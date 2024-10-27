Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів: ми стали свідками російської спецоперації
У неділю ввечері, 27 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати виборів до парламенту, назвавши їх тотально сфальсифікованими.
Заяву президентки Грузії наводить "Ехо Кавказу" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.
"Це була тотальна фальсифікація та конфіскація наших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - заявила Зурабішвілі.
Вона назвала голосування на парламентських виборах "російськими виборами" і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.
Політикиня заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.
"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє",- сказала Зурабішвілі.
Наостанок президентка Грузії закликала людей "боротися за свій голос" та прийти на площу Руставелі у понеділок, 28 жовтня, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що "ми не визнаємо ці вибори".
Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
Это синдром закрытого общества. "Весь мир затаив дыхание следит.... "
Может где то помирились, но в 23-ем году в мире проходило 183 военных конфликта.
Бо дивлюся ти прибічник применшення нашої трагедії
але я так зрозумів що найбільшої екзистанційної війни з кінця 2 світової ти не знайшов.
от і добре тому нісенітнеці свої про Аргентину і Вʼєтнам залиш при собі , тут багато слабких людей можуть і повірити в ту туфту що ти з такою впевненістю тут пишеш
И вообще меньшие страны воюют с гигантами не за свое существование, а так, размяться. В случае поражения отстегнем бабла, и все вернется на старое.
Кінця світової.
Слава богу, что у нас до такого не дошло, но з кінця світової самая кровопролитная была конголезская война, о которой не знают 99% украинцев, но по вашей классификации она не тянет на екзистанційну. Там спор сугубо философский был.
Учтите, война в Грузии шла меньше недели. 5 дней. В Чечне нас не было. Яценюк не даст соврать. И Саша Белый.
В Молдове, там косяков напороли. Наши сражались на стороне Приднестровья. Потом пришел лесник (Лебедь) и выгнал всех.
І в молдавських чинуш і у наших малоросів жирний навар
Есть только робкие предложения Санду по выводу кацапских миротворцев.
Это та Санду, которая гневно бросила портфель на стол, и не приседая, спросила:
- Где Чаус?
Simon Bar Iona Petrus (Cephas); умер около 67 года в Риме) мы его знаем как Петра.
Апостол Пётр. Это тот кто стоит у ворот Рая. Но про доступ рабов в Рай решал наш кошевой атаман Иван Сирко. Вот так им всем.
От тільки ЗЄ навіть до упиря Іванішвілі не дотягує.