Кобахідзе про передвиборчі банери його партії: Вони оголили правду про те, що відбувається в Україні

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі рекламні щити керівної партії влади "Грузинська мрія", на яких зображено зруйновані будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії.

Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sova.

Прем'єр вважає, що у народу Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Грузинської мрії" "оголили" правду про наслідки російської агресії.

За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" – опоненти влади: політики та НУО.

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"З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні й що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого...

Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити та відеоролики спотворювали правду. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", - додав Кобахідзе.

Агітаційні банери партії "Грузинська мрія" з руйнуваннями в Україні

Агітаційні банери партії "Грузинська мрія" з руйнуваннями в Україні

Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.