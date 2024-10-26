Вибори у Грузії: Попередні результати ЦВК вказують на перемогу партії влади. ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія Грузії почала публікувати попередні результати голосування, з наявними даними з майже 70% дільниць партія влади лідирує з 53%.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Центральна виборча комісія почала публікувати попередні результати виборів, що наразі охоплюють приблизно 70% дільниць (2 176 із 3 111 на момент написання новини). Це дільниці, на яких голосування проводилося за допомогою електронних пристроїв.

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За цими результатами партія влади "Грузинська мрія" лідирує з 53%.

Опозиційний блок "Коаліція за зміни" має 11,19% голосів, блок "Єдність" з партією Саакашвілі – 9,85%, блок "Сильна Грузія" – близько 9%, партія експрем’єра Гахарії "Гахарія – За Грузію" – 8,26%. Інші не долають прохідний бар’єр 5%.

Фінальними результати будуть вважатися після фізичного перерахунку бюлетенів.

Явка на виборах попередньо складає майже 59%.

Цьогорічні парламентські вибори вперше проходили повністю за пропорційною системою.

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Нагадаємо, після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозують перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для провладного каналу "Імеді" стверджує, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.