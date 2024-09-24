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Новости
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В Венгрии анонсировали визит нового главы МИД Украины Сибиги на следующей неделе

Андрій Сибіга

На следующей неделе новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Венгрию.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index HU.

Сийярто отметил, что глава МИД Украины посетит Будапешт на следующей неделе, поскольку существует незавершенный спор с украинской стороной, связанный с правами венгерского меньшинства.

Венгерская сторона утверждает, что ранее украинские венгры могли учиться на венгерском языке в начальной и средней школе, заканчивать ее и подавать документы для поступления в высшие учебные заведения на венгерском языке, но теперь, начиная с 4-го класса, они лишены этого права.

Сийярто выразил надежду, что новым главой МИД Украины может быть найдено решение.

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Автор: 

Венгрия (1952) Сибига Андрей (411)


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Ну кацапську нафту Орбану ЗЄрмаки пустили з якогось переляку.

Це вже перемога?
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24.09.2024 21:10 Ответить
Визначати розмір хабара за російську нафту?
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24.09.2024 21:20 Ответить
будуть пити палінку та заїдати гуляшем?
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24.09.2024 21:37 Ответить
Випускай Берлагу . (О. Бендер " Золоте теля")

Замість Австралії за танками- до угрів - " соціально близьких елементів".
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24.09.2024 21:40 Ответить
Ну то нехай мадяри забирають своїх мадярів з України і вчать їх там своєю мовою! Задовбали!
Кожна країна вчить своїх громадян своєю мовою! Крапка!
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24.09.2024 21:58 Ответить
Только же хотел такое пропечатать. Элементарное решение проблемы, учить в универах Венгрии своих и гражданство давать по окончанию и работу---и у нас контрабандистов меньше станет. Там в 4 поколении уже передаётся, как туда тв цветные а обратно ковры технику бытовую США перли. Она при совке у венгров продавалсь, но дорого правда. За прапоров и офицериков наших и жён на ту эпоху промолчу---там морей бескрайних трудовых шумело и гудело. Коттеджики стояли наши секретари обкомов завидовали с санаториев спец на о. Балатон возвращаясь. Старое гнездо палят. Таков закон местных своих. Вот и сработало 45 лет спустя. 5 колона во всей красе. Во время войны всегда есть реальный шанс решить очень старые проблемы. Очень быстро. Победителей не судят!
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24.09.2024 22:36 Ответить
 
 