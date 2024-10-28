УКР
Новини
Орбан відвідає Грузію після виборів, які виграла проросійська партія

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Грузію. Напердодні там завершились парламентські вибори, які виграла владна партія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Орбан прибуде до Тбілісі вже сьогодні, 28 жовтня, однак офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.

За інформацією видання, його супроводжуватиме урядова делегація Угорщини, включно з міністром закордонних справ Петером Сіярто.

Угорський лідер привітав керівну партію "Грузинську мрію" з перемогою на виборах ще 26 жовтня — одразу після закриття виборчих дільниць, коли результатів ще не було.

Читайте: Орбан заблокував вимогу США для участі у фінансуванні кредиту для України на $50 мільярдів, – Bloomberg

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Грузія (1866) Орбан Віктор (634)
Топ коментарі
+26
як муха на гівно
28.10.2024 01:59 Відповісти
+19
Він тільки і гідний різні смітники заросійські відвідувати.
28.10.2024 01:54 Відповісти
+9
Гидота всіх кольорів єднається
28.10.2024 03:21 Відповісти
Він тільки і гідний різні смітники заросійські відвідувати.
28.10.2024 01:54 Відповісти
як муха на гівно
28.10.2024 01:59 Відповісти
А гівно до гівна завжди притягує. Особливо до свіжого
28.10.2024 07:51 Відповісти
Цього під..ра там ще не вистачало. Повія
28.10.2024 02:23 Відповісти
Не виграл,а типу виграла.
28.10.2024 02:59 Відповісти
Гидота всіх кольорів єднається
28.10.2024 03:21 Відповісти
Скоро у самого Вітюши вибори. Хоче взнати як вдалося,. а по друге, зараз він є перцем в ЕС і хоче надати легітимності. Навіть іншого *******, Сіярто, взяв.
28.10.2024 03:53 Відповісти
"Нечисть" усіх країн, ЄДНАЙТЕСЯ!!!"
28.10.2024 04:42 Відповісти
28.10.2024 06:06 Відповісти
А стрічкові змії тут до чого? Вони цілком безневинні створіння, неотруйні... А в клубки збираються тільки під час "весіль...
28.10.2024 06:11 Відповісти
Ну ти і зануда...
Змії йому не того сорту...
28.10.2024 06:14 Відповісти
+++
28.10.2024 09:28 Відповісти
Я не "зануда"... Я - "педант"! Бо найчастіше зборище негативних персонажів у літературі порівнюють саме з "клубком отруйних змій" А на фото зображені змії, ще безневинніші за вужів... (вужі, у випадках небезпеки, бризкають смердючим лайном...)
28.10.2024 11:58 Відповісти
На людях не вживай слово "педант". 73% не так зрозуміють.
28.10.2024 12:38 Відповісти
Ти себе відносиш до 73%-тів? Бо я допис тобі адресував...
28.10.2024 12:45 Відповісти
Ясно. Не в'їхав...
28.10.2024 12:48 Відповісти
На цю тему написав поему, грузинська мєчта лягла під *****.
28.10.2024 05:02 Відповісти
лайно до лайна
28.10.2024 06:08 Відповісти
Шлюхи ху....йла об'єднуйтеся, а краще відразу у бордель
28.10.2024 06:28 Відповісти
Цікаво, якщо руду мавпу трампона виберуть, той приєднається до Брікс?
28.10.2024 06:38 Відповісти
Тампон так , Америка ні .
28.10.2024 06:51 Відповісти
Поїхав легітимізовувати намальований результат. Це як би стара повія на весіллі всім розповідала, що молода незаймана. Ну така собі акція, ефект скоріше зворотній.
28.10.2024 07:23 Відповісти
Крысиное гнездо разрастается. Грузинские крысы раскрыли сами себя
28.10.2024 07:28 Відповісти
А в Грузії точно була війна у 2008 ?
28.10.2024 07:30 Відповісти
Угу...Громадянська.А рашка туди ввела війська,щоб їх розборонити.Так в підручниках і напишуть.
28.10.2024 08:10 Відповісти
Ніякої війни між москальом і грузією не було . Просто зайшли москалі взяли що їм треба і пішли . Як можна за 2 тижні захопити гірську країну з 5 міліонним населенням .
28.10.2024 08:42 Відповісти
Была. 5 дней активных боевых действий.
За это время Украина успела принять решение, передать, развернуть средства ПВО и даже что то сбить.
Нам каждый Патриот пол года дают.
28.10.2024 09:33 Відповісти
Ляпас Грузії
28.10.2024 07:31 Відповісти
У грузинів відбулось те саме,що у нас у 2013-му. Фальсифікації. Рашка не відпускає. А от що буде далі - залежить від грузинів. Чи вони в рашку чи в ЄС?
28.10.2024 07:49 Відповісти
Орбану вже пора видати кокошнік і зобовязати кричати півнем вітаючись. Ну це щоб всім і відразу було зрозуміло хто прибув.
28.10.2024 07:51 Відповісти
Зурабішвілі - мужня та порядна жінка...Якби чоловіки -грузини мали б таку мужність та бажання звільнитися від раши - вже давно би викинули того Іванішвілі... Однак,подивимося.Сьогодні починаються протести небайдужих....Ще не втрачений шанс на свободу від совка!
28.10.2024 08:29 Відповісти
По нинішнім часам, коли принципово відсутня чесність і моральність, цей дядько супер ДедПуй.

Кладе на всіх з прибором і ніхто не стогне під вагою його сраки на їх головах. Навіть Шольц з макроном вдають, що це «трехуголка» на одному, а на іншому кайзоровський шлем. І пох, що з боку все виглядаю по іншому, а вони мають жалюгідний вигляд зморшених колес величезної товстої ср#кою орбана!
28.10.2024 08:35 Відповісти
Автори статті вже визначають переможців на виборах???
28.10.2024 08:35 Відповісти
Ну,так, якщо вже й тут пишуть що "кацапська мрія" виграла вибори,то так воно і є.Грузинам-торба.
28.10.2024 08:40 Відповісти
Кремль у відрядження відправив Витюху чмОрбана
28.10.2024 08:35 Відповісти
Візит цього москаля з угорським паспортом як додаткова відмітка що "іхтамнєту" виконали свою демократичну місію.
Хто знає як буде по грузинські Єрмак чи Татаров?
28.10.2024 09:02 Відповісти
***** потроху повиртає «своє» награбоване. Недарма ж він стільки грошей вкладає у прорасєйських політиків та партії. От тільки Україна йому як кістка у горлі, не дає повернути смердючий совок, воює за свою свободу. Грузія фсьо.
28.10.2024 09:08 Відповісти
"Мір, дрюжба, лапті, вотка, сільодка!!"
28.10.2024 09:09 Відповісти
Виграли ті промосковські сили, чи «виграли»???… цивілізований світ стверджує, що саме «виграли» - бо допомогою були фальсифікації. А шановани Цензор вважає інакше?
28.10.2024 16:29 Відповісти
 
 