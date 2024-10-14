Завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США, - премьер Кобахидзе

Премьер Грузии Иракли Кобахидзе считает, что завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

"Для нас важно одно: как только закончится война в Украине - а мы думаем, что это произойдет в следующем году - отношения как с ЕС, так и с США будут перезагружены. Соответственно, никто не вспомнит о таких несправедливых резолюциях. Отношения Грузия-ЕС и Грузия-США должны быть обязательно перезагружены. Я думаю, что как только закончится война в Украине, мы сразу увидим шаги, сделанные структурами ЕС, а также США", - сказал глава правительства Грузии.

Что касается возможного введения санкций, то, по словам Кобахидзе, "это не актуальный вопрос".

"Как только закончится война в Украине, в результате мы получим совсем другую ситуацию. Поэтому на такие временные события, как резолюция Европарламента, я не стал бы обращать внимания. Наша главная и стратегическая задача - перезапустить отношения, и это обязательно произойдет в следующем году", - добавил Кобахидзе.

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