У Тбілісі відбувається масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 жовтня, за шість днів до парламентських виборів у Грузії, у Тбілісі тисячі людей вийшли на масштабний проєвропейський марш під гаслом "Грузія обирає Євросоюз".

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Акцію організували неурядові організації, її підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Зазначається, що прихильники європейського курсу зібралися на п'ятьох локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де відбувається великий проєвропейський мітинг. Акція розпочалася із виконання гімнів Грузії та Євросоюзу.

На мітинг люди прийшли з прапорами Грузії, ЄС, а також України.

Раніше президентка Грузії і говорила, що 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою. Цього тижня на брифінгу вона відкрито заявила, що для продовження євроінтеграції на виборах необхідно підтримати одну з чотирьох проєвропейських партій або об’єднань: "Єдність – Національний рух" (це партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі); "Коаліція за зміни"; об’єднання "Сильна Грузія"; "Ґахарія за Грузію" (партія експрем’єра Ґіорґі Ґахарії).

Вищеперелічені партії підписали "Грузинську хартію", ініційовану Саломі Зурабішвілі, яка передбачає створення тимчасового уряду після парламентських виборів 26 жовтня, проведення комплексних реформ, у тому числі скасування закону про "іноагентів", а також проведення дострокових парламентських виборів у вільних та справедливих умовах.

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Що передувало?

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Відомо, що ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні.

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