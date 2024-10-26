Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research
Екзитпол компанії Edison Research прогнозує опозиції сукупно понад 50% на парламентських виборах у Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Після закриття дільниць о 20:00 за грузинським часом телекомпанія Formula опублікувала результати екзитполу, проведеного американською Edison Research.
Згідно з ним, опозиційні сили сукупно отримують 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.
Екзитпол проводився на всій території країни, окрім окупованих територій. Всього опитали 14 946 виборців. Можлива похибка складає +/-2,5%.
Останнє опитування Edison Research перед виборами прогнозувало об’єднаній опозиції понад 50% голосів.
Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії 26 жовтня вважають вирішальними для подальшого курсу країни.
Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Одну з виборчих дільниць закрили і результати анулювали через підтверджений вкид бюлетенів.
Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка.
Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.
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Бывает такое, о чем говорят:
«Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
еще задолго до нас.
Перессорятся, выясняя кто главней.
https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).
Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.
Тут же просто какой-то трэш.
https://t.me/tanya_adams/7602
Грузины в Союзе - это элита бизнеса, это ********, это гвоздика, это цеховики. Сейчас всё скатилось к кавказским ворам домушникам
1. У вас бедность и разруха - верьте нам.
2. Это все потому что вы там были против СССР, за Майдан, за либералов.
3. Россия вас спасет.
Даже в США они пихают тоже самое. Типа, цены выросли при Байдене и надо вернуть Трампа.
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Так, звісно, ********и і ґвАздіка -- це економічний прорив )))))))))))))))
Суто кацапська схема...
Даже при Союзе все женщины хотели в Европу (носить кружевные трусы)
Французского белья на всех не хватало. Не хватало и прибалтийского. Грузия "недельками" приближала нас к Европе. А кто они (Грузия) сейчас?
Реэкпортеры санкционных товаров для России.
За неимением места тема джинсов варенок не раскрыта.
Тому до одного місця ці екзитполи, в країні де процесом керують кремлівські шестірки.
Боритеся - поборите
Памятник нашего ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА не случайно стоит в Тбилиси
В парке Шевченко!!!
Грузия, вперед!!!!!