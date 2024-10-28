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Визит Орбана в Грузию следует расценивать как его личную инициативу, - Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 жовтня прибуде до Грузії

Предстоящий визит венгерского премьера Виктора Орбана в Грузию следует расценивать как его личную инициативу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Politico заявил неназванный европейский дипломат.

Он заявил, что поездку Орбана следует рассматривать как "очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в национальном качестве и, будучи председателем Совета, явно не выступает от имени Европейского Союза перед внешним миром".

Он добавил, что если бы в ходе поездки Орбан говорил бы, что представляет ЕС, "это было бы самозванством и наглой ложью".

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал в X (Twitter), что "официальный визит" был организован по просьбе Грузии.

Напомним, 28 октября Орбан прибудет в Тбилиси, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.

Также читайте: Руководство ЕС пытается свергнуть власть в Венгрии, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2009) визит (3117) Грузия (4504) Виктор Орбан (484)


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Топ комментарии
+4
Особиста ініціатива якогось поцика з траси , то всім дійсно, до лампочки, а так як це очільник країни, яка входить до складу ЄС та НАТО, то мав би отримати вже по тупому фейсу? Це не демократія, а свавілля. Демократію потрібно захищати і таких виродків гнати геть з чільних посад.
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28.10.2024 09:51 Ответить
+4
На прохання Грузії? Скоріше ху....ловскій наказ підтримати ху ..лят Грузії
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28.10.2024 10:00 Ответить
+3
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28.10.2024 09:39 Ответить
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Он просто давно дома не был, все по заграницам мотается. Вот ирешил посетить родню говень
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28.10.2024 09:36 Ответить
Та хаи іде хоч безвісті
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28.10.2024 09:37 Ответить
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28.10.2024 09:39 Ответить
Чого иому як лідеру турків не навідатись в Угорщину?
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28.10.2024 09:42 Ответить
Ну то притиснить цьому "солісту" яйця. Чи навіть на це вже неспроможні..
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28.10.2024 09:45 Ответить
Які яйця, ху...ло вже давно їх міцно тримає, це нічого не змінить бабло для нього важливіше, коли х..ло здохне, тоді він буде візжати що за Україну турбувався. Це шлюха, шлюхаю і залишається
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28.10.2024 10:05 Ответить
Особиста ініціатива якогось поцика з траси , то всім дійсно, до лампочки, а так як це очільник країни, яка входить до складу ЄС та НАТО, то мав би отримати вже по тупому фейсу? Це не демократія, а свавілля. Демократію потрібно захищати і таких виродків гнати геть з чільних посад.
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28.10.2024 09:51 Ответить
На прохання Грузії? Скоріше ху....ловскій наказ підтримати ху ..лят Грузії
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28.10.2024 10:00 Ответить
Якщо чесно я засдрб орбану , розумна людина, ви просто абстрагуйтеся від дійсності в Україні.
скрізь рукопожатий в Америці, у ***** , в кимчен ира , китаї в антарктиці... війни не має в єс, в нато , ніякий обмежень "голуб"
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28.10.2024 10:00 Ответить
Вступ мадьярщини до одкб і "тайожнава саюза" також буде особистою ініціативою Орбана.
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28.10.2024 10:02 Ответить
Це ще раз доводить що це прорашиський чорт ,тому думаю найкраще рішенням було б виключення Угорщини з ЄС і НАТО.
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28.10.2024 10:02 Ответить
Це було чудово і принципово , бо кадр явно сидить однією сракою на 10 стільцях
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28.10.2024 10:05 Ответить
шось довго пригало, повинно було ще до виборів в дорозі бути
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28.10.2024 10:23 Ответить
ЯК УСЕ ПРОСТО. ОСОБИСТЕ РІШЕННЯ. ....САМ ПО СОБІ. ЯК ТО ЦЕ ЛАЙНО НЕ Є ОФІЦІЙНОЮ ОСОБОЮ.
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28.10.2024 11:52 Ответить
Одробляє російські гроші, що аж борода трясеться від напруги. Падло...
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28.10.2024 12:27 Ответить
Мусить їхати, раз отримав наказ з москви.
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28.10.2024 12:31 Ответить
М@ндавошки на запах скачуть.
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29.10.2024 00:43 Ответить
поки ЄС не поставе цього під*ра на місце, воно буде гадити. Накуя закони, які не можуть позбутись такої гниди? Виходить, що всі повинні терпіти одного урода. Змініть законодавство і дайте йому підсрачника.
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29.10.2024 08:02 Ответить
 
 