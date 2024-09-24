В Угорщині анонсували візит нового глави МЗС України Сибіги наступного тижня

Наступного тижня новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Угорщини.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Index HU.

Сійярто зазначив, що глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Угорська сторона стверджує, що раніше українські угорці могли навчатися угорською мовою в початковій та середній школі, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою, але тепер, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.

Сійярто висловив сподівання, що новим главою МЗС України може бути знайдене рішення.

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