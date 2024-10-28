Візит Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу, - Politico

Майбутній візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Politico заявив неназваний європейський дипломат.

Він заявив, що поїздку Орбана слід розглядати як "чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості та, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом".

Він додав, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, "це було б самозванством і нахабною брехнею".

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X (Twitter), що "офіційний візит" був організований на прохання Грузії.

Нагадаємо, 28 жовтня Орбан прибуде до Тбілісі, проте офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.

