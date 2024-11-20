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Новини Війна
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Президент Бразилії Лула да Сілва за день до завершення G20 опублікував комюніке без згадки про війну в Україні

Лула да Сільва опублікував заключне комюніке саміту G20, уникаючи згадок про вторгнення РФ в Україну
Фото: smartencyclopedia.org

На зустрічі глав держав та урядів G20, яка відбувається у Бразилії, президент країни Лула да Сілва на день раніше оприлюднив спільне комюніке, щоб у ньому не згадувати про російське вторгнення в Україну.

Європейські лідери не погодилися з підсумковим документом у такій версії, пише Цензор НЕТ за матеріалом агенції The Guardian.

Наприклад, німецький канцлер Олаф Шольц висловив розчарування через те, що в документі нічого не сказано про відповідальність Росії, особливо на тисячний день повномасштабної війни.

"Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність, — сказав Шольц. — Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20".

Читайте також: Бразилія зберігатиме нейтралітет у російсько-українській війні, - президент Лула да Сілва

А французький президент Еммануель Макрон заперечив, що оприлюднене Сілвою комюніке в повній мірі відповідає позиції лідерів Великої двадцятки.

"Це нічого не змінює в позиції Франції: це загарбницька війна, розв’язана Росією проти України, і нашим пріоритетом сьогодні є досягнення тривалого миру", - заявив Макрон.

Прессекретар британського прем'єра Кіра Стармера визнав, що рішення президента Бразилії розчарувало, хоча й не здивувало. Він констатував те, що у позиціях  країн є суттєві розбіжності, не в останню чергу зумовлені присутністю представників  Росії на нинішньому G20. Сам Стармер висловився більш дипломатично, нагадавши важливість підтримки суверенітету України в документі.

А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що країни G7 та "розвинені економіки" вважають, що потрібна набагато сильніша заява, щоб відобразити "незаконне вторгнення" Росії в Україну. Визнаючи, що загалом опубліковане комюніке належно відображає широкі перспективи Великої двадцятки, він усе ж додав: "Це недостатньо сильно для мене".

Також читайте: Саміт G20 стартує у Бразилії. На ньому обговорять війну РФ в Україні

Обговорення російсько-української війни традиційно викликає труднощі у G20, особливо коли йдеться про узгодження позицій. Зазвичай підсумковий документ саміту публікують наприкінці зустрічі, та Лула да Сілва вирішив зробити ще раніше. Він затвердив його ще до завершення пленарного засідання 18 листопада.

Нагадаємо, 18 листопада 2024 року лідери 20 найбільших економік світу зібралися на саміт G20, на якому, зокрема, планують обговорити міжнародну безпеку та війну в Україні і Газі.

G20 (323) Лула да Сілва (25)


