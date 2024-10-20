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У Тбілісі відбувається масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 жовтня, за шість днів до парламентських виборів у Грузії, у Тбілісі тисячі людей вийшли на масштабний проєвропейський марш під гаслом "Грузія обирає Євросоюз".

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Акцію організували неурядові організації, її підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Зазначається, що прихильники європейського курсу зібралися на п'ятьох локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де відбувається великий проєвропейський мітинг. Акція розпочалася із виконання гімнів Грузії та Євросоюзу.

На мітинг люди прийшли з прапорами Грузії, ЄС, а також України.

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Раніше президентка Грузії і говорила, що 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою. Цього тижня на брифінгу вона відкрито заявила, що для продовження євроінтеграції на виборах необхідно підтримати одну з чотирьох проєвропейських партій або об’єднань: "Єдність – Національний рух" (це партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі); "Коаліція за зміни"; об’єднання "Сильна Грузія"; "Ґахарія за Грузію" (партія експрем’єра Ґіорґі Ґахарії).

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Вищеперелічені партії підписали "Грузинську хартію", ініційовану Саломі Зурабішвілі, яка передбачає створення тимчасового уряду після парламентських виборів 26 жовтня, проведення комплексних реформ, у тому числі скасування закону про "іноагентів", а також проведення дострокових парламентських виборів у вільних та справедливих умовах.

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Що передувало?

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Відомо, що ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні.

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Автор: 

Грузія (1852) мітинг (755) Євросоюз (13656)


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Топ коментарі
+23
пізно всрались та і мало їх
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20.10.2024 20:12 Відповісти
+17
А де МАСШТАБНА акція?
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20.10.2024 20:19 Відповісти
+16
Кілька сотень..., це все, на що спроможна Грузія...
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20.10.2024 20:17 Відповісти
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пізно всрались та і мало їх
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20.10.2024 20:12 Відповісти
Президентка Грузії Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду: ми разом увійдемо до Євросоюзу Джерело:
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21.10.2024 00:25 Відповісти
Кілька сотень..., це все, на що спроможна Грузія...
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20.10.2024 20:17 Відповісти
Майдан теж починався з кількох сотен...ну може 2-3 тисячі,навряд чи більше,та ще й розділилися на два майдани.А десятки тисяч з"явилися,коли це стало на потребі.Тож віримо і сподіваємось.
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20.10.2024 20:47 Відповісти
А де МАСШТАБНА акція?
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20.10.2024 20:19 Відповісти
Більша ніж в Росії
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20.10.2024 21:07 Відповісти
Зараз там сезон **********,хурми, ханкалі,фікалі, ....
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20.10.2024 21:11 Відповісти
Масштабна це Майдан, а це три каліки...
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20.10.2024 20:22 Відповісти
100 про центів.Грузини мають брати приклад з українців.Як що б не Великий МАЙДАН.Ми б так не жили!
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20.10.2024 20:26 Відповісти
Хтозна як би було, ймовірно як Білорусі чи Грузії.
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20.10.2024 20:28 Відповісти
Фігня, а не акція. Злились кацапам.
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20.10.2024 20:23 Відповісти
Сильно масштабная. Полицаев в три раза больше чем народу. Думаю Грузия уже пропала.
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20.10.2024 20:24 Відповісти
грізунам бочку вина нашару підігнали , щоб трохи пошуміли. мелик пройде все скіниться . смішні кловуни
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20.10.2024 20:26 Відповісти
"бочку грузинам вина выставляю
и недоимку дарю!" (С)
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20.10.2024 20:32 Відповісти
У них выборы скоро - посмотрим кого выберут. 12 лет выбирали русню.
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20.10.2024 20:27 Відповісти
кого путін накаже того і виберуть
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20.10.2024 21:00 Відповісти
поздно пить боржоми
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20.10.2024 20:28 Відповісти
Там по опитуванням рейтинг партії "за Грузію в складі рашки" (гризунська мрія) більше ніж за всі проєвропейські партії разом взяті. В цілому грузинський народ нам ворожий.
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20.10.2024 20:29 Відповісти
та сама ситуація що і в нас. ви зробили себе самі в не природній позі. і це факт.
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20.10.2024 20:30 Відповісти
"дєті. вони ще не знають, шо вибори вже состоялісь!" )))
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20.10.2024 20:31 Відповісти
Может мне кажется, но мусаров больше чем "масштабной акции".
А если серьезно: надеюсь, что грузины действительно добьются того, за что погибли их граждане в российско-грузинской войне.ф
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20.10.2024 20:34 Відповісти
Грузинов считали чуть ли не самым красивым народом. Так что все это чушь.
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20.10.2024 21:40 Відповісти
Грузини пізно всралися. Тепер будуть смоктати у пуйла.
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20.10.2024 20:37 Відповісти
Зараз до них вийде Каха Каладзе у футболці,,Милана" , посцить на них з балкону, і всі разійдуться обслуговувати кацапів !!
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20.10.2024 20:42 Відповісти
Сакартвело не здійснить своєї мрії бути Країною. Бо почали лизати сраку рашкі і в парламент допустили більшість оркозалежного бидла. Ну і понавпускали а-ля біженців з кремлерейшу.
Здулись поважні колись грузини.
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20.10.2024 20:44 Відповісти
Грузини б'ються з кацапами в лавах Грузинського національного легіону. Зі слів командира Мамука Мамулашвілі близько 300 осіб з очолюваного ним бойового підрозділу були оголошені у розшук у Грузії
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20.10.2024 21:05 Відповісти
Іванішвілі давно підписав такий же папірець, як Яник, про допомогу армії РФ.

