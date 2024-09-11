Около 3 тысяч украинских беженцев потеряли жилье из-за постановления правительства Венгрии, - Human Rights Watch

Правительство Венгрии, нарушая законодательство ЕС, издало постановление, которое отменяет государственное финансирование убежища для беженцев с запада Украины.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch, передает Цензор.НЕТ.

Венгерский Хельсинский комитет, отслеживающий ситуацию с украинскими беженцами, на которых распространяется действие этого документа утверждает, что под его действие около 3 000 беженцев из Украины, большинство из которых - женщины и дети.

"Правительство Венгрии пробило новое дно, приняв это жестокое решение, выбрасывающее на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить это постановление и выполнить свои обязанности как страны-члена ЕС", - заявила старший исследователь Human Rights Watch по вопросам Европы и Центральной Азии Лидия Галл.

Постановление венгерского правительства ограничивает доступ к жилью, финансируемому государством, украинским беженцам, предоставляя такое право лицам, зарегистрированным на территории, которую венгерские власти считают охваченной войной. Украинские беженцы, зарегистрированные на территориях, которые венгерское правительство считает безопасными для возвращения, лишаются права на жилье, финансируемое государством Венгрия.

HRW напоминают, что это решение нарушает Директиву ЕС о временной защите 2001 года, которая вступила в силу в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину и которая требует от стран-членов ЕС предоставлять временную защиту и помощь всем беженцам из Украины. Документ также противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которые не делают разницы между регионами Украины при определении того, нуждается ли лицо в защите.

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