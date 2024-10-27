УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
11 003 96

Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів: ми стали свідками російської спецоперації

Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів і закликала виходити на мітинг

У неділю ввечері, 27 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати виборів до парламенту, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Заяву президентки Грузії наводить "Ехо Кавказу" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

"Це була тотальна фальсифікація та конфіскація наших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - заявила Зурабішвілі.

Вона назвала голосування на парламентських виборах "російськими виборами" і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

Політикиня заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

Читайте також: Вибори у Грузії: Опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і готується до протестів

"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє",- сказала Зурабішвілі.

Наостанок президентка Грузії закликала людей "боротися за свій голос" та прийти на площу Руставелі у понеділок, 28 жовтня, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що "ми не визнаємо ці вибори".

Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Читайте також: Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії: залякування виборців та зловживання адмінресурсом

Автор: 

вибори (6747) Грузія (1866) Зурабішвілі Саломе (104)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Хорошо что Вьетнаму никто не сказал что у США есть ядерное оружие. А то они бы не дергались.
И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
показати весь коментар
27.10.2024 21:15 Відповісти
+21
В мене на початку війни було тверде переконання, що ось зараз, усі скривджені кацапією країни, почнуть боротьбу за визволення своїх земель. Молдова, Грузія, Чечня і... Ніхто, абсолютно ніхто не рипнувся. Мабуть, ботокс занадто усіх залякав.
показати весь коментар
27.10.2024 20:14 Відповісти
+13
Тю... Українців взагалі дебільною клоунадою купили - і що?..
показати весь коментар
27.10.2024 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ буряти , кадирівці, мордва,удмурти,комі, татарва ,башкири,...!
показати весь коментар
27.10.2024 20:32 Відповісти
Якби в 22 Грузія почала движ проти росії, разом з нами, можливо і у нас, і в них був би шанс на перемогу. Ботокс тоді був розгублений і наляканий. Зараз вже запізно рипатися - у кацапів вистачить корейців і ракет і на Грузію і на Україну.
показати весь коментар
27.10.2024 20:02 Відповісти
Нет. Не хватит. Разве что ввести регулярные войска.
показати весь коментар
27.10.2024 20:05 Відповісти
От якраз ракети в них є, а зайвих військ мало, от навіть на курвськ косоглазих везуть...
показати весь коментар
27.10.2024 20:08 Відповісти
Так в том и дело, что для протестов нужны сапоги на земле.
показати весь коментар
27.10.2024 20:09 Відповісти
Грузія , Ічкерія нам в допомогу , вʼязниця народів 100% впала б, але ж ядерна зброя , всі забувають , а тут шансів немає навіть у трьох Україн і пʼяти Грузій одночасно 🤷🏻
показати весь коментар
27.10.2024 20:10 Відповісти
В мене на початку війни було тверде переконання, що ось зараз, усі скривджені кацапією країни, почнуть боротьбу за визволення своїх земель. Молдова, Грузія, Чечня і... Ніхто, абсолютно ніхто не рипнувся. Мабуть, ботокс занадто усіх залякав.
показати весь коментар
27.10.2024 20:14 Відповісти
ніхто не хоче віни абсолютно ніхто , московія ядерна , тому всі все прекрасно розуміють , що шансів у неядерних країн нуль
показати весь коментар
27.10.2024 20:21 Відповісти
Хорошо что Вьетнаму никто не сказал что у США есть ядерное оружие. А то они бы не дергались.
И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
показати весь коментар
27.10.2024 21:15 Відповісти
у нас екзестанційна війна і доречі найбільша з часів 2 світової
