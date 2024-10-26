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Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research

Вибори у Грузії

Экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

После закрытия участков в 20:00 по грузинскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.

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Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" - 40,9%.

Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.

Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.

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Напомним, парламентские выборы в Грузии 26 октября считают решающими для дальнейшего курса страны.

Голосование сопровождалось серией инцидентов. Один из избирательных участков закрыли и результаты аннулировали из-за подтвержденного вброса бюллетеней.

Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка.

Неспокойно было также под офисом оппозиционного "Единого национального движения", куда приехали активисты партии власти.

Автор: 

выборы (24760) Грузия (4504) экзитпол (213)


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Топ комментарии
+18
Важливо не як голосують, а як рахують...
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26.10.2024 19:42 Ответить
+8
Це пздець. 73%-ві окацаплені дебіли яким какаяразніца - це вже епідемія.
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26.10.2024 19:44 Ответить
+7
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26.10.2024 19:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Важливо не як голосують, а як рахують...
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26.10.2024 19:42 Ответить
Це пздець. 73%-ві окацаплені дебіли яким какаяразніца - це вже епідемія.
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26.10.2024 19:44 Ответить
Ну, щоб шлюхашвілі втерли таки ніс з подальшою посадкою на швабру
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26.10.2024 19:54 Ответить
Не кричи "гоп", поки не підрахуйвали.
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26.10.2024 20:01 Ответить
Треба чекати результатів. Грузинські екзит-поли і опитування м'яко кажучи специфічні. Залежно від опитуючих різниця може досягати 30-40%.
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26.10.2024 19:55 Ответить
Нет ничего нового под солнцем!
Бывает такое, о чем говорят:
«Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
еще задолго до нас.
Перессорятся, выясняя кто главней.
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26.10.2024 20:11 Ответить
Якщо це буде офіційний результат,то ось для чого москалі вивільнють своїх 12 тисяч головорізів,замінюючи їх корейцями(хочу помилитися.
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26.10.2024 19:55 Ответить
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26.10.2024 19:58 Ответить
отсос петрович,дорого кацапам обходится грузинська мрія.
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26.10.2024 20:03 Ответить
Це поки екзитпол.
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26.10.2024 20:03 Ответить
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26.10.2024 20:20 Ответить
На нашега буншу пахож. Таке ж фсбешне лайно.
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26.10.2024 20:47 Ответить
Нє мєшайтє. "Чапай думать будєть..."

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26.10.2024 20:55 Ответить
Надеюсь это не белоруский экзитпол, когда Лукашенко нарисовали 3 процента(что было смешно), а настоящий. Удачи Грузии.
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26.10.2024 20:06 Ответить
Гамарджоба Сакартвело!(Вітання Грузиї!)
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26.10.2024 20:07 Ответить
,,Бакхакі цхалши кхехенепс !" (Сидить лягушка на болоті і квакае. )
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26.10.2024 20:15 Ответить
Російській гниді клярес це-це
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26.10.2024 20:27 Ответить
Вань ти чо, епта, wot this fuck ?!!
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26.10.2024 20:47 Ответить
What...
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26.10.2024 20:53 Ответить
Я понимаю что у нас не любят Грузию за эти годы, но кто помнит, то Грузия вместе с странами Балтии были главными против СССР в 89 году. Когда украинцы безмятежно сосали коммунистическую писю. Если бы Грузия находилась на границе с ЕС, то они давно были бы в Европе, а так мы видим что делают русские деньги со страной, которая была одной из самых прогрессивных еще в то время.
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26.10.2024 20:09 Ответить
Було. І правильно зауважено "мы видим что делают русские деньги со страной, которая была одной из самых прогрессивных еще в то время". Але не тільки бабло впливає на населення. Ще більше впливає намагання жити на шаріка, штибу "жрать+ржать+срать"
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26.10.2024 20:22 Ответить
Все дело в деньгах всегда. В Грузии это были деньги этого олигарха русского, но они там все нулевые ходили с протестами против диктатора Саакашвили. Я как сейчас помню как они бегали, типа, они за свободу. Пока не выбрали эту Мечту. Вот весь этот антиМайдан по нашему финансировался Россией годами.
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26.10.2024 20:24 Ответить
Россия подбивала свои клинья даже в странах Балтии, которая в ЕС. Они там тоже играли в жертв, двигали свои движения. Но те выстояли, так как они все-таки в ЕС.
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26.10.2024 20:26 Ответить
Прекратите называть пидоров "русскими", в лучшем случае "********"
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26.10.2024 21:24 Ответить
Каладзе все-одно підтасує
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26.10.2024 20:16 Ответить
каладзе три два раз
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26.10.2024 20:19 Ответить
так
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26.10.2024 20:23 Ответить
https://t.me/tanya_adams

