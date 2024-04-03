Путін може взяти участь у саміті G20, якщо буде консенсус між усіма членами, - Блінкен

Російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Бразилії, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".

Про це під час брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про можливе рукостискання між Путіним і президентом США Джо Байденом, Блінкен зауважив, що ідея ніколи не полягала в тому, щоб виключити Росію або диктатора РФ Володимира Путіна з G20.

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"Саме дії, саме політика Росії й Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з "Великою двадцяткою" або з "Великою сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена - ред.). Проблема в тому, що зараз у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - зазначив держсекретар США.

Він також висловив сподівання, що настане день, "і цей день настане раніше, ніж пізніше", коли "відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх".

"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - додав Блінкен.

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