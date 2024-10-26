Выборы в Грузии: Экзитпол центра Gorby, близкого к "Грузинской мечте", прогнозирует победу партии власти

Экзитпол социологического центра Gorby утверждает, что партия власти якобы получила более половины голосов на парламентских выборах в Грузии, что является радикально противоположным прогнозом по сравнению с экзитполом авторитетной американской компании Edison Research.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно результатам опроса от Gorbi, проводившегося по заказу провластного телеканала "Имеди", за "Грузинскую мечту" проголосовали 56,1% избирателей, за оппозиционную "Коалиция за перемены" – 12,6%, за блок "Единство" (в который входит партия Саакашвили "Единое национальное движение") – 11,6%, за "Сильную Грузию" – 7%, остальные партии якобы не преодолевают проходной барьер в 5% ("Гахария - За Грузию" - 4,8%, "Гирчи" (Яго Хвичия) - 3%, "Альянс Патриотов/Альт инфо" - 2,1%).

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Ранее сообщалось, что по заказу оппозиционной телекомпании "Формула" авторитетная американская компания Edison Research провела экзитпол на всей территории Грузии, за исключением оккупированных территорий.

Согласно данным своего экзитпола, Edison Research прогнозирует следующие результаты парламентских выборов в Грузии:

"Грузинская мечта" - Демократическая Грузия - 40,9%

"Единство" - 16,7%

"Коалиция за перемены" - 16,7%

"Сильная Грузия" - 10,3%

"Гахария - за Грузию" - 8,2%

"Гирчи" (Яго Хвичия) - 2,3%

"Лейбористская партия" - 2%

"Альянс Патриотов/Альт инфо" - 2%

Другие партии - 0,9%

NewsGeorgia отмечает, что, по этим данным, четыре оппозиционные партии получают в парламенте 83 мандата, а "Грузинская мечта" - 67 мандатов.