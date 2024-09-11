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Около 3 тысяч украинских беженцев потеряли жилье из-за постановления правительства Венгрии, - Human Rights Watch

Українські біженці втрачають житло в Угорщині

Правительство Венгрии, нарушая законодательство ЕС, издало постановление, которое отменяет государственное финансирование убежища для беженцев с запада Украины.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch, передает Цензор.НЕТ.

Венгерский Хельсинский комитет, отслеживающий ситуацию с украинскими беженцами, на которых распространяется действие этого документа утверждает, что под его действие около 3 000 беженцев из Украины, большинство из которых - женщины и дети.

"Правительство Венгрии пробило новое дно, приняв это жестокое решение, выбрасывающее на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить это постановление и выполнить свои обязанности как страны-члена ЕС", - заявила старший исследователь Human Rights Watch по вопросам Европы и Центральной Азии Лидия Галл.

Постановление венгерского правительства ограничивает доступ к жилью, финансируемому государством, украинским беженцам, предоставляя такое право лицам, зарегистрированным на территории, которую венгерские власти считают охваченной войной. Украинские беженцы, зарегистрированные на территориях, которые венгерское правительство считает безопасными для возвращения, лишаются права на жилье, финансируемое государством Венгрия.

HRW напоминают, что это решение нарушает Директиву ЕС о временной защите 2001 года, которая вступила в силу в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину и которая требует от стран-членов ЕС предоставлять временную защиту и помощь всем беженцам из Украины. Документ также противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которые не делают разницы между регионами Украины при определении того, нуждается ли лицо в защите.

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Human Rights Watch (75) беженцы (1639) Венгрия (1945)