https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).

Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.

Тут же просто какой-то трэш.

https://t.me/tanya_adams/7602
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26.10.2024 21:07 Ответить
вибори у грузії калька наших у 2004 каруселі тітушки вкиди бюлетнів, пропаришинська сила переможе 100%, а от що буде далі залежить тільки від грузинів
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26.10.2024 20:17 Ответить
Страны Балтии не так явно. Но Грузия больше всех потеряла вылетев из Союза. Как только стали жить на свои, оказалось что ничего своего нет.
Грузины в Союзе - это элита бизнеса, это ********, это гвоздика, это цеховики. Сейчас всё скатилось к кавказским ворам домушникам
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26.10.2024 20:18 Ответить
Это все классическая русская методичка. В Грузии виновато СССР, у нас Майдан, в России либералы.
1. У вас бедность и разруха - верьте нам.
2. Это все потому что вы там были против СССР, за Майдан, за либералов.
3. Россия вас спасет.

Даже в США они пихают тоже самое. Типа, цены выросли при Байдене и надо вернуть Трампа.
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26.10.2024 20:21 Ответить
Вот недавно в Молдове молдован пугали Евросоюзом. Та же история. Это все работа одной простой методички, которую пихает Россия и которая работает безотказно на часть людей, которые хотят верить в доброго дядю, который их спасет.
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26.10.2024 20:23 Ответить
"...это ********, это гвоздика, это цеховики..."
=========================================

Так, звісно, ********и і ґвАздіка -- це економічний прорив )))))))))))))))

Суто кацапська схема...
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26.10.2024 20:33 Ответить
Самая правильная схема. Рыночная экономика. Этажом выше стояли цеховики. На самом верху мафия. Но это небожители и народ с ними не пересекался.
Даже при Союзе все женщины хотели в Европу (носить кружевные трусы)
Французского белья на всех не хватало. Не хватало и прибалтийского. Грузия "недельками" приближала нас к Европе. А кто они (Грузия) сейчас?
Реэкпортеры санкционных товаров для России.
За неимением места тема джинсов варенок не раскрыта.
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26.10.2024 21:22 Ответить
Як казав один грузин, що згадується в підручниках історії, разом з одним австрійцем - "Не важливо як голосують, важливо, як рахують."
Тому до одного місця ці екзитполи, в країні де процесом керують кремлівські шестірки.
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26.10.2024 20:55 Ответить
Боритеся, грузины!
Боритеся - поборите
Памятник нашего ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА не случайно стоит в Тбилиси
В парке Шевченко!!!
Грузия, вперед!!!!!
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26.10.2024 21:13 Ответить
Грузинська мєчта. це Українська країна мрій Зе
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26.10.2024 21:40 Ответить
гідно з екзитполом опозиційного каналу "Мтаварі", який наводить https://www.ekhokavkaza.com/a/imedi-formula-i-mtavari-obyavili-rezuljtaty-ekzitpolov/33174389.html "Эхо Кавказа" , "Грузинська мрія" здобуває 42%, а опозиційні партії - 48%. Опитування провела компанія Harrys X.
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27.10.2024 07:26 Ответить
А официальные результаты будут наоборот.
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27.10.2024 10:11 Ответить
 
 