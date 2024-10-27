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Президент Грузии Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов: Мы стали свидетелями российской спецоперации

Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів і закликала виходити на мітинг

В воскресенье вечером, 27 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в парламент, назвав их тотально сфальсифицированными.

Заявление президента Грузии приводит "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

"Это была тотальная фальсификация и конфискация наших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания и фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", - заявила Зурабишвили.

Она назвала голосование на парламентских выборах "российскими выборами" и обвинила власти в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

Политик заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

Также читайте: Грузия движется в сторону примирения с агрессором, - Мережко о результатах выборов в стране

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее",- сказала Зурабишвили.

Напоследок президент Грузии призвала людей "бороться за свой голос" и прийти на площадь Руставели в понедельник, 28 октября, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что "мы не признаем эти выборы".

Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

Читайте: Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на парламентских выборах в Грузии: запугивание избирателей и злоупотребление админресурсом

Автор: 

выборы (24761) Грузия (4504) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+23
Хорошо что Вьетнаму никто не сказал что у США есть ядерное оружие. А то они бы не дергались.
И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
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27.10.2024 21:15 Ответить
+21
В мене на початку війни було тверде переконання, що ось зараз, усі скривджені кацапією країни, почнуть боротьбу за визволення своїх земель. Молдова, Грузія, Чечня і... Ніхто, абсолютно ніхто не рипнувся. Мабуть, ботокс занадто усіх залякав.
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27.10.2024 20:14 Ответить
+13
Тю... Українців взагалі дебільною клоунадою купили - і що?..
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27.10.2024 20:37 Ответить
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+ буряти , кадирівці, мордва,удмурти,комі, татарва ,башкири,...!
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27.10.2024 20:32 Ответить
Якби в 22 Грузія почала движ проти росії, разом з нами, можливо і у нас, і в них був би шанс на перемогу. Ботокс тоді був розгублений і наляканий. Зараз вже запізно рипатися - у кацапів вистачить корейців і ракет і на Грузію і на Україну.
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27.10.2024 20:02 Ответить
Нет. Не хватит. Разве что ввести регулярные войска.
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27.10.2024 20:05 Ответить
От якраз ракети в них є, а зайвих військ мало, от навіть на курвськ косоглазих везуть...
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27.10.2024 20:08 Ответить
Так в том и дело, что для протестов нужны сапоги на земле.
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27.10.2024 20:09 Ответить
Грузія , Ічкерія нам в допомогу , вʼязниця народів 100% впала б, але ж ядерна зброя , всі забувають , а тут шансів немає навіть у трьох Україн і пʼяти Грузій одночасно 🤷🏻
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27.10.2024 20:10 Ответить
В мене на початку війни було тверде переконання, що ось зараз, усі скривджені кацапією країни, почнуть боротьбу за визволення своїх земель. Молдова, Грузія, Чечня і... Ніхто, абсолютно ніхто не рипнувся. Мабуть, ботокс занадто усіх залякав.
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27.10.2024 20:14 Ответить
ніхто не хоче віни абсолютно ніхто , московія ядерна , тому всі все прекрасно розуміють , що шансів у неядерних країн нуль
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27.10.2024 20:21 Ответить
Хорошо что Вьетнаму никто не сказал что у США есть ядерное оружие. А то они бы не дергались.
И Афганистан про Союз не в курсе был.
Аргентина с Британией пыталась бодаться. Всё по не осведомленности?
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27.10.2024 21:15 Ответить
у нас екзестанційна війна і доречі найбільша з часів 2 світової
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27.10.2024 21:24 Ответить