показати весь коментар
27.10.2024 21:24 Відповісти
В Европе. Найбільша а Европі.
Это синдром закрытого общества. "Весь мир затаив дыхание следит.... "
Может где то помирились, но в 23-ем году в мире проходило 183 военных конфликта.
показати весь коментар
27.10.2024 22:04 Відповісти
Добре , тоді назви екзистанційну війну з кінця 2 світової, де і коли ?
Бо дивлюся ти прибічник применшення нашої трагедії
показати весь коментар
27.10.2024 22:06 Відповісти
Для меня война началась 5 июля 14-го года.
показати весь коментар
27.10.2024 22:40 Відповісти
І що ? Цілком допускаю що для тебе важлива також погода на марсі.
але я так зрозумів що найбільшої екзистанційної війни з кінця 2 світової ти не знайшов.
от і добре тому нісенітнеці свої про Аргентину і Вʼєтнам залиш при собі , тут багато слабких людей можуть і повірити в ту туфту що ти з такою впевненістю тут пишеш
показати весь коментар
27.10.2024 22:48 Відповісти
Ага, ага. Никто кроме нынешней войны не боролся за своё существование. Все бодались не всерьез. У демократического Вьетнама не стоял вопрос выживания? В случае поражения они бы платили только повышенный налог. Аргентине были даны гарантии не применения ядерного оружия?
И вообще меньшие страны воюют с гигантами не за свое существование, а так, размяться. В случае поражения отстегнем бабла, и все вернется на старое.
Кінця світової.
Слава богу, что у нас до такого не дошло, но з кінця світової самая кровопролитная была конголезская война, о которой не знают 99% украинцев, но по вашей классификации она не тянет на екзистанційну. Там спор сугубо философский был.
показати весь коментар
27.10.2024 23:19 Відповісти
Действительно, СССР так ничего и не смог сделать в Афганистане.
показати весь коментар
27.10.2024 23:53 Відповісти
Є таке виправдання - дуже маленькі країни. Поцікавився, скільки людей у В'єтнамі. Я в шоці - більше 90 мільйонів. Та й в Афгані - більше 30.
показати весь коментар
28.10.2024 08:06 Відповісти
А Україна багато рипалась під час нападу какцапів на Грузію, Чечню чи Молдову? Так отож!
показати весь коментар
27.10.2024 20:35 Відповісти
Україна рипалась, і допомагала Грузії, як могла. Яка потім навіть ППО нам не захотіла повертати.
показати весь коментар
27.10.2024 21:18 Відповісти
Так, грузини виявилися невдячними. Зараз вони навіть росії допомагають обходити санкції.
показати весь коментар
27.10.2024 23:54 Відповісти
С началом войны Украина передала установки ПВО. Ими даже что то успели сбить. Передать и сбить.
Учтите, война в Грузии шла меньше недели. 5 дней. В Чечне нас не было. Яценюк не даст соврать. И Саша Белый.
В Молдове, там косяков напороли. Наши сражались на стороне Приднестровья. Потом пришел лесник (Лебедь) и выгнал всех.
показати весь коментар
27.10.2024 21:29 Відповісти
з Молдовою у нас справді зашквар случився,ми через свою територію пустили ерефівські війська.
показати весь коментар
27.10.2024 22:05 Відповісти
Багатьом вигідно!!! Такі схеми по "придністров'ю"!! Контрабас.
І в молдавських чинуш і у наших малоросів жирний навар
показати весь коментар
27.10.2024 20:50 Відповісти
А главное, никого в Молдове не тяготит существование Приднестровья.
Есть только робкие предложения Санду по выводу кацапских миротворцев.
Это та Санду, которая гневно бросила портфель на стол, и не приседая, спросила:
- Где Чаус?
показати весь коментар
27.10.2024 22:09 Відповісти
Та навіть не обов'язково движ, просто дозволити удари по рашці зі своєї території. З Грузії можна валити, приміром, по аеродрому Моздок, де Міг-31 базуються і Ту-22
показати весь коментар
27.10.2024 20:11 Відповісти
Ой не факт, ой не факт, що вистачить...
показати весь коментар
27.10.2024 21:39 Відповісти
Все буде добре, ЄС на США висловлять своє глибоке занепокоєння, так як це вже було в 2008 р., коли РФ окупувала частину Грузії.
показати весь коментар
27.10.2024 20:06 Відповісти
Стосовно Білорусіі теж саме можнасказати?
показати весь коментар
27.10.2024 20:08 Відповісти
