Путін може взяти участь у саміті G20, якщо буде консенсус між усіма членами, - Блінкен
Російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Бразилії, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".
Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - зазначив він.
Відповідаючи на питання про можливе рукостискання між Путіним і президентом США Джо Байденом, Блінкен зауважив, що ідея ніколи не полягала в тому, щоб виключити Росію або диктатора РФ Володимира Путіна з G20.
"Саме дії, саме політика Росії й Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з "Великою двадцяткою" або з "Великою сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена - ред.). Проблема в тому, що зараз у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - зазначив держсекретар США.
Він також висловив сподівання, що настане день, "і цей день настане раніше, ніж пізніше", коли "відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх".
"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - додав Блінкен.
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Ранее стало известно, что делегацию талибов пригласили в Казань на майский форум «Россия - Исламский мир». Специальный представитель президента РФ по Афганистану Кабулов подчеркнул, что РФ сотрудничает с правительством талибов по антитеррору «на регулярной основе».
Так что будет весело ...
Той хто сильніший той і правий, а історію пишуть переможці.
Всі ці казочки про "добро яке переможе темряву " лише казочки
Адік у бункері всю війну просидів,ну там у Вінницю змотався,в Париж окупований.
А зараз небензя у ооні як дома.
Кожна країна шукає вигоду для себе і працює в своїх інтересах, і тільки Україна постійно просить, скавулить і ображається голосом боНевтіка і його підяєчної *********
і дала б Україні ракети та авіацію для відбиття нападу яка гниє на складах і їх будуть утилізувати але нам не дадуть...
що Байден поставляв в Україну яке озброєння для відбиття нападу перед війною?... саме для партизанської війни...
навіть після 2 років війни вони всіляко затримують передачу літаків та ракет середньої дальності які можуть бути використані для ударів по раші...
Як не крути, Байден надав більше, ніж будь-який інший президент США, навть якщо брати період Байдена із моменту інавгурації в 2021 і до 24.02.2022...
А більше міг би передати хтось із поглядами, як у покійного МакКейна, але на жаль республіканці не хочуть висувати таких людей у президенти... Чомусь у США вирішили усунути "яструбів" від влади. І якщо у випадку з демократами це ще можна зрозуміти, то для партії Ейзенхауера, Рейгана і обох Бушів - це ГАНЬБА!
тепер там час популістів хто багато обітцяє перед виборами а потім ніх ... з того не виконує
Цей народ як би не звучало прикро заслужив боНевтіка як ніхто інший!!!
цьому вбивці і нелюду. Якийсь сюрреалізм...