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Новости Война
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Президент Бразилии Лула да Силва за день до завершения G20 опубликовал коммюнике без упоминания о войне в Украине

Лула да Сільва опублікував заключне комюніке саміту G20, уникаючи згадок про вторгнення РФ в Україну
Фото: smartencyclopedia.org

На встрече глав государств и правительств G20, которая проходит в Бразилии, президент страны Лула да Силва на день раньше обнародовал совместное коммюнике, чтобы в нем не упоминать о российском вторжении в Украину.

Европейские лидеры не согласились с итоговым документом в такой версии, пишет Цензор НЕТ по материалу агентства The Guardian.

Например, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил разочарование из-за того, что в документе ничего не сказано об ответственности России, особенно на тысячный день полномасштабной войны.

"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы дать понять, что Россия несет ответственность, - сказал Шольц. - Становится очевидным, насколько сильно геополитическая напряженность также влияет на G20".

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А французский президент Эммануэль Макрон возразил, что обнародованное Силвой коммюнике в полной мере соответствует позиции лидеров Большой двадцатки.

"Это ничего не меняет в позиции Франции: это захватническая война, развязанная Россией против Украины, и нашим приоритетом сегодня является достижение прочного мира", - заявил Макрон.

Пресс-секретарь британского премьера Кира Стармера признал, что решение президента Бразилии разочаровало, хотя и не удивило. Он констатировал то, что в позициях стран есть существенные разногласия, не в последнюю очередь обусловленные присутствием представителей России на нынешнем G20. Сам Стармер высказался более дипломатично, напомнив важность поддержки суверенитета Украины в документе.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что страны G7 и "развитые экономики" считают, что нужно гораздо более сильное заявление, чтобы отразить "незаконное вторжение" России в Украину. Признавая, что в целом опубликованное коммюнике должным образом отражает широкие перспективы Большой двадцатки, он все же добавил: "Это недостаточно сильно для меня".

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Обсуждение российско-украинской войны традиционно вызывает трудности у G20, особенно когда речь идет о согласовании позиций. Обычно итоговый документ саммита публикуют в конце встречи, но Лула да Силва решил сделать это раньше. Он утвердил его еще до завершения пленарного заседания 18 ноября.

Напомним, 18 ноября 2024 года лидеры 20 крупнейших экономик мира собрались на саммит G20, на котором, в частности, планируют обсудить международную безопасность и войну в Украине и Газе.

Автор: 

G20 (300) Лула да Силва (24)


