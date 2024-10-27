УКР
Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії: залякування виборців та зловживання адмінресурсом

Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями. 

Про це йдеться у заяві міжнародної місії ENEMO, повідомляє Цензор.НЕТ.

У заяві ENEMO йдеться, що парламентські вибори в Грузії відбувалися "в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало інклюзивність, прозорість і чесність, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу".

Серйозні порушення включали насильство проти членів опозиції, залякування виборців, дискредитаційні кампанії, спрямовані на спостерігачів, і зловживання адміністративним ресурсом.

"Обмежувальне застосування правил проведення передвиборчої кампанії спричинило тиск на громадянське суспільство й медіа, а також обмежувало конкуренцію та можливості для критики уряду", - заявив голова місії Златко Вуйович.

Окрім цього, у ENEMO є занепокоєння щодо незалежності та неупередженості Центральної виборчої комісії.

"Кумулятивний вплив цих спостережуваних проблем значною мірою поставив під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу", - заявив Вуйович.

Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

+13
По крайней мере если бы небыло Майдана то Украины уже бы точно не существовало. Была бы какая то малоросийская губерния как **********, а украинский народ сейчас бы ходил с узелком за спиной по всему миру как сейчас беларусы
показати весь коментар
27.10.2024 19:34 Відповісти
+12
Пішла Грузія по кацапських скрєпах. ***** свою роботу зробило.
показати весь коментар
27.10.2024 19:13 Відповісти
+11
Там давно уже русня заправляє.
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
показати весь коментар
27.10.2024 19:15 Відповісти
Пішла Грузія по кацапських скрєпах. ***** свою роботу зробило.
показати весь коментар
27.10.2024 19:13 Відповісти
Подивимся якщо грузини не вийдуть на майдан тоді всіх все влаштовує аби не було війни
показати весь коментар
27.10.2024 19:13 Відповісти
а "***" все сере кацапським лайном.
показати весь коментар
27.10.2024 19:23 Відповісти
А що було після майдану в Україні? Система все одно вціліла і у владі залишилася антинародна антимайданна влада .
Якщо б до влади в Україні прийшов майдан одразу був сформований національний уряд а посада президента ліквідована ...
Надіюся в майбутньому українці все таки здобудуть владу в своїй країні
показати весь коментар
27.10.2024 19:25 Відповісти
В України прийшли до влади легитимні парламент і президент, що вам, росіянам ну дууже не подобається
показати весь коментар
27.10.2024 19:34 Відповісти
ліквідація інституту президента - це пряме породження таких, як Орбан Вітя, який вже 20 років при владі... а президент - максимум 2 терміни і пішов. а так, ніби і демократія, проте за одну партію можуть голосувати десятки років. і десятки років лідер тої партії може бути прем'єром. як Меркельша. і все законно. і демократично. це у Європі. а от у постсовку той Кобахідзе може десятки років законно сидіти у кріслі прем'єра Грузії, використовуючи адмінресурс і фальсифікацію виборів. ну а коли дуже довго сидиш на троні, то стаєш таким як Вітя Орбан чи ху йло...
показати весь коментар
27.10.2024 19:35 Відповісти
Орбан в нато і в нього немає війни .... Україна з вічним "президентом" і вічною війною .

