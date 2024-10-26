Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research

Экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

После закрытия участков в 20:00 по грузинскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.

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Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" - 40,9%.

Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.

Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.

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Напомним, парламентские выборы в Грузии 26 октября считают решающими для дальнейшего курса страны.

Голосование сопровождалось серией инцидентов. Один из избирательных участков закрыли и результаты аннулировали из-за подтвержденного вброса бюллетеней.

Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка.

Неспокойно было также под офисом оппозиционного "Единого национального движения", куда приехали активисты партии власти.