В Европе. Найбільша а Европі.
Это синдром закрытого общества. "Весь мир затаив дыхание следит.... "
Может где то помирились, но в 23-ем году в мире проходило 183 военных конфликта.
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27.10.2024 22:04 Ответить
Добре , тоді назви екзистанційну війну з кінця 2 світової, де і коли ?
Бо дивлюся ти прибічник применшення нашої трагедії
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27.10.2024 22:06 Ответить
Для меня война началась 5 июля 14-го года.
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27.10.2024 22:40 Ответить
І що ? Цілком допускаю що для тебе важлива також погода на марсі.
але я так зрозумів що найбільшої екзистанційної війни з кінця 2 світової ти не знайшов.
от і добре тому нісенітнеці свої про Аргентину і Вʼєтнам залиш при собі , тут багато слабких людей можуть і повірити в ту туфту що ти з такою впевненістю тут пишеш
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27.10.2024 22:48 Ответить
Ага, ага. Никто кроме нынешней войны не боролся за своё существование. Все бодались не всерьез. У демократического Вьетнама не стоял вопрос выживания? В случае поражения они бы платили только повышенный налог. Аргентине были даны гарантии не применения ядерного оружия?
И вообще меньшие страны воюют с гигантами не за свое существование, а так, размяться. В случае поражения отстегнем бабла, и все вернется на старое.
Кінця світової.
Слава богу, что у нас до такого не дошло, но з кінця світової самая кровопролитная была конголезская война, о которой не знают 99% украинцев, но по вашей классификации она не тянет на екзистанційну. Там спор сугубо философский был.
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27.10.2024 23:19 Ответить
Действительно, СССР так ничего и не смог сделать в Афганистане.
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27.10.2024 23:53 Ответить
Є таке виправдання - дуже маленькі країни. Поцікавився, скільки людей у В'єтнамі. Я в шоці - більше 90 мільйонів. Та й в Афгані - більше 30.
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28.10.2024 08:06 Ответить
А Україна багато рипалась під час нападу какцапів на Грузію, Чечню чи Молдову? Так отож!
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27.10.2024 20:35 Ответить
Україна рипалась, і допомагала Грузії, як могла. Яка потім навіть ППО нам не захотіла повертати.
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27.10.2024 21:18 Ответить
Так, грузини виявилися невдячними. Зараз вони навіть росії допомагають обходити санкції.
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27.10.2024 23:54 Ответить
С началом войны Украина передала установки ПВО. Ими даже что то успели сбить. Передать и сбить.
Учтите, война в Грузии шла меньше недели. 5 дней. В Чечне нас не было. Яценюк не даст соврать. И Саша Белый.
В Молдове, там косяков напороли. Наши сражались на стороне Приднестровья. Потом пришел лесник (Лебедь) и выгнал всех.
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27.10.2024 21:29 Ответить
з Молдовою у нас справді зашквар случився,ми через свою територію пустили ерефівські війська.
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27.10.2024 22:05 Ответить
Багатьом вигідно!!! Такі схеми по "придністров'ю"!! Контрабас.
І в молдавських чинуш і у наших малоросів жирний навар
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27.10.2024 20:50 Ответить
А главное, никого в Молдове не тяготит существование Приднестровья.
Есть только робкие предложения Санду по выводу кацапских миротворцев.
Это та Санду, которая гневно бросила портфель на стол, и не приседая, спросила:
- Где Чаус?
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27.10.2024 22:09 Ответить
Та навіть не обов'язково движ, просто дозволити удари по рашці зі своєї території. З Грузії можна валити, приміром, по аеродрому Моздок, де Міг-31 базуються і Ту-22
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27.10.2024 20:11 Ответить
Ой не факт, ой не факт, що вистачить...
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27.10.2024 21:39 Ответить
Все буде добре, ЄС на США висловлять своє глибоке занепокоєння, так як це вже було в 2008 р., коли РФ окупувала частину Грузії.
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27.10.2024 20:06 Ответить
Стосовно Білорусіі теж саме можнасказати?
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27.10.2024 20:08 Ответить
Не буде. Бо ще місяць тому всі Европейськи інстітуції заморозили всі відносини з грузинами - вони вже знали хто переможе. Хоча, за великим рахунком, якось похрін шо там у грузинів - голосують проти війни. А от чим це все скінчиться - це історія ще не знає.
