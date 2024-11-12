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В Бразилию на саммит G20 вместо Путина поедет Лавров

лавров поїде до Бразилії замість Путіна

На саммите"Группы двадцати", который состоится в Рио-де-Жанейро, делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Владимир Путин, которого Бразилия как член Международного уголовного суда была бы обязана арестовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об изменении сообщил российский посол Марат Бердыев.

Напомним, 18 октября Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного криминального суда.

Путин добавил, что в России найдут того, кто "достойно будет представлять интересы страны в Бразилии".

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Путин и саммит G20 в Бразилии

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников писало, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В сентябре Лула да Силва заявлял, что если российский диктатор Владимир Путин приедет в Бразилию в 2024 году на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, решение о его аресте будут принимать судебные власти Бразилии, а не правительство.

Автор: 

G20 (299) Бразилия (304) Лавров Сергей (2290) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+8
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12.11.2024 17:51
+6
😂
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12.11.2024 17:38
+6
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12.11.2024 17:57
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А що васіліч засцяф?
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12.11.2024 17:30 Ответить
Що одне підрило , що друге
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12.11.2024 17:41 Ответить
Какую "награду" получит коксонутый на всю его тупую башку конь в Бразилии?
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12.11.2024 17:33 Ответить
😂
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12.11.2024 17:38 Ответить
лавровий лист
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12.11.2024 17:57 Ответить
глист?
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12.11.2024 18:03 Ответить

Іржу так басовито, що сам лавров позаздрить...
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13.11.2024 19:49 Ответить
по аргентинську муку поїхав.
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12.11.2024 17:34 Ответить
Може хтось сідло йому подарує ?
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12.11.2024 17:34 Ответить
***** сцикло.
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12.11.2024 17:37 Ответить
Троянський кінь
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12.11.2024 17:38 Ответить
В Амазонку стару клячу.... в Амазонку...
Для місцевих крокодилів і місцевих піраній раціон харчування трохи урізноманітниця.
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12.11.2024 17:40 Ответить
Ну, так. А для самої лаврової коняки трави на підлогу накидають
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12.11.2024 17:42 Ответить
При приготуванні конини зі старої напів-дохлої шкапи використовують багато різноманітних трав і приправ, щоб м'ясо сильно не смерділо.
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12.11.2024 21:11 Ответить
Передохнуть.
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12.11.2024 17:44 Ответить
То ризиковано. Бо Грета Тумблєр може знестися цеглою.
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13.11.2024 19:51 Ответить
В харчовому ланцюжку тваринного світу то є нормальний природній процес.
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13.11.2024 21:02 Ответить
Деякою мірою погоджуся з Вами...
...Але уявіть, скільки буде смороду та вереску, коли оте-во дєвочко () спіткає така-во халепа.
Мені вже лячно лиш від того, що я то уявив...
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13.11.2024 21:28 Ответить
А вiд Украiни хто? Севохо?
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12.11.2024 17:42 Ответить
Цей поц давно вже на концерті Кобзона. Інакще він би вже МО у нас був.
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12.11.2024 17:54 Ответить

Я пропустив такий гарний привід посмакувати добрим коньяком?
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13.11.2024 19:59 Ответить
Кошовий та кравець
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12.11.2024 21:49 Ответить
он старенькая лошадка и он привезёт кокаин ))
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12.11.2024 17:46 Ответить
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12.11.2024 17:51 Ответить
Цікаво, а там конину їдять?
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12.11.2024 17:53 Ответить
Конина для вічноголодних ноусерів - то за щастя.
...Але від думки, що якийсь нещасний ноусер скуштує орчини (чи то правильно писати лаврини) робиться лячно за того ноусера...
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13.11.2024 19:55 Ответить
Мабуть у Бразілії овес дешевше. Аа плешивий дідуган серущий у валізи ще то серло.
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12.11.2024 17:53 Ответить
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12.11.2024 17:57 Ответить
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12.11.2024 17:57 Ответить
У ху@ла очко жим , жим ,
тому і не поїде
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12.11.2024 18:05 Ответить
Ну да, ну да, лулу уже отправляли на цугундер, он в курса шо говорит.
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12.11.2024 18:28 Ответить
Правильней - поскачет.
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12.11.2024 18:33 Ответить
Самммит это не конюшня..
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12.11.2024 18:36 Ответить
А чому,цього брехливого меріна вільно пускають до країн світу. Йього місце поряд з ****** та іншими кацапськими міжнародними злочинцями.
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12.11.2024 18:37 Ответить
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12.11.2024 18:50 Ответить
Ну и харя у этого *********((( отвратитльная просто.
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12.11.2024 19:31 Ответить
Импортозамещение На саммит вместо Х&йла поедет Лошадь
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12.11.2024 19:33 Ответить
Это просто какое-то квадроберство
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12.11.2024 19:47 Ответить
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12.11.2024 19:51 Ответить
 
 