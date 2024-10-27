Вибори у Грузії: Опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і готується до протестів
Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту.
Про це пише Ехо Кавказу, передає Цензор.НЕТ.
Коаліція "Сильна Грузія" не визнає результатів виборів, про це на пресконференції заявила одна з лідерів політичного об'єднання Анна Долідзе:
"Ми обурені тим, що насмілилася написати Центральна Комісія. Результати не відображають волю грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним та нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного та європейського вибору грузинського народу. Ми не маємо наміру дати можливість відібрати цей вибір нікому".
Коаліція за зміни також не визнає вибори, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він каже, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.
"Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, "Мрія" є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", - заявив Гварамія.
Партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдність-Національний рух" також не визнає результатів парламентських виборів, заявила лідер партії Тіна Бокучава.
"Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. "Єдність – Національний рух" переходить у режим надзвичайної ситуації", - заявила Бокучава на екстреному брифінгу.
"Сьогоднішні історичні вибори були перемогою грузинського народу та залишаються перемогою грузинського народу. Але ми бачимо, що ЦВК виконала брудний наказ Іванішвілі та оголосила результати, які показують, що олігарх Іванішвілі викрав перемогу у грузинського народу і, таким чином, вкрав європейське майбутнє. Ми не приймаємо результатів вкрадених виборів і ми не збираємося визнавати підсумки вкрадених виборів", — заявила вона.
За її словами, перемога, здобута грузинським народом, належить не будь-якій одній партії, а країні загалом і опозиції, якій грузинський народ спільно надав мандат довіри.
"Ми боротимемося як ніколи раніше, щоб повернути собі наше європейське майбутнє, і ми не примиримося з результатами вкрадених виборів", — заявила Бокучава.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расея это просто мародёр без правил
Набирає обертів протистояння в Грузії.
Представники опозиції мають намір поділитися докладними доказами порушень з місцевими та міжнародними партнерами і спостерігачами. Грузинське відділення Transparency International вже відмовилося визнавати легітимними попередні результати виборів до парламенту. А лідери партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни» заявили про ухвалене рішення не входити до Парламенту і не отримувати мандати.
Що цікаво… Фінстан Іванішвілі, найвпливовішої людини в Грузії, на якого спирається «Грузинська мрія», оцінюється в 7,6 мільярда доларів, що становить чверть ВВП країни.
Politico випустила матеріал «Людина, яка купила країну». Цей «бізнесмен», який основні статки заробив на ерефії, дійсно купив країну з потрохами. Грузія стала другим Придністров'єм, де володар компанії «Шеріф» також приватизував цей проросійський анклав.
Але рано списувати опозицію - в неї ще є шанс. Невеликий, але є. Наскільки він дієвий, подивимось у найближчі дні.
І останнє. Обʼєктивно результат прийдешніх виборів у Молдові повинен хвилювати українців значно більше, аніж у Грузії.
Маломуж говорив,що він був завербований кгб ще в студентські роки і навіть вспів побути резидентом.Це аж потім став президентом і своїми невиваженими діями підвів країну на грань нац.катастрофи.
І чим відрізняється зеля в теперішній час,адже риторика одна-антиросійська,а практичні дії-як вмілі дії крупного агента фсб.
Націоналісьи на Фронті....
Гинуть(((
,,Хєрмаки,,роздаючі свою юдину тисячу,готують ТИЛ до виборів ЗА Самих Себе.
Український мудрий "нарід" теж підвів Україну до того,що ми бачимо зараз
Отакий " нарід" і в Грузії підвів Грузії до краху
Пр москалі використали всліпу,а сн вони зліпили прямо за призначенням:розвал укр.держави і створення маріонеткової,що їм і майже вдалось по Центру.На місцях трохи пішло не так,але ж еснисти захопили архів сбу через свого ставленника і тепер через компромати тиснуть на місцеві органи влади.
На Захід грузинам марно надіятись в повному обємі,а путін давно перетнув червоні лінії і в разі опору,він зітре головні міста в порошок,тобто перетворить країну в руїну.
Колись і лука-бульбаш скаже у своє виправдання,що змушений загравати з пуйлом і імя збереження країни,принаймні білоруська армія дотепер не воює проти укр.армії.