УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4403 відвідувача онлайн
Новини
3 729 35

Путін може взяти участь у саміті G20, якщо буде консенсус між усіма членами, - Блінкен

g20

Російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Бразилії, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".

Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про можливе рукостискання між Путіним і президентом США Джо Байденом, Блінкен зауважив, що ідея ніколи не полягала в тому, щоб виключити Росію або диктатора РФ Володимира Путіна з G20.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо участь Путіна на саміті G20 може бути "корисною", вона "повинна відбутися", - Макрон

"Саме дії, саме політика Росії й Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з "Великою двадцяткою" або з "Великою сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена - ред.). Проблема в тому, що зараз у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - зазначив держсекретар США.

Він також висловив сподівання, що настане день, "і цей день настане раніше, ніж пізніше", коли "відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх".

"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - додав Блінкен.

Читайте також: Глави МЗС країн G20 засудили РФ за агресію проти України: "Росія має заплатити"

Автор: 

G20 (322) путін (23740) Блінкен (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Что и требовалось доказать, всё международное право - в пи..ду, действует только право сильного, теперь официально!
показати весь коментар
03.04.2024 10:29
+14
Покличте Талібан іще
показати весь коментар
03.04.2024 10:26
+14
А як же міжнародний ордер на арешт @уйла?!
показати весь коментар
03.04.2024 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покличте Талібан іще
показати весь коментар
03.04.2024 10:26 Відповісти
«Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», - заявили «Газете.Ru» в МИД.

Ранее стало известно, что делегацию талибов пригласили в Казань на майский форум «Россия - Исламский мир». Специальный представитель президента РФ по Афганистану Кабулов подчеркнул, что РФ сотрудничает с правительством талибов по антитеррору «на регулярной основе».
показати весь коментар
03.04.2024 10:32 Відповісти
А як же міжнародний ордер на арешт @уйла?!
показати весь коментар
03.04.2024 10:28 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 10:30 Відповісти
Так а може запросити його і грохнути там? Ну яка безпека в тій Бразилії? Фавели, наркомафія і тд...
показати весь коментар
03.04.2024 10:28 Відповісти
Кстати, ИГИЛ уже обещался его грохнуть.
Так что будет весело ...
показати весь коментар
03.04.2024 12:50 Відповісти
Что и требовалось доказать, всё международное право - в пи..ду, действует только право сильного, теперь официально!
показати весь коментар
03.04.2024 10:29 Відповісти
А колись було по - іншому?
Той хто сильніший той і правий, а історію пишуть переможці.
Всі ці казочки про "добро яке переможе темряву " лише казочки
показати весь коментар
03.04.2024 10:41 Відповісти
Так,колись було по-іншому.Сталін попер на Фінляндію-з Ліги Націй викинули.
Адік у бункері всю війну просидів,ну там у Вінницю змотався,в Париж окупований.
А зараз небензя у ооні як дома.
показати весь коментар
03.04.2024 12:07 Відповісти
Охєрєлі. нє?
показати весь коментар
03.04.2024 10:30 Відповісти
Дебіли,***🤦
показати весь коментар
03.04.2024 10:31 Відповісти
Ось так за пів року велика і могутня Америка стала балаболом і посібником кабаєва.К *****-матєрі таких союзників.
показати весь коментар
03.04.2024 10:34 Відповісти
Сишиа все більше нагадують шавку яку всі ******* а та тільки скавунчить за паркану коли її ніхто не може ногою вібати по зубатій пиці.
показати весь коментар
03.04.2024 10:34 Відповісти
Мені здається ви переплутали США і Україну)))....
Кожна країна шукає вигоду для себе і працює в своїх інтересах, і тільки Україна постійно просить, скавулить і ображається голосом боНевтіка і його підяєчної *********
показати весь коментар
03.04.2024 11:31 Відповісти
*****, і проведіть його в кремлі
показати весь коментар
03.04.2024 10:39 Відповісти
Це піздець. Боже, які обісцяні імпотенти
показати весь коментар
03.04.2024 10:40 Відповісти
як в тебе рот відкривається на такі слова ?
показати весь коментар
03.04.2024 10:41 Відповісти
і фуй ше йому всі Ги19 відсосіть, почерзі, бо ви і є фуєсоси вовки пуКіна!!!! 🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
03.04.2024 10:44 Відповісти
Треба розуміти що Ху..ло б ніколи не напав якби бачив при владі в штатах владу яка б ввела реальні санкції щодо сировини звідти та заборонила екпорт товарів подвійного призначення в рашу...

