Орбан відвідає Грузію після виборів, які виграла проросійська партія
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Грузію. Напердодні там завершились парламентські вибори, які виграла владна партія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Орбан прибуде до Тбілісі вже сьогодні, 28 жовтня, однак офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.
За інформацією видання, його супроводжуватиме урядова делегація Угорщини, включно з міністром закордонних справ Петером Сіярто.
Угорський лідер привітав керівну партію "Грузинську мрію" з перемогою на виборах ще 26 жовтня — одразу після закриття виборчих дільниць, коли результатів ще не було.
Парламентські вибори у Грузії
У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.
ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.
Змії йому не того сорту...
За это время Украина успела принять решение, передать, развернуть средства ПВО и даже что то сбить.
Нам каждый Патриот пол года дают.
Кладе на всіх з прибором і ніхто не стогне під вагою його сраки на їх головах. Навіть Шольц з макроном вдають, що це «трехуголка» на одному, а на іншому кайзоровський шлем. І пох, що з боку все виглядаю по іншому, а вони мають жалюгідний вигляд зморшених колес величезної товстої ср#кою орбана!
Хто знає як буде по грузинські Єрмак чи Татаров?