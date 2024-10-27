Выборы в Грузии: Оппозиция не признает результаты выборов в парламент и готовится к протестам
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов в стране и анонсировали акции протеста.
Об этом пишет Эхо Кавказа, передает Цензор.НЕТ.
Коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов выборов, об этом на пресс-конференции заявила одна из лидеров политического объединения Анна Долидзе:
"Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная Комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не намерены дать возможность отобрать этот выбор никому".
Коалиция за изменения также не признает выборы, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он говорит, что "Грузинская мечта" совершает конституционный переворот.
"Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, "Мрия" является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы", - заявил Гварамия.
Партия экс-президента Михеила Саакашвили "Единство-Национальное движение" также не признает результатов парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.
"Центризбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили. "Единство - Национальное движение" переходит в режим чрезвычайной ситуации", - заявила Бокучава на экстренном брифинге.
"Сегодняшние исторические выборы были победой грузинского народа и остаются победой грузинского народа. Но мы видим, что ЦИК выполнила грязный приказ Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и, таким образом, украл европейское будущее. Мы не принимаем результатов украденных выборов и мы не собираемся признавать итоги украденных выборов", - заявила она.
По ее словам, победа, одержанная грузинским народом, принадлежит не какой-либо одной партии, а стране в целом и оппозиции, которой грузинский народ совместно предоставил мандат доверия.
"Мы будем бороться как никогда раньше, чтобы вернуть себе наше европейское будущее, и мы не примиримся с результатами украденных выборов", - заявила Бокучава.
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Расея это просто мародёр без правил
Набирає обертів протистояння в Грузії.
Представники опозиції мають намір поділитися докладними доказами порушень з місцевими та міжнародними партнерами і спостерігачами. Грузинське відділення Transparency International вже відмовилося визнавати легітимними попередні результати виборів до парламенту. А лідери партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни» заявили про ухвалене рішення не входити до Парламенту і не отримувати мандати.
Що цікаво… Фінстан Іванішвілі, найвпливовішої людини в Грузії, на якого спирається «Грузинська мрія», оцінюється в 7,6 мільярда доларів, що становить чверть ВВП країни.
Politico випустила матеріал «Людина, яка купила країну». Цей «бізнесмен», який основні статки заробив на ерефії, дійсно купив країну з потрохами. Грузія стала другим Придністров'єм, де володар компанії «Шеріф» також приватизував цей проросійський анклав.
Але рано списувати опозицію - в неї ще є шанс. Невеликий, але є. Наскільки він дієвий, подивимось у найближчі дні.
І останнє. Обʼєктивно результат прийдешніх виборів у Молдові повинен хвилювати українців значно більше, аніж у Грузії.
Маломуж говорив,що він був завербований кгб ще в студентські роки і навіть вспів побути резидентом.Це аж потім став президентом і своїми невиваженими діями підвів країну на грань нац.катастрофи.
І чим відрізняється зеля в теперішній час,адже риторика одна-антиросійська,а практичні дії-як вмілі дії крупного агента фсб.
Націоналісьи на Фронті....
Гинуть(((
,,Хєрмаки,,роздаючі свою юдину тисячу,готують ТИЛ до виборів ЗА Самих Себе.
Український мудрий "нарід" теж підвів Україну до того,що ми бачимо зараз
Отакий " нарід" і в Грузії підвів Грузії до краху
Пр москалі використали всліпу,а сн вони зліпили прямо за призначенням:розвал укр.держави і створення маріонеткової,що їм і майже вдалось по Центру.На місцях трохи пішло не так,але ж еснисти захопили архів сбу через свого ставленника і тепер через компромати тиснуть на місцеві органи влади.
На Захід грузинам марно надіятись в повному обємі,а путін давно перетнув червоні лінії і в разі опору,він зітре головні міста в порошок,тобто перетворить країну в руїну.
Колись і лука-бульбаш скаже у своє виправдання,що змушений загравати з пуйлом і імя збереження країни,принаймні білоруська армія дотепер не воює проти укр.армії.