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27.10.2024 21:04 Ответить
Не сумніваюсь, що вплив і темні шашні росії у Грузії були і є. Але все ж таки самі грузини багато голосів віддають за проросійську партію, бо їм пояснюють типа того, що "с россией надо дружить"
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28.10.2024 00:04 Ответить
Що ви маєте на увазі "не ігнорувати". На вашу думку треба виконувати всі забаганки росії, не приєднуватися до світової спільноти, до НАТО, віддати їй всі свої ресурси, як це було в нас. Коли росіяни до 2014 захопили все, наші НПЗ, видобуток урану, літію, продуктопроводи і багато ще чого. І що Україна поганого зробила росії, що вона спочатку забрала в неї Крим і Донбас, а потім здійснила у 2022 напад?
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29.10.2024 07:29 Ответить
Все ваши тезисы очень мне напоминают все то, что я неоднократно слышала на пропагандистских каналах медведчука. Так что дискуссию с вами считаю бесполезной.
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18.11.2024 10:55 Ответить
Рашисты никогда не смогли бы уничтожить Грузию как государство, они никогда не говорили, что Грузии не существует. А насчет Украины говорили всегда, с Украиной они вели себя не просто как агрессор, а как нацисты, утверждая, что нас не существует. И по поводу НАТО, яркий пример - умные страны Балтии, говорят по поводу россии все, что угодно, намного более резко чем Украина и рашка не смеет и даже что-то ответить.
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18.11.2024 11:46 Ответить
Если вы против майдана, то все понятно. Напоминаю, что майдан и начался из-за того, что ваш путин заставил януковича остановить продвижение Украины в Европу.
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18.11.2024 11:40 Ответить
Останній шанс не стати рабами.
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27.10.2024 20:06 Ответить
Ви забули додати, для повної картини, що рабів до раю не пускають а герої не вмирають
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27.10.2024 20:33 Ответить
Я горжусь своей страной. И её историей.
Simon Bar Iona Petrus (Cephas); умер около 67 года в Риме) мы его знаем как Петра.
Апостол Пётр. Это тот кто стоит у ворот Рая. Но про доступ рабов в Рай решал наш кошевой атаман Иван Сирко. Вот так им всем.
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27.10.2024 22:22 Ответить
Скільки вас повилазило подоляківців, яких тримали "в засаді" у 2023-2024 роках. Дали команду "фас"? Вас стало, як гною із чирію. Коли ж ви вдавитесь **********.
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27.10.2024 23:42 Ответить
Ара, укварс періца клес момчанє квєріца.
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28.10.2024 07:13 Ответить
Не було у грузинів ніякого шансу. Це маленька країна з малою кількістю населення - як 2 області України. Вона нічого не може проти великої росії в принципі. Тим більше коли вони побачили, що не буде суттєвої допомоги від Заходу і Нато. Генерал Дудаєв з теж маленької Ічкерії знав це добре і ТІЛЬКИ на велику Україну надіявся в боротьбі з росією, вірив у це і казав про це. Грузія хоче, як нам це не гірко бачити, просто вижити і чекає, що можливо Україна доконає цю кацапію. Тоді і вони оживуть, і зможуть далі жити як нація.
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27.10.2024 22:53 Ответить
У них був шанс, хоча би не голосувати за "Грузинську мрію", або як її називають "російська мрія".
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28.10.2024 00:07 Ответить
Пізно вже пити боржомі!
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27.10.2024 20:09 Ответить
Зурабішвілі сказала те, що мало бути сказане.
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27.10.2024 20:13 Ответить
Ніколи такого не ьуло і осьо знов
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27.10.2024 20:15 Ответить
Як виявилося купити грузин набагато легше і дешевше чим молдован які зуміли вистояти.
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27.10.2024 20:17 Ответить
Тю... Українців взагалі дебільною клоунадою купили - і що?..
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27.10.2024 20:37 Ответить
Зараз ЩЕлені ще по 20 доларів дадуть болєзним. 😁
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27.10.2024 21:23 Ответить
Все! - для них як в тому вислові - без мене мене женили
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27.10.2024 20:23 Ответить
