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Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на парламентских выборах в Грузии: запугивание избирателей и злоупотребление админресурсом

Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії

Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

Об этом говорится в заявлении международной миссии ENEMO, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении ENEMO говорится, что парламентские выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, и что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".

Серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, дискредитационные кампании, направленные на наблюдателей, и злоупотребление административным ресурсом.

"Ограничительное применение правил проведения предвыборной кампании повлекло давление на гражданское общество и медиа, а также ограничивало конкуренцию и возможности для критики правительства", - заявил глава миссии Златко Вуйович.

Также читайте: Выборы в Грузии: предварительные результаты ЦИК указывают на победу партии власти. ИНФОГРАФИКА

Кроме этого, у ENEMO есть беспокойство относительно независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии.

"Кумулятивное влияние этих наблюдаемых проблем в значительной степени поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса", - заявил Вуйович.

Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия движется в сторону примирения с агрессором, - Мережко о результатах выборов в стране

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выборы (24761) Грузия (4504) нарушения (949)


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Топ комментарии
+13
По крайней мере если бы небыло Майдана то Украины уже бы точно не существовало. Была бы какая то малоросийская губерния как **********, а украинский народ сейчас бы ходил с узелком за спиной по всему миру как сейчас беларусы
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27.10.2024 19:34 Ответить
+12
Пішла Грузія по кацапських скрєпах. ***** свою роботу зробило.
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27.10.2024 19:13 Ответить
+11
Там давно уже русня заправляє.
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
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27.10.2024 19:15 Ответить
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Пішла Грузія по кацапських скрєпах. ***** свою роботу зробило.
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27.10.2024 19:13 Ответить
Подивимся якщо грузини не вийдуть на майдан тоді всіх все влаштовує аби не було війни
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27.10.2024 19:13 Ответить
а "***" все сере кацапським лайном.
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27.10.2024 19:23 Ответить
А що було після майдану в Україні? Система все одно вціліла і у владі залишилася антинародна антимайданна влада .
Якщо б до влади в Україні прийшов майдан одразу був сформований національний уряд а посада президента ліквідована ...
Надіюся в майбутньому українці все таки здобудуть владу в своїй країні
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27.10.2024 19:25 Ответить
В України прийшли до влади легитимні парламент і президент, що вам, росіянам ну дууже не подобається
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27.10.2024 19:34 Ответить
ліквідація інституту президента - це пряме породження таких, як Орбан Вітя, який вже 20 років при владі... а президент - максимум 2 терміни і пішов. а так, ніби і демократія, проте за одну партію можуть голосувати десятки років. і десятки років лідер тої партії може бути прем'єром. як Меркельша. і все законно. і демократично. це у Європі. а от у постсовку той Кобахідзе може десятки років законно сидіти у кріслі прем'єра Грузії, використовуючи адмінресурс і фальсифікацію виборів. ну а коли дуже довго сидиш на троні, то стаєш таким як Вітя Орбан чи ху йло...
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27.10.2024 19:35 Ответить
Орбан в нато і в нього немає війни .... Україна з вічним "президентом" і вічною війною .

Я за перший варіант в Україні
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27.10.2024 19:50 Ответить
під час війни ніяких варіантів не існує. тобто неможливо під час війни змінювати Конституцію. і ти навіть можеш бути мільйон разів "за" ліквідацію інституту президента.
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27.10.2024 21:31 Ответить
Навіщо це ти написав?
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27.10.2024 21:45 Ответить
ну а що не так? під час воєнного стану Конституцію змінювати не можна. тож твій допис про ліквідацію інституту президента вупше ні до чого...
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27.10.2024 22:25 Ответить
Схоже ти неуважно прочитав написане , буває. Пропоную наполегливо ще раз прочитати
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27.10.2024 22:43 Ответить
Орбан й Меркельша , що би ви тут не казали постійно вигравали вибори й реально є улюбленцямим свого електорату . Це на відміну від усяких батьок , угочавесів й **** й інших пожиттєвих імператорів . Той же людожер бокасо не був премьером , а був "презідентом" . Родина Асадів -- теж . Президенство це анахронізм неофеодальної ностальгії певної бидломаси в кожному народі . Й єдина причина , чому США таку форму обрали в 18 столітті , бо були справжньою конфедерацією , яка навіть в назві країни присутня -- бо були заснованні через через об"єднання стайтів , тобто країн ... State це в англійській мові не "штат" , це держава . Штат це такий крівобокий переклад . Й таким чином 99% країн з авторитарним режимом за остнні 150 років буди "презіденськими" .. Й те , що гітлер став "фюрером" з іншої позиції , це лише доводить, що для захоплення влади можно будь що використовувати ... Але камуфлювати диктаторство під президентство на 2 порядки простійше , ніж при парламенських виборах . Й те , що 50% угорців довбануті й 40% німців -- це йще нічого не доводить . Орбан й меркельша нічого не підтасовували .
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27.10.2024 20:15 Ответить
та я так і написав, за нормлаьних умов. тобто в Європі при демократії. інша справа - країни Третього світу...
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27.10.2024 21:27 Ответить
Так 3я країна світу це наслідок а не причина
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27.10.2024 21:48 Ответить
"…ліквідація інституту президента - це пряме породження таких, як Орбан Вітя, який вже 20 років при владі... а президент - максимум 2 терміни і пішов…"

