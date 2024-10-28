Визит Орбана в Грузию следует расценивать как его личную инициативу, - Politico

Предстоящий визит венгерского премьера Виктора Орбана в Грузию следует расценивать как его личную инициативу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Politico заявил неназванный европейский дипломат.

Он заявил, что поездку Орбана следует рассматривать как "очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в национальном качестве и, будучи председателем Совета, явно не выступает от имени Европейского Союза перед внешним миром".

Он добавил, что если бы в ходе поездки Орбан говорил бы, что представляет ЕС, "это было бы самозванством и наглой ложью".

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал в X (Twitter), что "официальный визит" был организован по просьбе Грузии.

Напомним, 28 октября Орбан прибудет в Тбилиси, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.

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