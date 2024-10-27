Президент Грузии Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов: Мы стали свидетелями российской спецоперации
В воскресенье вечером, 27 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в парламент, назвав их тотально сфальсифицированными.
Заявление президента Грузии приводит "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.
"Это была тотальная фальсификация и конфискация наших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания и фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", - заявила Зурабишвили.
Она назвала голосование на парламентских выборах "российскими выборами" и обвинила власти в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.
Политик заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.
"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее",- сказала Зурабишвили.
Напоследок президент Грузии призвала людей "бороться за свой голос" и прийти на площадь Руставели в понедельник, 28 октября, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что "мы не признаем эти выборы".
Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
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И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
Это синдром закрытого общества. "Весь мир затаив дыхание следит.... "
Может где то помирились, но в 23-ем году в мире проходило 183 военных конфликта.
Бо дивлюся ти прибічник применшення нашої трагедії
але я так зрозумів що найбільшої екзистанційної війни з кінця 2 світової ти не знайшов.
от і добре тому нісенітнеці свої про Аргентину і Вʼєтнам залиш при собі , тут багато слабких людей можуть і повірити в ту туфту що ти з такою впевненістю тут пишеш
И вообще меньшие страны воюют с гигантами не за свое существование, а так, размяться. В случае поражения отстегнем бабла, и все вернется на старое.
Кінця світової.
Слава богу, что у нас до такого не дошло, но з кінця світової самая кровопролитная была конголезская война, о которой не знают 99% украинцев, но по вашей классификации она не тянет на екзистанційну. Там спор сугубо философский был.
Учтите, война в Грузии шла меньше недели. 5 дней. В Чечне нас не было. Яценюк не даст соврать. И Саша Белый.
В Молдове, там косяков напороли. Наши сражались на стороне Приднестровья. Потом пришел лесник (Лебедь) и выгнал всех.
І в молдавських чинуш і у наших малоросів жирний навар
Есть только робкие предложения Санду по выводу кацапских миротворцев.
Это та Санду, которая гневно бросила портфель на стол, и не приседая, спросила:
- Где Чаус?
Simon Bar Iona Petrus (Cephas); умер около 67 года в Риме) мы его знаем как Петра.
Апостол Пётр. Это тот кто стоит у ворот Рая. Но про доступ рабов в Рай решал наш кошевой атаман Иван Сирко. Вот так им всем.
От тільки ЗЄ навіть до упиря Іванішвілі не дотягує.