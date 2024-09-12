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Венгрия (1832) членство в ЕС (928)

61% венгров выступают против того, чтобы Украина была в ЕС, - опрос

61% угорців виступили проти членства України в ЄС 

В 2024 году граждане Венгрии стали менее приверженными к расширению ЕС по сравнению с прошлым годом. Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС венгры меньше всего поддерживают членство Украины.

Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

В прошлом году большинство респондентов поддерживали вступление нескольких стран-кандидатов, но в 2024 году только 45% опрошенных были положительно настроены относительно Черногории - страны с наибольшей поддержкой.

Зато среди стран-кандидатов венгры меньше всего поддерживают присоединение Украины. Год назад подавляющее большинство венгров выступали против вступления Украины в ЕС, а в этом году аж шесть из десяти венгров - 61% - отвергают членство Украины.

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В частности, вступление Украины в ЕС является наиболее популярным среди избирателей оппозиционной партии Венгрии "Тиса": 34% за и 53% против.

Избиратели этой партии больше всего хотели бы видеть присоединение к ЕС Черногории (50%), тогда как избиратели партии Виктора Орбана "Фидес" хотели бы видеть присоединение Турции.

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Топ комментарии
+29
Оце новина, і що ж нам тепер робити, вах-вах-вах. Може їх послати кудись подалі?
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12.09.2024 13:52
+26
61% угорців йдуть н@х@й! А нам своє робить.
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12.09.2024 13:53
+25
проведіть опитування: скільки українців за те, щоб мадяри отримували нафту та газ?
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12.09.2024 13:53
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Оце новина, і що ж нам тепер робити, вах-вах-вах. Може їх послати кудись подалі?
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12.09.2024 13:52 Ответить
перекрити нафту і газ ! самі запросят в ЄС .
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12.09.2024 14:03 Ответить
Подивіться, ті країни яки сидять на дотаціях ЄС найбільше не хочуть бачити Україну в ЄС. А знаєте чому? Тому шо вони думають, що їм дотацій менше залишиться.
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12.09.2024 14:07 Ответить
правільно думають.

