РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7113 посетителей онлайн
Новости Фото
11 129 57

В Тбилиси проходит масштабная акция "Грузия выбирает Евросоюз". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 октября, за шесть дней до парламентских выборов в Грузии, в Тбилиси тысячи людей вышли на масштабный проевропейский марш под лозунгом "Грузия выбирает Евросоюз".

Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Акцию организовали неправительственные организации, ее поддержали президент Грузии Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии.

Отмечается, что сторонники европейского курса собрались на пяти локациях и двинулись маршем к площади Свободы, где проходит большой проевропейский митинг. Акция началась с исполнения гимнов Грузии и Евросоюза.

На митинг люди пришли с флагами Грузии, ЕС, а также Украины.

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Ранее президент Грузии и говорила, что 26 октября граждане будут выбирать между Россией и Европой. На этой неделе на брифинге она открыто заявила, что для продолжения евроинтеграции на выборах необходимо поддержать одну из четырех проевропейских партий или объединений: "Единство - Национальное движение" (это партия экс-президента Михеила Саакашвили); "Коалиция за перемены"; объединение "Сильная Грузия"; "Гахария за Грузию" (партия экс-премьера Гиорги Гахарии).

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Проєвропейський марш у Грузії 20 жовтня

Вышеперечисленные партии подписали "Грузинскую хартию", инициированную Саломе Зурабишвили, которая предусматривает создание временного правительства после парламентских выборов 26 октября, проведение комплексных реформ, в том числе отмену закона об "иноагентах", а также проведение досрочных парламентских выборов в свободных и справедливых условиях.

Читайте также: При действующей власти Грузия никогда не станет членом Евросоюза, - посол ЕС Герчинский

Что предшествовало?

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Известно, что ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне.

Читайте также: По сравнению с Молдовой в Грузии "более мрачная картина", выборы станут испытанием, - Боррель

Автор: 

Грузия (4504) митинг (2558) Евросоюз (17270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
пізно всрались та і мало їх
показать весь комментарий
20.10.2024 20:12 Ответить
+17
А де МАСШТАБНА акція?
показать весь комментарий
20.10.2024 20:19 Ответить
+16
Кілька сотень..., це все, на що спроможна Грузія...
показать весь комментарий
20.10.2024 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пізно всрались та і мало їх
показать весь комментарий
20.10.2024 20:12 Ответить
Президентка Грузії Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду: ми разом увійдемо до Євросоюзу Джерело:
показать весь комментарий
21.10.2024 00:25 Ответить
Кілька сотень..., це все, на що спроможна Грузія...
показать весь комментарий
20.10.2024 20:17 Ответить
Майдан теж починався з кількох сотен...ну може 2-3 тисячі,навряд чи більше,та ще й розділилися на два майдани.А десятки тисяч з"явилися,коли це стало на потребі.Тож віримо і сподіваємось.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:47 Ответить
А де МАСШТАБНА акція?
показать весь комментарий
20.10.2024 20:19 Ответить
Більша ніж в Росії
показать весь комментарий
20.10.2024 21:07 Ответить
Зараз там сезон **********,хурми, ханкалі,фікалі, ....
показать весь комментарий
20.10.2024 21:11 Ответить
Масштабна це Майдан, а це три каліки...
показать весь комментарий
20.10.2024 20:22 Ответить
100 про центів.Грузини мають брати приклад з українців.Як що б не Великий МАЙДАН.Ми б так не жили!
показать весь комментарий
20.10.2024 20:26 Ответить
Хтозна як би було, ймовірно як Білорусі чи Грузії.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:28 Ответить
Фігня, а не акція. Злились кацапам.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:23 Ответить
Сильно масштабная. Полицаев в три раза больше чем народу. Думаю Грузия уже пропала.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:24 Ответить
грізунам бочку вина нашару підігнали , щоб трохи пошуміли. мелик пройде все скіниться . смішні кловуни
показать весь комментарий
20.10.2024 20:26 Ответить
"бочку грузинам вина выставляю
и недоимку дарю!" (С)
показать весь комментарий
20.10.2024 20:32 Ответить
У них выборы скоро - посмотрим кого выберут. 12 лет выбирали русню.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:27 Ответить
кого путін накаже того і виберуть
показать весь комментарий
20.10.2024 21:00 Ответить
поздно пить боржоми
показать весь комментарий
20.10.2024 20:28 Ответить
Там по опитуванням рейтинг партії "за Грузію в складі рашки" (гризунська мрія) більше ніж за всі проєвропейські партії разом взяті. В цілому грузинський народ нам ворожий.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:29 Ответить
та сама ситуація що і в нас. ви зробили себе самі в не природній позі. і це факт.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:30 Ответить
"дєті. вони ще не знають, шо вибори вже состоялісь!" )))
показать весь комментарий
20.10.2024 20:31 Ответить
Может мне кажется, но мусаров больше чем "масштабной акции".
А если серьезно: надеюсь, что грузины действительно добьются того, за что погибли их граждане в российско-грузинской войне.ф
показать весь комментарий
20.10.2024 20:34 Ответить
Грузинов считали чуть ли не самым красивым народом. Так что все это чушь.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:40 Ответить
Грузини пізно всралися. Тепер будуть смоктати у пуйла.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:37 Ответить
Зараз до них вийде Каха Каладзе у футболці,,Милана" , посцить на них з балкону, і всі разійдуться обслуговувати кацапів !!
показать весь комментарий
20.10.2024 20:42 Ответить
Сакартвело не здійснить своєї мрії бути Країною. Бо почали лизати сраку рашкі і в парламент допустили більшість оркозалежного бидла. Ну і понавпускали а-ля біженців з кремлерейшу.
Здулись поважні колись грузини.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:44 Ответить
Грузини б'ються з кацапами в лавах Грузинського національного легіону. Зі слів командира Мамука Мамулашвілі близько 300 осіб з очолюваного ним бойового підрозділу були оголошені у розшук у Грузії
показать весь комментарий
20.10.2024 21:05 Ответить
Іванішвілі давно підписав такий же папірець, як Яник, про допомогу армії РФ.

