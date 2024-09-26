Украину стоит пригласить на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, это приблизит мир, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал пригласить Украину на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что было бы очень уместно, если бы тема российской агрессии против Украины была представлена на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, и президент Украины мог бы принять в нем участие. Это приблизит мир и поможет определить дату и место проведения второго саммита мира", - сказал глава МИД.

Сибига обратил внимание на дату - 19 ноября, когда исполняется 1000 дней после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Мы считаем, что игнорирование этой символической даты со стороны G20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы", - добавил он.

Также читайте: Бразильская инициатива позволит Путину принять участие в запланированном на ноябрь саммите G20 в Рио-де-Жанейро, - Reuters

Сибига отметил амбициозность приоритетов бразильского председательства, среди которых: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, энергетические преобразования и устойчивое развитие институтов глобального управления. По его мнению, важно также продолжать координировать и консолидировать усилия партнеров и доноров по реализации украинской гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"В то же время российская агрессия против Украины делает невозможным эффективную реализацию этих приоритетов и устойчивого развития как такового. Россию нужно остановить. Иначе агрессия станет нормой. И завтра все агрессоры во всех уголках мира будут свободно нарушать границы и силой захватывать земли", - подытожил министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров "Группы двадцати" в Бразилии, "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно".

Читайте также: В Венгрии анонсировали визит нового главы МИД Украины Сибиги на следующей неделе