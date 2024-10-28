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Орбан посетит Грузию после выборов, которые выиграла пророссийская партия

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию. Накануне там завершились парламентские выборы, которые выиграла правящая партия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Орбан прибудет в Тбилиси уже сегодня, 28 октября, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.

По информации издания, его будет сопровождать правительственная делегация Венгрии, включая министра иностранных дел Петера Сийярто.

Венгерский лидер поздравил правящую партию "Грузинскую мечту" с победой на выборах еще 26 октября - сразу после закрытия избирательных участков, когда результатов еще не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил, что "План победы" его пугает, и призвал Шольца и Макрона начать переговоры с Россией

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Автор: 

Грузия (4504) Виктор Орбан (484)


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Топ комментарии
+26
як муха на гівно
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28.10.2024 01:59 Ответить
+19
Він тільки і гідний різні смітники заросійські відвідувати.
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28.10.2024 01:54 Ответить
+9
Гидота всіх кольорів єднається
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28.10.2024 03:21 Ответить
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Він тільки і гідний різні смітники заросійські відвідувати.
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28.10.2024 01:54 Ответить
як муха на гівно
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28.10.2024 01:59 Ответить
А гівно до гівна завжди притягує. Особливо до свіжого
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28.10.2024 07:51 Ответить
Цього під..ра там ще не вистачало. Повія
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28.10.2024 02:23 Ответить
Не виграл,а типу виграла.
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28.10.2024 02:59 Ответить
Гидота всіх кольорів єднається
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28.10.2024 03:21 Ответить
Скоро у самого Вітюши вибори. Хоче взнати як вдалося,. а по друге, зараз він є перцем в ЕС і хоче надати легітимності. Навіть іншого *******, Сіярто, взяв.
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28.10.2024 03:53 Ответить
"Нечисть" усіх країн, ЄДНАЙТЕСЯ!!!"
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28.10.2024 04:42 Ответить
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28.10.2024 06:06 Ответить
А стрічкові змії тут до чого? Вони цілком безневинні створіння, неотруйні... А в клубки збираються тільки під час "весіль...
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28.10.2024 06:11 Ответить
Ну ти і зануда...
Змії йому не того сорту...
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28.10.2024 06:14 Ответить
+++
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28.10.2024 09:28 Ответить
Я не "зануда"... Я - "педант"! Бо найчастіше зборище негативних персонажів у літературі порівнюють саме з "клубком отруйних змій" А на фото зображені змії, ще безневинніші за вужів... (вужі, у випадках небезпеки, бризкають смердючим лайном...)
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28.10.2024 11:58 Ответить
На людях не вживай слово "педант". 73% не так зрозуміють.
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28.10.2024 12:38 Ответить
Ти себе відносиш до 73%-тів? Бо я допис тобі адресував...
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28.10.2024 12:45 Ответить
Ясно. Не в'їхав...
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28.10.2024 12:48 Ответить
На цю тему написав поему, грузинська мєчта лягла під *****.
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28.10.2024 05:02 Ответить
лайно до лайна
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28.10.2024 06:08 Ответить
Шлюхи ху....йла об'єднуйтеся, а краще відразу у бордель
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28.10.2024 06:28 Ответить
Цікаво, якщо руду мавпу трампона виберуть, той приєднається до Брікс?
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28.10.2024 06:38 Ответить
Тампон так , Америка ні .
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28.10.2024 06:51 Ответить
Поїхав легітимізовувати намальований результат. Це як би стара повія на весіллі всім розповідала, що молода незаймана. Ну така собі акція, ефект скоріше зворотній.
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28.10.2024 07:23 Ответить
Крысиное гнездо разрастается. Грузинские крысы раскрыли сами себя
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28.10.2024 07:28 Ответить
А в Грузії точно була війна у 2008 ?
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28.10.2024 07:30 Ответить
Угу...Громадянська.А рашка туди ввела війська,щоб їх розборонити.Так в підручниках і напишуть.
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28.10.2024 08:10 Ответить
Ніякої війни між москальом і грузією не було . Просто зайшли москалі взяли що їм треба і пішли . Як можна за 2 тижні захопити гірську країну з 5 міліонним населенням .
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28.10.2024 08:42 Ответить
Была. 5 дней активных боевых действий.
За это время Украина успела принять решение, передать, развернуть средства ПВО и даже что то сбить.
Нам каждый Патриот пол года дают.
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28.10.2024 09:33 Ответить
Ляпас Грузії
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28.10.2024 07:31 Ответить
У грузинів відбулось те саме,що у нас у 2013-му. Фальсифікації. Рашка не відпускає. А от що буде далі - залежить від грузинів. Чи вони в рашку чи в ЄС?
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28.10.2024 07:49 Ответить
Орбану вже пора видати кокошнік і зобовязати кричати півнем вітаючись. Ну це щоб всім і відразу було зрозуміло хто прибув.
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28.10.2024 07:51 Ответить
Зурабішвілі - мужня та порядна жінка...Якби чоловіки -грузини мали б таку мужність та бажання звільнитися від раши - вже давно би викинули того Іванішвілі... Однак,подивимося.Сьогодні починаються протести небайдужих....Ще не втрачений шанс на свободу від совка!
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28.10.2024 08:29 Ответить
По нинішнім часам, коли принципово відсутня чесність і моральність, цей дядько супер ДедПуй.

Кладе на всіх з прибором і ніхто не стогне під вагою його сраки на їх головах. Навіть Шольц з макроном вдають, що це «трехуголка» на одному, а на іншому кайзоровський шлем. І пох, що з боку все виглядаю по іншому, а вони мають жалюгідний вигляд зморшених колес величезної товстої ср#кою орбана!
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28.10.2024 08:35 Ответить
Автори статті вже визначають переможців на виборах???
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28.10.2024 08:35 Ответить
Ну,так, якщо вже й тут пишуть що "кацапська мрія" виграла вибори,то так воно і є.Грузинам-торба.
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28.10.2024 08:40 Ответить
Кремль у відрядження відправив Витюху чмОрбана
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28.10.2024 08:35 Ответить
Візит цього москаля з угорським паспортом як додаткова відмітка що "іхтамнєту" виконали свою демократичну місію.
Хто знає як буде по грузинські Єрмак чи Татаров?
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28.10.2024 09:02 Ответить
***** потроху повиртає «своє» награбоване. Недарма ж він стільки грошей вкладає у прорасєйських політиків та партії. От тільки Україна йому як кістка у горлі, не дає повернути смердючий совок, воює за свою свободу. Грузія фсьо.
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28.10.2024 09:08 Ответить
"Мір, дрюжба, лапті, вотка, сільодка!!"
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28.10.2024 09:09 Ответить
Виграли ті промосковські сили, чи «виграли»???… цивілізований світ стверджує, що саме «виграли» - бо допомогою були фальсифікації. А шановани Цензор вважає інакше?
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28.10.2024 16:29 Ответить
 
 