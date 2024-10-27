Вибори у Грузії: Опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і готується до протестів

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту.

Про це пише Ехо Кавказу, передає Цензор.НЕТ.

Коаліція "Сильна Грузія" не визнає результатів виборів, про це на пресконференції заявила одна з лідерів політичного об'єднання Анна Долідзе:

"Ми обурені тим, що насмілилася написати Центральна Комісія. Результати не відображають волю грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним та нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного та європейського вибору грузинського народу. Ми не маємо наміру дати можливість відібрати цей вибір нікому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Грузії: Попередні результати ЦВК вказують на перемогу партії влади. ІНФОГРАФІКА

Коаліція за зміни також не визнає вибори, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він каже, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

"Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, "Мрія" є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", - заявив Гварамія.

Партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдність-Національний рух" також не визнає результатів парламентських виборів, заявила лідер партії Тіна Бокучава.

"Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. "Єдність – Національний рух" переходить у режим надзвичайної ситуації", - заявила Бокучава на екстреному брифінгу.

"Сьогоднішні історичні вибори були перемогою грузинського народу та залишаються перемогою грузинського народу. Але ми бачимо, що ЦВК виконала брудний наказ Іванішвілі та оголосила результати, які показують, що олігарх Іванішвілі викрав перемогу у грузинського народу і, таким чином, вкрав європейське майбутнє. Ми не приймаємо результатів вкрадених виборів і ми не збираємося визнавати підсумки вкрадених виборів", — заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research

За її словами, перемога, здобута грузинським народом, належить не будь-якій одній партії, а країні загалом і опозиції, якій грузинський народ спільно надав мандат довіри.

"Ми боротимемося як ніколи раніше, щоб повернути собі наше європейське майбутнє, і ми не примиримося з результатами вкрадених виборів", — заявила Бокучава.