УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9760 відвідувачів онлайн
Новини
6 831 68

Кобахідзе про передвиборчі банери його партії: Вони оголили правду про те, що відбувається в Україні

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі рекламні щити керівної партії влади "Грузинська мрія", на яких зображено зруйновані будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії. 

Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sova.

Прем'єр вважає, що у народу Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Грузинської мрії" "оголили" правду про наслідки російської агресії.

За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" – опоненти влади: політики та НУО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

"З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні й що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого...

Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити та відеоролики спотворювали правду. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", - додав Кобахідзе.

Партія "Грузинська мрія"
Агітаційні банери партії "Грузинська мрія" з руйнуваннями в Україні
Партія "Грузинська мрія"
Агітаційні банери партії "Грузинська мрія" з руйнуваннями в Україні

Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Читайте також: Прем’єр Грузії Кобахідзе не збирається припиняти використовувати фото знищених українських міст у передвиборчій агітації

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Автор: 

вибори (6717) Грузія (1852) Кобахідзе Іраклі (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Коротко - Грузія семимильними кроками иде в рашку
показати весь коментар
10.10.2024 10:45
+6
Маладєц патлатий, ********** оркам ***** назначить тебе любімой женой.Смокчи дальше,невідволікайся.
показати весь коментар
10.10.2024 10:49
+5
а фото асвабажденай абхазії нє ?

