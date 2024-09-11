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Близько 3 тисяч українських біженців втратили житло через постанову уряду Угорщини, - Human Rights Watch

Українські біженці втрачають житло в Угорщині

Уряд Угорщини, порушуючи законодавство ЄС, видав постанову, яка скасовує державне фінансування притулку для біженців із заходу України.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch, передає Цензор.НЕТ.

Угорський Гельсінський комітет, що відстежує ситуацію з українськими біженцями, на яких поширюється дія цього документу стверджує, що під його дію близько 3 000 біженців з України, більшість з яких - жінки й діти.

"Уряд Угорщини пробив нове дно, прийнявши це жорстоке рішення, що викидає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Європейська комісія повинна використати всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цю постанову і виконати свої обов'язки як країни-члена ЄС", - заявила старший дослідник Human Rights Watch питань Європи та Центральної Азії Лідія Галл.

Постанова угорського уряду обмежує доступ до житла, що фінансується державою, українським біженцям, надаючи таке право особам, які зареєстровані на території, що її угорська влада вважає охопленою війною. Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина.

HRW нагадують, що це рішення порушує Директиву ЄС про тимчасовий захист 2001 року, яка набула чинності в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і яка вимагає від країн-членів ЄС надавати тимчасовий захист і допомогу всім біженцям з України. Документ також суперечить рекомендаціям Управління Верховного комісара ООН з прав людини, які не роблять різниці між регіонами України при визначенні того, чи потребує особа захисту.

Читайте: В України з Угорщиною доволі конструктивний діалог, - Шмигаль

Автор: 

Human Rights Watch (41) біженці (1864) Угорщина (2276)


