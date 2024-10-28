Орбан посетит Грузию после выборов, которые выиграла пророссийская партия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию. Накануне там завершились парламентские выборы, которые выиграла правящая партия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Орбан прибудет в Тбилиси уже сегодня, 28 октября, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.
По информации издания, его будет сопровождать правительственная делегация Венгрии, включая министра иностранных дел Петера Сийярто.
Венгерский лидер поздравил правящую партию "Грузинскую мечту" с победой на выборах еще 26 октября - сразу после закрытия избирательных участков, когда результатов еще не было.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
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Змії йому не того сорту...
За это время Украина успела принять решение, передать, развернуть средства ПВО и даже что то сбить.
Нам каждый Патриот пол года дают.
Кладе на всіх з прибором і ніхто не стогне під вагою його сраки на їх головах. Навіть Шольц з макроном вдають, що це «трехуголка» на одному, а на іншому кайзоровський шлем. І пох, що з боку все виглядаю по іншому, а вони мають жалюгідний вигляд зморшених колес величезної товстої ср#кою орбана!
Хто знає як буде по грузинські Єрмак чи Татаров?