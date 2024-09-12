61% угорців виступають проти того, щоб Україна була в ЄС, - опитування

У 2024 році громадяни Угорщини стали менш прихильними до розширення ЄС порівняно з минулим роком. Серед країн-кандидатів на вступ до ЄС угорці найменше підтримують членство України.

Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Торік більшість респондентів підтримували вступ кількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних були позитивно налаштовані щодо Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою.

Натомість серед країн-кандидатів угорці найменше підтримують приєднання України. Рік тому переважна більшість угорців виступали проти вступу України до ЄС, а цьогоріч аж шість з десяти угорців – 61% – відкидають членство України.

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Так, вступ України до ЄС є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії Угорщини "Тиса": 34% за і 53% проти.

Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити приєднання до ЄС Чорногорії (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини.

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