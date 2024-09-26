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Украину стоит пригласить на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, это приблизит мир, - Сибига

Сибіга закликав запросити Україну на саміт G20

Глава МИД Андрей Сибига призвал пригласить Украину на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что было бы очень уместно, если бы тема российской агрессии против Украины была представлена на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, и президент Украины мог бы принять в нем участие. Это приблизит мир и поможет определить дату и место проведения второго саммита мира", - сказал глава МИД.

Сибига обратил внимание на дату - 19 ноября, когда исполняется 1000 дней после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Мы считаем, что игнорирование этой символической даты со стороны G20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы", - добавил он.

Также читайте: Бразильская инициатива позволит Путину принять участие в запланированном на ноябрь саммите G20 в Рио-де-Жанейро, - Reuters

Сибига отметил амбициозность приоритетов бразильского председательства, среди которых: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, энергетические преобразования и устойчивое развитие институтов глобального управления. По его мнению, важно также продолжать координировать и консолидировать усилия партнеров и доноров по реализации украинской гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"В то же время российская агрессия против Украины делает невозможным эффективную реализацию этих приоритетов и устойчивого развития как такового. Россию нужно остановить. Иначе агрессия станет нормой. И завтра все агрессоры во всех уголках мира будут свободно нарушать границы и силой захватывать земли", - подытожил министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров "Группы двадцати" в Бразилии, "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно".

Читайте также: В Венгрии анонсировали визит нового главы МИД Украины Сибиги на следующей неделе

Автор: 

G20 (300) Сибига Андрей (416)


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Топ комментарии
+11
І як ОЦЕ "наблизить мир", блд? Може досить витрачати величезні кошти на такі пустопорожні вояжі?
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26.09.2024 09:51
+9
Ага приблизить, а якщо ще на Оскар і на Венеціанський кінофестиваль, то це взагалі буду майже 100% закінчення війни.
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26.09.2024 09:51
+7
Шо воно несе ? Зєлібобікі рулять ….
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26.09.2024 09:53
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Як наблизить мир запрошенням УЦкрапїни посидіти один раз- на саміті G20?
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26.09.2024 09:51 Ответить
Самодур зможе ще й там щось ляпнути та образити людей. Це ж така можливість...
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26.09.2024 10:07 Ответить
І як ОЦЕ "наблизить мир", блд? Може досить витрачати величезні кошти на такі пустопорожні вояжі?
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26.09.2024 09:51 Ответить
Ага приблизить, а якщо ще на Оскар і на Венеціанський кінофестиваль, то це взагалі буду майже 100% закінчення війни.
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26.09.2024 09:51 Ответить
Канський теж … шо би херпіда могла попіздєть о мірє.
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26.09.2024 09:54 Ответить
Шо воно несе ? Зєлібобікі рулять ….
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26.09.2024 09:53 Ответить
основне, що Сибіга лизнув віслюка та наблизив у того полюцію.
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26.09.2024 09:53 Ответить
і президент України міг би взяти в ньому участь

ось головна ціль всіх фрікцій мзс. що б зе!лідор покатався і в ріо де жанейро за наш рахунок.
для цього сибігу і призначили.
до сраки, той мир!

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26.09.2024 09:54 Ответить
Хай краще потужне їде в лютому на карнавал
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26.09.2024 09:56 Ответить
Звичайно треба запросити, але хто це зробить? І фотка, Єрмак в центрі лідерів G20 в камуфляжній піжамі поряд з ПУ - шедевр
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26.09.2024 09:57 Ответить
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26.09.2024 09:58 Ответить
А їм все вояжі в голові. В Америку вже з'їздили? Вдало? Тепер ще там д'єрмак хоче все похєрити. Скоро з такими ''поїздками'' від нас усі відвернуться, і залишимся ми наодинці з хуцлом. Зелена курва саме цього і добивається!
Дякую вам73% дов****ів!
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26.09.2024 09:59 Ответить
Навіщо?
Що нового може з себе вичавити ЗЄ?

Чи він ще не з всіма посрався?
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26.09.2024 10:05 Ответить
О! Ще там побикувать своєю бидлодипломатією і можна ставити галочку про виконання деяких пунктів оманського договорняку.
Нормуль, чо!
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26.09.2024 10:10 Ответить
Ага, ''збацає'' там х****м на піаніно. Може оцінять.
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26.09.2024 10:33 Ответить
що, підарасу зеленому кортить на копакабані покупатися?
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26.09.2024 11:40 Ответить
В Рио захотел! Наверное, и белые штаны уже прикупил.
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26.09.2024 12:32 Ответить
 
 