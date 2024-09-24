В Венгрии анонсировали визит нового главы МИД Украины Сибиги на следующей неделе

На следующей неделе новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Венгрию.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index HU.

Сийярто отметил, что глава МИД Украины посетит Будапешт на следующей неделе, поскольку существует незавершенный спор с украинской стороной, связанный с правами венгерского меньшинства.

Венгерская сторона утверждает, что ранее украинские венгры могли учиться на венгерском языке в начальной и средней школе, заканчивать ее и подавать документы для поступления в высшие учебные заведения на венгерском языке, но теперь, начиная с 4-го класса, они лишены этого права.

Сийярто выразил надежду, что новым главой МИД Украины может быть найдено решение.

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