В Тбилиси проходит масштабная акция "Грузия выбирает Евросоюз". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 октября, за шесть дней до парламентских выборов в Грузии, в Тбилиси тысячи людей вышли на масштабный проевропейский марш под лозунгом "Грузия выбирает Евросоюз".

Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Акцию организовали неправительственные организации, ее поддержали президент Грузии Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии.

Отмечается, что сторонники европейского курса собрались на пяти локациях и двинулись маршем к площади Свободы, где проходит большой проевропейский митинг. Акция началась с исполнения гимнов Грузии и Евросоюза.

На митинг люди пришли с флагами Грузии, ЕС, а также Украины.

Ранее президент Грузии и говорила, что 26 октября граждане будут выбирать между Россией и Европой. На этой неделе на брифинге она открыто заявила, что для продолжения евроинтеграции на выборах необходимо поддержать одну из четырех проевропейских партий или объединений: "Единство - Национальное движение" (это партия экс-президента Михеила Саакашвили); "Коалиция за перемены"; объединение "Сильная Грузия"; "Гахария за Грузию" (партия экс-премьера Гиорги Гахарии).

Вышеперечисленные партии подписали "Грузинскую хартию", инициированную Саломе Зурабишвили, которая предусматривает создание временного правительства после парламентских выборов 26 октября, проведение комплексных реформ, в том числе отмену закона об "иноагентах", а также проведение досрочных парламентских выборов в свободных и справедливых условиях.

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Что предшествовало?

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Известно, что ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне.

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