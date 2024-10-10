РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости
6 834 68

Кобахидзе о предвыборных баннерах его партии: Они обнажили правду о том, что происходит в Украине

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные рекламные щиты правящей партии власти "Грузинская мечта", на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии.

Об этом он заявил в эфире телеканала Imedi TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sova.

Премьер считает, что у народа Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Грузинской мечты" "обнажили" правду о последствиях российской агрессии.

По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" - оппоненты власти: политики и НПО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию правящей партии с кадрами разрушений в Украине

"С одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа - с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и прочего...

На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", - добавил Кобахидзе.

Партія "Грузинська мрія"
Агитационные баннеры партии "Грузинская мечта" с разрушениями в Украине
Партія "Грузинська мрія"
Агитационные баннеры партии "Грузинская мечта" с разрушениями в Украине

Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Читайте также: Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

Автор: 

выборы (24779) Грузия (4515) Кобахидзе Ираклий (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Коротко - Грузія семимильними кроками иде в рашку
показать весь комментарий
10.10.2024 10:45 Ответить
+6
Маладєц патлатий, ********** оркам ***** назначить тебе любімой женой.Смокчи дальше,невідволікайся.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:49 Ответить
+5
а фото асвабажденай абхазії нє ?

показать весь комментарий
10.10.2024 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротко - Грузія семимильними кроками иде в рашку
показать весь комментарий
10.10.2024 10:45 Ответить
Власне, вона там була завжди.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:27 Ответить
Цей Кобахідзе дуже схожий на Кіркорова((:
показать весь комментарий
10.10.2024 10:48 Ответить
спереду, чи з заду?
показать весь комментарий
10.10.2024 10:52 Ответить
👏👏
показать весь комментарий
10.10.2024 10:53 Ответить
на кого він схожий зовні - не так важливо... Внутріцшньо він схожий на нашого "Блазня" трирічної давнини...
показать весь комментарий
10.10.2024 11:20 Ответить
Маладєц патлатий, ********** оркам ***** назначить тебе любімой женой.Смокчи дальше,невідволікайся.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:49 Ответить
Таких вирощують в одному інкубаторі , потім ставлять на керівні посади. Глобалісти працюють.👈
показать весь комментарий
10.10.2024 11:26 Ответить
мда.. днище...
показать весь комментарий
10.10.2024 10:50 Ответить
подивіться на грузію.
зе!шобло, веде нас до такого ж стану.
ті гасла, з якими зе!поц йшов на вибори, нікуди не ділись.
подивитись в очі. перестати стріляти. домовитись по середині. чи ви бажаєте, що б вся україна перетворилась на вугледар.
підключили, всі консерви та продажних істот.
навіть, почали качати, улюблену тему, військового перевороту. лаптями смердить з кожного "утюга".
показать весь комментарий
10.10.2024 10:50 Ответить
От гівно таке.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:51 Ответить
Красунчик, думає про країну, а не про себе!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:52 Ответить
ну так, про країну. Думає як би так, щоб країна знову їх вибрала.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:06 Ответить
Для чого ми вам, чи вам якісь приклади про нас наводити? Україна відчайдушно, гордо бореться за свою незалежність, Землю і Волю, нас підтримує весь демократичний, цивілізований Світ? А де ви є, де будете і з ким...?!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:52 Ответить
А що не так?
Не будете под нами - будете под руинами своих домов.
Правда? Так, правда.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:52 Ответить
ага. тільки маленька деталька!
у відповідь, летить отвєточка.
тому, як тільки москва почне палати, відразу, тема руїн засяє іншими красками.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:56 Ответить
Яку Грузія може дати отвєтку?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:01 Ответить
я, про україну.
мені глубоко насрати на грузію.
це, їхній вибір.
або, битися і можливо загинути, або здатися і гарантовано здохнути у концтаборі від тортур.
українці, вибрали битися. грузини здатися.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:12 Ответить
В цій новині мова йде саме про Грузію.
Натяк абсолютно прозорий: ілі к ногє, ілі под завали. Вибор нєправільний сдєлал - пєняй на сєбя.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:14 Ответить
як приклад, ічкерія. яка не здалася у війні. лаптям залишилось, інтригами та підкупом домовитись і платити данину.
грузія, в рази більше, та озброєна нато.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:20 Ответить
Ми ще більші, та теж озброєні НАТО. Сильно допомагає?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:21 Ответить
так! дуже допомагає!
нагадаю, 25.02.2022 кацапські мотолигі були на метро г.дніпра.
чернигів та суми були майже оточені. у харків зайшла дрг. херсон був окупований.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:34 Ответить
То було тоді. Тепер що?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:39 Ответить
на сьогодні. у нас дві проблеми.
перша: вибори в сша, але це коротка проблема.
і важка, непідйомна проблема, зе!шобло, та особисто зе!гундос. поки це падло керує україною, ми все більше і більше провалюємся в повну сраку, з якої нема виходу.
зброю і фінанси, нам будуть давати, рівно стільки, що б україна не рухнула миттєво.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:15 Ответить
Я не такий впевнений, що Трамп продовжить хоча б крапельну допомогу. Занадто нерівно дихає до *****, та і з моральної точки зору там срака.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:19 Ответить
здивований на вас.
ну, ладно, там всякі імбецили та тролі.
в сша, жорстка система стримувань та противаг.
трамп, це не аятола чи корейський пєльмєнь. трамп, навіть не крємлєчмоль.
і що найцікавіше, що більша частина республіканців, ота фундаментальна, важковаговики, проти трампа.
плюс, конгремени та сенатори та губернатори.
скоріш, за все, як що виграє трамп, вся його каденція, буде боротьба проти імпічментів.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:26 Ответить
