Президент Бразилии Лула да Силва за день до завершения G20 опубликовал коммюнике без упоминания о войне в Украине
На встрече глав государств и правительств G20, которая проходит в Бразилии, президент страны Лула да Силва на день раньше обнародовал совместное коммюнике, чтобы в нем не упоминать о российском вторжении в Украину.
Европейские лидеры не согласились с итоговым документом в такой версии, пишет Цензор НЕТ по материалу агентства The Guardian.
Например, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил разочарование из-за того, что в документе ничего не сказано об ответственности России, особенно на тысячный день полномасштабной войны.
"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы дать понять, что Россия несет ответственность, - сказал Шольц. - Становится очевидным, насколько сильно геополитическая напряженность также влияет на G20".
А французский президент Эммануэль Макрон возразил, что обнародованное Силвой коммюнике в полной мере соответствует позиции лидеров Большой двадцатки.
"Это ничего не меняет в позиции Франции: это захватническая война, развязанная Россией против Украины, и нашим приоритетом сегодня является достижение прочного мира", - заявил Макрон.
Пресс-секретарь британского премьера Кира Стармера признал, что решение президента Бразилии разочаровало, хотя и не удивило. Он констатировал то, что в позициях стран есть существенные разногласия, не в последнюю очередь обусловленные присутствием представителей России на нынешнем G20. Сам Стармер высказался более дипломатично, напомнив важность поддержки суверенитета Украины в документе.
А премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что страны G7 и "развитые экономики" считают, что нужно гораздо более сильное заявление, чтобы отразить "незаконное вторжение" России в Украину. Признавая, что в целом опубликованное коммюнике должным образом отражает широкие перспективы Большой двадцатки, он все же добавил: "Это недостаточно сильно для меня".
Обсуждение российско-украинской войны традиционно вызывает трудности у G20, особенно когда речь идет о согласовании позиций. Обычно итоговый документ саммита публикуют в конце встречи, но Лула да Силва решил сделать это раньше. Он утвердил его еще до завершения пленарного заседания 18 ноября.
Напомним, 18 ноября 2024 года лидеры 20 крупнейших экономик мира собрались на саммит G20, на котором, в частности, планируют обсудить международную безопасность и войну в Украине и Газе.
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Тільки не віднєкуйся, мовляв "я не фанат підора", ти ж давно в моєму кондуїті зебілів, ще з тих пір, коли безномерним був.
лула ****** за покликанням і свідомо вибрав бути таким. Мінетчики і мінетчиці - то професія
Мішка да Грішка, мля...
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teuthida
Даля Грибаускайте:
"Боягузливий Захід? Ви співучасники військових злочинів Путіна?
Це починає виглядати так.
Якими б вони не були, санкції не зупинять.
Зупинити vійHy може лише vійHа. Вона вже почалася. Не потрібно прикидатися і намагатися заспокоїти свою совість, постачаючи Україні тільки зброю, мало і пізно. Народ України воює за нас, її діти прикривають нас від цього божевілля військової агресії.
Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і демонструє західне боягузтво.
Путін також бачить це. Захід все ще не розуміє, що в Україні йде європейська vійНа. Або беручи участь і воюючи з агресором, або стоячи і спостерігаючи, як він знищує Україну та її народ, захід стає співучасником військових злочинів. Так. Співучасник.
Якщо ми не зупинимо vійHу в Україні, нам ще доведеться боротися, але вже в наших країнах.
Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо, як вибухають житлові квартали на екранах телевізорів, і клянемося, що «сильно підтримуємо Україну».
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО тремтять, що вони «не можуть втручатися в конфлікт», а ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та мир в Європі. Невже ми будемо дивитися, як продовжується руйнування незалежної держави?
Слава Україні. Слава її Героям, поки тільки її героям, бо інших ще не видно на горизонті