А в нашого один термін буде 20 років. Воєнний стан-бо…
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27.10.2024 20:18 Ответить
все може бути..
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27.10.2024 21:25 Ответить
А шо в Україні було?
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27.10.2024 19:25 Ответить
По крайней мере если бы небыло Майдана то Украины уже бы точно не существовало. Была бы какая то малоросийская губерния как **********, а украинский народ сейчас бы ходил с узелком за спиной по всему миру как сейчас беларусы
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27.10.2024 19:34 Ответить
Статистику приведи. Сколько эмигрирует с белорашки
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27.10.2024 20:39 Ответить
А хто її тобі надасть? Незаконно "обраний" узурпатор? Вже більше половини моїх знайомих з якими спілкувався в молодості в Польщі або ще десь з родинами ... На моєму заводі вже працюють таджикки десятками. Бо нема кому вже ! І пох навіть що російської не знають.
Інструктаж по техніці безпеки:
Один таджик слухає, потім перекладає іншім десяти...
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28.10.2024 06:47 Ответить
Саме так, кацапчику...
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27.10.2024 20:13 Ответить
В нас буде теж саме
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27.10.2024 19:15 Ответить
Я в 2013 році теж чув , що ібукович це вже на усе життя ...

В Україні так не буде ніколи , бо українці , коли проти їх вживають вогнипал , приносять на Майдан полювальну зброю ... А білоруси знімають шкарпетки перед тим , як ставати на скамійку ...
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27.10.2024 20:20 Ответить
Там давно уже русня заправляє.
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
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27.10.2024 19:15 Ответить
У Грузии был шанс. Но грузин так же развели на сердечки как и белорусов.
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27.10.2024 19:16 Ответить
Не було у грузинів ніякого шансу. Це маленька країна з малою кількістю населення - як 2 області України. Вона нічого не може проти великої росії в принципі. Тим більше коли вони побачили, що не буде суттєвої допомоги від Заходу і Нато. Генерал Дудаєв з теж маленької Ічкерії знав це добре і ТІЛЬКИ на велику Україну надіявся в боротьбі з росією, вірив у це і казав про це. Грузія хоче, як нам це не гірко бачити, просто вижити і чекає, що можливо Україна доконає цю кацапію. Тоді і вони оживуть, і зможуть далі жити як нація.
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27.10.2024 22:00 Ответить
"Поздно пить боржоми"

кому як не грузінам це знати: від опозиції виставили два блоки і купу дрібних партій

.
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27.10.2024 19:21 Ответить
Короче с Грузией можно прощаться. Зря Саакашвили только десять лет ее из болота вытаскивал и пытался людьми сделать. Следующая Украина. Вон уже прокацапленные кричат перемирие давай, отменяй военное положение, выборы проводи
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27.10.2024 19:23 Ответить
В україні так само узурпують владу, руйнують все, до чого дотягнуться усілякі ефесбешні ларьочніки з неголеною тупою ширмою-хриплосиком, але при цьому прикриваються "воєнним станом", "не на часі", "московитським ІПСО"...
Те, що відбувається зараз в Сакартвело очікує і на Україну. От тільки як цьому запобігти? В мене відповіді, на жаль, немає.
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27.10.2024 19:23 Ответить
А Іванішвіллі не давав канхветку Хйлу з Медвєдєвим на параді - ні? Тоді "Майдану 2004" у грузинів не получицця
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27.10.2024 19:28 Ответить
Это уже третья международная организация, которую я читал, что осудила выборы. Бандиты не умеют в честные выборы.
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27.10.2024 19:31 Ответить
Міжнародні спостерігачі ідіть на х..!
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27.10.2024 19:40 Ответить
Путин молодца
Он из украинского Майдана сделал выводы
И потому раскрутил в Украине своего давнего агента Зеленского
Путин сделал выводы из грузинской революции
И потому раскрутил своего давнего агента Иванишвили
А еще посадит в США своего давнего агента Трампа
И заживёт!!!!!!
А мир облажался по полной
Не удивляйтесь,если скоро русские фашисты
Захотят кататься на танках по Европе
В 1945 они там знатно погуляли
У Европы до сих пор поджилки трясутся
Русские фашисты в 1945 всю Европу превратили в БУЧУ
Они не церемонились
Насиловали все подряд
Людей гвоздями к дверям домов прибивали
Стырили все
От заводов до бюстгальтеров
А почему?
А потому что Европа и США сопли жевали
И в итоге 60 миллионов погибших
Так неужели не понятно - появился новый Гитлер или Сталин
Его нужно сразу убить
Можно даже в сортире....
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27.10.2024 19:42 Ответить
У России простая методичка - вкладываем деньги. Все.
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27.10.2024 19:44 Ответить
Простая методичка называется " люди продажны их можно купить". К сожалению это правда и это работает.
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27.10.2024 20:44 Ответить
Для этого нужны деньги. Россия кидает деньги, авось что-то прилипнет.
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27.10.2024 20:46 Ответить
Да. Но самое печальное что у русских нет ни капли возмущения. Им все равно. Моногорода вымирают. Дорог нет. Бараки не расселяют но им все равно. Им плевать! Лишь бы кому то было еще хуже.
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27.10.2024 20:54 Ответить
Это история 20-го века в комиксах?
В мирную Европу вторглись орды пьяных большивиков? Может зло вернулось к своему источнику?
Просто поинтересуйтесь сколько США, в обмен на план Маршалла вывезла из Германии.
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27.10.2024 20:24 Ответить
І що ж вивезли? Ну от США не вивозили заводи Мерседеса чи БМВ, а Генрі Форд навіть відмовився безплатно отримати під своє керівництво завод Фольксваген, який не дуже-то і зруйнований був і в 1946 вже запрацював.

