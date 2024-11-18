Саммит G20 стартует в Бразилии. На нем обсудят войну РФ в Украине

Сегодня, 20 ноября 2024 года, лидеры 20 крупнейших экономик мира соберутся на саммит G20, на котором, в частности, планируют обсудить международную безопасность и войну в Украине и Газе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, на саммит прибыли основные политические лидеры, в частности президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин, которого называют центральным игроком на саммите G20.

"Не только геополитика вызывает у нас беспокойство, но и то, что роль Китая, его экономическая и финансовая роль, очень заметна во многих вопросах", - сказал немецкий чиновник на условиях анонимности.

Хотя Китай стоит на стороне России в отношении Украины, Германия считает, что Пекину будет труднее удерживать такую позицию, поскольку конфликт стал "глобализированным".

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Дипломаты, которые готовят совместное заявление для лидеров стран-участниц саммита, пытаются достичь договоренности о том, как реагировать на эскалацию войны в Украине, сообщают источники медиаресурса.

"Массированный российский авиаудар по Украине в воскресенье пошатнул тот небольшой консенсус, который удалось достичь, и европейские дипломаты настаивают на пересмотре ранее согласованных формулировок по глобальным конфликтам", - говорится в публикации.

Бразильские чиновники заявили, что их повестка дня для G20 сосредоточена на устойчивом развитии, налогообложении сверхбогатых и борьбе с бедностью и голодом.

Ожидается, что Си будет продвигать китайскую инициативу "Один пояс, один путь", чтобы продемонстрировать свое экономическое господство. Бразилия пока отказалась присоединиться к глобальной инфраструктурной инициативе, но возлагает большие надежды на другие промышленные партнерства с Китаем - в частности Си завершит свое пребывание в Бразилии государственным визитом.

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Торговые переговоры в рамках G20 будут стимулироваться опасениями относительно эскалации торговой войны между США и Китаем, поскольку новый президент Дональд Трамп планирует повысить тарифы на импорт из Китая и других стран.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Бразилию на саммит G20 вместо Путина поедет Лавров. Также отмечалось, что главы МИД стран G20 осудили РФ за агрессию против Украины и заявили, что Россия должна заплатить.