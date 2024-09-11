Близько 3 тисяч українських біженців втратили житло через постанову уряду Угорщини, - Human Rights Watch

Уряд Угорщини, порушуючи законодавство ЄС, видав постанову, яка скасовує державне фінансування притулку для біженців із заходу України.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch, передає Цензор.НЕТ.

Угорський Гельсінський комітет, що відстежує ситуацію з українськими біженцями, на яких поширюється дія цього документу стверджує, що під його дію близько 3 000 біженців з України, більшість з яких - жінки й діти.

"Уряд Угорщини пробив нове дно, прийнявши це жорстоке рішення, що викидає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Європейська комісія повинна використати всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цю постанову і виконати свої обов'язки як країни-члена ЄС", - заявила старший дослідник Human Rights Watch питань Європи та Центральної Азії Лідія Галл.

Постанова угорського уряду обмежує доступ до житла, що фінансується державою, українським біженцям, надаючи таке право особам, які зареєстровані на території, що її угорська влада вважає охопленою війною. Українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина.

HRW нагадують, що це рішення порушує Директиву ЄС про тимчасовий захист 2001 року, яка набула чинності в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і яка вимагає від країн-членів ЄС надавати тимчасовий захист і допомогу всім біженцям з України. Документ також суперечить рекомендаціям Управління Верховного комісара ООН з прав людини, які не роблять різниці між регіонами України при визначенні того, чи потребує особа захисту.

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