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Новини
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В Угорщині анонсували візит нового глави МЗС України Сибіги наступного тижня

Андрій Сибіга

Наступного тижня новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Угорщини.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Index HU.

Сійярто зазначив, що глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Угорська сторона стверджує, що раніше українські угорці могли навчатися угорською мовою в початковій та середній школі, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою, але тепер, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.

Сійярто висловив сподівання, що новим главою МЗС України може бути знайдене рішення.

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Автор: 

Угорщина (2285) Сибіга Андрій (418)


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Ну кацапську нафту Орбану ЗЄрмаки пустили з якогось переляку.

Це вже перемога?
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24.09.2024 21:10 Відповісти
Визначати розмір хабара за російську нафту?
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24.09.2024 21:20 Відповісти
будуть пити палінку та заїдати гуляшем?
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24.09.2024 21:37 Відповісти
Випускай Берлагу . (О. Бендер " Золоте теля")

Замість Австралії за танками- до угрів - " соціально близьких елементів".
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24.09.2024 21:40 Відповісти
Ну то нехай мадяри забирають своїх мадярів з України і вчать їх там своєю мовою! Задовбали!
Кожна країна вчить своїх громадян своєю мовою! Крапка!
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24.09.2024 21:58 Відповісти
Только же хотел такое пропечатать. Элементарное решение проблемы, учить в универах Венгрии своих и гражданство давать по окончанию и работу---и у нас контрабандистов меньше станет. Там в 4 поколении уже передаётся, как туда тв цветные а обратно ковры технику бытовую США перли. Она при совке у венгров продавалсь, но дорого правда. За прапоров и офицериков наших и жён на ту эпоху промолчу---там морей бескрайних трудовых шумело и гудело. Коттеджики стояли наши секретари обкомов завидовали с санаториев спец на о. Балатон возвращаясь. Старое гнездо палят. Таков закон местных своих. Вот и сработало 45 лет спустя. 5 колона во всей красе. Во время войны всегда есть реальный шанс решить очень старые проблемы. Очень быстро. Победителей не судят!
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24.09.2024 22:36 Відповісти
 
 