Щось мені підказує, як у 2019, що Трамп - то наш зєля.
Наслідки будуть приблизно такі самі. Без війни (скоріше за все), але з розмиванням державного апарату і демократії як інституції.
Ну посудіть, що ще може зробити на найвищому посту держави людина, яка відкрито називає себе "ваш улюблений президент"?
показать весь комментарий
10.10.2024 12:32 Ответить
так і є.
тим більше що це його остання каденція.
буде робити все, що б максимально захистити свою дупу від тюрми. а світить там пожиттєве, по багатьом справам.
а, демократи у свою чергу, будуть максимально торпедувати тему імпічмента та посадки.
сша чекає, веселих чотири роки "розвалу" інституцій. світ чекає, вставання з колін тоталітаризму, та ядерні пугалки.
а ми залишаємось, сам на сам, проти орди, при слабосильній озабочєності європи, та зе!поца при владі.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:40 Ответить
Думаю, з Трампом все буде серйозніше. Він напризначає сраколизів, де це можливо за його повноваженнями, ті собі сраколизів попризначають, почнуть не працювати, а гратися і придворні інтриги, повичавлюють нормальних конкурентів, і потроху Держдеп перетвориться на жОПу.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:45 Ответить
А як це зробила Чечня?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:21 Ответить
В перший чи в другий раз?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:25 Ответить
Обидві війни цікаві з точки зору "хто ж переміг".
показать весь комментарий
10.10.2024 13:29 Ответить
В перший раз на росії був раздрай після падіння СРСР, тож больовий поріг був низький, от і програла.
********** росія розчавила Чечню силою і підступністю. Зараз кадирівці воюють на боці росії.
Ви певно хочете заперечити, посилаючись на чеченську мафію, яка тримає росію під контролем.
Це триває доти, доки Кадиров не піде на кремль, як пригожин.
Як піде - так і закінчиться його царювання в Чечні.
Бо одна справа - кошмарити русликів по одинці, та зовсім інша - нападати на державу росія.
У цьому випадку вона відповість всією міццю свого силового апарату.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:34 Ответить
Тож повернемся до вашого запитання - Чечня дала отвєтку?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:44 Ответить
Перший раз - так, користуючись розгубленістю росії.
Вдруге росія знищила Чечню як державу.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:13 Ответить
А грузинам п'ять днів вистачило.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:59 Ответить
Як бачимо, не вистачило. мАцква завершує політичне поглинання Грузії, як це вона зробила з БРСР. Залишилось лише прибрати незручного президента, щоб русскій мір запанував скрізь у держапараті.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:37 Ответить
Не почне вона палати - "союзники" на це дозволу ніколи не дадуть !
показать весь комментарий
10.10.2024 11:45 Ответить
росія збирається з курської області перекидати війська до Верхнього Ларса? чи будинки там самі будуть обвалюватись?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:10 Ответить
Ракети + авіація.
Між іншим, питання до вас.
Скільки на росії заводів, що роблять вибухівку?
Як думаєте, чому ми жодного разу не вдарили по ним? Адже без вибухівки всі ці ракети-снаряди-дрони - то просто безглуздий чугуній.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:12 Ответить
ну так, у світі багато саліванів, які впевнені що прямо зараз росія спроможна ще напасти одночасно на Грузію і Казахстан. І багато хто у це вірить не тільки на заході, але і у нас.
Щодо заводів, які виробляють вибухівку, то найближчий від наших кордонів знаходиться за 800 км у Джержинську, але річ тут не у відстані, а у відсутності у нас засобів вражати такі цілі.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:35 Ответить
Вони всі під землею, чи все обладнання за товстенними залізобетонними стінами?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:40 Ответить
так, ви вгадали. Якщо ви подивитесь зверху, припустимо на завод імені Свердлова, який займає площу бідя двадцяти квадратних кілометрів, то побачите пустир, на якому ***** не росте, і деінде стирчать невеличкі будівлі на відстані кількасот метрів одна від одної.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:49 Ответить
А кажуть, ваньки тупі та ледачі. Побудували підземний завод на 20 кв.км., і далеко не один - і тепер ніщо їм не завадить робити сотні тисяч тонн вибухівки на місяць, безперервно. І жодної аварії з вибухом за всю війну, зауважте.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:51 Ответить
завод дістався у спадок від срср, а зараз ваньки так поступово тупіють, що після розвалу срср не побудували жодного виробництва гесогену і октагену. Ось тільки зараз намагаються побудувати ще одне виробництво по нітруванню целюлози.
Аварії на виробництвах у них бувають регулярно, просто ви не цікавитесь, тому не в темі.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
А Бутусов (і не тільки він) писав, що вони давно опанували виробництво пороху з деревини, тому проблем з цим у них немає.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:11 Ответить
так, виробництво пороху з деревини опанували ще у першій половині двадцятого сторіччя. Тут Бутусов як хімік, правий.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:16 Ответить
У нас тільки зараз якісь технічні коноплі під цю справу збираються вирощувати.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:17 Ответить
ну так. Нажаль наше виробництво знаходилось біля кордону з рф. Тому прийшлось його закрить ще до широкомасштабного вторгнення через обстріли. А колоксилін можно виробляти з будь чого - чи з деревини, чи з льону, чи з конопель, чи з кукурудзяного бадилля, з будь чого, що містить целюлозу.
А під цю справу не коноплі треба сіять, а будувати після війни біля західнх кордонів під землею виробництво колоксиліну і окремо виробництво з нього порохів.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:33 Ответить
Грузія прямує за до кацапів який мудрий кавказький народ,головне потужно.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:17 Ответить
Звісно, що в політиці можна зіграти на контрасті і показати жертву під час зґвалтування і жертву після, вже охайну, у новій спідниці і з 1000 рублів у руці. Але чому вже охайна жертва не стала вимогати покарання для г'валтівника, а замість цього зайнялась з ним проституцією, ото є питання, ото і є мабуть оголена правда.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:18 Ответить
а фото асвабажденай абхазії нє ?

