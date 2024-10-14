Завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США, - прем’єр Кобахідзе

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе вважає, що завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

"Для нас важливим є одне - як тільки закінчиться війна в Україні - а ми думаємо, що це відбудеться наступного року - відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції. Відносини Грузія-ЄС та Грузія-США мають бути обов'язково перезавантажені. Я думаю, що як тільки закінчиться війна в Україні, ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США", - сказав глава уряду Грузії.

Щодо можливого запровадження санкцій, то, за словами Кобахідзе, "це не актуальне питання".

"Щойно закінчиться війна в Україні, в результаті ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. Тому на такі тимчасові події, як резолюція Європарламенту, я не став би звертати уваги. Наше головне та стратегічне завдання – перезапустити відносини, і це обов'язково відбудеться наступного року", - додав Кобахідзе.

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