Президент Бразилії Лула да Сілва за день до завершення G20 опублікував комюніке без згадки про війну в Україні

На зустрічі глав держав та урядів G20, яка відбувається у Бразилії, президент країни Лула да Сілва на день раніше оприлюднив спільне комюніке, щоб у ньому не згадувати про російське вторгнення в Україну.

Європейські лідери не погодилися з підсумковим документом у такій версії, пише Цензор НЕТ за матеріалом агенції The Guardian.

Наприклад, німецький канцлер Олаф Шольц висловив розчарування через те, що в документі нічого не сказано про відповідальність Росії, особливо на тисячний день повномасштабної війни.

"Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність, — сказав Шольц. — Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20".

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А французький президент Еммануель Макрон заперечив, що оприлюднене Сілвою комюніке в повній мірі відповідає позиції лідерів Великої двадцятки.

"Це нічого не змінює в позиції Франції: це загарбницька війна, розв’язана Росією проти України, і нашим пріоритетом сьогодні є досягнення тривалого миру", - заявив Макрон.

Прессекретар британського прем'єра Кіра Стармера визнав, що рішення президента Бразилії розчарувало, хоча й не здивувало. Він констатував те, що у позиціях країн є суттєві розбіжності, не в останню чергу зумовлені присутністю представників Росії на нинішньому G20. Сам Стармер висловився більш дипломатично, нагадавши важливість підтримки суверенітету України в документі.

А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що країни G7 та "розвинені економіки" вважають, що потрібна набагато сильніша заява, щоб відобразити "незаконне вторгнення" Росії в Україну. Визнаючи, що загалом опубліковане комюніке належно відображає широкі перспективи Великої двадцятки, він усе ж додав: "Це недостатньо сильно для мене".

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Обговорення російсько-української війни традиційно викликає труднощі у G20, особливо коли йдеться про узгодження позицій. Зазвичай підсумковий документ саміту публікують наприкінці зустрічі, та Лула да Сілва вирішив зробити ще раніше. Він затвердив його ще до завершення пленарного засідання 18 листопада.

Нагадаємо, 18 листопада 2024 року лідери 20 найбільших економік світу зібралися на саміт G20, на якому, зокрема, планують обговорити міжнародну безпеку та війну в Україні і Газі.