отже, мадяри можуть повертатись на Урал
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12.09.2024 14:13 Ответить
Ага... Як би не так. Цих свиней, що походять з території ******** параші вигнати нігде не так то просто. Ці падлюки понаплодились по всьому світу і там де їх дуже багато вони вимагають расЄі там де вони живуть.
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12.09.2024 14:25 Ответить
Орбан з орбанятами дограється , що ми зайдем в ЄС , а їх викинем н#х з Євросоюзу , при чому заслужено .
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12.09.2024 14:08 Ответить
Це виглядає більш правдоподібно!!! Маю надію що так воно і станеться!!!
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12.09.2024 14:46 Ответить
90% українців виступають проти того, щоб Угорщина... була.
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12.09.2024 19:00 Ответить
У них там що, свій ''телешмарафон'' теж є?
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12.09.2024 13:52 Ответить
Вони завжди повними й@биками були..
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12.09.2024 13:55 Ответить
Там ше гірше. Там у них орбан є
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12.09.2024 14:09 Ответить
61% угорців йдуть н@х@й! А нам своє робить.
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12.09.2024 13:53 Ответить
Вас же таких - твердолобих - прииняли - тепер права качаєте
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12.09.2024 13:53 Ответить
Їх переконали, що з розширенням Союзу їм менше грошиків від ЄС дістанеться. Примітивний шкурний інтерес.
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12.09.2024 14:11 Ответить
100% українців проти, що угорщина була в ЄС та НАТО і що?!?!
PS. По діям угорщини схоже, що вона сама теж проти...
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12.09.2024 13:53 Ответить
То нехай смокчуть у *****, а не у ЄС.
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12.09.2024 14:22 Ответить
Так вони у куйла і смокчуть.
А у ЄС беруть гроші
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12.09.2024 14:48 Ответить
Вони смокчуть і там і там. Тільки у ЄС це супружєскій долг, а у ***** вони любовніца
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12.09.2024 14:53 Ответить
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12.09.2024 14:59 Ответить
проведіть опитування: скільки українців за те, щоб мадяри отримували нафту та газ?
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12.09.2024 13:53 Ответить
І шо? 90% українців проти того шоб Угорщина була як у ЄС та і у НАТОю І взагалі, людей менш всього турбують заяви різноманітного гівна, напівтувинців напівхантів, московських сраколізів та уйобіків.
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12.09.2024 13:54 Ответить
А що там з нафтопровідом "дрючба"?
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12.09.2024 13:55 Ответить
Ето другое
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12.09.2024 13:56 Ответить
Д'єрмак обіцяв відновити прокачку саме підсанкційного ''лукойлу''. Може тому мадяри ''хвоста розпушили''.
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12.09.2024 14:21 Ответить
усім пох
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12.09.2024 13:55 Ответить
А якби цих мадяр спитали за приеднання Угорщини до ОДКБ та Тайожного союзу, то 63% було б ЗА?
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12.09.2024 13:56 Ответить
Ага, щас...
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12.09.2024 13:59 Ответить
Може бути прецедент на Балканах:
"Сербія заявила, що може вступити до БРІКС через шантаж і загрози з боку ЄС" (віце-прем'єр республіки Александар Вулін)
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12.09.2024 13:59 Ответить
Ну логічно.
З урахуванням скільки мадяри гадили Україні то ставши членом ЕС очевидно Україна все їм пригадає
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12.09.2024 13:57 Ответить
та най втішаються тією своєю жовчю... рано чи пізно вона роз'їсть їх требуху остаточно...
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12.09.2024 13:58 Ответить
к єпєні - матЬ! з ЭС мадяри!) Ми! Усі За!!!,)
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12.09.2024 14:00 Ответить
Прихвостні фашистів
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12.09.2024 14:01 Ответить
виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини
Відчувається інстинктивна тяга до "сільной рукі".
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12.09.2024 14:01 Ответить
Якщо в цивілізованому світі і чули про хунгарію, то при слові «словакія» всітупо клепають очима.
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12.09.2024 14:02 Ответить
100% Українців вважають, що Угорщину треба вигнати з ЄС і послати її у напрямку руського корабля
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12.09.2024 14:02 Ответить
а казали, що то все Орбан і його уряд, а народ, насправді, іншої думки.
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12.09.2024 14:02 Ответить
Вони більше хотіли б бачити в ЄС Чорногорію, Туреччину?

