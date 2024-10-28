УКР
Візит Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу, - Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 жовтня прибуде до Грузії

Майбутній візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Politico заявив неназваний європейський дипломат.

Він заявив, що поїздку Орбана слід  розглядати як "чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості та, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом".

Він додав, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, "це було б самозванством і нахабною брехнею".

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X (Twitter), що "офіційний візит" був організований на прохання Грузії.

Нагадаємо, 28 жовтня Орбан прибуде до Тбілісі, проте офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво ЄС намагається повалити владу в Угорщині, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2480) візит (1670) Грузія (1866) Орбан Віктор (634)
Топ коментарі
+4
Особиста ініціатива якогось поцика з траси , то всім дійсно, до лампочки, а так як це очільник країни, яка входить до складу ЄС та НАТО, то мав би отримати вже по тупому фейсу? Це не демократія, а свавілля. Демократію потрібно захищати і таких виродків гнати геть з чільних посад.
28.10.2024 09:51 Відповісти
+4
На прохання Грузії? Скоріше ху....ловскій наказ підтримати ху ..лят Грузії
28.10.2024 10:00 Відповісти
+3
28.10.2024 09:39 Відповісти
Он просто давно дома не был, все по заграницам мотается. Вот ирешил посетить родню говень
28.10.2024 09:36 Відповісти
Та хаи іде хоч безвісті
28.10.2024 09:37 Відповісти
28.10.2024 09:39 Відповісти
Чого иому як лідеру турків не навідатись в Угорщину?
28.10.2024 09:42 Відповісти
Ну то притиснить цьому "солісту" яйця. Чи навіть на це вже неспроможні..
28.10.2024 09:45 Відповісти
Які яйця, ху...ло вже давно їх міцно тримає, це нічого не змінить бабло для нього важливіше, коли х..ло здохне, тоді він буде візжати що за Україну турбувався. Це шлюха, шлюхаю і залишається
28.10.2024 10:05 Відповісти
Особиста ініціатива якогось поцика з траси , то всім дійсно, до лампочки, а так як це очільник країни, яка входить до складу ЄС та НАТО, то мав би отримати вже по тупому фейсу? Це не демократія, а свавілля. Демократію потрібно захищати і таких виродків гнати геть з чільних посад.
28.10.2024 09:51 Відповісти
На прохання Грузії? Скоріше ху....ловскій наказ підтримати ху ..лят Грузії
28.10.2024 10:00 Відповісти
Якщо чесно я засдрб орбану , розумна людина, ви просто абстрагуйтеся від дійсності в Україні.
скрізь рукопожатий в Америці, у ***** , в кимчен ира , китаї в антарктиці... війни не має в єс, в нато , ніякий обмежень "голуб"
28.10.2024 10:00 Відповісти
Вступ мадьярщини до одкб і "тайожнава саюза" також буде особистою ініціативою Орбана.
28.10.2024 10:02 Відповісти
Це ще раз доводить що це прорашиський чорт ,тому думаю найкраще рішенням було б виключення Угорщини з ЄС і НАТО.
28.10.2024 10:02 Відповісти
Це було чудово і принципово , бо кадр явно сидить однією сракою на 10 стільцях
28.10.2024 10:05 Відповісти
шось довго пригало, повинно було ще до виборів в дорозі бути
28.10.2024 10:23 Відповісти
ЯК УСЕ ПРОСТО. ОСОБИСТЕ РІШЕННЯ. ....САМ ПО СОБІ. ЯК ТО ЦЕ ЛАЙНО НЕ Є ОФІЦІЙНОЮ ОСОБОЮ.
28.10.2024 11:52 Відповісти
Одробляє російські гроші, що аж борода трясеться від напруги. Падло...
28.10.2024 12:27 Відповісти
Мусить їхати, раз отримав наказ з москви.
28.10.2024 12:31 Відповісти
М@ндавошки на запах скачуть.
29.10.2024 00:43 Відповісти
поки ЄС не поставе цього під*ра на місце, воно буде гадити. Накуя закони, які не можуть позбутись такої гниди? Виходить, що всі повинні терпіти одного урода. Змініть законодавство і дайте йому підсрачника.
29.10.2024 08:02 Відповісти
 
 