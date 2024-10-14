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Новини Війна
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Завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США, - прем’єр Кобахідзе

Відносини між Грузією, ЄС та США перезавантажаться після закінчення війни в Україні

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе вважає, що завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

"Для нас важливим є одне - як тільки закінчиться війна в Україні - а ми думаємо, що це відбудеться наступного року - відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції. Відносини Грузія-ЄС та Грузія-США мають бути обов'язково перезавантажені. Я думаю, що як тільки закінчиться війна в Україні, ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США", - сказав глава уряду Грузії.

Щодо можливого запровадження санкцій, то, за словами Кобахідзе, "це не актуальне питання".

"Щойно закінчиться війна в Україні, в результаті ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. Тому на такі тимчасові події, як резолюція Європарламенту, я не став би звертати уваги. Наше головне та стратегічне завдання – перезапустити відносини, і це обов'язково відбудеться наступного року", - додав Кобахідзе.

Також читайте: Кобахідзе про передвиборчі банери його партії: Вони оголили правду про те, що відбувається в Україні

Автор: 

Грузія (1852) США (23326) Євросоюз (13634) Кобахідзе Іраклі (27)


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Топ коментарі
+14
Політична повія "підстраховуваться" почала - якщо програє "кремлівський коханець" - вона "задере поділ" перед Заходом...
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14.10.2024 17:09
+10
Ну ну, тобі *уйло дозвіл дав таке кукурікати?
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14.10.2024 17:07
+10
от хєр тобі. Далі пливіть самі.
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14.10.2024 17:08
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Тут він правий: коли росія показово здолає Україну, у неї з т.з. "вільним світом" буде зовсім інша розмова. І грузинському блазню цілком можливо буде відведена у ній особлива роль.
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14.10.2024 17:06 Відповісти
russia sucks
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14.10.2024 17:56 Відповісти
Тобто ЯКЩО здолає?
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18.10.2024 18:42 Відповісти
Ну ну, тобі *уйло дозвіл дав таке кукурікати?
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14.10.2024 17:07 Відповісти
Судячи з усього, так. Тепер там собака в парламенті не тявкне без дозволу з лубянки.
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14.10.2024 18:07 Відповісти
от хєр тобі. Далі пливіть самі.
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14.10.2024 17:08 Відповісти
Політична повія "підстраховуваться" почала - якщо програє "кремлівський коханець" - вона "задере поділ" перед Заходом...
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14.10.2024 17:09 Відповісти
Нет, просто он уверен, что европейские проституты сразу прибегут к ***** на цирлах виляя хвостами.
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14.10.2024 17:27 Відповісти
Це - зворотній бік "страховки" "політичної повії"...
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14.10.2024 18:03 Відповісти
Тебе, падло, перезавантажать скоріше!!!
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14.10.2024 17:10 Відповісти
як рашисти з "Грузинської мрії" мріють про ЄМ . Тільки закінчеться все "таежним союзом" і смотрящими із кремля
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14.10.2024 17:11 Відповісти
А ху-ху не хо-хо,гнида кремлівська !!))
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14.10.2024 17:11 Відповісти
Грузіі що - пороблено?
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14.10.2024 17:13 Відповісти
З якого хрєна США та ЄС розпочнуть щось робити для холуїв кремля? Він справді такий наївний, чи це текст для внутрішнього використовування.
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14.10.2024 17:15 Відповісти
Натякає, що війна закінчиться перемогою паРаші і ЄС з США прогнуться під її сателлітів?
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14.10.2024 17:16 Відповісти
Цей Собакідзе, як ї його хазяїн х.йло, надіється на перемогу Трампа тому й таки вислови.
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14.10.2024 17:17 Відповісти
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14.10.2024 17:18 Відповісти
Путана ти з %уєм кому ти потрібен . Дивись вантажом пупа не надірви .
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14.10.2024 17:19 Відповісти
або він остаточно допече грузинам і вони його на люстрі за краватку прилаштують
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14.10.2024 17:19 Відповісти
ще один зрадник лже-демократ, який домагається капітуляції України
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14.10.2024 17:21 Відповісти
пішов нахй
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14.10.2024 17:23 Відповісти
Когда-то были гордые грузины. А теперь... Вместо того, чтобы освобождать Абхазию, они выбирают такое чмo в премьеры. Вон, Азербайджан вернул Карабах, и ничего им ***** не сделал. А ведь такая возможность вернуть целостность Грузии ещё не скоро представиться. Эх...
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14.10.2024 17:28 Відповісти
це він в солофьова таку хвуйню росказує
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14.10.2024 17:29 Відповісти
клоун
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14.10.2024 17:40 Відповісти
Захід десятиліттями примушував Україну вибрати сторону. Тому що Україна була потрібна. Це призвело до катастрофи. Вас не дивує що з усього світу Захід завжди цікавили тільки колишні радянські республіки? На інші 7 мільярдів їм просто насрати.
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14.10.2024 17:43 Відповісти
Що ти верзеш. Хто примушував вибрати сторону? Коли, який захід. Тфу.
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14.10.2024 18:13 Відповісти
Що у голові цього ідіота?
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14.10.2024 17:47 Відповісти
Не так в голові, як в сраці - кремлівська рука
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14.10.2024 18:10 Відповісти
Пдлюча харя Кахабідзе.
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14.10.2024 18:11 Відповісти
З самого початку війни знайомий з грузинськими побратимами, що воювали з нами поруч. Вистачає небесних (до яких обов'язково поїду після Перемоги), але живих більше.

Так от. Прийде час, і того рашистського вибдлядка Кобахідзе просто пристрелять.
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14.10.2024 18:25 Відповісти
Фу.
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14.10.2024 18:28 Відповісти
Чіво-чіво-ху.дзе?
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14.10.2024 18:31 Відповісти
Ну,тут все зрозуміло-ця паскуда хоче "на чужому х..." кудись там в"їхати,але таких "хитрожопів" як правило життя таки дуже боляче карає.
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14.10.2024 18:35 Відповісти
От мені цікаво, а грузинів задовольняє кацапсячі хвойди при владі у них?
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14.10.2024 18:52 Відповісти
А в сАвєцкіх рєспубліках как?
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18.10.2024 08:40 Відповісти
Хорошо шо у тебя на кацапщині ***** бессмєнний чи бєссмертний. Нарисовал сєбє сколько хочєт і ні один раб нє смєєт баріну протіворєчіть, а молча ідут дохнуть за ***** в ******* України.
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19.10.2024 07:30 Відповісти
Що, не дає спокую "приклад" мадярського піdарка орбана?, - не вийде, смоктати буде тільки у х%йла.
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14.10.2024 19:01 Відповісти
Ні. Грузія вже у сраці разом з РФ.
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14.10.2024 19:07 Відповісти
Цікаво а зараз при цьому п*дарі у Грузії який курс? Принаймні офіційно, в ЄС і НАТО?
Отак щоб пряме питання поставити...
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14.10.2024 19:44 Відповісти
 
 