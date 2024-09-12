61% угорців виступають проти того, щоб Україна була в ЄС, - опитування
У 2024 році громадяни Угорщини стали менш прихильними до розширення ЄС порівняно з минулим роком. Серед країн-кандидатів на вступ до ЄС угорці найменше підтримують членство України.
Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Торік більшість респондентів підтримували вступ кількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних були позитивно налаштовані щодо Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою.
Натомість серед країн-кандидатів угорці найменше підтримують приєднання України. Рік тому переважна більшість угорців виступали проти вступу України до ЄС, а цьогоріч аж шість з десяти угорців – 61% – відкидають членство України.
Так, вступ України до ЄС є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії Угорщини "Тиса": 34% за і 53% проти.
Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити приєднання до ЄС Чорногорії (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
отже, мадяри можуть повертатись на Урал
PS. По діям угорщини схоже, що вона сама теж проти...
А у ЄС беруть гроші
"Сербія заявила, що може вступити до БРІКС через шантаж і загрози з боку ЄС" (віце-прем'єр республіки Александар Вулін)
З урахуванням скільки мадяри гадили Україні то ставши членом ЕС очевидно Україна все їм пригадає
Відчувається інстинктивна тяга до "сільной рукі".
Це потужно. А чого одразу не росію з китаєм, а ****? ****** - вони і в ЄС ******
Не хочуть вони,щоби перекинувся до них мутаційний есен-привид ,типу "привид бродить по Європі,привид "слуга народу". Привид,хоча і привабливий ззовні,та шкідливий по суті.
Коли українці викинуть сн на смітник,тоді їх переконання зміняться на доброзичливі однозначно.
Іспанія наклала вето на купівлю угорською компанією Ganz-Mávag мадридського виробника поїздів Talgo за 619 млн євро.
Таке рішення ухвалили через побоювання, що дружній до рф уряд Віктора Орбана може отримати доступ до технологій, які можуть бути корисними для України, https://www.ft.com/content/713c8b73-5***-4e08-90e3-b6fd92294da7 пише Financial Times.
Офіційний Мадрид вважає, що Talgo, яка володіє передовими технологіями для автоматичної зміни ширини залізничних колій, може зіграти важливу роль у відновленні української інфраструктури та інтеграції її залізничної мережі з Європою. Бо в Україні залізнична колія ширша за європейську, що ускладнює транспортування пасажирів і вантажів.
За словами компанії Talgo, що виробляє пасажирські поїзди, її система змінної колії «дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки» (ну, тут скоріше йдеться про зміну ширини бази локомотиву і вагонів....).
Компанія Talgo була піонером у розробці технології зміни ширини колії і досі вважається лідером у цій галузі, попри те, що термін дії більшості її ключових патентів сплив, і інші виробники поїздів тепер мають у своєму розпорядженні аналогічні розробки.
Заборону Іспанії ухвалили на тлі близьких відносин Орбана з Росією. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес неодноразово критикував Орбана як «пропутінського» лідера, заявляючи, що угорський прем'єр «намагається поставити Україну на коліна».
Угорська компанія вже оголосила про намір оскаржити рішення Іспанії в суді. Представники Ganz-Mávag спростували припущення, що їхній інтерес до Talgo пов'язаний із технологіями зміни колії, заявивши, що це рішення має політичний характер.
Сьогодні я, вже зі свого досвіду, буду розказувати своїм внукам, що нема, після кацапа, гіршого ворога для українця як мадяр.
А краще, щоб Угорщини взагалі не було...