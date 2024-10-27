Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії: залякування виборців та зловживання адмінресурсом
Парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Про це йдеться у заяві міжнародної місії ENEMO, повідомляє Цензор.НЕТ.
У заяві ENEMO йдеться, що парламентські вибори в Грузії відбувалися "в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало інклюзивність, прозорість і чесність, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу".
Серйозні порушення включали насильство проти членів опозиції, залякування виборців, дискредитаційні кампанії, спрямовані на спостерігачів, і зловживання адміністративним ресурсом.
"Обмежувальне застосування правил проведення передвиборчої кампанії спричинило тиск на громадянське суспільство й медіа, а також обмежувало конкуренцію та можливості для критики уряду", - заявив голова місії Златко Вуйович.
Окрім цього, у ENEMO є занепокоєння щодо незалежності та неупередженості Центральної виборчої комісії.
"Кумулятивний вплив цих спостережуваних проблем значною мірою поставив під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу", - заявив Вуйович.
Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо б до влади в Україні прийшов майдан одразу був сформований національний уряд а посада президента ліквідована ...
Надіюся в майбутньому українці все таки здобудуть владу в своїй країні
Я за перший варіант в Україні
А в нашого один термін буде 20 років. Воєнний стан-бо…
Інструктаж по техніці безпеки:
Один таджик слухає, потім перекладає іншім десяти...
В Україні так не буде ніколи , бо українці , коли проти їх вживають вогнипал , приносять на Майдан полювальну зброю ... А білоруси знімають шкарпетки перед тим , як ставати на скамійку ...
Шкода Грузію, її патріотів, наших друзів.... Тюльпани не розквітнули.
кому як не грузінам це знати: від опозиції виставили два блоки і купу дрібних партій
.
Те, що відбувається зараз в Сакартвело очікує і на Україну. От тільки як цьому запобігти? В мене відповіді, на жаль, немає.
Он из украинского Майдана сделал выводы
И потому раскрутил в Украине своего давнего агента Зеленского
Путин сделал выводы из грузинской революции
И потому раскрутил своего давнего агента Иванишвили
А еще посадит в США своего давнего агента Трампа
И заживёт!!!!!!
А мир облажался по полной
Не удивляйтесь,если скоро русские фашисты
Захотят кататься на танках по Европе
В 1945 они там знатно погуляли
У Европы до сих пор поджилки трясутся
Русские фашисты в 1945 всю Европу превратили в БУЧУ
Они не церемонились
Насиловали все подряд
Людей гвоздями к дверям домов прибивали
Стырили все
От заводов до бюстгальтеров
А почему?
А потому что Европа и США сопли жевали
И в итоге 60 миллионов погибших
Так неужели не понятно - появился новый Гитлер или Сталин
Его нужно сразу убить
Можно даже в сортире....
В мирную Европу вторглись орды пьяных большивиков? Может зло вернулось к своему источнику?
Просто поинтересуйтесь сколько США, в обмен на план Маршалла вывезла из Германии.
А от совки вивезли завод Опель, який став Масквічом і завод мотоциклів БМВ, який став мотозаводом в Києві і робив мотоцикли Дніпро...
Пусть нищие везут железяки.
Богатые везут другой товар. Откройте в Гугле (только не ржать) операция "Скрепка". Пусть убогие строят свою экономику на вчерашнем дне Германии
Вы правы.
Это другое, понимать надо.
Вывозить устаревшие станки - грабеж.
Вывозить перспективные научные кадры - Так це у всіх союзників
Были сильно порядочными?
Зачем США были нужны немецкие заводы?
42 - дня. Либерти.
Уходило на постройку транспортного судна. От закладки до спуска на воду.
Не могли без шоу.
В 1942 году № 440, названный Робертом Э. Пири, был заложен 8 ноября, спущен на воду 12 ноября и вступил в строй через 4 дня 15,5 часов 15 ноября
Этой стране был нужен не сильно поврежденный завод Фольцваген?
І так, совок своїх конструкторів у шарашки саджав, що йому ті німці. А от в США фон Браун більш-менш свободу мав...
Если бы не США
То берлинцы сдохли бы от голода
Который им попытался устроить Сталин
А американцы каждый день привозили самолетами
Тонны продуктов
И сталин обосрался
Достали уже своей большевистской пропагандой
Читайте ИСТОРИКОВ
А не Комсомольскую правду
Готов отвечать за свои слова.
Оппонента просил ознакомиться с операцией "Скрепка"
Коренями це входить в 1917 рік. Маловідомий факт. На виборах до Учрєдітєльного собранія партія большевіков набрала 25 відсотків голосів. Вибори проходили по змішаній системі. З таким результатом шансів на лідерство не було. Тому і переворот був призначений до проведення УС. Як стверджував один грузин - похер хто як голосує, важливо хто і як рахує.