Путина".

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"Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Это ошибочное движение. И медиации Бразилии в данном случае не может быть, потому что Бразилия во время (саммита. - Ред.) G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко. И эта слабость дает возможность Путину во время таких глобальных мероприятий, когда Большая двадцатка заседает, бить новыми ракетами после того, как Шольц звонит к нему, а он демонстрирует удар другой ракетой, другую эскалацию. Я считаю, что если есть сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет себя так вести. Поэтому я и считаю, что G20 был таким, как был", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в Бразилии 18-19 ноября проходил саммит G20.