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Новости Война
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Завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США, - премьер Кобахидзе

Відносини між Грузією, ЄС та США перезавантажаться після закінчення війни в Україні

Премьер Грузии Иракли Кобахидзе считает, что завершение войны в Украине "перезагрузит" отношения Грузии с ЕС и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

"Для нас важно одно: как только закончится война в Украине - а мы думаем, что это произойдет в следующем году - отношения как с ЕС, так и с США будут перезагружены. Соответственно, никто не вспомнит о таких несправедливых резолюциях. Отношения Грузия-ЕС и Грузия-США должны быть обязательно перезагружены. Я думаю, что как только закончится война в Украине, мы сразу увидим шаги, сделанные структурами ЕС, а также США", - сказал глава правительства Грузии.

Что касается возможного введения санкций, то, по словам Кобахидзе, "это не актуальный вопрос".

"Как только закончится война в Украине, в результате мы получим совсем другую ситуацию. Поэтому на такие временные события, как резолюция Европарламента, я не стал бы обращать внимания. Наша главная и стратегическая задача - перезапустить отношения, и это обязательно произойдет в следующем году", - добавил Кобахидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

Автор: 

Грузия (4504) США (27055) Евросоюз (17258) Кобахидзе Ираклий (25)


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Топ комментарии
+14
Політична повія "підстраховуваться" почала - якщо програє "кремлівський коханець" - вона "задере поділ" перед Заходом...
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14.10.2024 17:09
+10
Ну ну, тобі *уйло дозвіл дав таке кукурікати?
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14.10.2024 17:07
+10
от хєр тобі. Далі пливіть самі.
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14.10.2024 17:08
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Тут він правий: коли росія показово здолає Україну, у неї з т.з. "вільним світом" буде зовсім інша розмова. І грузинському блазню цілком можливо буде відведена у ній особлива роль.
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14.10.2024 17:06 Ответить
russia sucks
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14.10.2024 17:56 Ответить
Тобто ЯКЩО здолає?
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18.10.2024 18:42 Ответить
Ну ну, тобі *уйло дозвіл дав таке кукурікати?
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14.10.2024 17:07 Ответить
Судячи з усього, так. Тепер там собака в парламенті не тявкне без дозволу з лубянки.
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14.10.2024 18:07 Ответить
от хєр тобі. Далі пливіть самі.
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14.10.2024 17:08 Ответить
Політична повія "підстраховуваться" почала - якщо програє "кремлівський коханець" - вона "задере поділ" перед Заходом...
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14.10.2024 17:09 Ответить
Нет, просто он уверен, что европейские проституты сразу прибегут к ***** на цирлах виляя хвостами.
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14.10.2024 17:27 Ответить
Це - зворотній бік "страховки" "політичної повії"...
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14.10.2024 18:03 Ответить
Тебе, падло, перезавантажать скоріше!!!
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14.10.2024 17:10 Ответить
як рашисти з "Грузинської мрії" мріють про ЄМ . Тільки закінчеться все "таежним союзом" і смотрящими із кремля
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14.10.2024 17:11 Ответить
А ху-ху не хо-хо,гнида кремлівська !!))
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14.10.2024 17:11 Ответить
Грузіі що - пороблено?
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14.10.2024 17:13 Ответить
З якого хрєна США та ЄС розпочнуть щось робити для холуїв кремля? Він справді такий наївний, чи це текст для внутрішнього використовування.
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14.10.2024 17:15 Ответить
Натякає, що війна закінчиться перемогою паРаші і ЄС з США прогнуться під її сателлітів?
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14.10.2024 17:16 Ответить
Цей Собакідзе, як ї його хазяїн х.йло, надіється на перемогу Трампа тому й таки вислови.
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14.10.2024 17:17 Ответить
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14.10.2024 17:18 Ответить
Путана ти з %уєм кому ти потрібен . Дивись вантажом пупа не надірви .
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14.10.2024 17:19 Ответить
або він остаточно допече грузинам і вони його на люстрі за краватку прилаштують
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14.10.2024 17:19 Ответить
ще один зрадник лже-демократ, який домагається капітуляції України
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14.10.2024 17:21 Ответить
пішов нахй
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14.10.2024 17:23 Ответить
Когда-то были гордые грузины. А теперь... Вместо того, чтобы освобождать Абхазию, они выбирают такое чмo в премьеры. Вон, Азербайджан вернул Карабах, и ничего им ***** не сделал. А ведь такая возможность вернуть целостность Грузии ещё не скоро представиться. Эх...
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14.10.2024 17:28 Ответить
це він в солофьова таку хвуйню росказує
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14.10.2024 17:29 Ответить
клоун
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14.10.2024 17:40 Ответить
Захід десятиліттями примушував Україну вибрати сторону. Тому що Україна була потрібна. Це призвело до катастрофи. Вас не дивує що з усього світу Захід завжди цікавили тільки колишні радянські республіки? На інші 7 мільярдів їм просто насрати.
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14.10.2024 17:43 Ответить
Що ти верзеш. Хто примушував вибрати сторону? Коли, який захід. Тфу.
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14.10.2024 18:13 Ответить
Що у голові цього ідіота?
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14.10.2024 17:47 Ответить
Не так в голові, як в сраці - кремлівська рука
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14.10.2024 18:10 Ответить
Пдлюча харя Кахабідзе.
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14.10.2024 18:11 Ответить
З самого початку війни знайомий з грузинськими побратимами, що воювали з нами поруч. Вистачає небесних (до яких обов'язково поїду після Перемоги), але живих більше.

Так от. Прийде час, і того рашистського вибдлядка Кобахідзе просто пристрелять.
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14.10.2024 18:25 Ответить
Фу.
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14.10.2024 18:28 Ответить
Чіво-чіво-ху.дзе?
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14.10.2024 18:31 Ответить
Ну,тут все зрозуміло-ця паскуда хоче "на чужому х..." кудись там в"їхати,але таких "хитрожопів" як правило життя таки дуже боляче карає.
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14.10.2024 18:35 Ответить
От мені цікаво, а грузинів задовольняє кацапсячі хвойди при владі у них?
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14.10.2024 18:52 Ответить
А в сАвєцкіх рєспубліках как?
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18.10.2024 08:40 Ответить
Хорошо шо у тебя на кацапщині ***** бессмєнний чи бєссмертний. Нарисовал сєбє сколько хочєт і ні один раб нє смєєт баріну протіворєчіть, а молча ідут дохнуть за ***** в ******* України.
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19.10.2024 07:30 Ответить
Що, не дає спокую "приклад" мадярського піdарка орбана?, - не вийде, смоктати буде тільки у х%йла.
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14.10.2024 19:01 Ответить
Ні. Грузія вже у сраці разом з РФ.
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14.10.2024 19:07 Ответить
Цікаво а зараз при цьому п*дарі у Грузії який курс? Принаймні офіційно, в ЄС і НАТО?
Отак щоб пряме питання поставити...
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14.10.2024 19:44 Ответить
 
 