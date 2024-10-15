По сравнению с Молдовой в Грузии - более "хмурая картина", выборы станут испытанием, - Боррель

В ЕС считают, что ситуация в Грузии хуже, чем в Молдове.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, на встрече глав МИД ЕС министры обсудили ситуацию в Молдове и ситуацию в Грузии. Обе страны проведут важные голосования в последующие недели. В Грузии пройдут парламентские выборы, а в Молдове - президентские и референдум по вступлению в ЕС.

Боррель отметил, что Россия не жалеет усилий для подрыва избирательного процесса в Молдове, тогда как "в Грузии картина мрачнее".

"Недавние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляют страну от европейского пути и сигнализируют о переходе к авторитаризму. Именно поэтому процесс вступления в Европейский Союз де-факто остановлен", - сказал высокий представитель ЕС.

Он добавил, что парламентские выборы станут решающим испытанием для демократии в Грузии и ее пути в Европейский Союз.

Также читайте: Завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США, - премьер Кобахидзе

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Известно, что ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне.

Читайте также: РФ отчаянно пытается сбить Молдову с ее пути в ЕС, - премьер Румынии Чолаку