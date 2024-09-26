Україну варто запросити на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, це наблизить мир, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга закликав запросити Україну на саміт G20, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро в листопаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що було б дуже доречно, якби тема російської агресії проти України була представлена на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, і президент України міг би взяти в ньому участь. Це наблизить мир і допоможе визначити дату і місце проведення другого саміту миру", - сказав очільник МЗС.
Сибіга звернув увагу на дату - 19 листопада, коли виповнюється 1000 днів після початку повномасштабної агресії Росії проти України.
"Ми вважаємо, що ігнорування цієї символічної дати з боку G20 продемонструє слабкість і небажання вирішувати глобальні проблеми", - додав він.
Сибіга наголосив на амбітності пріоритетів бразильського головування, серед яких: соціальна інтеграція, боротьба з голодом і бідністю, енергетичні перетворення та сталий розвиток інститутів глобального управління. На його думку, важливо також продовжувати координувати та консолідувати зусилля партнерів і донорів щодо реалізації української гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
"Водночас російська агресія проти України унеможливлює ефективну реалізацію цих пріоритетів і сталого розвитку як такого. Росію потрібно зупинити. Інакше агресія стане нормою. І завтра всі агресори в усіх куточках світу будуть вільно порушувати кордони і силою захоплювати землі", - підсумував міністр.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Бразилії, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".
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ось головна ціль всіх фрікцій мзс. що б зе!лідор покатався і в ріо де жанейро за наш рахунок.
для цього сибігу і призначили.
до сраки, той мир!
Дякую вам73% дов****ів!
Що нового може з себе вичавити ЗЄ?
Чи він ще не з всіма посрався?
Нормуль, чо!