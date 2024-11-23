РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4097 посетителей онлайн
Новости
2 914 37

Саммит G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. Популизмом нельзя остановить Путина, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Саммит G20, который проходил в Бразилии, "прошел в очень слабой поддержке Украины".

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бразилия - большая страна, я знаю, что большинство людей (в Бразилии. - Ред.) поддерживают Украину. Я хочу поблагодарить за это. К сожалению, (саммит. - Ред.) G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. И так как люди Бразилии нас поддерживают, я не хочу им врать... Я хочу быть достаточно прямым: если мы хотим нормальных отношений между нашими нациями, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как современная Россия", - сказал Зеленский.

Читайте также: Посол в Бразилии Мельник об итогах саммита G20: Расчет на поддержку западными партнерами не оправдался – за нас никто не боролся

Он подчеркнул, что "коммюнике G20 показал слабую позицию".

"И там была очень непростая ситуация, довольно скандальная... К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии по этой войне. Хотя мы хороший имели диалог однажды в Соединенных Штатах", - сказал Президент Украины.

Как подчеркнул Зеленский, он не считает, что "популизмом можно остановить Путина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилии Лула да Силва за день до завершения G20 опубликовал коммюнике без упоминания о войне в Украине

"Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Это ошибочное движение. И медиации Бразилии в данном случае не может быть, потому что Бразилия во время (саммита. - Ред.) G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко. И эта слабость дает возможность Путину во время таких глобальных мероприятий, когда Большая двадцатка заседает, бить новыми ракетами после того, как Шольц звонит к нему, а он демонстрирует удар другой ракетой, другую эскалацию. Я считаю, что если есть сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет себя так вести. Поэтому я и считаю, что G20 был таким, как был", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в Бразилии 18-19 ноября проходил саммит G20.

Автор: 

G20 (299) Бразилия (304) Зеленский Владимир (20260) саммит (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Популіст заявив, що популізм не працює 😂
показать весь комментарий
23.11.2024 18:41
+9
Саміт G20 пройшов у дуже слабкій підтримці Кварталу-95...
показать весь комментарий
23.11.2024 18:56
+8
А міфічні "плани" від безтолкового ішака - не популізм?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
G-20 не той?
Бо його не запросили?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:30 Ответить
Саміт G20 пройшов у дуже слабкій підтримці Кварталу-95...
показать весь комментарий
23.11.2024 18:56 Ответить
...так квиворізьській говнокомандувач пересрався зі всіма союзниками!! Навіть з Британією ... Не згадую вже Польщу...та США.. Залишилося ще нагадити балтійським країнам та Данії з Норвегією. За що Бог забрав мозок у тих... які привели це лайно до влади? За що Україні це маленьке низькоросле чудовисько?
показать весь комментарий
23.11.2024 19:30 Ответить
А ви чим займаєтеся Президенте? Хіба не тис самим?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:30 Ответить
Популіст заявив, що популізм не працює 😂
показать весь комментарий
23.11.2024 18:41 Ответить
Він вже в курсі, що обіцянки-цяцянки вже слабенько діють.
показать весь комментарий
23.11.2024 18:44 Ответить
Тим самим а також замість професійних дипломатів призначає професійних проституток...от і результат
показать весь комментарий
23.11.2024 20:03 Ответить
Рашу , й досі , не викинули з Радбезу ООН - що ви хочете від G20 ...?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:31 Ответить
А міфічні "плани" від безтолкового ішака - не популізм?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:31 Ответить
Та звісно - слабкий - нема земарафону, нема кожночасних відосікив від зрадника - пиз....ь тобі, гнида. Стріляйся, прям на сцені.
показать весь комментарий
23.11.2024 18:32 Ответить
Чим, чим??? Нє ну ви чули - ппппп... Популізмом. Та ну на.. , шо правда??? 😸
показать весь комментарий
23.11.2024 18:32 Ответить
Спустили на тормозах? - чи без Зелі провели на розслабоні
показать весь комментарий
23.11.2024 18:32 Ответить
Може варто "стимулювати" МЗС на правильну роботу з союзниками, бо одними гундосиками та роздачею по 1к. грн. війну навряд-чи ми виграємо.....
Задумайтесь пане Зеленський....
показать весь комментарий
23.11.2024 18:34 Ответить
Бо ти своїм порожнім гундосінням не тільки українців задовбав!
показать весь комментарий
23.11.2024 18:34 Ответить
Популізмом зупинити не можна, а от шашличками на травневі свята - саме те?
показать весь комментарий
23.11.2024 18:36 Ответить
все вірно, ми не побачили потужності і незламності в діях G20, в них відсутній план внутрішньої стійкості!
показать весь комментарий
23.11.2024 18:47 Ответить
Хоча ми гарний мали діалог одного разу у Сполучених Штатах", - сказав Президент України. Джерело:

Вот это и сыграло свою роль, лулу понял кто ты есть.
показать весь комментарий
23.11.2024 18:49 Ответить
Ну зрозуміло ,що Вони у всьому винуваті,а не ти,не твої артисти,не твої призначення генералів....
показать весь комментарий
23.11.2024 18:50 Ответить
G-20 винне...розходимося
показать весь комментарий
23.11.2024 18:57 Ответить
звичайно що саміт G20 то просто ніщо в порівнянні з надпотужним Планом Внутрішньої стійкості!
показать весь комментарий
23.11.2024 18:58 Ответить
План стійкості - вчорашній день. В нього новий план на підході. План закінчення війни - в січні з Трампоном збирається робити.
показать весь комментарий
23.11.2024 19:24 Ответить
Для Трампа він ніхто. То..що хрипить це чудовисько... ніхто вже всер*ьоз не сприймає. І його..як президента України просто терплять... А смердить воно вже дуже відчайдушно...
показать весь комментарий
23.11.2024 19:33 Ответить
... Сказав найбільший популіст.
А це сигнал тобі, Гундос, що ти втрачаєш стрімко підтримку. Може треба припинити криворагульську дипломатію нахаб з голою дупою, та почати по іншому розмовляти і з партнерами, і зі своїм народом?
показать весь комментарий
23.11.2024 19:23 Ответить
А може, просто здриснути? Явка з повинною, затишна камера, все ж краще, чим варіант Каддафі. А те, що ви йому радите починати робити, то фантастика, на таке чмо хрипате просто не здатне.
показать весь комментарий
23.11.2024 20:00 Ответить
Просто G20 пройшов без фінального фото з зЄрмаком,і не по Найпотужнішому Плану Проходження Самміту... Тому, так, слабувато-слабувато....
Жаль тільке гроші викинуті на нову стрижку бороди, саму МОДНУ!!!, ну а що поробиш, дікарі-С....
показать весь комментарий
23.11.2024 19:28 Ответить
Это обвал дипломатической работы говнюков, которые управляют нами.
Их даже не пригласили наблюдателями.
G20 поняла - говорить не с кем. Украина без Украины.
Теперь - видосики, бульбашки, мятые кальсоны "олива" или "койот".
"Нас не поняли!", Хуцпа, хамство, оскорбление партнеров.
И красть, красть, красть до диареи!
Бубочка - ты найкращий!
показать весь комментарий
23.11.2024 20:00 Ответить
Цей саміт в Ріо став результатом і показником слабкоі роботи нашоі дипломатіі і падінням престижу і поваги до лідера нашоі краіни.... Але зеленський цього не розуміє і висновків не робить. Для нього це стало лише наступним приводом побідкатися. От як погано, що от воно так... І знову когось звинуватити: Що і показав себе зі слабкої сторони і лідер Бразилії , і що наші американські та західноєвропейськи союзники там пасли ,,задніх", і що за нас там на жаль ніхто особливо не боровся..... Це реальність. Вона дуже жорстока. І треба визнати, що вона така є. І далі спокійно, на тверезу голову, треба все переосмислити.... Потрібно сісти й тверезо переоцінити можливості нашоі діпломатіі: що ми можемо зробити і що не можемо, і боротися де треба, бути сильними і показувати де треба зуби. А так нажаль наша дипломатія сьогодні полягає тільки зараз у тому, що за всіма бігаємо, знаєте, і просимо: дайте нам те, зробіть нам це, ось вам план переможіть за нас.... Та треба щось вже починати робити і самому , а не сподіватись що хтось нам щось винен і має зробити за нас. І ще раз про дипломатію. ,,Непрофесіоналам усюди в нас дорога"- був офіційним гаслом зеленоі влади з перших днів. І зеленський не тільки привів до влади в середині краіни велику гурбу колишніх весільних фотографів, томадів, акторів,спортсменів, але і поназначав на посади зовнішньоі дипломатіі колишніх сексологінь, терапевтів, юристів. Тобто йшла хвиля призначень на відповідальні керівні посади людей без належной освіти і досвіду. Тобто ми повторили той самий єксперемент і підтримали на практиці колись відоие гасло ,, Що звичайна кухарка зможе керувати краіною"..... Наслідки ми вже бачимо усюди. Накерувались..... І цей саміт в Ріо ще один тому доказ....

показать весь комментарий
23.11.2024 20:16 Ответить
G 20 прекрасно бачить,що ze звичайний балабол.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:08 Ответить
Ні риба ні м'ясо. Жидівські потрошки.Вся цивілізація по зеленому.
показать весь комментарий
24.11.2024 00:14 Ответить
Коли тебе, зрадника, попереджали, що тре готуватися, ти заробляв бабло на будівництві шляхів, а тепер ниїш про пагану підтримку.
Йди на фронт воювати; ухилянте, може там з тебе зроблять патріота-захисника.
показать весь комментарий
24.11.2024 09:14 Ответить
 
 