Кобахидзе о предвыборных баннерах его партии: Они обнажили правду о том, что происходит в Украине

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные рекламные щиты правящей партии власти "Грузинская мечта", на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии.

Об этом он заявил в эфире телеканала Imedi TV.

Премьер считает, что у народа Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Грузинской мечты" "обнажили" правду о последствиях российской агрессии.

По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" - оппоненты власти: политики и НПО.

"С одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа - с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и прочего...

На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", - добавил Кобахидзе.

Агитационные баннеры партии "Грузинская мечта" с разрушениями в Украине

Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.