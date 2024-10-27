Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії: залякування виборців та зловживання адмінресурсом

Парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про це йдеться у заяві міжнародної місії ENEMO, повідомляє Цензор.НЕТ.

У заяві ENEMO йдеться, що парламентські вибори в Грузії відбувалися "в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало інклюзивність, прозорість і чесність, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу".

Серйозні порушення включали насильство проти членів опозиції, залякування виборців, дискредитаційні кампанії, спрямовані на спостерігачів, і зловживання адміністративним ресурсом.

"Обмежувальне застосування правил проведення передвиборчої кампанії спричинило тиск на громадянське суспільство й медіа, а також обмежувало конкуренцію та можливості для критики уряду", - заявив голова місії Златко Вуйович.

Окрім цього, у ENEMO є занепокоєння щодо незалежності та неупередженості Центральної виборчої комісії.

"Кумулятивний вплив цих спостережуваних проблем значною мірою поставив під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу", - заявив Вуйович.

Нагадаємо, що опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