і дала б Україні ракети та авіацію для відбиття нападу яка гниє на складах і їх будуть утилізувати але нам не дадуть...
що Байден поставляв в Україну яке озброєння для відбиття нападу перед війною?... саме для партизанської війни...
навіть після 2 років війни вони всіляко затримують передачу літаків та ракет середньої дальності які можуть бути використані для ударів по раші...
показати весь коментар
03.04.2024 10:49 Відповісти
Якби не трагічний 2019 рік і у нас була адекватна влада а не Ермаки з безмозглими то може і дали б.
показати весь коментар
03.04.2024 10:57 Відповісти
Дуже нам Обама надавав.... Байден при Обамі фактично був також при владі і неофіційно відповідав за наш напрямок.... І саме Обама оплачував знищення совкових запасів ***********
показати весь коментар
03.04.2024 11:12 Відповісти
Ні Обама, ні Трамп толком не поставляли нічого. Так, Обама 250 броньованих Хамерів передав (Байден якраз прилетів передавати першу їх партію) і артилерійські радари, так, при Трампі нам продали Джавелінів трохи (так-так, саме продали, не передали). Але це все мізер!
Як не крути, Байден надав більше, ніж будь-який інший президент США, навть якщо брати період Байдена із моменту інавгурації в 2021 і до 24.02.2022...
А більше міг би передати хтось із поглядами, як у покійного МакКейна, але на жаль республіканці не хочуть висувати таких людей у президенти... Чомусь у США вирішили усунути "яструбів" від влади. І якщо у випадку з демократами це ще можна зрозуміти, то для партії Ейзенхауера, Рейгана і обох Бушів - це ГАНЬБА!
показати весь коментар
03.04.2024 13:09 Відповісти
Тому що в штатах змінились виборці ... це вже не допустимо техасці з арсеналом зброї і вірою в силу штатів .... а латиноси та індуси любителі мильних серіалів.... добавимо до цього гендерне питання і ви вже можете забути про стару добру америку...

тепер там час популістів хто багато обітцяє перед виборами а потім ніх ... з того не виконує
показати весь коментар
03.04.2024 14:58 Відповісти
такі "американські" розклади стимулювали заохочували і дальше стимулюють куйла знищувати Україну і вбивати український народ.США. пасивний помічник рашиста у війні проти України і її народу, а не надаючи Україні фінансову і війскову допомогу, ще й активний помічник рашистського терориста...
показати весь коментар
03.04.2024 10:57 Відповісти
Вони і Гітлєра позвали б, якби живий був...
показати весь коментар
03.04.2024 11:20 Відповісти
****ні куколди, ганьба людства. Вже стали раком перед ******. А Бен Ладена в чому не запрошували? Бо в нього не було ЯЗ і ви не обсиралися від однієї згадки про нього? Деграданти лівацькі. Тепер все стає на свої місця. І ненадання потрібної зброї, і виття за атаки на нпз, і вічні "відкриті двері до НАТО", в які ніколи ми не пройдемо.
показати весь коментар
03.04.2024 11:27 Відповісти
Можна запитати чому ви настільки переоцінюйте значення війни в Україні для світу, і ДУЖЕ ображаєтесь коли інші країни працюють в своїх інтересах і для своєї вигоди? Тобто коли сильні країни вирішують що кому і як, вони повинні звертати увагу на корумпованих бомжів і боНевтіка? З Асадом по вашому багато спілкується?
показати весь коментар
03.04.2024 11:35 Відповісти
Читаю і дивуюсь,які ж Ви дебіли,нічого в цій країні не зміниться.Вибрали тупого нарка а винувата Америка.
показати весь коментар
03.04.2024 11:32 Відповісти
А їм ти не доведеш, вони будуть ображатись до скону, як і кацапи... В тих байден то Обама сцали по ліфтах і під'їздах, наші що інші? Також неорганізоване, озлоблене бидло з відсутністю критичного мислення як і їх патрон....
Цей народ як би не звучало прикро заслужив боНевтіка як ніхто інший!!!
показати весь коментар
03.04.2024 11:37 Відповісти
Америка винувата в тому, що гарантувала нам безпеку в обмін на ЯЗ і підло киданула - читай виступ Турчинова у 14 році. Тепер киданула другий раз - пообіцявши "допомагати до кінця", і злилася. Так що йдіть, дрочить на своїх "господарів" в іншому місті, ідіоти меншовартісні.
показати весь коментар
03.04.2024 11:52 Відповісти
Верните нам ЯО, суки! и потом целуйте свого ***** куда хочте, підари
показати весь коментар
03.04.2024 12:02 Відповісти
Схоже що цей світ нажаль приречений
показати весь коментар
03.04.2024 12:06 Відповісти
Да запросіть обов'язково.Ручку йому пожміть
цьому вбивці і нелюду. Якийсь сюрреалізм...
показати весь коментар
03.04.2024 13:02 Відповісти
Третя світова невблаганно наближається. Перл-Харбор не за горами.
показати весь коментар
03.04.2024 13:07 Відповісти
 
 