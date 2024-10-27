Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на парламентских выборах в Грузии: запугивание избирателей и злоупотребление админресурсом

Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

Об этом говорится в заявлении международной миссии ENEMO, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении ENEMO говорится, что парламентские выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, и что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".

Серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, дискредитационные кампании, направленные на наблюдателей, и злоупотребление административным ресурсом.

"Ограничительное применение правил проведения предвыборной кампании повлекло давление на гражданское общество и медиа, а также ограничивало конкуренцию и возможности для критики правительства", - заявил глава миссии Златко Вуйович.

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Кроме этого, у ENEMO есть беспокойство относительно независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии.

"Кумулятивное влияние этих наблюдаемых проблем в значительной степени поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса", - заявил Вуйович.

Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

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