показати весь коментар
10.10.2024 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротко - Грузія семимильними кроками иде в рашку
показати весь коментар
10.10.2024 10:45 Відповісти
Власне, вона там була завжди.
показати весь коментар
10.10.2024 11:27 Відповісти
Цей Кобахідзе дуже схожий на Кіркорова((:
показати весь коментар
10.10.2024 10:48 Відповісти
спереду, чи з заду?
показати весь коментар
10.10.2024 10:52 Відповісти
👏👏
показати весь коментар
10.10.2024 10:53 Відповісти
на кого він схожий зовні - не так важливо... Внутріцшньо він схожий на нашого "Блазня" трирічної давнини...
показати весь коментар
10.10.2024 11:20 Відповісти
Маладєц патлатий, ********** оркам ***** назначить тебе любімой женой.Смокчи дальше,невідволікайся.
показати весь коментар
10.10.2024 10:49 Відповісти
Таких вирощують в одному інкубаторі , потім ставлять на керівні посади. Глобалісти працюють.👈
показати весь коментар
10.10.2024 11:26 Відповісти
мда.. днище...
показати весь коментар
10.10.2024 10:50 Відповісти
подивіться на грузію.
зе!шобло, веде нас до такого ж стану.
ті гасла, з якими зе!поц йшов на вибори, нікуди не ділись.
подивитись в очі. перестати стріляти. домовитись по середині. чи ви бажаєте, що б вся україна перетворилась на вугледар.
підключили, всі консерви та продажних істот.
навіть, почали качати, улюблену тему, військового перевороту. лаптями смердить з кожного "утюга".
показати весь коментар
10.10.2024 10:50 Відповісти
От гівно таке.
показати весь коментар
10.10.2024 10:51 Відповісти
Красунчик, думає про країну, а не про себе!
показати весь коментар
10.10.2024 10:52 Відповісти
ну так, про країну. Думає як би так, щоб країна знову їх вибрала.
показати весь коментар
10.10.2024 11:06 Відповісти
Для чого ми вам, чи вам якісь приклади про нас наводити? Україна відчайдушно, гордо бореться за свою незалежність, Землю і Волю, нас підтримує весь демократичний, цивілізований Світ? А де ви є, де будете і з ким...?!
показати весь коментар
10.10.2024 10:52 Відповісти
А що не так?
Не будете под нами - будете под руинами своих домов.
Правда? Так, правда.
показати весь коментар
10.10.2024 10:52 Відповісти
ага. тільки маленька деталька!
у відповідь, летить отвєточка.
тому, як тільки москва почне палати, відразу, тема руїн засяє іншими красками.
показати весь коментар
10.10.2024 10:56 Відповісти
Яку Грузія може дати отвєтку?
показати весь коментар
10.10.2024 11:01 Відповісти
я, про україну.
мені глубоко насрати на грузію.
це, їхній вибір.
або, битися і можливо загинути, або здатися і гарантовано здохнути у концтаборі від тортур.
українці, вибрали битися. грузини здатися.
показати весь коментар
10.10.2024 11:12 Відповісти
В цій новині мова йде саме про Грузію.
Натяк абсолютно прозорий: ілі к ногє, ілі под завали. Вибор нєправільний сдєлал - пєняй на сєбя.
показати весь коментар
10.10.2024 11:14 Відповісти
як приклад, ічкерія. яка не здалася у війні. лаптям залишилось, інтригами та підкупом домовитись і платити данину.
грузія, в рази більше, та озброєна нато.
показати весь коментар
10.10.2024 11:20 Відповісти
Ми ще більші, та теж озброєні НАТО. Сильно допомагає?
показати весь коментар
10.10.2024 11:21 Відповісти
так! дуже допомагає!
нагадаю, 25.02.2022 кацапські мотолигі були на метро г.дніпра.
чернигів та суми були майже оточені. у харків зайшла дрг. херсон був окупований.
показати весь коментар
10.10.2024 11:34 Відповісти
То було тоді. Тепер що?
показати весь коментар
10.10.2024 11:39 Відповісти
на сьогодні. у нас дві проблеми.
перша: вибори в сша, але це коротка проблема.
і важка, непідйомна проблема, зе!шобло, та особисто зе!гундос. поки це падло керує україною, ми все більше і більше провалюємся в повну сраку, з якої нема виходу.
зброю і фінанси, нам будуть давати, рівно стільки, що б україна не рухнула миттєво.
показати весь коментар
10.10.2024 12:15 Відповісти
Я не такий впевнений, що Трамп продовжить хоча б крапельну допомогу. Занадто нерівно дихає до *****, та і з моральної точки зору там срака.
показати весь коментар
10.10.2024 12:19 Відповісти
здивований на вас.
ну, ладно, там всякі імбецили та тролі.
в сша, жорстка система стримувань та противаг.
трамп, це не аятола чи корейський пєльмєнь. трамп, навіть не крємлєчмоль.
і що найцікавіше, що більша частина республіканців, ота фундаментальна, важковаговики, проти трампа.
плюс, конгремени та сенатори та губернатори.
скоріш, за все, як що виграє трамп, вся його каденція, буде боротьба проти імпічментів.
показати весь коментар
10.10.2024 12:26 Відповісти
Щось мені підказує, як у 2019, що Трамп - то наш зєля.
Наслідки будуть приблизно такі самі. Без війни (скоріше за все), але з розмиванням державного апарату і демократії як інституції.
Ну посудіть, що ще може зробити на найвищому посту держави людина, яка відкрито називає себе "ваш улюблений президент"?
показати весь коментар
10.10.2024 12:32 Відповісти
так і є.
тим більше що це його остання каденція.
буде робити все, що б максимально захистити свою дупу від тюрми. а світить там пожиттєве, по багатьом справам.
а, демократи у свою чергу, будуть максимально торпедувати тему імпічмента та посадки.
сша чекає, веселих чотири роки "розвалу" інституцій. світ чекає, вставання з колін тоталітаризму, та ядерні пугалки.
а ми залишаємось, сам на сам, проти орди, при слабосильній озабочєності європи, та зе!поца при владі.
показати весь коментар
10.10.2024 12:40 Відповісти
