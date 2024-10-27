УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8092 відвідувача онлайн
Новини
19 869 130

Вибори у Грузії: Опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і готується до протестів

Тінатін Бокучава

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту.

Про це пише Ехо Кавказу, передає Цензор.НЕТ.

Коаліція "Сильна Грузія" не визнає результатів виборів, про це на пресконференції заявила одна з лідерів політичного об'єднання Анна Долідзе:

"Ми обурені тим, що насмілилася написати Центральна Комісія. Результати не відображають волю грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним та нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного та європейського вибору грузинського народу. Ми не маємо наміру дати можливість відібрати цей вибір нікому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Грузії: Попередні результати ЦВК вказують на перемогу партії влади. ІНФОГРАФІКА

Коаліція за зміни також не визнає вибори, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він каже, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

"Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, "Мрія" є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", - заявив Гварамія.

Партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдність-Національний рух" також не визнає результатів парламентських виборів, заявила лідер партії Тіна Бокучава.

"Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. "Єдність – Національний рух" переходить у режим надзвичайної ситуації", - заявила Бокучава на екстреному брифінгу.

"Сьогоднішні історичні вибори були перемогою грузинського народу та залишаються перемогою грузинського народу. Але ми бачимо, що ЦВК виконала брудний наказ Іванішвілі та оголосила результати, які показують, що олігарх Іванішвілі викрав перемогу у грузинського народу і, таким чином, вкрав європейське майбутнє. Ми не приймаємо результатів вкрадених виборів і ми не збираємося визнавати підсумки вкрадених виборів", — заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research

За її словами, перемога, здобута грузинським народом, належить не будь-якій одній партії, а країні загалом і опозиції, якій грузинський народ спільно надав мандат довіри.

"Ми боротимемося як ніколи раніше, щоб повернути собі наше європейське майбутнє, і ми не примиримося з результатами вкрадених виборів", — заявила Бокучава.

Автор: 

