Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research

Екзитпол компанії Edison Research прогнозує опозиції сукупно понад 50% на парламентських виборах у Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Після закриття дільниць о 20:00 за грузинським часом телекомпанія Formula опублікувала результати екзитполу, проведеного американською Edison Research.

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Згідно з ним, опозиційні сили сукупно отримують 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

Екзитпол проводився на всій території країни, окрім окупованих територій. Всього опитали 14 946 виборців. Можлива похибка складає +/-2,5%.

Останнє опитування Edison Research перед виборами прогнозувало об’єднаній опозиції понад 50% голосів.

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Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії 26 жовтня вважають вирішальними для подальшого курсу країни.

Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Одну з виборчих дільниць закрили і результати анулювали через підтверджений вкид бюлетенів.

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка.

Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.