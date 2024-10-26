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Новини
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Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research

Вибори у Грузії

Екзитпол компанії Edison Research прогнозує опозиції сукупно понад 50% на парламентських виборах у Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Після закриття дільниць о 20:00 за грузинським часом телекомпанія Formula опублікувала результати екзитполу, проведеного американською Edison Research.

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Згідно з ним, опозиційні сили сукупно отримують 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

Екзитпол проводився на всій території країни, окрім окупованих територій. Всього опитали 14 946 виборців. Можлива похибка складає +/-2,5%.

Останнє опитування Edison Research перед виборами прогнозувало об’єднаній опозиції понад 50% голосів.

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Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії 26 жовтня вважають вирішальними для подальшого курсу країни.

Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Одну з виборчих дільниць закрили і результати анулювали через підтверджений вкид бюлетенів.

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка.

Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.

Автор: 

вибори (6721) Грузія (1852) екзитпол (97)


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Топ коментарі
+18
Важливо не як голосують, а як рахують...
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26.10.2024 19:42 Відповісти
+8
Це пздець. 73%-ві окацаплені дебіли яким какаяразніца - це вже епідемія.
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26.10.2024 19:44 Відповісти
+7
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26.10.2024 19:58 Відповісти
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Важливо не як голосують, а як рахують...
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26.10.2024 19:42 Відповісти
Це пздець. 73%-ві окацаплені дебіли яким какаяразніца - це вже епідемія.
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26.10.2024 19:44 Відповісти
Ну, щоб шлюхашвілі втерли таки ніс з подальшою посадкою на швабру
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26.10.2024 19:54 Відповісти
Не кричи "гоп", поки не підрахуйвали.
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26.10.2024 20:01 Відповісти
Треба чекати результатів. Грузинські екзит-поли і опитування м'яко кажучи специфічні. Залежно від опитуючих різниця може досягати 30-40%.
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26.10.2024 19:55 Відповісти
Нет ничего нового под солнцем!
Бывает такое, о чем говорят:
«Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
еще задолго до нас.
Перессорятся, выясняя кто главней.
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26.10.2024 20:11 Відповісти
Якщо це буде офіційний результат,то ось для чого москалі вивільнють своїх 12 тисяч головорізів,замінюючи їх корейцями(хочу помилитися.
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26.10.2024 19:55 Відповісти
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26.10.2024 19:58 Відповісти
отсос петрович,дорого кацапам обходится грузинська мрія.
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26.10.2024 20:03 Відповісти
Це поки екзитпол.
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26.10.2024 20:03 Відповісти
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26.10.2024 20:20 Відповісти
На нашега буншу пахож. Таке ж фсбешне лайно.
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26.10.2024 20:47 Відповісти
Нє мєшайтє. "Чапай думать будєть..."

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26.10.2024 20:55 Відповісти
Надеюсь это не белоруский экзитпол, когда Лукашенко нарисовали 3 процента(что было смешно), а настоящий. Удачи Грузии.
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26.10.2024 20:06 Відповісти
Гамарджоба Сакартвело!(Вітання Грузиї!)
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26.10.2024 20:07 Відповісти
,,Бакхакі цхалши кхехенепс !" (Сидить лягушка на болоті і квакае. )
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26.10.2024 20:15 Відповісти
Російській гниді клярес це-це
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26.10.2024 20:27 Відповісти
Вань ти чо, епта, wot this fuck ?!!
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26.10.2024 20:47 Відповісти
What...
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26.10.2024 20:53 Відповісти
Я понимаю что у нас не любят Грузию за эти годы, но кто помнит, то Грузия вместе с странами Балтии были главными против СССР в 89 году. Когда украинцы безмятежно сосали коммунистическую писю. Если бы Грузия находилась на границе с ЕС, то они давно были бы в Европе, а так мы видим что делают русские деньги со страной, которая была одной из самых прогрессивных еще в то время.
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26.10.2024 20:09 Відповісти
Було. І правильно зауважено "мы видим что делают русские деньги со страной, которая была одной из самых прогрессивных еще в то время". Але не тільки бабло впливає на населення. Ще більше впливає намагання жити на шаріка, штибу "жрать+ржать+срать"
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26.10.2024 20:22 Відповісти
Все дело в деньгах всегда. В Грузии это были деньги этого олигарха русского, но они там все нулевые ходили с протестами против диктатора Саакашвили. Я как сейчас помню как они бегали, типа, они за свободу. Пока не выбрали эту Мечту. Вот весь этот антиМайдан по нашему финансировался Россией годами.
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26.10.2024 20:24 Відповісти
Россия подбивала свои клинья даже в странах Балтии, которая в ЕС. Они там тоже играли в жертв, двигали свои движения. Но те выстояли, так как они все-таки в ЕС.
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26.10.2024 20:26 Відповісти
Прекратите называть пидоров "русскими", в лучшем случае "********"
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26.10.2024 21:24 Відповісти
Каладзе все-одно підтасує
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26.10.2024 20:16 Відповісти
каладзе три два раз
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26.10.2024 20:19 Відповісти
так
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26.10.2024 20:23 Відповісти
https://t.me/tanya_adams

