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Выборы в Грузии: Оппозиция не признает результаты выборов в парламент и готовится к протестам

Тінатін Бокучава

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов в стране и анонсировали акции протеста.

Об этом пишет Эхо Кавказа, передает Цензор.НЕТ.

Коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов выборов, об этом на пресс-конференции заявила одна из лидеров политического объединения Анна Долидзе:

"Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная Комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не намерены дать возможность отобрать этот выбор никому".

Читайте: Выборы в Грузии: предварительные результаты ЦИК указывают на победу партии власти. ИНФОГРАФИКА

Коалиция за изменения также не признает выборы, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он говорит, что "Грузинская мечта" совершает конституционный переворот.

"Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, "Мрия" является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы", - заявил Гварамия.

Партия экс-президента Михеила Саакашвили "Единство-Национальное движение" также не признает результатов парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.

"Центризбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили. "Единство - Национальное движение" переходит в режим чрезвычайной ситуации", - заявила Бокучава на экстренном брифинге.

"Сегодняшние исторические выборы были победой грузинского народа и остаются победой грузинского народа. Но мы видим, что ЦИК выполнила грязный приказ Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и, таким образом, украл европейское будущее. Мы не принимаем результатов украденных выборов и мы не собираемся признавать итоги украденных выборов", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research

По ее словам, победа, одержанная грузинским народом, принадлежит не какой-либо одной партии, а стране в целом и оппозиции, которой грузинский народ совместно предоставил мандат доверия.

"Мы будем бороться как никогда раньше, чтобы вернуть себе наше европейское будущее, и мы не примиримся с результатами украденных выборов", - заявила Бокучава.

Автор: 

выборы (24760) Грузия (4504) протест (5869)