Я за перший варіант в Україні
показати весь коментар
27.10.2024 19:50 Відповісти
під час війни ніяких варіантів не існує. тобто неможливо під час війни змінювати Конституцію. і ти навіть можеш бути мільйон разів "за" ліквідацію інституту президента.
показати весь коментар
27.10.2024 21:31 Відповісти
Навіщо це ти написав?
показати весь коментар
27.10.2024 21:45 Відповісти
ну а що не так? під час воєнного стану Конституцію змінювати не можна. тож твій допис про ліквідацію інституту президента вупше ні до чого...
показати весь коментар
27.10.2024 22:25 Відповісти
Схоже ти неуважно прочитав написане , буває. Пропоную наполегливо ще раз прочитати
показати весь коментар
27.10.2024 22:43 Відповісти
Орбан й Меркельша , що би ви тут не казали постійно вигравали вибори й реально є улюбленцямим свого електорату . Це на відміну від усяких батьок , угочавесів й **** й інших пожиттєвих імператорів . Той же людожер бокасо не був премьером , а був "презідентом" . Родина Асадів -- теж . Президенство це анахронізм неофеодальної ностальгії певної бидломаси в кожному народі . Й єдина причина , чому США таку форму обрали в 18 столітті , бо були справжньою конфедерацією , яка навіть в назві країни присутня -- бо були заснованні через через об"єднання стайтів , тобто країн ... State це в англійській мові не "штат" , це держава . Штат це такий крівобокий переклад . Й таким чином 99% країн з авторитарним режимом за остнні 150 років буди "презіденськими" .. Й те , що гітлер став "фюрером" з іншої позиції , це лише доводить, що для захоплення влади можно будь що використовувати ... Але камуфлювати диктаторство під президентство на 2 порядки простійше , ніж при парламенських виборах . Й те , що 50% угорців довбануті й 40% німців -- це йще нічого не доводить . Орбан й меркельша нічого не підтасовували .
показати весь коментар
27.10.2024 20:15 Відповісти
та я так і написав, за нормлаьних умов. тобто в Європі при демократії. інша справа - країни Третього світу...
показати весь коментар
27.10.2024 21:27 Відповісти
Так 3я країна світу це наслідок а не причина
показати весь коментар
27.10.2024 21:48 Відповісти
"…ліквідація інституту президента - це пряме породження таких, як Орбан Вітя, який вже 20 років при владі... а президент - максимум 2 терміни і пішов…"

А в нашого один термін буде 20 років. Воєнний стан-бо…
показати весь коментар
27.10.2024 20:18 Відповісти
все може бути..
показати весь коментар
27.10.2024 21:25 Відповісти
А шо в Україні було?
показати весь коментар
27.10.2024 19:25 Відповісти
По крайней мере если бы небыло Майдана то Украины уже бы точно не существовало. Была бы какая то малоросийская губерния как **********, а украинский народ сейчас бы ходил с узелком за спиной по всему миру как сейчас беларусы
показати весь коментар
27.10.2024 19:34 Відповісти
Статистику приведи. Сколько эмигрирует с белорашки
показати весь коментар
27.10.2024 20:39 Відповісти
А хто її тобі надасть? Незаконно "обраний" узурпатор? Вже більше половини моїх знайомих з якими спілкувався в молодості в Польщі або ще десь з родинами ... На моєму заводі вже працюють таджикки десятками. Бо нема кому вже ! І пох навіть що російської не знають.
Інструктаж по техніці безпеки:
Один таджик слухає, потім перекладає іншім десяти...
показати весь коментар
28.10.2024 06:47 Відповісти
Саме так, кацапчику...
показати весь коментар
27.10.2024 20:13 Відповісти
В нас буде теж саме
показати весь коментар
27.10.2024 19:15 Відповісти
Я в 2013 році теж чув , що ібукович це вже на усе життя ...

В Україні так не буде ніколи , бо українці , коли проти їх вживають вогнипал , приносять на Майдан полювальну зброю ... А білоруси знімають шкарпетки перед тим , як ставати на скамійку ...
показати весь коментар
27.10.2024 20:20 Відповісти
Там давно уже русня заправляє.
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
показати весь коментар
27.10.2024 19:15 Відповісти
У Грузии был шанс. Но грузин так же развели на сердечки как и белорусов.
показати весь коментар
27.10.2024 19:16 Відповісти
Не було у грузинів ніякого шансу. Це маленька країна з малою кількістю населення - як 2 області України. Вона нічого не може проти великої росії в принципі. Тим більше коли вони побачили, що не буде суттєвої допомоги від Заходу і Нато. Генерал Дудаєв з теж маленької Ічкерії знав це добре і ТІЛЬКИ на велику Україну надіявся в боротьбі з росією, вірив у це і казав про це. Грузія хоче, як нам це не гірко бачити, просто вижити і чекає, що можливо Україна доконає цю кацапію. Тоді і вони оживуть, і зможуть далі жити як нація.
показати весь коментар
27.10.2024 22:00 Відповісти
"Поздно пить боржоми"