вибори (6747) Грузія (1866) протест (2445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Ви, доречі, уважно дивіться. Нас тепер чекає те ж саме.
ЗЄрмаки так просто не підуть і будуть мухлювати.
показати весь коментар
27.10.2024 02:17 Відповісти
+27
С хера ли? Миша как раз в 2010-2011 начал активно развивать регионы. Особенно Батуми. Все что там сейчас заложено было тогда. Грузины ещё не поняли, что касапы у них навсегда. Банда Иванишвили так просто не сдаваться не будет.
показати весь коментар
27.10.2024 02:55 Відповісти
+26
Майдану не буде. Через тиждень-два все втихомириться.
Міхо залишиться у в'язниці, а країна й далі дрейфуватиме у бік пітьми.
показати весь коментар
27.10.2024 01:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Т.е. все норм, вся ця війна, м"ясні штурми , санкіцї, корейці, ключова ставка 21% як в Венісуелі? Для тебе так і повинно бути? Ну і про що з тобою розмовляти?
показати весь коментар
27.10.2024 12:03 Відповісти
Не норм, але і нічого критичного що може привести до розпаду держави тут нема.
показати весь коментар
27.10.2024 16:01 Відповісти
Тобі видніше, доля всіх імперій які були в історії людства, це не про рашку, в них свій загадковий шлях, в лаптях і просцяних портках, на чолі з пуйлом і з тобою...
показати весь коментар
27.10.2024 16:10 Відповісти
Доля всіх держав, якщо точніше.
показати весь коментар
27.10.2024 16:49 Відповісти
Не плутай соборну моно державу, і імперію, це різні речі.
показати весь коментар
27.10.2024 17:34 Відповісти
А у моськвы разве есть правила или она чтит международные права?
Расея это просто мародёр без правил
показати весь коментар
27.10.2024 23:07 Відповісти
Тільки майдан і акції непокори фальсіфікаціям виборів
показати весь коментар
27.10.2024 09:55 Відповісти
Домечтались, х-ло вам выбрало.
показати весь коментар
27.10.2024 09:56 Відповісти
Добре що у Саркатвелло хоча б є демократична опозиція, бо в Україні її взагалі немає, лише одні "падєльники" зелених прокремлівських привладних зрадників, які попередньо змовившись і організувавшись, спільно саботували проведення всіх конституційних виборів у державі, захопили й узурпували в народу всю державну владу
показати весь коментар
27.10.2024 09:57 Відповісти
Ну и правильно !
показати весь коментар
27.10.2024 10:00 Відповісти
Грузинській опозиції зараз саме не вистачає ЛІДЕРА. Такого як Саакашвілі.
показати весь коментар
27.10.2024 11:09 Відповісти
ржака, сракашвіля лідор, бугага
показати весь коментар
27.10.2024 18:55 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20749 Олег Шарп :
Набирає обертів протистояння в Грузії.
Представники опозиції мають намір поділитися докладними доказами порушень з місцевими та міжнародними партнерами і спостерігачами. Грузинське відділення Transparency International вже відмовилося визнавати легітимними попередні результати виборів до парламенту. А лідери партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни» заявили про ухвалене рішення не входити до Парламенту і не отримувати мандати.
Що цікаво… Фінстан Іванішвілі, найвпливовішої людини в Грузії, на якого спирається «Грузинська мрія», оцінюється в 7,6 мільярда доларів, що становить чверть ВВП країни.
Politico випустила матеріал «Людина, яка купила країну». Цей «бізнесмен», який основні статки заробив на ерефії, дійсно купив країну з потрохами. Грузія стала другим Придністров'єм, де володар компанії «Шеріф» також приватизував цей проросійський анклав.
Але рано списувати опозицію - в неї ще є шанс. Невеликий, але є. Наскільки він дієвий, подивимось у найближчі дні.
І останнє. Обʼєктивно результат прийдешніх виборів у Молдові повинен хвилювати українців значно більше, аніж у Грузії.
показати весь коментар
27.10.2024 11:28 Відповісти
на жаль протести подавлять...досвід боротьби з майданами в них є.... сподівання лише на американські гроші для підкупу силовиків...і знов таки гарантія що тіж силовики займуть високі посади...не менш ніж були..інакше швах
показати весь коментар
27.10.2024 12:51 Відповісти
звучить жахливо, але, будь який інший фронт, а краще більше, будь то молдова чи грузія, допоможе всім здолати цього ******** паразита!
показати весь коментар
27.10.2024 13:51 Відповісти
А що є краще для Грузії-Міхо?
Маломуж говорив,що він був завербований кгб ще в студентські роки і навіть вспів побути резидентом.Це аж потім став президентом і своїми невиваженими діями підвів країну на грань нац.катастрофи.
І чим відрізняється зеля в теперішній час,адже риторика одна-антиросійська,а практичні дії-як вмілі дії крупного агента фсб.
показати весь коментар
27.10.2024 14:32 Відповісти
а коли був завербований Маломуж?
показати весь коментар
27.10.2024 17:21 Відповісти
Маломуж у радянські часи займався оперативною роботою в кгб,вербував агентуру серед вищих шарів населення: інтелігенції,політиків.Так,що говорить,що знає по власному досвіду.
показати весь коментар
27.10.2024 19:22 Відповісти
Шо ті носаті чурчхели зроблять? *****! Будуть сосати у путіна аж бігом! Їм то насрати і на ЄС і на все інше, аби тільки "віно било харьошім" і "ізвініцца пєрєд расієй за вайну"
показати весь коментар
27.10.2024 15:12 Відповісти
Так само буде і в Україні.....
Націоналісьи на Фронті....
Гинуть(((
,,Хєрмаки,,роздаючі свою юдину тисячу,готують ТИЛ до виборів ЗА Самих Себе.
показати весь коментар
27.10.2024 16:59 Відповісти
Е.....Пізно пити "Боржомі"...навіть,якщо опозиція і розпочне боротьбу,це призведе до введення кацапами своїх військ,з кадировцями та дагами на чолі...
показати весь коментар
27.10.2024 17:23 Відповісти
І Захід не вспіє дати допомогу,так як Грузія маленька по території.
показати весь коментар
28.10.2024 13:04 Відповісти
Грузія здохла вони стали на бік осі зла, країна повністю перебралась в стан ворогів України, і виявляється грузинський народ не проти і далі терпіти злочинну владу і перетворити державу на провінцію РФ, а це значить що грузинський народ це покидьки і злочинці не всі але велика частина
показати весь коментар
27.10.2024 17:41 Відповісти
підсумуємо: єрефійні тролі та боти (як їхня недо ерефійна імперія) - лайно, український та грузинський народ молодці та гарнюні!
показати весь коментар
27.10.2024 19:32 Відповісти
Підсумовуй тільки для себе.

Український мудрий "нарід" теж підвів Україну до того,що ми бачимо зараз
Отакий " нарід" і в Грузії підвів Грузії до краху
показати весь коментар
27.10.2024 23:15 Відповісти
Не розумію, як грущини можуть голосувати за маскалей🤯 світ зійшов з розуму🥴
показати весь коментар
28.10.2024 07:38 Відповісти
Ви забули за 73%, які в 2019 фактично обрали партію регіонів.
показати весь коментар
28.10.2024 08:19 Відповісти
Сн далеко переплюнув пр.
Пр москалі використали всліпу,а сн вони зліпили прямо за призначенням:розвал укр.держави і створення маріонеткової,що їм і майже вдалось по Центру.На місцях трохи пішло не так,але ж еснисти захопили архів сбу через свого ставленника і тепер через компромати тиснуть на місцеві органи влади.
показати весь коментар
28.10.2024 12:54 Відповісти
Чому ніхто не хоче розуміти,що правляча партія прагне зберегти Грузію від руїни.
На Захід грузинам марно надіятись в повному обємі,а путін давно перетнув червоні лінії і в разі опору,він зітре головні міста в порошок,тобто перетворить країну в руїну.
Колись і лука-бульбаш скаже у своє виправдання,що змушений загравати з пуйлом і імя збереження країни,принаймні білоруська армія дотепер не воює проти укр.армії.
показати весь коментар
28.10.2024 18:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 