Думаю, з Трампом все буде серйозніше. Він напризначає сраколизів, де це можливо за його повноваженнями, ті собі сраколизів попризначають, почнуть не працювати, а гратися і придворні інтриги, повичавлюють нормальних конкурентів, і потроху Держдеп перетвориться на жОПу.
показати весь коментар
10.10.2024 12:45 Відповісти
А як це зробила Чечня?
показати весь коментар
10.10.2024 13:21 Відповісти
В перший чи в другий раз?
показати весь коментар
10.10.2024 13:25 Відповісти
Обидві війни цікаві з точки зору "хто ж переміг".
показати весь коментар
10.10.2024 13:29 Відповісти
В перший раз на росії був раздрай після падіння СРСР, тож больовий поріг був низький, от і програла.
********** росія розчавила Чечню силою і підступністю. Зараз кадирівці воюють на боці росії.
Ви певно хочете заперечити, посилаючись на чеченську мафію, яка тримає росію під контролем.
Це триває доти, доки Кадиров не піде на кремль, як пригожин.
Як піде - так і закінчиться його царювання в Чечні.
Бо одна справа - кошмарити русликів по одинці, та зовсім інша - нападати на державу росія.
У цьому випадку вона відповість всією міццю свого силового апарату.
показати весь коментар
10.10.2024 13:34 Відповісти
Тож повернемся до вашого запитання - Чечня дала отвєтку?
показати весь коментар
10.10.2024 13:44 Відповісти
Перший раз - так, користуючись розгубленістю росії.
Вдруге росія знищила Чечню як державу.
показати весь коментар
10.10.2024 14:13 Відповісти
А грузинам п'ять днів вистачило.
показати весь коментар
10.10.2024 14:59 Відповісти
Як бачимо, не вистачило. мАцква завершує політичне поглинання Грузії, як це вона зробила з БРСР. Залишилось лише прибрати незручного президента, щоб русскій мір запанував скрізь у держапараті.
показати весь коментар
10.10.2024 15:37 Відповісти
Не почне вона палати - "союзники" на це дозволу ніколи не дадуть !
показати весь коментар
10.10.2024 11:45 Відповісти
росія збирається з курської області перекидати війська до Верхнього Ларса? чи будинки там самі будуть обвалюватись?
показати весь коментар
10.10.2024 11:10 Відповісти
Ракети + авіація.
Між іншим, питання до вас.
Скільки на росії заводів, що роблять вибухівку?
Як думаєте, чому ми жодного разу не вдарили по ним? Адже без вибухівки всі ці ракети-снаряди-дрони - то просто безглуздий чугуній.
показати весь коментар
10.10.2024 11:12 Відповісти
ну так, у світі багато саліванів, які впевнені що прямо зараз росія спроможна ще напасти одночасно на Грузію і Казахстан. І багато хто у це вірить не тільки на заході, але і у нас.
Щодо заводів, які виробляють вибухівку, то найближчий від наших кордонів знаходиться за 800 км у Джержинську, але річ тут не у відстані, а у відсутності у нас засобів вражати такі цілі.
показати весь коментар
10.10.2024 11:35 Відповісти
Вони всі під землею, чи все обладнання за товстенними залізобетонними стінами?
показати весь коментар
10.10.2024 11:40 Відповісти
так, ви вгадали. Якщо ви подивитесь зверху, припустимо на завод імені Свердлова, який займає площу бідя двадцяти квадратних кілометрів, то побачите пустир, на якому ***** не росте, і деінде стирчать невеличкі будівлі на відстані кількасот метрів одна від одної.
показати весь коментар
10.10.2024 11:49 Відповісти
А кажуть, ваньки тупі та ледачі. Побудували підземний завод на 20 кв.км., і далеко не один - і тепер ніщо їм не завадить робити сотні тисяч тонн вибухівки на місяць, безперервно. І жодної аварії з вибухом за всю війну, зауважте.
показати весь коментар
10.10.2024 11:51 Відповісти
завод дістався у спадок від срср, а зараз ваньки так поступово тупіють, що після розвалу срср не побудували жодного виробництва гесогену і октагену. Ось тільки зараз намагаються побудувати ще одне виробництво по нітруванню целюлози.
Аварії на виробництвах у них бувають регулярно, просто ви не цікавитесь, тому не в темі.
показати весь коментар
10.10.2024 12:06 Відповісти
А Бутусов (і не тільки він) писав, що вони давно опанували виробництво пороху з деревини, тому проблем з цим у них немає.
показати весь коментар
10.10.2024 12:11 Відповісти
так, виробництво пороху з деревини опанували ще у першій половині двадцятого сторіччя. Тут Бутусов як хімік, правий.
показати весь коментар
10.10.2024 12:16 Відповісти
У нас тільки зараз якісь технічні коноплі під цю справу збираються вирощувати.
показати весь коментар
10.10.2024 12:17 Відповісти
ну так. Нажаль наше виробництво знаходилось біля кордону з рф. Тому прийшлось його закрить ще до широкомасштабного вторгнення через обстріли. А колоксилін можно виробляти з будь чого - чи з деревини, чи з льону, чи з конопель, чи з кукурудзяного бадилля, з будь чого, що містить целюлозу.
А під цю справу не коноплі треба сіять, а будувати після війни біля західнх кордонів під землею виробництво колоксиліну і окремо виробництво з нього порохів.
показати весь коментар
10.10.2024 12:33 Відповісти
Грузія прямує за до кацапів який мудрий кавказький народ,головне потужно.
показати весь коментар
10.10.2024 11:17 Відповісти
Звісно, що в політиці можна зіграти на контрасті і показати жертву під час зґвалтування і жертву після, вже охайну, у новій спідниці і з 1000 рублів у руці. Але чому вже охайна жертва не стала вимогати покарання для г'валтівника, а замість цього зайнялась з ним проституцією, ото є питання, ото і є мабуть оголена правда.
показати весь коментар
10.10.2024 11:18 Відповісти
а фото асвабажденай абхазії нє ?