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Топ комментарии
+19
Ну вообще то решение верное, давать жилье тем кто реально беженец из областей где идут боевые действия... А не тем "беженцам", которые сдают свое жилье, за немаленькие деньги, в спокойных областях а сами живут в ЕС, получая при это еще и выплаты.
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11.09.2024 21:50
+15
Треба розуміти, що уйобщина в даному випадку грає правильно. Чому? Бо до них побігли тисячі ромів та мешканців Закарпаття. Там така війна, що мама дорога. А свої дома та мешкання здають за шалені гроші...То хто б*яді? Якщо що, я родом з Харькова
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11.09.2024 21:48
+13
"Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина"
.....
Усе ж правильно, з чого хайп? Закарпатці зможуть повернутися на закарпаття. Які ж вони біженці?
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11.09.2024 21:49
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Завтра, 12 сентября, в Киеве состоится прощание с погибшим на фронте Матитьяху (Антоном) Самборским, сыном главного раввина Украины
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11.09.2024 21:36 Ответить
приемным сыном
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11.09.2024 22:25 Ответить
🙏🙏🙏 🥀
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12.09.2024 10:23 Ответить
Правильно країна пишеться так "уйобщина".
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11.09.2024 21:42 Ответить
Це за те, що ОПа домовилася з ними про транзит газу?
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11.09.2024 21:46 Ответить
рашистська агентура з ОП (офісу путіна), по вказівці вбивці українського народу і їхнього безпосереднього роботодавця ,куйла всія 3,14дерації, без відома кабміну України відновила транзит рашистської нафти , для відвертих посібників ворогів України і її народу. мадярів і словаків.Нафтопереродні заводи Угорщини і Словакії і дальще зможуть продавати бензин і дизпаливо в ЄС ,продовжуючи фінансувати омиті українською кров'ю руки рашистського кровопивці куйла....для війни в Україні
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11.09.2024 21:56 Ответить
Українців, чи циган?
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11.09.2024 21:46 Ответить
Тише, тише. Пусть серфингисты по заголовкам выскажутся.
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11.09.2024 22:56 Ответить
постанову відмінить зупинення роботи нафтогону, але ж хто це зробить ...
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11.09.2024 21:47 Ответить
Треба розуміти, що уйобщина в даному випадку грає правильно. Чому? Бо до них побігли тисячі ромів та мешканців Закарпаття. Там така війна, що мама дорога. А свої дома та мешкання здають за шалені гроші...То хто б*яді? Якщо що, я родом з Харькова
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11.09.2024 21:48 Ответить
Хтось зніме за шалені гроші циганську халупу з заваленим хламом двором? Тепер ці біженці повернуться і знову розповзуться по вокзалам.
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11.09.2024 21:55 Ответить
+ 100.
"Разрушители легенд" про вас?
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11.09.2024 22:57 Ответить
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12.09.2024 16:57 Ответить
"...мешканців Закарпаття" -
эти сцуки все имеют мадьярские паспорта, их это не касается
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11.09.2024 22:15 Ответить
они и украинские паспорта имеют и по ним они "беженцы"
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11.09.2024 22:26 Ответить
"Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина"
.....
Усе ж правильно, з чого хайп? Закарпатці зможуть повернутися на закарпаття. Які ж вони біженці?
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11.09.2024 21:49 Ответить
Колись прийшла стара циганка і плачеться, що повінь її хату зруйнувала на Хмельниччині. Через рік, та сама розказує що в неї хата згоріла в Колках. Ото ж, вони постійні біженці усе нелегке життя . Не везе, так не везе.
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11.09.2024 22:01 Ответить
в сімї не без виродків, такі і на сході України існують. при чому мабуть не менше. я сам зі сходу. України і це регулярно спостерігаю. і це навіть не роми а місцева школота
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12.09.2024 07:51 Ответить
Ну вообще то решение верное, давать жилье тем кто реально беженец из областей где идут боевые действия... А не тем "беженцам", которые сдают свое жилье, за немаленькие деньги, в спокойных областях а сами живут в ЕС, получая при это еще и выплаты.
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11.09.2024 21:50 Ответить
Усе вірно. Схоже рішення щодо псевдо-біженців прийняла Швейцарія
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11.09.2024 21:53 Ответить
А можна посилання що там прийняла Швейцарія?
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12.09.2024 17:24 Ответить
Если всех, тем более с территорий где ведутся боевые действия принимает Европа. Кто за большие деньги снимает жильё? Только семьи с молодыми мужиками. Из "спокойных областей" приезжих в армию гребут?
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11.09.2024 23:03 Ответить
Коли вже викинуть з ЄС цих уйоббіків?!
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11.09.2024 21:54 Ответить
І це після того що зелені вирішили прокачувати мадярам нафту підсанкційного ''лукойлу''. Молодці зелені, продовжуйте і під мадярів прогинатися.
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11.09.2024 21:58 Ответить
А что изменилось то? Они же не отказываются принимать беженцев, просто расставили приоритеты. Что бы жилье предоставлялось тем кто действительно нуждается, а не всем подряд.
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11.09.2024 22:06 Ответить
Кочували по Бессарабії в Україні, і прибули до Угорців, як до далекої рідні, а воно, он, як на ПМЖ, переплутали з туризмом??
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11.09.2024 22:01 Ответить
Підори з уральських гір!!!
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11.09.2024 22:03 Ответить
А ви кажете, що Зельониє все для мадярів виконують, а взамін нічого не просять. Ось, виконали, що Єрмак попросив!
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11.09.2024 22:05 Ответить
Граждане мадьярии из Закарпатья, лафа закончилась.
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11.09.2024 22:21 Ответить
Як же приємно деяким коли українцям за кордоном стає гірше). Якщо там дійсно циганва, то вони собі раду дадуть. Щодо інших, в Україні немає безпечних територій апріорі, і люди мають право вирішувати де їм жити. Для мадярви ці 3 тис. ніщо, копійки, роблять показово для пуйла. А вкраїнчики радіють).
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11.09.2024 22:30 Ответить
Закономерно.
Кто вернется с фронта будут косо смотреть на тыловых крыс. Все вместе будут с презрением относиться к беженцам из страны в тяжелое время.
Исключение будут для прифронтовых жителей, которые через старлик выходят под американскими IP.
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11.09.2024 23:11 Ответить
почитайте новину а потім кидайтесь какашками у мадярів, погано що так не роблять всі країни, беженцов із західної України потрібно залишати без будь якої допомоги. Хай працюють і оплачують житло раз вже втекли ат вайни.
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11.09.2024 23:04 Ответить
А що не так вони зробили? Те що не зробив ЄС та нащо не хоче звертати увагу наш уряд - забезпечили соціальну справедливість, бо одним нема куди голову притулити, а для інших економічний туризм. І шо значить 'угорська влада вважає охопленою війною'? Шановні українська влада ще з осені 22 постійно оновлює список таких територій. ЄС приклад потрібно брати.
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11.09.2024 23:15 Ответить
С ВЕНГРАМИ ВСЁ ПОНЯТНО СО ВТОРОЙ МИРОЙ ЕСЛИ НЕ РАНЬШЕ !) ИХ СИЛОЙ НЕОБХОДИМО ГНУТЬ !!!
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11.09.2024 23:24 Ответить
Ми живемо в одних і тих самих реаліях - авжеж в мене теж зникає світло, - Перша леді Олена Зеленська

https://x.com/i/status/1833624657582301300
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11.09.2024 23:35 Ответить
Дайте їй сельодку
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11.09.2024 23:43 Ответить
Не знаю жодного мільйонера у кого б зникало світло. Бреше "скумбрія по 8". Бреше. Як завжди...
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12.09.2024 04:29 Ответить
Так а в чому проблема? Все вірно, нах... такі хитрожопі біжанці.
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12.09.2024 07:06 Ответить
Чи саме не тим "біженцям" чиї "права порушує" Україна згідно висловлювань *******...чи роми під цю категорію не попадають
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12.09.2024 09:50 Ответить
Ну поперше у сюжеті показали циган, по друге : виселяють лише тих, хто далеко від ЛБЗ, а по третє: хьюмен райт? Серйозно? Вони типу себе не запомували нічим?
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12.09.2024 10:43 Ответить
 
 