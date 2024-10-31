РУС
Сийярто встретился с Лавровым в Минске и раскритиковал ЕС за санкции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Минск встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и заявил, что нефтепровод "Дружба" будет оставаться основным маршрутом для импорта сырой нефти в Венгрию.

Также во время своего выступления в Беларуси Сийярто раскритиковал ЕС за введение санкций против РФ и Беларуси, в частности за подавление оппозиции и полномасштабное вторжение в Украину. "Мы не принимаем никаких ограничений относительно того, с кем мы сотрудничаем. Нам не нравится политика санкций", - сказал министр.

"Ключевое слово сегодня - это суверенитет. Мы, венгры, придерживаемся своего суверенитета. Есть определенные силы за пределами нашей страны, есть актеры внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет", - сказал глава МИД Венгрии. По его словам, Будапешт испытывает "большое беспокойство в связи с конфликтами", поэтому хочет поддерживать контакты и диалог для их решения.

По словам Сийярто, отсутствие диалога в Европейском Союзе привело к "менее безопасному и конкурентному пространству": "Если в ближайшее время мы не увидим фундаментальных изменений, мир снова разделится на блоки. И для нас это ночной кошмар, исходя из опыта, который мы имели".

Читайте также: Визит Орбана в Грузию следует расценивать как его личную инициативу, - Politico

Сийярто стал единственным высокопоставленным чиновником ЕС, который посещал Минск после масштабных подавлений инакомыслия в 2020 году и использования белорусской территории Москвой для нападения на Украину в 2022 году.

Сейчас Венгрия председательствует в Европейском совете, который представляет национальные правительства ЕС.

+15
Так виходь із того ЄС!
31.10.2024 21:35 Ответить
+13
ГНИДА той,хто дал дозвіл не транзит нафти !
ГНИДА той, хто не викликав посла мядярського і не плюнув йому в ********!
31.10.2024 21:39 Ответить
+12
От гнида
31.10.2024 21:31 Ответить
Язик Сіярто не вміщається до рота після активного вилизування.
31.10.2024 21:29 Ответить
От гнида
31.10.2024 21:31 Ответить
ГНИДА той,хто дал дозвіл не транзит нафти !
ГНИДА той, хто не викликав посла мядярського і не плюнув йому в ********!
31.10.2024 21:39 Ответить
та насрати,що каже це кремлівське, сучє вим"я
31.10.2024 22:11 Ответить
"Ключове слово сьогодні - це суверенітет. Ми, УКРАЇНЦІ , дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили (прокацапленої мадярщини і ще там де-кількох)за межами нашої країни, є актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Чи ж не хвойда рашистського сутинера з мадярщини...?
31.10.2024 21:34 Ответить
Так виходь із того ЄС!
31.10.2024 21:35 Ответить
Так перед угорським посольством треба зробити мітинг з фото журналістами і написати угорською - виходьте з ЕС якщо не хочете боротись з рашею
щоб до угорців ці фото дійшли
31.10.2024 21:40 Ответить
Угры хотят быть совками жить в ЕС на халяву от РФ.
31.10.2024 22:01 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
01.11.2024 07:39 Ответить
Сейчас Венгрия председательствует в Европейском совете, Источник:
Так что смотрите там. Они или кацапов приймут, или ЕС распустят
01.11.2024 07:51 Ответить
01.11.2024 12:41 Ответить
Отой ЄС якийсь беззубий раз не може поставити на місце подібних козлів!
31.10.2024 21:40 Ответить
Не хоче
31.10.2024 22:11 Ответить
Плюерализ мнений. Понимать надо.
01.11.2024 07:53 Ответить
"Зараз Угорщина головує в Європейській раді, яка представляє національні уряди ЄС".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропагандує путінський фашизм.
Може Угорщину треба терміново гнати з Європейської ради?
31.10.2024 21:47 Ответить
Вот и ответ на все. Угрию туда допустили. Значит это и есть реальное намерение ведущих государств ЕС. Исключая страны Балтии и Польшу. Но реально Запад снова предал тех кто поверил в демократию. Кажется он специально так делает. Предал корейцев. Предал вьетнамцев. Предал афганцев. Предал иракцев. Вот такое впечатление что Запад тренирует диктаторов. Позволяет им адаптироваться к санкциям и западному оружию. Дает им время нрастить мышцы. Против Рейха и Японии боролись а в итоге выиграл СССР. А дальше США только разводили людей поверить в демократию а потом бросали. Не странно ли.
31.10.2024 22:15 Ответить
А ще США врятували кацапстан від голоду в 19ст... Випестили мілітарістську японію на початку 20р. 20ст..(з нею же потім і воювали поки не зупинили ядрьоною бімбою)...випестили сраний совок в 20-30 роки 20 століття (коли селяни вмирали з голоду, в обмін на вивезено зерно везли турбіни дніпрогесу)...допомагали нацисткій німетчині на початку 30-х....І вишенька на торті державний капіталізм Ху врот Яобана і по теперешній час...Не здивуюсь що доведеться покласти свою морську піхоту на Тайвані
31.10.2024 22:44 Ответить
Осмелюсь подсказать, возвысили Иран, уничтожив их соперника Саддама.
01.11.2024 07:56 Ответить
відсмоктати у коня...
31.10.2024 21:53 Ответить
потрібно поділити європейські санкції і на мад'ярів.
31.10.2024 21:54 Ответить
Зустрілись кінь та ховрах ...
31.10.2024 22:02 Ответить
Ти ба, який суворий мадьярище!
Смотрящій по Європє, гулє...
31.10.2024 22:04 Ответить
Угорщина для НАТО такий же союзник як і Україна або Туреччина.
31.10.2024 22:10 Ответить
Це та Угорщина яка заявила що не буде воювати проти кацапів? ну-ну.
31.10.2024 22:16 Ответить
Поехал за 💰
01.11.2024 00:11 Ответить
За Урал скотяр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.11.2024 07:41 Ответить
Тільки мені здалося, що угорці почали проситися до БРІКСу?
01.11.2024 09:33 Ответить
"Our Man in Havana" (с) Грэм Грин.
01.11.2024 10:34 Ответить
 
 