показати весь коментар
10.10.2024 11:18 Відповісти
СВоїми баннерами вони "оголили" свій зад, підставлений Кремлю. І, заодно - наплювали на тих, хто загинук у Абхазії та Південній Осетії в боротьбі за єдність Грузії...
показати весь коментар
10.10.2024 11:22 Відповісти
Згадую 2019 і не дивуюсь зовсім.
показати весь коментар
10.10.2024 12:12 Відповісти
"З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні й що відбувається в Україні" - в смысле? грузины типа живут в информационном вакууме и не шарят что в мире деется? серьезно?
показати весь коментар
10.10.2024 11:26 Відповісти
якщо чесно, то грузинським глехам якось ***** що відбувається в Украіні, тому з великою вірогідністю вони на виборах проголосують за партію кобахідзів.
показати весь коментар
10.10.2024 11:39 Відповісти
Яке воно кончене. Як Зєля до війни.
показати весь коментар
10.10.2024 11:29 Відповісти
ще один доказ того що всілякі гнидники рвуться до влади по усьому світу , а тим часом люди уникають цього лайна і даремно , гнидники не здатні привести людей до процвітання
показати весь коментар
10.10.2024 11:35 Відповісти
А коли Абхазія і Осетія , тихо і спокійно , повернуться в Грузію - що тоді будуть писати "коментатори" тутешні ?
показати весь коментар
10.10.2024 11:48 Відповісти
А "тихо і спокійно повернуться КОЛИ? Коли ми зламаємо хребта московському облізлому шатуну? І тоді грузини "грізно" заспівають: "Картвело цхелі, хмальс ікар!" Вони будуть тоді схожі на на тебе... Бо ти зараз теж дуже "войовничий" - прямо усіх кацапів "одною лівою" перемагаєш... А в 2019-му ти грозився "задавить" тих, хто криком кричав, що "Блазень" приведе Україну до війни... Хоч зараз перестань лицемірить та перелицьовуваться"... ПРямо як "Фарбований лис" Франка...
показати весь коментар
10.10.2024 13:05 Відповісти
манипулятор хєров
показати весь коментар
10.10.2024 11:49 Відповісти
Дивує те, що грузини вибирають цих "xxx" на виборах, а потім виходять на мітинги з протестами
проти ідіотських рішень прийнятих "московською прокладкою".
показати весь коментар
10.10.2024 12:42 Відповісти
кремлядская ************
показати весь коментар
10.10.2024 12:44 Відповісти
А що воно ще може сказати? Кожне російське гівно корчить з себе правдолюба.
Питання лише в тому який відсоток громадян Грузії споживає це лайно без докорів сумління.
показати весь коментар
10.10.2024 12:47 Відповісти
Будуєш на нашій крові собі рейтинг? Ну ну... Бог дає драбину на гору і на долину! Пам'ятай про це, промаскальський сосун.
показати весь коментар
10.10.2024 13:28 Відповісти
Є така приказка-куди рашосолдата не цілуй всюди жопа.Так само грузини скільки би не лизали кацапський зад,а їх все рівно прокинуть і лишать біля розбитого корита.Яскравий приклад-кейс рашки з Вірменією.
показати весь коментар
10.10.2024 13:30 Відповісти
Треба відкликати посла.
показати весь коментар
10.10.2024 13:35 Відповісти
Это просто прямая угроза. Не ляжете под рашку - разбомбим. Вот и все.
показати весь коментар
10.10.2024 13:39 Відповісти
 
 