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Новини
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Порівняно з Молдовою у Грузії "похмуріша картина", вибори стануть випробуванням, - Боррель

У Євросоюзі порівняли Молдову та Грузію

У ЄС вважають, що ситуація в Грузії гірша, аніж в Молдові.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на зустрічі глав МЗС ЄС міністри обговорили ситуацію в Молдові та ситуацію в Грузії. Обидві країни проведуть важливі голосування у наступні тижні. В Грузії пройдуть парламентські вибори, а в Молдові – президентські і референдум щодо вступу в ЄС.

Боррель відзначив, що Росія не шкодує зусиль для підриву виборчого процесу у Молдові, тоді як "у Грузії картина похмуріша".

"Нещодавні дії, заяви та передвиборчі обіцянки керівної партії віддаляють країну від європейського шляху і сигналізують про перехід до авторитаризму. Саме тому процес вступу до Європейського Союзу де-факто зупинений", - пояснив високий представник ЄС.

Він додав, що парламентські вибори стануть вирішальним випробуванням для демократії в Грузії та її шляху до Європейського Союзу.

Також читайте: Завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США, - прем’єр Кобахідзе

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Відомо, що ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні.

Також читайте: РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку

Автор: 

Грузія (1852) Молдова (2086) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Лишите Грузию безвиза в Европу и услышите, как запоет "грузинская мечта"
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15.10.2024 09:43
+3
Грузия уже фсьо!!!. Забудьте. Ето уже недореспудбика Сосии или как говорят малоросия. Следующая Украина. А Европе уже нужно не озабоченность проявлять а бить во все колокола так у границ Европы уже стоит армия Сосии, северной кореи и китая, которые ждут прихода Трампа, чтобы дал отмашку на атаку.
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15.10.2024 09:31
+2
Відміняйте безвіз, куколди
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15.10.2024 10:07
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Грузия уже фсьо!!!. Забудьте. Ето уже недореспудбика Сосии или как говорят малоросия. Следующая Украина. А Европе уже нужно не озабоченность проявлять а бить во все колокола так у границ Европы уже стоит армия Сосии, северной кореи и китая, которые ждут прихода Трампа, чтобы дал отмашку на атаку.
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15.10.2024 09:31 Відповісти
Лишите Грузию безвиза в Европу и услышите, как запоет "грузинская мечта"
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15.10.2024 09:43 Відповісти
І тоді можна зняти з фронту грузинський легіон та переправити їх на батьківщину...
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15.10.2024 09:53 Відповісти
Відміняйте безвіз, куколди
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15.10.2024 10:07 Відповісти
Або хоча б заявіть, що відміните, якщо грузини зроблять свій вибір не на користь цінностям ЄС
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15.10.2024 10:08 Відповісти
В ЄС вже дві своїх грузії - словаки і мадьяри
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15.10.2024 10:09 Відповісти
Не розумію, чому ЄС і НАТО за них тримаються. Вихід цих країн - це не Брекзіт, їх частка у ВВП ЄС мала...
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15.10.2024 10:20 Відповісти
Грузини фсьо, продаж гвоздик гнусні переважила
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15.10.2024 10:12 Відповісти
Кого кого, а Грузію шкода.. сподіваюсь все таки знесуть прокацапі
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15.10.2024 10:20 Відповісти
Запроданці сцикдливі, а ми думали що вони друзі!!!!
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15.10.2024 10:41 Відповісти
 
 