Орбан посетит Грузию после выборов, которые выиграла пророссийская партия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию. Накануне там завершились парламентские выборы, которые выиграла правящая партия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Орбан прибудет в Тбилиси уже сегодня, 28 октября, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.

По информации издания, его будет сопровождать правительственная делегация Венгрии, включая министра иностранных дел Петера Сийярто.

Венгерский лидер поздравил правящую партию "Грузинскую мечту" с победой на выборах еще 26 октября - сразу после закрытия избирательных участков, когда результатов еще не было.

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Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.