Сийярто встретился с Лавровым в Минске и раскритиковал ЕС за санкции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Минск встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и заявил, что нефтепровод "Дружба" будет оставаться основным маршрутом для импорта сырой нефти в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также во время своего выступления в Беларуси Сийярто раскритиковал ЕС за введение санкций против РФ и Беларуси, в частности за подавление оппозиции и полномасштабное вторжение в Украину. "Мы не принимаем никаких ограничений относительно того, с кем мы сотрудничаем. Нам не нравится политика санкций", - сказал министр.

"Ключевое слово сегодня - это суверенитет. Мы, венгры, придерживаемся своего суверенитета. Есть определенные силы за пределами нашей страны, есть актеры внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет", - сказал глава МИД Венгрии. По его словам, Будапешт испытывает "большое беспокойство в связи с конфликтами", поэтому хочет поддерживать контакты и диалог для их решения.

По словам Сийярто, отсутствие диалога в Европейском Союзе привело к "менее безопасному и конкурентному пространству": "Если в ближайшее время мы не увидим фундаментальных изменений, мир снова разделится на блоки. И для нас это ночной кошмар, исходя из опыта, который мы имели".

Сийярто стал единственным высокопоставленным чиновником ЕС, который посещал Минск после масштабных подавлений инакомыслия в 2020 году и использования белорусской территории Москвой для нападения на Украину в 2022 году.

Сейчас Венгрия председательствует в Европейском совете, который представляет национальные правительства ЕС.