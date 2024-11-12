В Бразилию на саммит G20 вместо Путина поедет Лавров

На саммите"Группы двадцати", который состоится в Рио-де-Жанейро, делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Владимир Путин, которого Бразилия как член Международного уголовного суда была бы обязана арестовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об изменении сообщил российский посол Марат Бердыев.

Напомним, 18 октября Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного криминального суда.

Путин добавил, что в России найдут того, кто "достойно будет представлять интересы страны в Бразилии".

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Путин и саммит G20 в Бразилии

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников писало, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В сентябре Лула да Силва заявлял, что если российский диктатор Владимир Путин приедет в Бразилию в 2024 году на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, решение о его аресте будут принимать судебные власти Бразилии, а не правительство.