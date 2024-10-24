Керівництво ЄС намагається повалити владу в Угорщині, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту "маріонеткову" адміністрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ми знаємо, що у них є маріонетковий уряд, партія, яку вони хочуть нам нав’язати", - заявив Орбан, натякаючи на нову правоцентристську, проєвропейську партію Тиса Петера Мадяра.

Орбан прирівняв мітинг своїх прихильників до антирадянського повстання 1956 року в Будапешті.

"Ми розуміємо, що вони прагнуть втягнути нас у війну в Україні, навʼязати нам своїх мігрантів й передати наших дітей гендерним активістам", - запевнив Орбан з трибуни, натякаючи на Єврокомісію.

Водночас як зазначає агенція, прем'єр-міністр Угорщини не повідомив, яким чином Європейська комісія нібито намагається повалити його уряд і нав’язати маріонеткову адміністрацію, і не навів жодних доказів політики чи заяв ЄС, які б підтверджували такі звинувачення.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.

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