https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).

Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.

Тут же просто какой-то трэш.

https://t.me/tanya_adams/7602
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26.10.2024 21:07 Відповісти
вибори у грузії калька наших у 2004 каруселі тітушки вкиди бюлетнів, пропаришинська сила переможе 100%, а от що буде далі залежить тільки від грузинів
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26.10.2024 20:17 Відповісти
Страны Балтии не так явно. Но Грузия больше всех потеряла вылетев из Союза. Как только стали жить на свои, оказалось что ничего своего нет.
Грузины в Союзе - это элита бизнеса, это ********, это гвоздика, это цеховики. Сейчас всё скатилось к кавказским ворам домушникам
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26.10.2024 20:18 Відповісти
Это все классическая русская методичка. В Грузии виновато СССР, у нас Майдан, в России либералы.
1. У вас бедность и разруха - верьте нам.
2. Это все потому что вы там были против СССР, за Майдан, за либералов.
3. Россия вас спасет.

Даже в США они пихают тоже самое. Типа, цены выросли при Байдене и надо вернуть Трампа.
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26.10.2024 20:21 Відповісти
Вот недавно в Молдове молдован пугали Евросоюзом. Та же история. Это все работа одной простой методички, которую пихает Россия и которая работает безотказно на часть людей, которые хотят верить в доброго дядю, который их спасет.
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26.10.2024 20:23 Відповісти
"...это ********, это гвоздика, это цеховики..."
=========================================

Так, звісно, ********и і ґвАздіка -- це економічний прорив )))))))))))))))

Суто кацапська схема...
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26.10.2024 20:33 Відповісти
Самая правильная схема. Рыночная экономика. Этажом выше стояли цеховики. На самом верху мафия. Но это небожители и народ с ними не пересекался.
Даже при Союзе все женщины хотели в Европу (носить кружевные трусы)
Французского белья на всех не хватало. Не хватало и прибалтийского. Грузия "недельками" приближала нас к Европе. А кто они (Грузия) сейчас?
Реэкпортеры санкционных товаров для России.
За неимением места тема джинсов варенок не раскрыта.
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26.10.2024 21:22 Відповісти
Як казав один грузин, що згадується в підручниках історії, разом з одним австрійцем - "Не важливо як голосують, важливо, як рахують."
Тому до одного місця ці екзитполи, в країні де процесом керують кремлівські шестірки.
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26.10.2024 20:55 Відповісти
Боритеся, грузины!
Боритеся - поборите
Памятник нашего ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА не случайно стоит в Тбилиси
В парке Шевченко!!!
Грузия, вперед!!!!!
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26.10.2024 21:13 Відповісти
Грузинська мєчта. це Українська країна мрій Зе
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26.10.2024 21:40 Відповісти
гідно з екзитполом опозиційного каналу "Мтаварі", який наводить https://www.ekhokavkaza.com/a/imedi-formula-i-mtavari-obyavili-rezuljtaty-ekzitpolov/33174389.html "Эхо Кавказа" , "Грузинська мрія" здобуває 42%, а опозиційні партії - 48%. Опитування провела компанія Harrys X.
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27.10.2024 07:26 Відповісти
А официальные результаты будут наоборот.
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27.10.2024 10:11 Відповісти
 
 