А от совки вивезли завод Опель, який став Масквічом і завод мотоциклів БМВ, який став мотозаводом в Києві і робив мотоцикли Дніпро...
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27.10.2024 20:40 Ответить
А ще так само вивезли в ссср металургійні заводи Круп, хімічні заводи БАСФ, заводи електрообладнання Бош. Німецький фотоапарат Leica став совєцьким фотиком "Київ" і ще багато прикладів є...
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27.10.2024 20:47 Ответить
Африкан Свиридович, вы взрослый человек.
Пусть нищие везут железяки.
Богатые везут другой товар. Откройте в Гугле (только не ржать) операция "Скрепка". Пусть убогие строят свою экономику на вчерашнем дне Германии
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27.10.2024 21:06 Ответить
Господи, ви про фон Брауна і тд? Так це у всіх союзників так. І в ссср теж поїхали німецькі ракетні вчені, V2 вивчали і американці, і Корольов. Совіти то ще й ядерщиків німецьких забрали. Тепер ваша черга гуглить, хто такий барон фон Арденне, який ДВІЧІ отримав сталінську премію!
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27.10.2024 21:13 Ответить
Ага, а ще Гуго Шмайсер був у полоні в ссср в Іжевську якраз в ті роки, коли там Калаш розробляли...
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27.10.2024 21:13 Ответить
+++
Вы правы.
Это другое, понимать надо.
Вывозить устаревшие станки - грабеж.
Вывозить перспективные научные кадры - Так це у всіх союзників
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27.10.2024 21:22 Ответить
Саме так, бо ніхто із інших союзників не тирив заводи...
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27.10.2024 21:26 Ответить
Не догадались?
Были сильно порядочными?
Зачем США были нужны немецкие заводы?
42 - дня. Либерти.
Уходило на постройку транспортного судна. От закладки до спуска на воду.
Не могли без шоу.
В 1942 году № 440, названный Робертом Э. Пири, был заложен 8 ноября, спущен на воду 12 ноября и вступил в строй через 4 дня 15,5 часов 15 ноября
Этой стране был нужен не сильно поврежденный завод Фольцваген?
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27.10.2024 21:48 Ответить
Дивіться, кадри самі були готові іти на співробітництво, щоб не сісти. Бо всі як не членами НСДАП були, так рабську працю на заводах використовували... От Фердінанд Порше не захотів співробітничати і присів на 2 роки.
І так, совок своїх конструкторів у шарашки саджав, що йому ті німці. А от в США фон Браун більш-менш свободу мав...
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27.10.2024 21:32 Ответить
Это ложь
Если бы не США
То берлинцы сдохли бы от голода
Который им попытался устроить Сталин
А американцы каждый день привозили самолетами
Тонны продуктов
И сталин обосрался
Достали уже своей большевистской пропагандой
Читайте ИСТОРИКОВ
А не Комсомольскую правду
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27.10.2024 20:51 Ответить
В чем вы увидели ложь?
Готов отвечать за свои слова.
Оппонента просил ознакомиться с операцией "Скрепка"
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27.10.2024 21:09 Ответить
Війна страшна річ. Особливо коли до неї не готуєшся. Страшні втрати, кров,руйнування всього.
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27.10.2024 21:11 Ответить
Перший вісник фальсифікацій - формування лояльної ЦВК. Другий- швидке затвердження результатів виборів без скарг та апеляцій.
Коренями це входить в 1917 рік. Маловідомий факт. На виборах до Учрєдітєльного собранія партія большевіков набрала 25 відсотків голосів. Вибори проходили по змішаній системі. З таким результатом шансів на лідерство не було. Тому і переворот був призначений до проведення УС. Як стверджував один грузин - похер хто як голосує, важливо хто і як рахує.
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28.10.2024 04:40 Ответить
 
 