На завтра?((А чому не через місяць?((Дайте час москалям скаардініравать(((
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27.10.2024 20:25 Ответить
Мабуть, вона знає, що сьогодні не прийдуть.
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27.10.2024 20:41 Ответить
Завтра... після роботи... може бути... Нічого вже не станеться. Як і в Білорусі.
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27.10.2024 20:43 Ответить
І що далі?
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27.10.2024 20:29 Ответить
Далі вітер носить.
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27.10.2024 20:31 Ответить
Далі Хінкалі
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27.10.2024 20:51 Ответить
Бла-бла-бла, є позов у суд, значить вважаєш сфальсифікованими, ні - то вибори чесні. Так працює виборча система.
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27.10.2024 20:30 Ответить
Невозможно бороться с коррумпированным спрутом. Доказано не раз. Это как играть в казино, с надеждой на выигрыш.
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27.10.2024 20:43 Ответить
Це поки не Рашка зі своїм кривосуддям.
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27.10.2024 21:17 Ответить
Понятия не имею.
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27.10.2024 21:20 Ответить
Так є вже позови...
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27.10.2024 21:00 Ответить
Від Зурабішвілі?
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27.10.2024 21:24 Ответить
Вона не є суб'єктом виборчого процесу в даному випадку...
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27.10.2024 21:29 Ответить
Хай позивається за порушення виборчого законодавства.
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27.10.2024 21:41 Ответить
У молдаван яйца оказались крепче. Чем у тех от кого фанатели советские женщины. Евреи стали воинами а немцы куколдами. Как все круто изменилось...
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27.10.2024 20:32 Ответить
100%.Як живе Україна як живе точніше загинается Грузія.Вони летять в прірву
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27.10.2024 20:45 Ответить
Ох уж эти мифы про немцев, которые проиграли всю Европу, в придачу с Германией, за полтора года. Главным образом из-за трусости и плохой организации. Монголоиды не успевали бежать за ними.
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27.10.2024 21:06 Ответить
Так по их же нацистским сказкам они теряли в битвах за миллионные города пару сотен человек. Где они могли потерять весь генофонд.
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27.10.2024 21:26 Ответить
За 4 года войны? Африка. Италия. СССР. Кенигсберг. Пруссия. Украина. Битва за Сталинград. Пиллау. Битва за Берлин. Бомбардировки. Дрезден. Историю изучал хоть немного? Нацизм не делает чести конечно никому. Как и империализм японцев и пытки пленных. Но надо же быть честным. Японцы и немцы показали свою отвагу. Что касается немцев то к сожалению как нация они умерли. Оружие и автомобили еще могут создавать а так - все. Нет их.
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27.10.2024 21:33 Ответить
Мочити треба тих пі…болів із грузінскай мєчти
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27.10.2024 20:37 Ответить
Н-да....От тобі й грузини....Якби опозиційні,антиросійські сили набирали б не 30-40% т, 60-70% то жодні фальсифікації б не допомогли. Чому більшість грузинів ВСЕ забули.і Абхазію і Осетію і 08.08.08? От тобі й горді,благородні джигіти....Бояться...Недаремно ще Лєрмонтов писав: бєжалі робкіє грузіни...
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27.10.2024 20:41 Ответить
Акуратніше з лермонтовим.Він в нас під забороною.
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27.10.2024 20:46 Ответить
У мене пом"якшуюча обставина: мене його заставляли вчити в радянській школі
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27.10.2024 20:54 Ответить
"Недолго продолжался бой: бежали робкие грузины!"
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27.10.2024 20:48 Ответить
Підписуюсь під кожним вашим словом
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28.10.2024 00:10 Ответить
ВВС написали что это все старые совковые пердуны наголосовали, а молодежь за вступление в ЕС. Если в Украине молодежь дала Зеленскому 73%, можно подумать в Грузии очень мало молодых людей.
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27.10.2024 21:01 Ответить
СН - це така ж срака, як "грузинская мечта".
От тільки ЗЄ навіть до упиря Іванішвілі не дотягує.