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Топ комментарии
+49
Ви, доречі, уважно дивіться. Нас тепер чекає те ж саме.
ЗЄрмаки так просто не підуть і будуть мухлювати.
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27.10.2024 02:17 Ответить
+27
С хера ли? Миша как раз в 2010-2011 начал активно развивать регионы. Особенно Батуми. Все что там сейчас заложено было тогда. Грузины ещё не поняли, что касапы у них навсегда. Банда Иванишвили так просто не сдаваться не будет.
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27.10.2024 02:55 Ответить
+26
Майдану не буде. Через тиждень-два все втихомириться.
Міхо залишиться у в'язниці, а країна й далі дрейфуватиме у бік пітьми.
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27.10.2024 01:43 Ответить
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Т.е. все норм, вся ця війна, м"ясні штурми , санкіцї, корейці, ключова ставка 21% як в Венісуелі? Для тебе так і повинно бути? Ну і про що з тобою розмовляти?
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27.10.2024 12:03 Ответить
Не норм, але і нічого критичного що може привести до розпаду держави тут нема.
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27.10.2024 16:01 Ответить
Тобі видніше, доля всіх імперій які були в історії людства, це не про рашку, в них свій загадковий шлях, в лаптях і просцяних портках, на чолі з пуйлом і з тобою...
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27.10.2024 16:10 Ответить
Доля всіх держав, якщо точніше.
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27.10.2024 16:49 Ответить
Не плутай соборну моно державу, і імперію, це різні речі.
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27.10.2024 17:34 Ответить
А у моськвы разве есть правила или она чтит международные права?
Расея это просто мародёр без правил
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27.10.2024 23:07 Ответить
Тільки майдан і акції непокори фальсіфікаціям виборів
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27.10.2024 09:55 Ответить
Домечтались, х-ло вам выбрало.
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27.10.2024 09:56 Ответить
Добре що у Саркатвелло хоча б є демократична опозиція, бо в Україні її взагалі немає, лише одні "падєльники" зелених прокремлівських привладних зрадників, які попередньо змовившись і організувавшись, спільно саботували проведення всіх конституційних виборів у державі, захопили й узурпували в народу всю державну владу
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27.10.2024 09:57 Ответить
Ну и правильно !
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27.10.2024 10:00 Ответить
Грузинській опозиції зараз саме не вистачає ЛІДЕРА. Такого як Саакашвілі.
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27.10.2024 11:09 Ответить
ржака, сракашвіля лідор, бугага
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27.10.2024 18:55 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20749 Олег Шарп :
Набирає обертів протистояння в Грузії.
Представники опозиції мають намір поділитися докладними доказами порушень з місцевими та міжнародними партнерами і спостерігачами. Грузинське відділення Transparency International вже відмовилося визнавати легітимними попередні результати виборів до парламенту. А лідери партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни» заявили про ухвалене рішення не входити до Парламенту і не отримувати мандати.
Що цікаво… Фінстан Іванішвілі, найвпливовішої людини в Грузії, на якого спирається «Грузинська мрія», оцінюється в 7,6 мільярда доларів, що становить чверть ВВП країни.
Politico випустила матеріал «Людина, яка купила країну». Цей «бізнесмен», який основні статки заробив на ерефії, дійсно купив країну з потрохами. Грузія стала другим Придністров'єм, де володар компанії «Шеріф» також приватизував цей проросійський анклав.
Але рано списувати опозицію - в неї ще є шанс. Невеликий, але є. Наскільки він дієвий, подивимось у найближчі дні.
І останнє. Обʼєктивно результат прийдешніх виборів у Молдові повинен хвилювати українців значно більше, аніж у Грузії.
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27.10.2024 11:28 Ответить
на жаль протести подавлять...досвід боротьби з майданами в них є.... сподівання лише на американські гроші для підкупу силовиків...і знов таки гарантія що тіж силовики займуть високі посади...не менш ніж були..інакше швах
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27.10.2024 12:51 Ответить
звучить жахливо, але, будь який інший фронт, а краще більше, будь то молдова чи грузія, допоможе всім здолати цього ******** паразита!
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27.10.2024 13:51 Ответить
А що є краще для Грузії-Міхо?
Маломуж говорив,що він був завербований кгб ще в студентські роки і навіть вспів побути резидентом.Це аж потім став президентом і своїми невиваженими діями підвів країну на грань нац.катастрофи.
І чим відрізняється зеля в теперішній час,адже риторика одна-антиросійська,а практичні дії-як вмілі дії крупного агента фсб.
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27.10.2024 14:32 Ответить
а коли був завербований Маломуж?
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27.10.2024 17:21 Ответить
Маломуж у радянські часи займався оперативною роботою в кгб,вербував агентуру серед вищих шарів населення: інтелігенції,політиків.Так,що говорить,що знає по власному досвіду.
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27.10.2024 19:22 Ответить
Шо ті носаті чурчхели зроблять? *****! Будуть сосати у путіна аж бігом! Їм то насрати і на ЄС і на все інше, аби тільки "віно било харьошім" і "ізвініцца пєрєд расієй за вайну"
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27.10.2024 15:12 Ответить
Так само буде і в Україні.....
Націоналісьи на Фронті....
Гинуть(((
,,Хєрмаки,,роздаючі свою юдину тисячу,готують ТИЛ до виборів ЗА Самих Себе.
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27.10.2024 16:59 Ответить
Е.....Пізно пити "Боржомі"...навіть,якщо опозиція і розпочне боротьбу,це призведе до введення кацапами своїх військ,з кадировцями та дагами на чолі...
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27.10.2024 17:23 Ответить
І Захід не вспіє дати допомогу,так як Грузія маленька по території.
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28.10.2024 13:04 Ответить
Грузія здохла вони стали на бік осі зла, країна повністю перебралась в стан ворогів України, і виявляється грузинський народ не проти і далі терпіти злочинну владу і перетворити державу на провінцію РФ, а це значить що грузинський народ це покидьки і злочинці не всі але велика частина
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27.10.2024 17:41 Ответить
підсумуємо: єрефійні тролі та боти (як їхня недо ерефійна імперія) - лайно, український та грузинський народ молодці та гарнюні!
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27.10.2024 19:32 Ответить
Підсумовуй тільки для себе.

Український мудрий "нарід" теж підвів Україну до того,що ми бачимо зараз
Отакий " нарід" і в Грузії підвів Грузії до краху
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27.10.2024 23:15 Ответить
Не розумію, як грущини можуть голосувати за маскалей🤯 світ зійшов з розуму🥴
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28.10.2024 07:38 Ответить
Ви забули за 73%, які в 2019 фактично обрали партію регіонів.
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28.10.2024 08:19 Ответить
Сн далеко переплюнув пр.
Пр москалі використали всліпу,а сн вони зліпили прямо за призначенням:розвал укр.держави і створення маріонеткової,що їм і майже вдалось по Центру.На місцях трохи пішло не так,але ж еснисти захопили архів сбу через свого ставленника і тепер через компромати тиснуть на місцеві органи влади.
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28.10.2024 12:54 Ответить
Чому ніхто не хоче розуміти,що правляча партія прагне зберегти Грузію від руїни.
На Захід грузинам марно надіятись в повному обємі,а путін давно перетнув червоні лінії і в разі опору,він зітре головні міста в порошок,тобто перетворить країну в руїну.
Колись і лука-бульбаш скаже у своє виправдання,що змушений загравати з пуйлом і імя збереження країни,принаймні білоруська армія дотепер не воює проти укр.армії.
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28.10.2024 18:27 Ответить
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