Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на парламентских выборах в Грузии: запугивание избирателей и злоупотребление админресурсом
Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
Об этом говорится в заявлении международной миссии ENEMO, сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении ENEMO говорится, что парламентские выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, и что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".
Серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, дискредитационные кампании, направленные на наблюдателей, и злоупотребление административным ресурсом.
"Ограничительное применение правил проведения предвыборной кампании повлекло давление на гражданское общество и медиа, а также ограничивало конкуренцию и возможности для критики правительства", - заявил глава миссии Златко Вуйович.
Кроме этого, у ENEMO есть беспокойство относительно независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии.
"Кумулятивное влияние этих наблюдаемых проблем в значительной степени поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса", - заявил Вуйович.
Напомним, что оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо б до влади в Україні прийшов майдан одразу був сформований національний уряд а посада президента ліквідована ...
Надіюся в майбутньому українці все таки здобудуть владу в своїй країні
Я за перший варіант в Україні
А в нашого один термін буде 20 років. Воєнний стан-бо…
Інструктаж по техніці безпеки:
Один таджик слухає, потім перекладає іншім десяти...
В Україні так не буде ніколи , бо українці , коли проти їх вживають вогнипал , приносять на Майдан полювальну зброю ... А білоруси знімають шкарпетки перед тим , як ставати на скамійку ...
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
кому як не грузінам це знати: від опозиції виставили два блоки і купу дрібних партій
.
Те, що відбувається зараз в Сакартвело очікує і на Україну. От тільки як цьому запобігти? В мене відповіді, на жаль, немає.
Он из украинского Майдана сделал выводы
И потому раскрутил в Украине своего давнего агента Зеленского
Путин сделал выводы из грузинской революции
И потому раскрутил своего давнего агента Иванишвили
А еще посадит в США своего давнего агента Трампа
И заживёт!!!!!!
А мир облажался по полной
Не удивляйтесь,если скоро русские фашисты
Захотят кататься на танках по Европе
В 1945 они там знатно погуляли
У Европы до сих пор поджилки трясутся
Русские фашисты в 1945 всю Европу превратили в БУЧУ
Они не церемонились
Насиловали все подряд
Людей гвоздями к дверям домов прибивали
Стырили все
От заводов до бюстгальтеров
А почему?
А потому что Европа и США сопли жевали
И в итоге 60 миллионов погибших
Так неужели не понятно - появился новый Гитлер или Сталин
Его нужно сразу убить
Можно даже в сортире....
В мирную Европу вторглись орды пьяных большивиков? Может зло вернулось к своему источнику?
Просто поинтересуйтесь сколько США, в обмен на план Маршалла вывезла из Германии.
А от совки вивезли завод Опель, який став Масквічом і завод мотоциклів БМВ, який став мотозаводом в Києві і робив мотоцикли Дніпро...
Пусть нищие везут железяки.
Богатые везут другой товар. Откройте в Гугле (только не ржать) операция "Скрепка". Пусть убогие строят свою экономику на вчерашнем дне Германии
Вы правы.
Это другое, понимать надо.
Вывозить устаревшие станки - грабеж.
Вывозить перспективные научные кадры - Так це у всіх союзників
Были сильно порядочными?
Зачем США были нужны немецкие заводы?
42 - дня. Либерти.
Уходило на постройку транспортного судна. От закладки до спуска на воду.
Не могли без шоу.
В 1942 году № 440, названный Робертом Э. Пири, был заложен 8 ноября, спущен на воду 12 ноября и вступил в строй через 4 дня 15,5 часов 15 ноября
Этой стране был нужен не сильно поврежденный завод Фольцваген?
І так, совок своїх конструкторів у шарашки саджав, що йому ті німці. А от в США фон Браун більш-менш свободу мав...
Если бы не США
То берлинцы сдохли бы от голода
Который им попытался устроить Сталин
А американцы каждый день привозили самолетами
Тонны продуктов
И сталин обосрался
Достали уже своей большевистской пропагандой
Читайте ИСТОРИКОВ
А не Комсомольскую правду
Готов отвечать за свои слова.
Оппонента просил ознакомиться с операцией "Скрепка"
Коренями це входить в 1917 рік. Маловідомий факт. На виборах до Учрєдітєльного собранія партія большевіков набрала 25 відсотків голосів. Вибори проходили по змішаній системі. З таким результатом шансів на лідерство не було. Тому і переворот був призначений до проведення УС. Як стверджував один грузин - похер хто як голосує, важливо хто і як рахує.