Це потужно. А чого одразу не росію з китаєм, а ****? ****** - вони і в ЄС ******
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12.09.2024 14:04 Ответить
нация бомжей, которые без войны и кацапского вмешательства, попрошайничают в ЕС и у кацапов? очень "важно" их мнение
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12.09.2024 14:07 Ответить
Точка зору двірника дуже важлива!
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12.09.2024 14:10 Ответить
Бо не зможуть претендувати на частину України.
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12.09.2024 14:12 Ответить
Видно,мадьяри в курсі,що таке "слуга народу".
Не хочуть вони,щоби перекинувся до них мутаційний есен-привид ,типу "привид бродить по Європі,привид "слуга народу". Привид,хоча і привабливий ззовні,та шкідливий по суті.
Коли українці викинуть сн на смітник,тоді їх переконання зміняться на доброзичливі однозначно.
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12.09.2024 14:12 Ответить
Натомість https://news.finance.ua/ua/ispaniya-zablokuvala-pokupku-uhorshhynoyu-vyrobnyka-poizdiv-talgo-cherez-ukrainu Іспанія заступилась за Україну перед Угорщиною і заблокувала покупку мад'ярами продукції виробника поїздів Talgo
Іспанія наклала вето на купівлю угорською компанією Ganz-Mávag мадридського виробника поїздів Talgo за 619 млн євро.
Таке рішення ухвалили через побоювання, що дружній до рф уряд Віктора Орбана може отримати доступ до технологій, які можуть бути корисними для України, https://www.ft.com/content/713c8b73-5***-4e08-90e3-b6fd92294da7 пише Financial Times.
Офіційний Мадрид вважає, що Talgo, яка володіє передовими технологіями для автоматичної зміни ширини залізничних колій, може зіграти важливу роль у відновленні української інфраструктури та інтеграції її залізничної мережі з Європою. Бо в Україні залізнична колія ширша за європейську, що ускладнює транспортування пасажирів і вантажів.
За словами компанії Talgo, що виробляє пасажирські поїзди, її система змінної колії «дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки» (ну, тут скоріше йдеться про зміну ширини бази локомотиву і вагонів....).
Компанія Talgo була піонером у розробці технології зміни ширини колії і досі вважається лідером у цій галузі, попри те, що термін дії більшості її ключових патентів сплив, і інші виробники поїздів тепер мають у своєму розпорядженні аналогічні розробки.
Заборону Іспанії ухвалили на тлі близьких відносин Орбана з Росією. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес неодноразово критикував Орбана як «пропутінського» лідера, заявляючи, що угорський прем'єр «намагається поставити Україну на коліна».
Угорська компанія вже оголосила про намір оскаржити рішення Іспанії в суді. Представники Ganz-Mávag спростували припущення, що їхній інтерес до Talgo пов'язаний із технологіями зміни колії, заявивши, що це рішення має політичний характер.
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12.09.2024 14:13 Ответить
Ворожа до України весь ХХ вік включаючи обидві світові та громодянську війни країна, , чинили нечувані звірства на Закарпатті та в Корюківці Черніговської обл. промосковське населення, рашистський уряд ********, предки чиї - кочевники зайшли в Західну Полонію з-під Уралу, знищивши та вигнавши західно - слов'янське населення.
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12.09.2024 14:14 Ответить
******* завжди були не на тому боці ..у першій та другій світових війнах ...та й зараз .к 1956 р їх розмазали Совєти о бруківку ..навіть це їх нічому не навчило
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12.09.2024 14:19 Ответить
років черед десять ми таки вступимо до ЄС, але мадярам українці будуть нагадувати про їх позицію щонайменше пів-століття (якщо не будуть і далі вийоббуватись).
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12.09.2024 14:21 Ответить
За що боролись ,на те і напоролись .і боюсь ,що не тільки Угорщина проти .
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12.09.2024 14:33 Ответить
Рецепт простий. Угорщина на вихід, Україна на вакантне місце.
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12.09.2024 14:40 Ответить
Думаю що цей рейтинг нагадує наш коли за зє і ко., якби то охуі....тельний зріст, тобто не вартий уваги!!! Ну а що ці монголоуральці доскачуться, це факт!!!!!!!!!!!
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12.09.2024 14:50 Ответить
Мій покійний батько, з досвіду другої світової говорив, що нема, після москаля, гіршого ворога для українця, як мадяр.
Сьогодні я, вже зі свого досвіду, буду розказувати своїм внукам, що нема, після кацапа, гіршого ворога для українця як мадяр.
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12.09.2024 14:54 Ответить
і подляки не кращі
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13.09.2024 02:18 Ответить
Хто цих підстилок кремлівських пита їх самих вже пора гнать на конкретну адресу а не слухать
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12.09.2024 14:56 Ответить
А провести исследование сколько жителей не хотят видеть Венгрию в ЕС слабо?
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12.09.2024 15:14 Ответить
зміниться орбан і стане 16, а не 61%
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12.09.2024 15:33 Ответить
..61% граждан ЕС выступает против того чтобы Венгрия оставалась в ЕС - опрос.
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12.09.2024 15:43 Ответить
90% ЄС проти Угорщини в ЄС.
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12.09.2024 15:46 Ответить
Они оттуда вылетят раньше чем мы туда вступим😁
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12.09.2024 15:48 Ответить
Майже всі українці проти того, щоб Угорщина була у ЄС та НАТО.

А краще, щоб Угорщини взагалі не було...
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12.09.2024 18:21 Ответить
 
 