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Топ комментарии
+11
Як зручно, з'їхали на якусь лупу, висловили розчарування і все. А цей документ усілякі підари рознесуть по усьому світу - і все, нема ніякої війни, нема там ніякої України і люди там ніякі не гинуть щодня.
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20.11.2024 11:01
+10
Президента Лупу вже не переробиш - підголосник раші і Китаю
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20.11.2024 11:02
+7
От **** бразильська кончена.
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20.11.2024 11:09
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як зручно, з'їхали на якусь лупу, висловили розчарування і все. А цей документ усілякі підари рознесуть по усьому світу - і все, нема ніякої війни, нема там ніякої України і люди там ніякі не гинуть щодня.
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20.11.2024 11:01 Ответить
нажаль, цей світ так влаштований, що навіть якщо документ був би іншим, той, хто у себе не волів би розповідати про війну в Україні, той так би це і робив (як донині)... ми теж свого часу не дуже переймалися подіями в Сирії чи якомусь Габоні...
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20.11.2024 11:06 Ответить
Президента Лупу вже не переробиш - підголосник раші і Китаю
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20.11.2024 11:02 Ответить
"Президента за..." - а далі по тексту
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20.11.2024 11:07 Ответить
Всі мріють про гроши від хутлера. Вдарений головою Лула один з таких. Хоч чимось догодити сутенерові
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20.11.2024 11:04 Ответить
як корабель назвеш, так він і попливе. Небажаний був синочок... Не любили його татко з мамцею ще до народження... Отак йде через життя, усім навколо щось доводячи... Але оті навколишні, хоч і ніби погоджуються, але ж знають, шо він все одно ******.
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20.11.2024 11:05 Ответить
Ну це ж *уйловська заЛула. І цим все сказано.
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20.11.2024 11:05 Ответить
От **** бразильська кончена.
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20.11.2024 11:09 Ответить
Інколи думаешь, що шкода що США як держава не займає оба материка: і північну і південну. Одна держава, на два континенти. І був би штат Бразилія, штат Мексика, штат Аргентина......
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20.11.2024 11:13 Ответить
І усім цим правлять по черзі Бідон з Трумпом.
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20.11.2024 13:01 Ответить
В США таке не пройде.
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20.11.2024 14:14 Ответить
🙃
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20.11.2024 16:42 Ответить
Отак люди стають під@рами.
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20.11.2024 11:16 Ответить
Так опубkікуйте комюніке від G7, поки воно існує, бо скоро сімка зникне... Трамп постарається...
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20.11.2024 11:23 Ответить
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20.11.2024 11:26 Ответить
Нагадаю. У лютому 2022 цілі делегації країн покидали залИ міжнародних організацій, коли виступав хтось з кацапської делегації. Пройшло небагато часу? лишень 1000 днів і вже всі безтурботно складають з кацапською делегацією комюніке, забувши про злочини їх держави перед світом. А в знак протесту покинути G20 СЛАБО ?
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20.11.2024 11:33 Ответить
а чого причини не називаєш? Боїшся зачепити серед винуватців обраного тобою божества ЕрЗе з його недолугою дипломатією, чи якісь інші причини?
Тільки не віднєкуйся, мовляв "я не фанат підора", ти ж давно в моєму кондуїті зебілів, ще з тих пір, коли безномерним був.
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20.11.2024 11:45 Ответить
Що за кондуїт? Посилання дасте?
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20.11.2024 14:05 Ответить
5-та палата, гадаю. З наполеонами та чегіварами.
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20.11.2024 17:38 Ответить
Хвилину назад я пояснив вам, пане, моє відношення до вас. Вочевидь, ви таки - навіжений маніяк . То йди собі з Богом, у палату. І не провокуй ЛЮДЕЙ писати тобі мерзоту, яку ти виробляєш як генератор випадкових ... думок.
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20.11.2024 17:43 Ответить
Лула-знаний підор та мінєтчик. Насрати на його комюніке.
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20.11.2024 11:37 Ответить
Категорично не згоден! Не треба зневажати професіоналів давньої професії.
лула ****** за покликанням і свідомо вибрав бути таким. Мінетчики і мінетчиці - то професія
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20.11.2024 12:13 Ответить
Лула да Сілва

Мішка да Грішка, мля...
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20.11.2024 12:20 Ответить
Недарма ж Lula - це ось таке:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teuthida
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20.11.2024 12:41 Ответить
Путєнські сраколизи з усіх сил стараються ігнорувати війну в Україні .
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20.11.2024 12:53 Ответить
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20.11.2024 13:03 Ответить
4 березня 2022 року я переклала і опублікувала звернення Далі Грибаускайте до світу. Світ не почув.

Даля Грибаускайте:

"Боягузливий Захід? Ви співучасники військових злочинів Путіна?

Це починає виглядати так.

Якими б вони не були, санкції не зупинять.

Зупинити vійHy може лише vійHа. Вона вже почалася. Не потрібно прикидатися і намагатися заспокоїти свою совість, постачаючи Україні тільки зброю, мало і пізно. Народ України воює за нас, її діти прикривають нас від цього божевілля військової агресії.

Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і демонструє західне боягузтво.

Путін також бачить це. Захід все ще не розуміє, що в Україні йде європейська vійНа. Або беручи участь і воюючи з агресором, або стоячи і спостерігаючи, як він знищує Україну та її народ, захід стає співучасником військових злочинів. Так. Співучасник.

Якщо ми не зупинимо vійHу в Україні, нам ще доведеться боротися, але вже в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо, як вибухають житлові квартали на екранах телевізорів, і клянемося, що «сильно підтримуємо Україну».

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО тремтять, що вони «не можуть втручатися в конфлікт», а ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані?

Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та мир в Європі. Невже ми будемо дивитися, як продовжується руйнування незалежної держави?

Слава Україні. Слава її Героям, поки тільки її героям, бо інших ще не видно на горизонті
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20.11.2024 13:08 Ответить
Текст Виктории Айдіной
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20.11.2024 13:09 Ответить
ZaЛула ти після цього
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20.11.2024 13:08 Ответить
Ну уж ця *********, так *********, що аж ********* завернула.
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20.11.2024 13:16 Ответить
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20.11.2024 13:54 Ответить
 
 