кому як не грузінам це знати: від опозиції виставили два блоки і купу дрібних партій

.
показати весь коментар
27.10.2024 19:21 Відповісти
Короче с Грузией можно прощаться. Зря Саакашвили только десять лет ее из болота вытаскивал и пытался людьми сделать. Следующая Украина. Вон уже прокацапленные кричат перемирие давай, отменяй военное положение, выборы проводи
показати весь коментар
27.10.2024 19:23 Відповісти
В україні так само узурпують владу, руйнують все, до чого дотягнуться усілякі ефесбешні ларьочніки з неголеною тупою ширмою-хриплосиком, але при цьому прикриваються "воєнним станом", "не на часі", "московитським ІПСО"...
Те, що відбувається зараз в Сакартвело очікує і на Україну. От тільки як цьому запобігти? В мене відповіді, на жаль, немає.
показати весь коментар
27.10.2024 19:23 Відповісти
А Іванішвіллі не давав канхветку Хйлу з Медвєдєвим на параді - ні? Тоді "Майдану 2004" у грузинів не получицця
показати весь коментар
27.10.2024 19:28 Відповісти
Это уже третья международная организация, которую я читал, что осудила выборы. Бандиты не умеют в честные выборы.
показати весь коментар
27.10.2024 19:31 Відповісти
Міжнародні спостерігачі ідіть на х..!
показати весь коментар
27.10.2024 19:40 Відповісти
Путин молодца
Он из украинского Майдана сделал выводы
И потому раскрутил в Украине своего давнего агента Зеленского
Путин сделал выводы из грузинской революции
И потому раскрутил своего давнего агента Иванишвили
А еще посадит в США своего давнего агента Трампа
И заживёт!!!!!!
А мир облажался по полной
Не удивляйтесь,если скоро русские фашисты
Захотят кататься на танках по Европе
В 1945 они там знатно погуляли
У Европы до сих пор поджилки трясутся
Русские фашисты в 1945 всю Европу превратили в БУЧУ
Они не церемонились
Насиловали все подряд
Людей гвоздями к дверям домов прибивали
Стырили все
От заводов до бюстгальтеров
А почему?
А потому что Европа и США сопли жевали
И в итоге 60 миллионов погибших
Так неужели не понятно - появился новый Гитлер или Сталин
Его нужно сразу убить
Можно даже в сортире....
показати весь коментар
27.10.2024 19:42 Відповісти
У России простая методичка - вкладываем деньги. Все.
показати весь коментар
27.10.2024 19:44 Відповісти
Простая методичка называется " люди продажны их можно купить". К сожалению это правда и это работает.
показати весь коментар
27.10.2024 20:44 Відповісти
Для этого нужны деньги. Россия кидает деньги, авось что-то прилипнет.
показати весь коментар
27.10.2024 20:46 Відповісти
Да. Но самое печальное что у русских нет ни капли возмущения. Им все равно. Моногорода вымирают. Дорог нет. Бараки не расселяют но им все равно. Им плевать! Лишь бы кому то было еще хуже.
показати весь коментар
27.10.2024 20:54 Відповісти
Это история 20-го века в комиксах?
В мирную Европу вторглись орды пьяных большивиков? Может зло вернулось к своему источнику?
Просто поинтересуйтесь сколько США, в обмен на план Маршалла вывезла из Германии.
показати весь коментар
27.10.2024 20:24 Відповісти
І що ж вивезли? Ну от США не вивозили заводи Мерседеса чи БМВ, а Генрі Форд навіть відмовився безплатно отримати під своє керівництво завод Фольксваген, який не дуже-то і зруйнований був і в 1946 вже запрацював.

