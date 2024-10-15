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По сравнению с Молдовой в Грузии - более "хмурая картина", выборы станут испытанием, - Боррель

У Євросоюзі порівняли Молдову та Грузію

В ЕС считают, что ситуация в Грузии хуже, чем в Молдове.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, на встрече глав МИД ЕС министры обсудили ситуацию в Молдове и ситуацию в Грузии. Обе страны проведут важные голосования в последующие недели. В Грузии пройдут парламентские выборы, а в Молдове - президентские и референдум по вступлению в ЕС.

Боррель отметил, что Россия не жалеет усилий для подрыва избирательного процесса в Молдове, тогда как "в Грузии картина мрачнее".

"Недавние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляют страну от европейского пути и сигнализируют о переходе к авторитаризму. Именно поэтому процесс вступления в Европейский Союз де-факто остановлен", - сказал высокий представитель ЕС.

Он добавил, что парламентские выборы станут решающим испытанием для демократии в Грузии и ее пути в Европейский Союз.

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14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Известно, что ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне.

Читайте также: РФ отчаянно пытается сбить Молдову с ее пути в ЕС, - премьер Румынии Чолаку

Автор: 

Грузия (4504) Молдова (1884) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Лишите Грузию безвиза в Европу и услышите, как запоет "грузинская мечта"
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15.10.2024 09:43
+3
Грузия уже фсьо!!!. Забудьте. Ето уже недореспудбика Сосии или как говорят малоросия. Следующая Украина. А Европе уже нужно не озабоченность проявлять а бить во все колокола так у границ Европы уже стоит армия Сосии, северной кореи и китая, которые ждут прихода Трампа, чтобы дал отмашку на атаку.
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15.10.2024 09:31
+2
Відміняйте безвіз, куколди
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15.10.2024 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Грузия уже фсьо!!!. Забудьте. Ето уже недореспудбика Сосии или как говорят малоросия. Следующая Украина. А Европе уже нужно не озабоченность проявлять а бить во все колокола так у границ Европы уже стоит армия Сосии, северной кореи и китая, которые ждут прихода Трампа, чтобы дал отмашку на атаку.
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15.10.2024 09:31 Ответить
Лишите Грузию безвиза в Европу и услышите, как запоет "грузинская мечта"
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15.10.2024 09:43 Ответить
І тоді можна зняти з фронту грузинський легіон та переправити їх на батьківщину...
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15.10.2024 09:53 Ответить
Відміняйте безвіз, куколди
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15.10.2024 10:07 Ответить
Або хоча б заявіть, що відміните, якщо грузини зроблять свій вибір не на користь цінностям ЄС
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15.10.2024 10:08 Ответить
В ЄС вже дві своїх грузії - словаки і мадьяри
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15.10.2024 10:09 Ответить
Не розумію, чому ЄС і НАТО за них тримаються. Вихід цих країн - це не Брекзіт, їх частка у ВВП ЄС мала...
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15.10.2024 10:20 Ответить
Грузини фсьо, продаж гвоздик гнусні переважила
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15.10.2024 10:12 Ответить
Кого кого, а Грузію шкода.. сподіваюсь все таки знесуть прокацапі
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15.10.2024 10:20 Ответить
Запроданці сцикдливі, а ми думали що вони друзі!!!!
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15.10.2024 10:41 Ответить
 
 