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Топ коментарі
+19
Ну вообще то решение верное, давать жилье тем кто реально беженец из областей где идут боевые действия... А не тем "беженцам", которые сдают свое жилье, за немаленькие деньги, в спокойных областях а сами живут в ЕС, получая при это еще и выплаты.
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11.09.2024 21:50
+15
Треба розуміти, що уйобщина в даному випадку грає правильно. Чому? Бо до них побігли тисячі ромів та мешканців Закарпаття. Там така війна, що мама дорога. А свої дома та мешкання здають за шалені гроші...То хто б*яді? Якщо що, я родом з Харькова
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11.09.2024 21:48
+13
"Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина"
.....
Усе ж правильно, з чого хайп? Закарпатці зможуть повернутися на закарпаття. Які ж вони біженці?
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11.09.2024 21:49
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Завтра, 12 сентября, в Киеве состоится прощание с погибшим на фронте Матитьяху (Антоном) Самборским, сыном главного раввина Украины
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11.09.2024 21:36 Відповісти
приемным сыном
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11.09.2024 22:25 Відповісти
🙏🙏🙏 🥀
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12.09.2024 10:23 Відповісти
Правильно країна пишеться так "уйобщина".
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11.09.2024 21:42 Відповісти
Це за те, що ОПа домовилася з ними про транзит газу?
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11.09.2024 21:46 Відповісти
рашистська агентура з ОП (офісу путіна), по вказівці вбивці українського народу і їхнього безпосереднього роботодавця ,куйла всія 3,14дерації, без відома кабміну України відновила транзит рашистської нафти , для відвертих посібників ворогів України і її народу. мадярів і словаків.Нафтопереродні заводи Угорщини і Словакії і дальще зможуть продавати бензин і дизпаливо в ЄС ,продовжуючи фінансувати омиті українською кров'ю руки рашистського кровопивці куйла....для війни в Україні
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11.09.2024 21:56 Відповісти
Українців, чи циган?
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11.09.2024 21:46 Відповісти
Тише, тише. Пусть серфингисты по заголовкам выскажутся.
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11.09.2024 22:56 Відповісти
постанову відмінить зупинення роботи нафтогону, але ж хто це зробить ...
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11.09.2024 21:47 Відповісти
Треба розуміти, що уйобщина в даному випадку грає правильно. Чому? Бо до них побігли тисячі ромів та мешканців Закарпаття. Там така війна, що мама дорога. А свої дома та мешкання здають за шалені гроші...То хто б*яді? Якщо що, я родом з Харькова
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11.09.2024 21:48 Відповісти
Хтось зніме за шалені гроші циганську халупу з заваленим хламом двором? Тепер ці біженці повернуться і знову розповзуться по вокзалам.
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11.09.2024 21:55 Відповісти
+ 100.
"Разрушители легенд" про вас?
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11.09.2024 22:57 Відповісти
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12.09.2024 16:57 Відповісти
"...мешканців Закарпаття" -
эти сцуки все имеют мадьярские паспорта, их это не касается
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11.09.2024 22:15 Відповісти
они и украинские паспорта имеют и по ним они "беженцы"
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11.09.2024 22:26 Відповісти
"Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина"
.....
Усе ж правильно, з чого хайп? Закарпатці зможуть повернутися на закарпаття. Які ж вони біженці?
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11.09.2024 21:49 Відповісти
Колись прийшла стара циганка і плачеться, що повінь її хату зруйнувала на Хмельниччині. Через рік, та сама розказує що в неї хата згоріла в Колках. Ото ж, вони постійні біженці усе нелегке життя . Не везе, так не везе.
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11.09.2024 22:01 Відповісти
в сімї не без виродків, такі і на сході України існують. при чому мабуть не менше. я сам зі сходу. України і це регулярно спостерігаю. і це навіть не роми а місцева школота
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12.09.2024 07:51 Відповісти
Ну вообще то решение верное, давать жилье тем кто реально беженец из областей где идут боевые действия... А не тем "беженцам", которые сдают свое жилье, за немаленькие деньги, в спокойных областях а сами живут в ЕС, получая при это еще и выплаты.
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11.09.2024 21:50 Відповісти
Усе вірно. Схоже рішення щодо псевдо-біженців прийняла Швейцарія
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11.09.2024 21:53 Відповісти
А можна посилання що там прийняла Швейцарія?
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12.09.2024 17:24 Відповісти
Если всех, тем более с территорий где ведутся боевые действия принимает Европа. Кто за большие деньги снимает жильё? Только семьи с молодыми мужиками. Из "спокойных областей" приезжих в армию гребут?
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11.09.2024 23:03 Відповісти
Коли вже викинуть з ЄС цих уйоббіків?!
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11.09.2024 21:54 Відповісти
І це після того що зелені вирішили прокачувати мадярам нафту підсанкційного ''лукойлу''. Молодці зелені, продовжуйте і під мадярів прогинатися.
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11.09.2024 21:58 Відповісти
А что изменилось то? Они же не отказываются принимать беженцев, просто расставили приоритеты. Что бы жилье предоставлялось тем кто действительно нуждается, а не всем подряд.
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11.09.2024 22:06 Відповісти
Кочували по Бессарабії в Україні, і прибули до Угорців, як до далекої рідні, а воно, он, як на ПМЖ, переплутали з туризмом??
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11.09.2024 22:01 Відповісти
Підори з уральських гір!!!
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11.09.2024 22:03 Відповісти
А ви кажете, що Зельониє все для мадярів виконують, а взамін нічого не просять. Ось, виконали, що Єрмак попросив!
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11.09.2024 22:05 Відповісти
Граждане мадьярии из Закарпатья, лафа закончилась.
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11.09.2024 22:21 Відповісти
Як же приємно деяким коли українцям за кордоном стає гірше). Якщо там дійсно циганва, то вони собі раду дадуть. Щодо інших, в Україні немає безпечних територій апріорі, і люди мають право вирішувати де їм жити. Для мадярви ці 3 тис. ніщо, копійки, роблять показово для пуйла. А вкраїнчики радіють).
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11.09.2024 22:30 Відповісти
Закономерно.
Кто вернется с фронта будут косо смотреть на тыловых крыс. Все вместе будут с презрением относиться к беженцам из страны в тяжелое время.
Исключение будут для прифронтовых жителей, которые через старлик выходят под американскими IP.
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11.09.2024 23:11 Відповісти
почитайте новину а потім кидайтесь какашками у мадярів, погано що так не роблять всі країни, беженцов із західної України потрібно залишати без будь якої допомоги. Хай працюють і оплачують житло раз вже втекли ат вайни.
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11.09.2024 23:04 Відповісти
А що не так вони зробили? Те що не зробив ЄС та нащо не хоче звертати увагу наш уряд - забезпечили соціальну справедливість, бо одним нема куди голову притулити, а для інших економічний туризм. І шо значить 'угорська влада вважає охопленою війною'? Шановні українська влада ще з осені 22 постійно оновлює список таких територій. ЄС приклад потрібно брати.
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11.09.2024 23:15 Відповісти
С ВЕНГРАМИ ВСЁ ПОНЯТНО СО ВТОРОЙ МИРОЙ ЕСЛИ НЕ РАНЬШЕ !) ИХ СИЛОЙ НЕОБХОДИМО ГНУТЬ !!!
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11.09.2024 23:24 Відповісти
Ми живемо в одних і тих самих реаліях - авжеж в мене теж зникає світло, - Перша леді Олена Зеленська

https://x.com/i/status/1833624657582301300
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11.09.2024 23:35 Відповісти
Дайте їй сельодку
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11.09.2024 23:43 Відповісти
Не знаю жодного мільйонера у кого б зникало світло. Бреше "скумбрія по 8". Бреше. Як завжди...
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12.09.2024 04:29 Відповісти
Так а в чому проблема? Все вірно, нах... такі хитрожопі біжанці.
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12.09.2024 07:06 Відповісти
Чи саме не тим "біженцям" чиї "права порушує" Україна згідно висловлювань *******...чи роми під цю категорію не попадають
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12.09.2024 09:50 Відповісти
Ну поперше у сюжеті показали циган, по друге : виселяють лише тих, хто далеко від ЛБЗ, а по третє: хьюмен райт? Серйозно? Вони типу себе не запомували нічим?
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12.09.2024 10:43 Відповісти
 
 