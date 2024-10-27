Президент Грузии Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов: Мы стали свидетелями российской спецоперации

В воскресенье вечером, 27 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в парламент, назвав их тотально сфальсифицированными.

Заявление президента Грузии приводит "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

"Это была тотальная фальсификация и конфискация наших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания и фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", - заявила Зурабишвили.

Она назвала голосование на парламентских выборах "российскими выборами" и обвинила власти в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

Политик заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

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"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее",- сказала Зурабишвили.

Напоследок президент Грузии призвала людей "бороться за свой голос" и прийти на площадь Руставели в понедельник, 28 октября, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что "мы не признаем эти выборы".

Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

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