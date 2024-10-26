РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12617 посетителей онлайн
Новости
11 378 102

Выборы в Грузии: предварительные результаты ЦИК указывают на победу партии власти. ИНФОГРАФИКА

Вибори у Грузії

Центральная избирательная комиссия Грузии начала публиковать предварительные результаты голосования, по имеющимся данным с почти 70% участков партия власти лидирует с 53%.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Центральная избирательная комиссия начала публиковать предварительные результаты выборов, которые сейчас охватывают примерно 70% участков (2 176 из 3 111 на момент написания новости). Это участки, на которых голосование проводилось с помощью электронных устройств.

Читайте также: Выборы в Грузии: Экзитпол центра Gorby, близкого к "Грузинской мечте", прогнозирует победу партии власти

По этим результатам партия власти "Грузинская мечта" лидирует с 53%.

Оппозиционный блок "Коалиция за перемены" имеет 11,19% голосов, блок "Единство" с партией Саакашвили - 9,85%, блок "Сильная Грузия" - около 9%, партия экс-премьера Гахарии "Гахария - За Грузию" - 8,26%. Остальные не преодолевают проходной барьер 5%.

Вибори у Грузії

Финальными результаты будут считаться после физического пересчета бюллетеней.

Явка на выборах предварительно составляет почти 59%.

Нынешние парламентские выборы впервые проходили полностью по пропорциональной системе.

Читайте также: Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного - по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозируют победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для провластного канала "Имеди" утверждает, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Автор: 

выборы (24760) Грузия (4504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Можно подумати шо у нас у 2019 були марціпани а не позорище.
показать весь комментарий
26.10.2024 22:00 Ответить
+32
народились ще одні малороси.....
показать весь комментарий
26.10.2024 21:58 Ответить
+31
Соромище для Грузії!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це дільниці, на яких голосування проводилося за допомогою електронних пристроїв. Джерело:
Хто б сумнівався!
показать весь комментарий
27.10.2024 09:38 Ответить
Славно грузиняки смокчуть у кацапів!!!
показать весь комментарий
27.10.2024 09:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 