Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів: ми стали свідками російської спецоперації

У неділю ввечері, 27 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати виборів до парламенту, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Заяву президентки Грузії наводить "Ехо Кавказу" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

"Це була тотальна фальсифікація та конфіскація наших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - заявила Зурабішвілі.

Вона назвала голосування на парламентських виборах "російськими виборами" і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

Політикиня заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє",- сказала Зурабішвілі.

Наостанок президентка Грузії закликала людей "боротися за свій голос" та прийти на площу Руставелі у понеділок, 28 жовтня, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що "ми не визнаємо ці вибори".

Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