Не буде. Бо ще місяць тому всі Европейськи інстітуції заморозили всі відносини з грузинами - вони вже знали хто переможе. Хоча, за великим рахунком, якось похрін шо там у грузинів - голосують проти війни. А от чим це все скінчиться - це історія ще не знає.
показати весь коментар
27.10.2024 21:04 Відповісти
Не сумніваюсь, що вплив і темні шашні росії у Грузії були і є. Але все ж таки самі грузини багато голосів віддають за проросійську партію, бо їм пояснюють типа того, що "с россией надо дружить"
показати весь коментар
28.10.2024 00:04 Відповісти
Що ви маєте на увазі "не ігнорувати". На вашу думку треба виконувати всі забаганки росії, не приєднуватися до світової спільноти, до НАТО, віддати їй всі свої ресурси, як це було в нас. Коли росіяни до 2014 захопили все, наші НПЗ, видобуток урану, літію, продуктопроводи і багато ще чого. І що Україна поганого зробила росії, що вона спочатку забрала в неї Крим і Донбас, а потім здійснила у 2022 напад?
показати весь коментар
29.10.2024 07:29 Відповісти
Все ваши тезисы очень мне напоминают все то, что я неоднократно слышала на пропагандистских каналах медведчука. Так что дискуссию с вами считаю бесполезной.
показати весь коментар
18.11.2024 10:55 Відповісти
Рашисты никогда не смогли бы уничтожить Грузию как государство, они никогда не говорили, что Грузии не существует. А насчет Украины говорили всегда, с Украиной они вели себя не просто как агрессор, а как нацисты, утверждая, что нас не существует. И по поводу НАТО, яркий пример - умные страны Балтии, говорят по поводу россии все, что угодно, намного более резко чем Украина и рашка не смеет и даже что-то ответить.
показати весь коментар
18.11.2024 11:46 Відповісти
Если вы против майдана, то все понятно. Напоминаю, что майдан и начался из-за того, что ваш путин заставил януковича остановить продвижение Украины в Европу.
показати весь коментар
18.11.2024 11:40 Відповісти
Останній шанс не стати рабами.
показати весь коментар
27.10.2024 20:06 Відповісти
Ви забули додати, для повної картини, що рабів до раю не пускають а герої не вмирають
показати весь коментар
27.10.2024 20:33 Відповісти
Я горжусь своей страной. И её историей.
Simon Bar Iona Petrus (Cephas); умер около 67 года в Риме) мы его знаем как Петра.
Апостол Пётр. Это тот кто стоит у ворот Рая. Но про доступ рабов в Рай решал наш кошевой атаман Иван Сирко. Вот так им всем.
показати весь коментар
27.10.2024 22:22 Відповісти
Скільки вас повилазило подоляківців, яких тримали "в засаді" у 2023-2024 роках. Дали команду "фас"? Вас стало, як гною із чирію. Коли ж ви вдавитесь **********.
показати весь коментар
27.10.2024 23:42 Відповісти
Ара, укварс періца клес момчанє квєріца.
показати весь коментар
28.10.2024 07:13 Відповісти
Не було у грузинів ніякого шансу. Це маленька країна з малою кількістю населення - як 2 області України. Вона нічого не може проти великої росії в принципі. Тим більше коли вони побачили, що не буде суттєвої допомоги від Заходу і Нато. Генерал Дудаєв з теж маленької Ічкерії знав це добре і ТІЛЬКИ на велику Україну надіявся в боротьбі з росією, вірив у це і казав про це. Грузія хоче, як нам це не гірко бачити, просто вижити і чекає, що можливо Україна доконає цю кацапію. Тоді і вони оживуть, і зможуть далі жити як нація.
показати весь коментар
27.10.2024 22:53 Відповісти
У них був шанс, хоча би не голосувати за "Грузинську мрію", або як її називають "російська мрія".
показати весь коментар
28.10.2024 00:07 Відповісти
Пізно вже пити боржомі!
показати весь коментар
27.10.2024 20:09 Відповісти
Зурабішвілі сказала те, що мало бути сказане.
показати весь коментар
27.10.2024 20:13 Відповісти
Ніколи такого не ьуло і осьо знов
показати весь коментар
27.10.2024 20:15 Відповісти
Як виявилося купити грузин набагато легше і дешевше чим молдован які зуміли вистояти.
показати весь коментар
27.10.2024 20:17 Відповісти
Тю... Українців взагалі дебільною клоунадою купили - і що?..
показати весь коментар
27.10.2024 20:37 Відповісти
Зараз ЩЕлені ще по 20 доларів дадуть болєзним. 😁
показати весь коментар
27.10.2024 21:23 Відповісти
