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Україну варто запросити на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, це наблизить мир, - Сибіга

Сибіга закликав запросити Україну на саміт G20

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав запросити Україну на саміт G20, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро в листопаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що було б дуже доречно, якби тема російської агресії проти України була представлена на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, і президент України міг би взяти в ньому участь. Це наблизить мир і допоможе визначити дату і місце проведення другого саміту миру", - сказав очільник МЗС.

Сибіга звернув увагу на дату - 19 листопада, коли виповнюється 1000 днів після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ми вважаємо, що ігнорування цієї символічної дати з боку G20 продемонструє слабкість і небажання вирішувати глобальні проблеми", - додав він.

Читайте також: В Угорщині анонсували візит нового глави МЗС України Сибіги наступного тижня

Сибіга наголосив на амбітності пріоритетів бразильського головування, серед яких: соціальна інтеграція, боротьба з голодом і бідністю, енергетичні перетворення та сталий розвиток інститутів глобального управління. На його думку, важливо також продовжувати координувати та консолідувати зусилля партнерів і донорів щодо реалізації української гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Водночас російська агресія проти України унеможливлює ефективну реалізацію цих пріоритетів і сталого розвитку як такого. Росію потрібно зупинити. Інакше агресія стане нормою. І завтра всі агресори в усіх куточках світу будуть вільно порушувати кордони і силою захоплювати землі", - підсумував міністр.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Бразилії, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".

Читайте: Бразильська ініціатива дозволить Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, - Reuters

Автор: 

G20 (323) Сибіга Андрій (421)


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Топ коментарі
+11
І як ОЦЕ "наблизить мир", блд? Може досить витрачати величезні кошти на такі пустопорожні вояжі?
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26.09.2024 09:51
+9
Ага приблизить, а якщо ще на Оскар і на Венеціанський кінофестиваль, то це взагалі буду майже 100% закінчення війни.
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26.09.2024 09:51
+7
Шо воно несе ? Зєлібобікі рулять ….
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26.09.2024 09:53
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Як наблизить мир запрошенням УЦкрапїни посидіти один раз- на саміті G20?
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26.09.2024 09:51 Відповісти
Самодур зможе ще й там щось ляпнути та образити людей. Це ж така можливість...
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26.09.2024 10:07 Відповісти
І як ОЦЕ "наблизить мир", блд? Може досить витрачати величезні кошти на такі пустопорожні вояжі?
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26.09.2024 09:51 Відповісти
Ага приблизить, а якщо ще на Оскар і на Венеціанський кінофестиваль, то це взагалі буду майже 100% закінчення війни.
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26.09.2024 09:51 Відповісти
Канський теж … шо би херпіда могла попіздєть о мірє.
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26.09.2024 09:54 Відповісти
Шо воно несе ? Зєлібобікі рулять ….
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26.09.2024 09:53 Відповісти
основне, що Сибіга лизнув віслюка та наблизив у того полюцію.
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26.09.2024 09:53 Відповісти
і президент України міг би взяти в ньому участь

ось головна ціль всіх фрікцій мзс. що б зе!лідор покатався і в ріо де жанейро за наш рахунок.
для цього сибігу і призначили.
до сраки, той мир!

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26.09.2024 09:54 Відповісти
Хай краще потужне їде в лютому на карнавал
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26.09.2024 09:56 Відповісти
Звичайно треба запросити, але хто це зробить? І фотка, Єрмак в центрі лідерів G20 в камуфляжній піжамі поряд з ПУ - шедевр
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26.09.2024 09:57 Відповісти
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26.09.2024 09:58 Відповісти
А їм все вояжі в голові. В Америку вже з'їздили? Вдало? Тепер ще там д'єрмак хоче все похєрити. Скоро з такими ''поїздками'' від нас усі відвернуться, і залишимся ми наодинці з хуцлом. Зелена курва саме цього і добивається!
Дякую вам73% дов****ів!
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26.09.2024 09:59 Відповісти
Навіщо?
Що нового може з себе вичавити ЗЄ?

Чи він ще не з всіма посрався?
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26.09.2024 10:05 Відповісти
О! Ще там побикувать своєю бидлодипломатією і можна ставити галочку про виконання деяких пунктів оманського договорняку.
Нормуль, чо!
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26.09.2024 10:10 Відповісти
Ага, ''збацає'' там х****м на піаніно. Може оцінять.
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26.09.2024 10:33 Відповісти
що, підарасу зеленому кортить на копакабані покупатися?
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26.09.2024 11:40 Відповісти
В Рио захотел! Наверное, и белые штаны уже прикупил.
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26.09.2024 12:32 Відповісти
 
 