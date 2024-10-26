РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12617 посетителей онлайн
Новости
4 689 25

Выборы в Грузии: Экзитпол центра Gorby, близкого к "Грузинской мечте", прогнозирует победу партии власти

Вибори у Грузії

Экзитпол социологического центра Gorby утверждает, что партия власти якобы получила более половины голосов на парламентских выборах в Грузии, что является радикально противоположным прогнозом по сравнению с экзитполом авторитетной американской компании Edison Research.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно результатам опроса от Gorbi, проводившегося по заказу провластного телеканала "Имеди", за "Грузинскую мечту" проголосовали 56,1% избирателей, за оппозиционную "Коалиция за перемены" – 12,6%, за блок "Единство" (в который входит партия Саакашвили "Единое национальное движение") – 11,6%, за "Сильную Грузию" – 7%, остальные партии якобы не преодолевают проходной барьер в 5% ("Гахария - За Грузию" - 4,8%, "Гирчи" (Яго Хвичия) - 3%, "Альянс Патриотов/Альт инфо" - 2,1%).

Читайте также: Выборы в Грузии: оппозиционные партии совокупно получают 51,9% голосов, "Грузинская мечта" – 40,9%, - экзитпол Edison Research

Ранее сообщалось, что по заказу оппозиционной телекомпании "Формула" авторитетная американская компания Edison Research провела экзитпол на всей территории Грузии, за исключением оккупированных территорий.

Согласно данным своего экзитпола, Edison Research прогнозирует следующие результаты парламентских выборов в Грузии:

  • "Грузинская мечта" - Демократическая Грузия - 40,9%
  • "Единство" - 16,7%
  • "Коалиция за перемены" - 16,7%
  • "Сильная Грузия" - 10,3%
  • "Гахария - за Грузию" - 8,2%
  • "Гирчи" (Яго Хвичия) - 2,3%
  • "Лейбористская партия" - 2%
  • "Альянс Патриотов/Альт инфо" - 2%
  • Другие партии - 0,9%

NewsGeorgia отмечает, что, по этим данным, четыре оппозиционные партии получают в парламенте 83 мандата, а "Грузинская мечта" - 67 мандатов.

Автор: 

выборы (24760) Грузия (4504) экзитпол (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
26.10.2024 20:32 Ответить
+7
А якщо він Сцарь?

показать весь комментарий
26.10.2024 20:35 Ответить
+4
показать весь комментарий
26.10.2024 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.10.2024 20:25 Ответить
А якщо він Сцарь?

показать весь комментарий
26.10.2024 20:35 Ответить
Срарь.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:38 Ответить
Якийсь він негрузинський сцарь. І очі у нього угашені...

показать весь комментарий
26.10.2024 20:42 Ответить
Пінгвін ?
показать весь комментарий
26.10.2024 21:57 Ответить
буде бійка
показать весь комментарий
26.10.2024 20:30 Ответить
-- хйло! ввЕді вАйска! грузінАв Абіжают, па рюзгє гаваріть нє дают!, - десь так.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:36 Ответить
раз, два, три ..., х..ло вже готує привітанняя
показать весь комментарий
26.10.2024 20:40 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 20:32 Ответить
Это как наш опрос Разумкова.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:33 Ответить
А почему так много партий в оппозиции? Грузинов разводят.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:39 Ответить
Горбі-це на честь горбачова?
показать весь комментарий
26.10.2024 20:51 Ответить
Ні. Просто українські ЗМІ неправильно пишуть назву організації GORBI.
показать весь комментарий
26.10.2024 21:32 Ответить
А Gorby це кличка Горбачова на Заході.
показать весь комментарий
26.10.2024 21:34 Ответить
Там у кожної сторони свої екзитполи. Як би до Гогі-Майдану не дійшло.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:56 Ответить
Нічого несподіваного. Тепер слово за грузинами. Чекаємо розв'язки.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:59 Ответить
Олигархия это мусор. От нее ничего полезного не выходит. Зачем голосовать за мусор в течений 12 лет?
показать весь комментарий
26.10.2024 21:00 Ответить
Поки мріиливии екзетпол перемагає
показать весь комментарий
26.10.2024 21:02 Ответить
https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).

Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.

Тут же просто какой-то трэш.
показать весь комментарий
26.10.2024 21:28 Ответить
Як буде грузинською Майдан?
показать весь комментарий
26.10.2024 21:45 Ответить
Проспект Руставелі (რუსთაველის გამზირი).
показать весь комментарий
26.10.2024 21:48 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 21:54 Ответить
Майдан, інакше орки поработять Грузію
показать весь комментарий
26.10.2024 21:47 Ответить
Всі грузини іноагенти - одні Заходу, інші кремля.
показать весь комментарий
26.10.2024 22:03 Ответить
 
 