30-40 км до Тбілісі армія РФ пройде за день.

Раніше треба було думати, коли свого Голобородька обирали.
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20.10.2024 20:44 Відповісти
Ну, якщо вони зможуть не тілтки Іванішвілі погнати, а ще й армію РФ зупинити голими руками, то тоді і поговоримо.
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20.10.2024 21:18 Відповісти
Не покажуть.
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20.10.2024 21:22 Відповісти
Україна, Ізраїль, Тайвань...

А тут ще якісь прошені, які ніяк не визначаться торгувати їм сракою за недорого з кацапами чи демократію.
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20.10.2024 21:25 Відповісти
Ніхто їх не кидав на прозволяще, самі вибрали собі такий уряд, разом з президентом, так само як і в Україні 73% бидломаси вибрали янелоха...
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20.10.2024 21:23 Відповісти
Їх кинули, бо вони перестали боротись. Ось і все.
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20.10.2024 21:37 Відповісти
Ого,які масштаби. Хоч би сто метрів пройти та не перечепитися через маршерувальника.
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20.10.2024 20:45 Відповісти
Цікаво, а скільки вийде в нас , щоб знести осатанілу від безкарності zeлену вертикаль?
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20.10.2024 20:56 Відповісти
У воюючій країні зібрався разом з кацапами боротись із владою? Надіюсь СБУ поставлять тебе раком швидше ніж ти з такими ж ідіотами підеш палити військові автівки чи срати на сходи Верховної Ради.
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20.10.2024 21:01 Відповісти
А провести вибори ,в голові клепки не хвата?
Чи ти теж при прокурворській зграї або в мсек на підробітках?
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20.10.2024 21:14 Відповісти
Під час війни вибори не проводяться. За гратами зможеш полистати Конституцію і знайти там відповідну згадку по це.
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20.10.2024 21:19 Відповісти
Це вже було....
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20.10.2024 20:57 Відповісти
БЫЛИ И ПОБОЛЬШЕ АКЦИИ У НИХ !!!
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20.10.2024 20:58 Відповісти
А проголосують знов за тих хто на четвереньках готовий цілувати Путіна у .....
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20.10.2024 20:59 Відповісти
Будьмо чесними. Грузія бачить як трахають мозк Україні зі вступом до ЄС і послала тих европейських ушльопків накуй.
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20.10.2024 20:59 Відповісти
та ковбаса буде в дупі європи і дуже нецензурно вставлена туди. з такім підходом.
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20.10.2024 21:23 Відповісти
Буду Чесним - ти козломордий кацапотроль, який себе видав словами "мозк" і "такім". І завдання твоє(ушльопка) розхитувати ситуацію в Україні і сіяти паніку
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20.10.2024 22:32 Відповісти
Маштабна ні,протест так.Але більшість грузинам вже не до Європи.Їм би продати своє вино і цитрини в рашу,тай пару копійок заробити на туристах із боліт.Тобто Грузія все.
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20.10.2024 21:05 Відповісти
Судя по фото и видео - не такая уж и масштабная. Больше похожа на акцию нескольких сумасшедших, которым от нечего дела выдали атрибутику и сказали, что нужно делать. Да в Грузии, вероятно, большинство бы было и за евросоюз, да и есть.
Но что делать этим людям, когда в стране 3,5 млн человек живёт?... Половина (условно это мужчины) Т.е. 1,75 млн. Из которых примерно 1 млн трудоспособного возраста, т.е. не дети и не старики... Грузия де-факто неотъемлемая часть РФ, пока, что де-факто. - Юридически не закреплённое. Но это лишь вопрос времени.. Когда ЕС кормит завтраками 10ти литиями...это выливается в тотальное поражение.. к сожалению
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20.10.2024 21:17 Відповісти
Опіздали. Пізно пити боржомі
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20.10.2024 21:22 Відповісти
Та отож, на все Тбілісія, 300людей зібралось.
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20.10.2024 21:23 Відповісти
******** уже Грузию. На очереди Молдова. ЦРУ за работу огромный жирный минус!!!
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21.10.2024 01:18 Відповісти
Грузини вибрали кацапню, мабуть сподобаються, що як при союзі будуть мімозою торгувати на 8 березня, а в зимку- зеленими ***********.
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21.10.2024 08:49 Відповісти
 
 