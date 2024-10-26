Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research
Экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
После закрытия участков в 20:00 по грузинскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.
Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" - 40,9%.
Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.
Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.
Напомним, парламентские выборы в Грузии 26 октября считают решающими для дальнейшего курса страны.
Голосование сопровождалось серией инцидентов. Один из избирательных участков закрыли и результаты аннулировали из-за подтвержденного вброса бюллетеней.
Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка.
Неспокойно было также под офисом оппозиционного "Единого национального движения", куда приехали активисты партии власти.
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Бывает такое, о чем говорят:
«Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
еще задолго до нас.
Перессорятся, выясняя кто главней.
https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).
Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.
Тут же просто какой-то трэш.
https://t.me/tanya_adams/7602
Грузины в Союзе - это элита бизнеса, это ********, это гвоздика, это цеховики. Сейчас всё скатилось к кавказским ворам домушникам
1. У вас бедность и разруха - верьте нам.
2. Это все потому что вы там были против СССР, за Майдан, за либералов.
3. Россия вас спасет.
Даже в США они пихают тоже самое. Типа, цены выросли при Байдене и надо вернуть Трампа.
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Так, звісно, ********и і ґвАздіка -- це економічний прорив )))))))))))))))
Суто кацапська схема...
Даже при Союзе все женщины хотели в Европу (носить кружевные трусы)
Французского белья на всех не хватало. Не хватало и прибалтийского. Грузия "недельками" приближала нас к Европе. А кто они (Грузия) сейчас?
Реэкпортеры санкционных товаров для России.
За неимением места тема джинсов варенок не раскрыта.
Тому до одного місця ці екзитполи, в країні де процесом керують кремлівські шестірки.
Боритеся - поборите
Памятник нашего ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА не случайно стоит в Тбилиси
В парке Шевченко!!!
Грузия, вперед!!!!!