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Топ коментарі
+11
Як зручно, з'їхали на якусь лупу, висловили розчарування і все. А цей документ усілякі підари рознесуть по усьому світу - і все, нема ніякої війни, нема там ніякої України і люди там ніякі не гинуть щодня.
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20.11.2024 11:01
+10
Президента Лупу вже не переробиш - підголосник раші і Китаю
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20.11.2024 11:02
+7
От **** бразильська кончена.
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20.11.2024 11:09
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Як зручно, з'їхали на якусь лупу, висловили розчарування і все. А цей документ усілякі підари рознесуть по усьому світу - і все, нема ніякої війни, нема там ніякої України і люди там ніякі не гинуть щодня.
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20.11.2024 11:01 Відповісти
нажаль, цей світ так влаштований, що навіть якщо документ був би іншим, той, хто у себе не волів би розповідати про війну в Україні, той так би це і робив (як донині)... ми теж свого часу не дуже переймалися подіями в Сирії чи якомусь Габоні...
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20.11.2024 11:06 Відповісти
Президента Лупу вже не переробиш - підголосник раші і Китаю
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20.11.2024 11:02 Відповісти
"Президента за..." - а далі по тексту
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20.11.2024 11:07 Відповісти
Всі мріють про гроши від хутлера. Вдарений головою Лула один з таких. Хоч чимось догодити сутенерові
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20.11.2024 11:04 Відповісти
як корабель назвеш, так він і попливе. Небажаний був синочок... Не любили його татко з мамцею ще до народження... Отак йде через життя, усім навколо щось доводячи... Але оті навколишні, хоч і ніби погоджуються, але ж знають, шо він все одно ******.
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20.11.2024 11:05 Відповісти
Ну це ж *уйловська заЛула. І цим все сказано.
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20.11.2024 11:05 Відповісти
От **** бразильська кончена.
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20.11.2024 11:09 Відповісти
Інколи думаешь, що шкода що США як держава не займає оба материка: і північну і південну. Одна держава, на два континенти. І був би штат Бразилія, штат Мексика, штат Аргентина......
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20.11.2024 11:13 Відповісти
І усім цим правлять по черзі Бідон з Трумпом.
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20.11.2024 13:01 Відповісти
В США таке не пройде.
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20.11.2024 14:14 Відповісти
🙃
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20.11.2024 16:42 Відповісти
Отак люди стають під@рами.
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20.11.2024 11:16 Відповісти
Так опубkікуйте комюніке від G7, поки воно існує, бо скоро сімка зникне... Трамп постарається...
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20.11.2024 11:23 Відповісти
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20.11.2024 11:26 Відповісти
Нагадаю. У лютому 2022 цілі делегації країн покидали залИ міжнародних організацій, коли виступав хтось з кацапської делегації. Пройшло небагато часу? лишень 1000 днів і вже всі безтурботно складають з кацапською делегацією комюніке, забувши про злочини їх держави перед світом. А в знак протесту покинути G20 СЛАБО ?
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20.11.2024 11:33 Відповісти
а чого причини не називаєш? Боїшся зачепити серед винуватців обраного тобою божества ЕрЗе з його недолугою дипломатією, чи якісь інші причини?
Тільки не віднєкуйся, мовляв "я не фанат підора", ти ж давно в моєму кондуїті зебілів, ще з тих пір, коли безномерним був.
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20.11.2024 11:45 Відповісти
Що за кондуїт? Посилання дасте?
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20.11.2024 14:05 Відповісти
5-та палата, гадаю. З наполеонами та чегіварами.
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20.11.2024 17:38 Відповісти
Хвилину назад я пояснив вам, пане, моє відношення до вас. Вочевидь, ви таки - навіжений маніяк . То йди собі з Богом, у палату. І не провокуй ЛЮДЕЙ писати тобі мерзоту, яку ти виробляєш як генератор випадкових ... думок.
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20.11.2024 17:43 Відповісти
Лула-знаний підор та мінєтчик. Насрати на його комюніке.
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20.11.2024 11:37 Відповісти
Категорично не згоден! Не треба зневажати професіоналів давньої професії.
лула ****** за покликанням і свідомо вибрав бути таким. Мінетчики і мінетчиці - то професія
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20.11.2024 12:13 Відповісти
Лула да Сілва

Мішка да Грішка, мля...
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20.11.2024 12:20 Відповісти
Недарма ж Lula - це ось таке:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teuthida
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20.11.2024 12:41 Відповісти
Путєнські сраколизи з усіх сил стараються ігнорувати війну в Україні .
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20.11.2024 12:53 Відповісти
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20.11.2024 13:03 Відповісти
4 березня 2022 року я переклала і опублікувала звернення Далі Грибаускайте до світу. Світ не почув.

Даля Грибаускайте:

"Боягузливий Захід? Ви співучасники військових злочинів Путіна?

Це починає виглядати так.

Якими б вони не були, санкції не зупинять.

Зупинити vійHy може лише vійHа. Вона вже почалася. Не потрібно прикидатися і намагатися заспокоїти свою совість, постачаючи Україні тільки зброю, мало і пізно. Народ України воює за нас, її діти прикривають нас від цього божевілля військової агресії.

Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і демонструє західне боягузтво.

Путін також бачить це. Захід все ще не розуміє, що в Україні йде європейська vійНа. Або беручи участь і воюючи з агресором, або стоячи і спостерігаючи, як він знищує Україну та її народ, захід стає співучасником військових злочинів. Так. Співучасник.

Якщо ми не зупинимо vійHу в Україні, нам ще доведеться боротися, але вже в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо, як вибухають житлові квартали на екранах телевізорів, і клянемося, що «сильно підтримуємо Україну».

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО тремтять, що вони «не можуть втручатися в конфлікт», а ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані?

Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та мир в Європі. Невже ми будемо дивитися, як продовжується руйнування незалежної держави?

Слава Україні. Слава її Героям, поки тільки її героям, бо інших ще не видно на горизонті
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20.11.2024 13:08 Відповісти
Текст Виктории Айдіной
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20.11.2024 13:09 Відповісти
ZaЛула ти після цього
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20.11.2024 13:08 Відповісти
Ну уж ця *********, так *********, що аж ********* завернула.
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20.11.2024 13:16 Відповісти
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20.11.2024 13:54 Відповісти
 
 