30-40 км до Тбілісі армія РФ пройде за день.

Раніше треба було думати, коли свого Голобородька обирали.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:44 Ответить
Ну, якщо вони зможуть не тілтки Іванішвілі погнати, а ще й армію РФ зупинити голими руками, то тоді і поговоримо.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:18 Ответить
Не покажуть.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:22 Ответить
Україна, Ізраїль, Тайвань...

А тут ще якісь прошені, які ніяк не визначаться торгувати їм сракою за недорого з кацапами чи демократію.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:25 Ответить
Ніхто їх не кидав на прозволяще, самі вибрали собі такий уряд, разом з президентом, так само як і в Україні 73% бидломаси вибрали янелоха...
показать весь комментарий
20.10.2024 21:23 Ответить
Їх кинули, бо вони перестали боротись. Ось і все.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:37 Ответить
Ого,які масштаби. Хоч би сто метрів пройти та не перечепитися через маршерувальника.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:45 Ответить
Цікаво, а скільки вийде в нас , щоб знести осатанілу від безкарності zeлену вертикаль?
показать весь комментарий
20.10.2024 20:56 Ответить
У воюючій країні зібрався разом з кацапами боротись із владою? Надіюсь СБУ поставлять тебе раком швидше ніж ти з такими ж ідіотами підеш палити військові автівки чи срати на сходи Верховної Ради.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:01 Ответить
А провести вибори ,в голові клепки не хвата?
Чи ти теж при прокурворській зграї або в мсек на підробітках?
показать весь комментарий
20.10.2024 21:14 Ответить
Під час війни вибори не проводяться. За гратами зможеш полистати Конституцію і знайти там відповідну згадку по це.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:19 Ответить
Це вже було....
показать весь комментарий
20.10.2024 20:57 Ответить
БЫЛИ И ПОБОЛЬШЕ АКЦИИ У НИХ !!!
показать весь комментарий
20.10.2024 20:58 Ответить
А проголосують знов за тих хто на четвереньках готовий цілувати Путіна у .....
показать весь комментарий
20.10.2024 20:59 Ответить
Будьмо чесними. Грузія бачить як трахають мозк Україні зі вступом до ЄС і послала тих европейських ушльопків накуй.
показать весь комментарий
20.10.2024 20:59 Ответить
та ковбаса буде в дупі європи і дуже нецензурно вставлена туди. з такім підходом.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:23 Ответить
Буду Чесним - ти козломордий кацапотроль, який себе видав словами "мозк" і "такім". І завдання твоє(ушльопка) розхитувати ситуацію в Україні і сіяти паніку
показать весь комментарий
20.10.2024 22:32 Ответить
Маштабна ні,протест так.Але більшість грузинам вже не до Європи.Їм би продати своє вино і цитрини в рашу,тай пару копійок заробити на туристах із боліт.Тобто Грузія все.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:05 Ответить
Судя по фото и видео - не такая уж и масштабная. Больше похожа на акцию нескольких сумасшедших, которым от нечего дела выдали атрибутику и сказали, что нужно делать. Да в Грузии, вероятно, большинство бы было и за евросоюз, да и есть.
Но что делать этим людям, когда в стране 3,5 млн человек живёт?... Половина (условно это мужчины) Т.е. 1,75 млн. Из которых примерно 1 млн трудоспособного возраста, т.е. не дети и не старики... Грузия де-факто неотъемлемая часть РФ, пока, что де-факто. - Юридически не закреплённое. Но это лишь вопрос времени.. Когда ЕС кормит завтраками 10ти литиями...это выливается в тотальное поражение.. к сожалению
показать весь комментарий
20.10.2024 21:17 Ответить
Опіздали. Пізно пити боржомі
показать весь комментарий
20.10.2024 21:22 Ответить
Та отож, на все Тбілісія, 300людей зібралось.
показать весь комментарий
20.10.2024 21:23 Ответить
******** уже Грузию. На очереди Молдова. ЦРУ за работу огромный жирный минус!!!
показать весь комментарий
21.10.2024 01:18 Ответить
Грузини вибрали кацапню, мабуть сподобаються, що як при союзі будуть мімозою торгувати на 8 березня, а в зимку- зеленими ***********.
показать весь комментарий
21.10.2024 08:49 Ответить
 
 