показать весь комментарий
10.10.2024 11:18 Ответить
СВоїми баннерами вони "оголили" свій зад, підставлений Кремлю. І, заодно - наплювали на тих, хто загинук у Абхазії та Південній Осетії в боротьбі за єдність Грузії...
показать весь комментарий
10.10.2024 11:22 Ответить
Згадую 2019 і не дивуюсь зовсім.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:12 Ответить
"З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні й що відбувається в Україні" - в смысле? грузины типа живут в информационном вакууме и не шарят что в мире деется? серьезно?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:26 Ответить
якщо чесно, то грузинським глехам якось ***** що відбувається в Украіні, тому з великою вірогідністю вони на виборах проголосують за партію кобахідзів.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:39 Ответить
Яке воно кончене. Як Зєля до війни.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:29 Ответить
ще один доказ того що всілякі гнидники рвуться до влади по усьому світу , а тим часом люди уникають цього лайна і даремно , гнидники не здатні привести людей до процвітання
показать весь комментарий
10.10.2024 11:35 Ответить
А коли Абхазія і Осетія , тихо і спокійно , повернуться в Грузію - що тоді будуть писати "коментатори" тутешні ?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:48 Ответить
А "тихо і спокійно повернуться КОЛИ? Коли ми зламаємо хребта московському облізлому шатуну? І тоді грузини "грізно" заспівають: "Картвело цхелі, хмальс ікар!" Вони будуть тоді схожі на на тебе... Бо ти зараз теж дуже "войовничий" - прямо усіх кацапів "одною лівою" перемагаєш... А в 2019-му ти грозився "задавить" тих, хто криком кричав, що "Блазень" приведе Україну до війни... Хоч зараз перестань лицемірить та перелицьовуваться"... ПРямо як "Фарбований лис" Франка...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:05 Ответить
манипулятор хєров
показать весь комментарий
10.10.2024 11:49 Ответить
Дивує те, що грузини вибирають цих "xxx" на виборах, а потім виходять на мітинги з протестами
проти ідіотських рішень прийнятих "московською прокладкою".
показать весь комментарий
10.10.2024 12:42 Ответить
кремлядская ************
показать весь комментарий
10.10.2024 12:44 Ответить
А що воно ще може сказати? Кожне російське гівно корчить з себе правдолюба.
Питання лише в тому який відсоток громадян Грузії споживає це лайно без докорів сумління.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:47 Ответить
Будуєш на нашій крові собі рейтинг? Ну ну... Бог дає драбину на гору і на долину! Пам'ятай про це, промаскальський сосун.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:28 Ответить
Є така приказка-куди рашосолдата не цілуй всюди жопа.Так само грузини скільки би не лизали кацапський зад,а їх все рівно прокинуть і лишать біля розбитого корита.Яскравий приклад-кейс рашки з Вірменією.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:30 Ответить
Треба відкликати посла.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:35 Ответить
Это просто прямая угроза. Не ляжете под рашку - разбомбим. Вот и все.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:39 Ответить
 
 