Все! - для них як в тому вислові - без мене мене женили
показати весь коментар
27.10.2024 20:23 Відповісти
На завтра?((А чому не через місяць?((Дайте час москалям скаардініравать(((
показати весь коментар
27.10.2024 20:25 Відповісти
Мабуть, вона знає, що сьогодні не прийдуть.
показати весь коментар
27.10.2024 20:41 Відповісти
Завтра... після роботи... може бути... Нічого вже не станеться. Як і в Білорусі.
показати весь коментар
27.10.2024 20:43 Відповісти
І що далі?
показати весь коментар
27.10.2024 20:29 Відповісти
Далі вітер носить.
показати весь коментар
27.10.2024 20:31 Відповісти
Далі Хінкалі
показати весь коментар
27.10.2024 20:51 Відповісти
Бла-бла-бла, є позов у суд, значить вважаєш сфальсифікованими, ні - то вибори чесні. Так працює виборча система.
показати весь коментар
27.10.2024 20:30 Відповісти
Невозможно бороться с коррумпированным спрутом. Доказано не раз. Это как играть в казино, с надеждой на выигрыш.
показати весь коментар
27.10.2024 20:43 Відповісти
Це поки не Рашка зі своїм кривосуддям.
показати весь коментар
27.10.2024 21:17 Відповісти
Понятия не имею.
показати весь коментар
27.10.2024 21:20 Відповісти
Так є вже позови...
показати весь коментар
27.10.2024 21:00 Відповісти
Від Зурабішвілі?
показати весь коментар
27.10.2024 21:24 Відповісти
Вона не є суб'єктом виборчого процесу в даному випадку...
показати весь коментар
27.10.2024 21:29 Відповісти
Хай позивається за порушення виборчого законодавства.
показати весь коментар
27.10.2024 21:41 Відповісти
У молдаван яйца оказались крепче. Чем у тех от кого фанатели советские женщины. Евреи стали воинами а немцы куколдами. Как все круто изменилось...
показати весь коментар
27.10.2024 20:32 Відповісти
100%.Як живе Україна як живе точніше загинается Грузія.Вони летять в прірву
показати весь коментар
27.10.2024 20:45 Відповісти
Ох уж эти мифы про немцев, которые проиграли всю Европу, в придачу с Германией, за полтора года. Главным образом из-за трусости и плохой организации. Монголоиды не успевали бежать за ними.
показати весь коментар
27.10.2024 21:06 Відповісти
Так по их же нацистским сказкам они теряли в битвах за миллионные города пару сотен человек. Где они могли потерять весь генофонд.
показати весь коментар
27.10.2024 21:26 Відповісти
За 4 года войны? Африка. Италия. СССР. Кенигсберг. Пруссия. Украина. Битва за Сталинград. Пиллау. Битва за Берлин. Бомбардировки. Дрезден. Историю изучал хоть немного? Нацизм не делает чести конечно никому. Как и империализм японцев и пытки пленных. Но надо же быть честным. Японцы и немцы показали свою отвагу. Что касается немцев то к сожалению как нация они умерли. Оружие и автомобили еще могут создавать а так - все. Нет их.
показати весь коментар
27.10.2024 21:33 Відповісти
Мочити треба тих пі…болів із грузінскай мєчти
показати весь коментар
27.10.2024 20:37 Відповісти
Н-да....От тобі й грузини....Якби опозиційні,антиросійські сили набирали б не 30-40% т, 60-70% то жодні фальсифікації б не допомогли. Чому більшість грузинів ВСЕ забули.і Абхазію і Осетію і 08.08.08? От тобі й горді,благородні джигіти....Бояться...Недаремно ще Лєрмонтов писав: бєжалі робкіє грузіни...
показати весь коментар
27.10.2024 20:41 Відповісти
Акуратніше з лермонтовим.Він в нас під забороною.
показати весь коментар
27.10.2024 20:46 Відповісти
У мене пом"якшуюча обставина: мене його заставляли вчити в радянській школі
показати весь коментар
27.10.2024 20:54 Відповісти
"Недолго продолжался бой: бежали робкие грузины!"
показати весь коментар
27.10.2024 20:48 Відповісти
Підписуюсь під кожним вашим словом
показати весь коментар
28.10.2024 00:10 Відповісти
ВВС написали что это все старые совковые пердуны наголосовали, а молодежь за вступление в ЕС. Если в Украине молодежь дала Зеленскому 73%, можно подумать в Грузии очень мало молодых людей.
показати весь коментар
27.10.2024 21:01 Відповісти
СН - це така ж срака, як "грузинская мечта".
От тільки ЗЄ навіть до упиря Іванішвілі не дотягує.
показати весь коментар
27.10.2024 21:19 Відповісти
