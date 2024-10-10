Кобахидзе о предвыборных баннерах его партии: Они обнажили правду о том, что происходит в Украине
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные рекламные щиты правящей партии власти "Грузинская мечта", на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии.
Об этом он заявил в эфире телеканала Imedi TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sova.
Премьер считает, что у народа Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Грузинской мечты" "обнажили" правду о последствиях российской агрессии.
По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" - оппоненты власти: политики и НПО.
"С одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа - с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и прочего...
На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", - добавил Кобахидзе.
Что предшествовало?
Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.
МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.
зе!шобло, веде нас до такого ж стану.
ті гасла, з якими зе!поц йшов на вибори, нікуди не ділись.
подивитись в очі. перестати стріляти. домовитись по середині. чи ви бажаєте, що б вся україна перетворилась на вугледар.
підключили, всі консерви та продажних істот.
навіть, почали качати, улюблену тему, військового перевороту. лаптями смердить з кожного "утюга".
Не будете под нами - будете под руинами своих домов.
Правда? Так, правда.
у відповідь, летить отвєточка.
тому, як тільки москва почне палати, відразу, тема руїн засяє іншими красками.
мені глубоко насрати на грузію.
це, їхній вибір.
або, битися і можливо загинути, або здатися і гарантовано здохнути у концтаборі від тортур.
українці, вибрали битися. грузини здатися.
Натяк абсолютно прозорий: ілі к ногє, ілі под завали. Вибор нєправільний сдєлал - пєняй на сєбя.
грузія, в рази більше, та озброєна нато.
нагадаю, 25.02.2022 кацапські мотолигі були на метро г.дніпра.
чернигів та суми були майже оточені. у харків зайшла дрг. херсон був окупований.
перша: вибори в сша, але це коротка проблема.
і важка, непідйомна проблема, зе!шобло, та особисто зе!гундос. поки це падло керує україною, ми все більше і більше провалюємся в повну сраку, з якої нема виходу.
зброю і фінанси, нам будуть давати, рівно стільки, що б україна не рухнула миттєво.
ну, ладно, там всякі імбецили та тролі.
в сша, жорстка система стримувань та противаг.
трамп, це не аятола чи корейський пєльмєнь. трамп, навіть не крємлєчмоль.
і що найцікавіше, що більша частина республіканців, ота фундаментальна, важковаговики, проти трампа.
плюс, конгремени та сенатори та губернатори.
скоріш, за все, як що виграє трамп, вся його каденція, буде боротьба проти імпічментів.
Наслідки будуть приблизно такі самі. Без війни (скоріше за все), але з розмиванням державного апарату і демократії як інституції.
Ну посудіть, що ще може зробити на найвищому посту держави людина, яка відкрито називає себе "ваш улюблений президент"?
тим більше що це його остання каденція.
буде робити все, що б максимально захистити свою дупу від тюрми. а світить там пожиттєве, по багатьом справам.
а, демократи у свою чергу, будуть максимально торпедувати тему імпічмента та посадки.
сша чекає, веселих чотири роки "розвалу" інституцій. світ чекає, вставання з колін тоталітаризму, та ядерні пугалки.
а ми залишаємось, сам на сам, проти орди, при слабосильній озабочєності європи, та зе!поца при владі.
********** росія розчавила Чечню силою і підступністю. Зараз кадирівці воюють на боці росії.
Ви певно хочете заперечити, посилаючись на чеченську мафію, яка тримає росію під контролем.
Це триває доти, доки Кадиров не піде на кремль, як пригожин.
Як піде - так і закінчиться його царювання в Чечні.
Бо одна справа - кошмарити русликів по одинці, та зовсім інша - нападати на державу росія.
У цьому випадку вона відповість всією міццю свого силового апарату.
Вдруге росія знищила Чечню як державу.
Між іншим, питання до вас.
Скільки на росії заводів, що роблять вибухівку?
Як думаєте, чому ми жодного разу не вдарили по ним? Адже без вибухівки всі ці ракети-снаряди-дрони - то просто безглуздий чугуній.
Щодо заводів, які виробляють вибухівку, то найближчий від наших кордонів знаходиться за 800 км у Джержинську, але річ тут не у відстані, а у відсутності у нас засобів вражати такі цілі.
Аварії на виробництвах у них бувають регулярно, просто ви не цікавитесь, тому не в темі.
А під цю справу не коноплі треба сіять, а будувати після війни біля західнх кордонів під землею виробництво колоксиліну і окремо виробництво з нього порохів.
проти ідіотських рішень прийнятих "московською прокладкою".
Питання лише в тому який відсоток громадян Грузії споживає це лайно без докорів сумління.