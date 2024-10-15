Порівняно з Молдовою у Грузії "похмуріша картина", вибори стануть випробуванням, - Боррель

У ЄС вважають, що ситуація в Грузії гірша, аніж в Молдові.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, на зустрічі глав МЗС ЄС міністри обговорили ситуацію в Молдові та ситуацію в Грузії. Обидві країни проведуть важливі голосування у наступні тижні. В Грузії пройдуть парламентські вибори, а в Молдові – президентські і референдум щодо вступу в ЄС.

Боррель відзначив, що Росія не шкодує зусиль для підриву виборчого процесу у Молдові, тоді як "у Грузії картина похмуріша".

"Нещодавні дії, заяви та передвиборчі обіцянки керівної партії віддаляють країну від європейського шляху і сигналізують про перехід до авторитаризму. Саме тому процес вступу до Європейського Союзу де-факто зупинений", - пояснив високий представник ЄС.

Він додав, що парламентські вибори стануть вирішальним випробуванням для демократії в Грузії та її шляху до Європейського Союзу.

Також читайте: Завершення війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС та США, - прем’єр Кобахідзе

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Відомо, що ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні.

Також читайте: РФ відчайдушно намагається збити Молдову з її шляху до ЄС, - прем’єр Румунії Чолаку