Кобахідзе про передвиборчі банери його партії: Вони оголили правду про те, що відбувається в Україні
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі рекламні щити керівної партії влади "Грузинська мрія", на яких зображено зруйновані будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії.
Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sova.
Прем'єр вважає, що у народу Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Грузинської мрії" "оголили" правду про наслідки російської агресії.
За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" – опоненти влади: політики та НУО.
"З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні й що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого...
Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити та відеоролики спотворювали правду. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", - додав Кобахідзе.
Що передувало?
Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.
МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.
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зе!шобло, веде нас до такого ж стану.
ті гасла, з якими зе!поц йшов на вибори, нікуди не ділись.
подивитись в очі. перестати стріляти. домовитись по середині. чи ви бажаєте, що б вся україна перетворилась на вугледар.
підключили, всі консерви та продажних істот.
навіть, почали качати, улюблену тему, військового перевороту. лаптями смердить з кожного "утюга".
Не будете под нами - будете под руинами своих домов.
Правда? Так, правда.
у відповідь, летить отвєточка.
тому, як тільки москва почне палати, відразу, тема руїн засяє іншими красками.
мені глубоко насрати на грузію.
це, їхній вибір.
або, битися і можливо загинути, або здатися і гарантовано здохнути у концтаборі від тортур.
українці, вибрали битися. грузини здатися.
Натяк абсолютно прозорий: ілі к ногє, ілі под завали. Вибор нєправільний сдєлал - пєняй на сєбя.
грузія, в рази більше, та озброєна нато.
нагадаю, 25.02.2022 кацапські мотолигі були на метро г.дніпра.
чернигів та суми були майже оточені. у харків зайшла дрг. херсон був окупований.
перша: вибори в сша, але це коротка проблема.
і важка, непідйомна проблема, зе!шобло, та особисто зе!гундос. поки це падло керує україною, ми все більше і більше провалюємся в повну сраку, з якої нема виходу.
зброю і фінанси, нам будуть давати, рівно стільки, що б україна не рухнула миттєво.
ну, ладно, там всякі імбецили та тролі.
в сша, жорстка система стримувань та противаг.
трамп, це не аятола чи корейський пєльмєнь. трамп, навіть не крємлєчмоль.
і що найцікавіше, що більша частина республіканців, ота фундаментальна, важковаговики, проти трампа.
плюс, конгремени та сенатори та губернатори.
скоріш, за все, як що виграє трамп, вся його каденція, буде боротьба проти імпічментів.
Наслідки будуть приблизно такі самі. Без війни (скоріше за все), але з розмиванням державного апарату і демократії як інституції.
Ну посудіть, що ще може зробити на найвищому посту держави людина, яка відкрито називає себе "ваш улюблений президент"?
тим більше що це його остання каденція.
буде робити все, що б максимально захистити свою дупу від тюрми. а світить там пожиттєве, по багатьом справам.
а, демократи у свою чергу, будуть максимально торпедувати тему імпічмента та посадки.
сша чекає, веселих чотири роки "розвалу" інституцій. світ чекає, вставання з колін тоталітаризму, та ядерні пугалки.
а ми залишаємось, сам на сам, проти орди, при слабосильній озабочєності європи, та зе!поца при владі.
********** росія розчавила Чечню силою і підступністю. Зараз кадирівці воюють на боці росії.
Ви певно хочете заперечити, посилаючись на чеченську мафію, яка тримає росію під контролем.
Це триває доти, доки Кадиров не піде на кремль, як пригожин.
Як піде - так і закінчиться його царювання в Чечні.
Бо одна справа - кошмарити русликів по одинці, та зовсім інша - нападати на державу росія.
У цьому випадку вона відповість всією міццю свого силового апарату.
Вдруге росія знищила Чечню як державу.
Між іншим, питання до вас.
Скільки на росії заводів, що роблять вибухівку?
Як думаєте, чому ми жодного разу не вдарили по ним? Адже без вибухівки всі ці ракети-снаряди-дрони - то просто безглуздий чугуній.
Щодо заводів, які виробляють вибухівку, то найближчий від наших кордонів знаходиться за 800 км у Джержинську, але річ тут не у відстані, а у відсутності у нас засобів вражати такі цілі.
Аварії на виробництвах у них бувають регулярно, просто ви не цікавитесь, тому не в темі.
А під цю справу не коноплі треба сіять, а будувати після війни біля західнх кордонів під землею виробництво колоксиліну і окремо виробництво з нього порохів.
проти ідіотських рішень прийнятих "московською прокладкою".
Питання лише в тому який відсоток громадян Грузії споживає це лайно без докорів сумління.