Проблема в тому яке виховання молодь Грузії отримала. Якщо вірмени це "євреї Кавказу", то грузини це "злодії Кавказу" які зневажають чесну працю.
показати весь коментар
28.10.2024 00:38 Відповісти
не визнала, і шо далі?
показати весь коментар
27.10.2024 21:13 Відповісти
Всіх бажаючих запрошуємо покричати на вулиці, щоб "спустити пару".
показати весь коментар
27.10.2024 21:30 Відповісти
Це дуже добро. Починайте майдан та відкривайте другий фронт проти параши. У рашистів зараз немае сил - дуже добра нагода повернути Осетію та Абхазію.
показати весь коментар
27.10.2024 21:26 Відповісти
Боюсь что будет как в Беларуси. К тому же, если сравнить последние протесты, в Беларуси драк с полицией было значительно больше чем в Грузии.
показати весь коментар
27.10.2024 21:33 Відповісти
Наверно ватаны пользуясь демократическими выборами пролазят во власть в других странах .И потом начинают вводить диктатуру и фальсифицировать выборы.Либо устраивают перевороты как в африке.
показати весь коментар
27.10.2024 21:38 Відповісти
Або показують серіал СГУГА НАРОДУ
показати весь коментар
28.10.2024 07:47 Відповісти
а Україна жорстоко постраждала від москальської операції в 2019 р.!
показати весь коментар
27.10.2024 21:46 Відповісти
Свого часу сталін приєднав Абхазію до Грузії. Будучи колонією ********** грузини "випускали пару" і всіляко принижували абхазців. Врешті перетворили їх на рабів. Вони вже проголошували "європейський вибір" коли кацапи зубожіли і дотацій не прислали. Грузини почали шукати "нову сісю" - дружити з Ющенко, Трампом і красти по всьому світу. Грузин всього 3,7 мільйона. Це менше ніж зараз в Києві під час війни. З них приблизно половина зайнята "заробітками" - рекетом, бандитизмом, крадійництвом по всіх пострадянських країнах. Ющенко тут взагалі облаштував "злодіям в законі" "гніздечко". Петя продовжив і притяг сюди Саакашвілі, Деканаїдзе і решту містечкового провінційного лайна в якості "успішних реформаторів". "Нареформували" нам тут по самі вуха, "нацарювали сто рублів і втекли"... Тому займаємося війною з кацапами і краєм ока спостерігаємо до чого довело грузин братання з кацапнею. Хочуть дрючьби з кацапами? Буде колоніальна Грузія з усіма атрибутами. Все як вони ******* "- Сочі біль? - Біль. Чужой карман лазіль? Нєт? Сочі нє біль!" .... Всі грузини які є в Україні без винятку, включаючи дипломатів, є представниками криміналу і залучені до кримінальної діяльності. Грузини розучилися жити чесно і самостійно. Це жебраки і злодії. І їм потрібні "поля годувальні" - доступ до величезних просторів ********** де можна красти вільно і багато. Тому щоб там вони не казали щоб зберегти право виїзду з країни для вкрасти в ЄВРОПІ або США, не вірте бо Грузія з дитинства виховує злодіїв, а не чесних і працьовитих громадян. Грузія за великим рахунком це класична "сірота казанская" - особа яка прикидається нещасною з метою визвати у вас жалість до себе і скориставшись цим вас обікрасти. Вони насправді проголосували за *********.
показати весь коментар
27.10.2024 22:32 Відповісти
І саме під час царювання юща нам з кожної пралки втюкували ''вікову дружбу з грузією''. І ось, нарешті, ейфорія у наймудрішого лохторату почала спадати. Бо все те, про дружбу було ''штучне''. Так просто нав'язати думку людині, яка не знає і не бажає знати а лише потребує ''віри в добро та любов до ближнього''.
показати весь коментар
28.10.2024 07:03 Відповісти
Нас рятує хазяйновитий матеріалізм.
показати весь коментар
28.10.2024 07:11 Відповісти
Виявилось що Грузії насрати на себе та майбутнє своїх дітей
показати весь коментар
28.10.2024 07:29 Відповісти
Як і Україні. 2019 рік забув чи то інше?
показати весь коментар
28.10.2024 07:46 Відповісти
чого тут дивного? Орки таку спецоперацію провели в Україні у 2019 році, піздніше у Франції, Угорщині, Словенії і ще в декільках країнах ЄС. У США у 2016 році провели і зараз проводять у Молдові і США.
показати весь коментар
28.10.2024 07:45 Відповісти
Це вже пані до однієї (_!_) тії маки...
показати весь коментар
28.10.2024 07:57 Відповісти
 
 