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27.10.2024 21:19 Ответить
Проблема в тому яке виховання молодь Грузії отримала. Якщо вірмени це "євреї Кавказу", то грузини це "злодії Кавказу" які зневажають чесну працю.
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28.10.2024 00:38 Ответить
не визнала, і шо далі?
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27.10.2024 21:13 Ответить
Всіх бажаючих запрошуємо покричати на вулиці, щоб "спустити пару".
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27.10.2024 21:30 Ответить
Це дуже добро. Починайте майдан та відкривайте другий фронт проти параши. У рашистів зараз немае сил - дуже добра нагода повернути Осетію та Абхазію.
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27.10.2024 21:26 Ответить
Боюсь что будет как в Беларуси. К тому же, если сравнить последние протесты, в Беларуси драк с полицией было значительно больше чем в Грузии.
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27.10.2024 21:33 Ответить
Наверно ватаны пользуясь демократическими выборами пролазят во власть в других странах .И потом начинают вводить диктатуру и фальсифицировать выборы.Либо устраивают перевороты как в африке.
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27.10.2024 21:38 Ответить
Або показують серіал СГУГА НАРОДУ
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28.10.2024 07:47 Ответить
а Україна жорстоко постраждала від москальської операції в 2019 р.!
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27.10.2024 21:46 Ответить
Свого часу сталін приєднав Абхазію до Грузії. Будучи колонією ********** грузини "випускали пару" і всіляко принижували абхазців. Врешті перетворили їх на рабів. Вони вже проголошували "європейський вибір" коли кацапи зубожіли і дотацій не прислали. Грузини почали шукати "нову сісю" - дружити з Ющенко, Трампом і красти по всьому світу. Грузин всього 3,7 мільйона. Це менше ніж зараз в Києві під час війни. З них приблизно половина зайнята "заробітками" - рекетом, бандитизмом, крадійництвом по всіх пострадянських країнах. Ющенко тут взагалі облаштував "злодіям в законі" "гніздечко". Петя продовжив і притяг сюди Саакашвілі, Деканаїдзе і решту містечкового провінційного лайна в якості "успішних реформаторів". "Нареформували" нам тут по самі вуха, "нацарювали сто рублів і втекли"... Тому займаємося війною з кацапами і краєм ока спостерігаємо до чого довело грузин братання з кацапнею. Хочуть дрючьби з кацапами? Буде колоніальна Грузія з усіма атрибутами. Все як вони ******* "- Сочі біль? - Біль. Чужой карман лазіль? Нєт? Сочі нє біль!" .... Всі грузини які є в Україні без винятку, включаючи дипломатів, є представниками криміналу і залучені до кримінальної діяльності. Грузини розучилися жити чесно і самостійно. Це жебраки і злодії. І їм потрібні "поля годувальні" - доступ до величезних просторів ********** де можна красти вільно і багато. Тому щоб там вони не казали щоб зберегти право виїзду з країни для вкрасти в ЄВРОПІ або США, не вірте бо Грузія з дитинства виховує злодіїв, а не чесних і працьовитих громадян. Грузія за великим рахунком це класична "сірота казанская" - особа яка прикидається нещасною з метою визвати у вас жалість до себе і скориставшись цим вас обікрасти. Вони насправді проголосували за *********.
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27.10.2024 22:32 Ответить
І саме під час царювання юща нам з кожної пралки втюкували ''вікову дружбу з грузією''. І ось, нарешті, ейфорія у наймудрішого лохторату почала спадати. Бо все те, про дружбу було ''штучне''. Так просто нав'язати думку людині, яка не знає і не бажає знати а лише потребує ''віри в добро та любов до ближнього''.
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28.10.2024 07:03 Ответить
Нас рятує хазяйновитий матеріалізм.
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28.10.2024 07:11 Ответить
Виявилось що Грузії насрати на себе та майбутнє своїх дітей
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28.10.2024 07:29 Ответить
Як і Україні. 2019 рік забув чи то інше?
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28.10.2024 07:46 Ответить
чого тут дивного? Орки таку спецоперацію провели в Україні у 2019 році, піздніше у Франції, Угорщині, Словенії і ще в декільках країнах ЄС. У США у 2016 році провели і зараз проводять у Молдові і США.
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28.10.2024 07:45 Ответить
Це вже пані до однієї (_!_) тії маки...
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28.10.2024 07:57 Ответить
 
 