А от совки вивезли завод Опель, який став Масквічом і завод мотоциклів БМВ, який став мотозаводом в Києві і робив мотоцикли Дніпро...
показати весь коментар
27.10.2024 20:40 Відповісти
А ще так само вивезли в ссср металургійні заводи Круп, хімічні заводи БАСФ, заводи електрообладнання Бош. Німецький фотоапарат Leica став совєцьким фотиком "Київ" і ще багато прикладів є...
показати весь коментар
27.10.2024 20:47 Відповісти
Африкан Свиридович, вы взрослый человек.
Пусть нищие везут железяки.
Богатые везут другой товар. Откройте в Гугле (только не ржать) операция "Скрепка". Пусть убогие строят свою экономику на вчерашнем дне Германии
показати весь коментар
27.10.2024 21:06 Відповісти
Господи, ви про фон Брауна і тд? Так це у всіх союзників так. І в ссср теж поїхали німецькі ракетні вчені, V2 вивчали і американці, і Корольов. Совіти то ще й ядерщиків німецьких забрали. Тепер ваша черга гуглить, хто такий барон фон Арденне, який ДВІЧІ отримав сталінську премію!
показати весь коментар
27.10.2024 21:13 Відповісти
Ага, а ще Гуго Шмайсер був у полоні в ссср в Іжевську якраз в ті роки, коли там Калаш розробляли...
показати весь коментар
27.10.2024 21:13 Відповісти
+++
Вы правы.
Это другое, понимать надо.
Вывозить устаревшие станки - грабеж.
Вывозить перспективные научные кадры - Так це у всіх союзників
показати весь коментар
27.10.2024 21:22 Відповісти
Саме так, бо ніхто із інших союзників не тирив заводи...
показати весь коментар
27.10.2024 21:26 Відповісти
Не догадались?
Были сильно порядочными?
Зачем США были нужны немецкие заводы?
42 - дня. Либерти.
Уходило на постройку транспортного судна. От закладки до спуска на воду.
Не могли без шоу.
В 1942 году № 440, названный Робертом Э. Пири, был заложен 8 ноября, спущен на воду 12 ноября и вступил в строй через 4 дня 15,5 часов 15 ноября
Этой стране был нужен не сильно поврежденный завод Фольцваген?
показати весь коментар
27.10.2024 21:48 Відповісти
Дивіться, кадри самі були готові іти на співробітництво, щоб не сісти. Бо всі як не членами НСДАП були, так рабську працю на заводах використовували... От Фердінанд Порше не захотів співробітничати і присів на 2 роки.
І так, совок своїх конструкторів у шарашки саджав, що йому ті німці. А от в США фон Браун більш-менш свободу мав...
показати весь коментар
27.10.2024 21:32 Відповісти
Это ложь
Если бы не США
То берлинцы сдохли бы от голода
Который им попытался устроить Сталин
А американцы каждый день привозили самолетами
Тонны продуктов
И сталин обосрался
Достали уже своей большевистской пропагандой
Читайте ИСТОРИКОВ
А не Комсомольскую правду
показати весь коментар
27.10.2024 20:51 Відповісти
В чем вы увидели ложь?
Готов отвечать за свои слова.
Оппонента просил ознакомиться с операцией "Скрепка"
показати весь коментар
27.10.2024 21:09 Відповісти
Війна страшна річ. Особливо коли до неї не готуєшся. Страшні втрати, кров,руйнування всього.
показати весь коментар
27.10.2024 21:11 Відповісти
Перший вісник фальсифікацій - формування лояльної ЦВК. Другий- швидке затвердження результатів виборів без скарг та апеляцій.
Коренями це входить в 1917 рік. Маловідомий факт. На виборах до Учрєдітєльного собранія партія большевіков набрала 25 відсотків голосів. Вибори проходили по змішаній системі. З таким результатом шансів на лідерство не було. Тому і переворот був призначений до проведення УС. Як стверджував один грузин - похер хто як голосує, важливо хто і як рахує.
показати весь коментар
28.10.2024 04:40 Відповісти
 
 