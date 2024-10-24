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Керівництво ЄС намагається повалити владу в Угорщині, - Орбан

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту "маріонеткову" адміністрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ми знаємо, що у них є маріонетковий уряд, партія, яку вони хочуть нам нав’язати", - заявив Орбан, натякаючи на нову правоцентристську, проєвропейську партію Тиса Петера Мадяра.

Орбан прирівняв мітинг своїх прихильників до антирадянського повстання 1956 року в Будапешті.

"Ми розуміємо, що вони прагнуть втягнути нас у війну в Україні, навʼязати нам своїх мігрантів й передати наших дітей гендерним активістам", - запевнив Орбан з трибуни, натякаючи на Єврокомісію.

Водночас як зазначає агенція, прем'єр-міністр Угорщини не повідомив, яким чином Європейська комісія нібито намагається повалити його уряд і нав’язати маріонеткову адміністрацію, і не навів жодних доказів політики чи заяв ЄС, які б підтверджували такі звинувачення.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан заблокував вимогу США для участі у фінансуванні кредиту для України на $50 мільярдів, – Bloomberg

Автор: 

Угорщина (2342) Євросоюз (13680) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+26
угорське смердюче лайно має бути викинуте з евросоюзу щоб не смерділо...
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24.10.2024 08:58 Відповісти
+23
Отличительная черта каждого, кацапского агента - это кричать о недопустимости "внешнего управления Западом"
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24.10.2024 08:59 Відповісти
+17
Ну так звіздуй в тайожний союз і одкб, це якраз на шляху *****!
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24.10.2024 08:59 Відповісти
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Не похмелився після запою?
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24.10.2024 08:55 Відповісти
угорське смердюче лайно має бути викинуте з евросоюзу щоб не смерділо...
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24.10.2024 08:58 Відповісти
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24.10.2024 08:58 Відповісти
Імперіалістичні агресори замахнулися на головного пацифістів Європи!!
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24.10.2024 08:58 Відповісти
ПОЦифістів ))
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24.10.2024 09:22 Відповісти
ПАЦЮКистів
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24.10.2024 09:31 Відповісти
Якщо самолюбний ****** доривається до влади, то розмір країни не має значення...
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24.10.2024 08:58 Відповісти
Ну так звіздуй в тайожний союз і одкб, це якраз на шляху *****!
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24.10.2024 08:59 Відповісти
У тайоженом союзє німецьких дотацій по лінії ЄС не платять. Бомжів типу орбана з Євросоюзу мітлою не виженеш.
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24.10.2024 09:01 Відповісти
Отличительная черта каждого, кацапского агента - это кричать о недопустимости "внешнего управления Западом"
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24.10.2024 08:59 Відповісти
Это все Сорос
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24.10.2024 09:02 Відповісти
Чотири напрямки з яких буде наступ, на мапі ще не показував?
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24.10.2024 09:03 Відповісти
путін ввєді войска кричи, *****
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24.10.2024 09:03 Відповісти
А дотації від тієї єврокомісії він хоче?
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24.10.2024 09:03 Відповісти
А де ж тоді МУДЬЯри будуть харчеватись?
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24.10.2024 09:07 Відповісти
Так виходь з ЄС, не "каламуть воду"!
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24.10.2024 09:04 Відповісти
А де ж тоді МУДЬЯри будуть харчеватись?
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24.10.2024 09:08 Відповісти
На історичній батьківщині, ягелем.
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24.10.2024 09:22 Відповісти
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24.10.2024 12:52 Відповісти
Давно потрібно, викиньте цю жабу з ЄС
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24.10.2024 09:05 Відповісти
Якщо людина померла, то це надовго, а якщо вона ідіот, то це назавжди.
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24.10.2024 09:05 Відповісти
Уть, ****. В Золотой цитатник..
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24.10.2024 09:11 Відповісти
Та ти шо Вітя!?!?
От прямісенько так як ти кажеш?
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24.10.2024 09:06 Відповісти
Я вірно розумію, що Орбан офіційно назвав ЄС своїм ворогом?

Якщо після цього ЄС дасть Угорщині хоча б копійку - будуть повними ідіотами.
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24.10.2024 09:07 Відповісти
будуть, ще як будуть.
бо демократія, солідарне рішення, референдуми, рейтинги і все таке.....
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24.10.2024 09:13 Відповісти
Демократія -це коли меншість підкоряється
більшості .

І от чомусь В ЄС цей принцип демократії не працює .
То орбан ,то путін ,то фіцо - і що такий спротив одинаків
не буде отримувати опір від ЄС ?
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24.10.2024 09:33 Відповісти
у лєвацьких рожевих поні, важливо не результат а процес.
бо нероби балаболи популісти не вміють інакше.
тому, пів року будуть збиратися обговорювати, і видадуть резолюцію, в якій обурено осуджують.
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24.10.2024 09:38 Відповісти
Вітя отримав методичку від Ху@ла: звинувачуй своїх суперників в тому ким ти є сам.
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24.10.2024 09:08 Відповісти
насправді, цей текст орбан вкрав у зе!лідора.
як що до весни, зе!шобло продовжить рєшать в україні, то наступними гундосами, будуть самі ці слова.
що, проклятий трамп хоче повалити законно обрану владу в україні.
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24.10.2024 09:11 Відповісти
Він зрадів тих, кого сАвецкие військові розстріляли у 1956 році.
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24.10.2024 09:14 Відповісти
Наче щось пропустив з методички, а було про дамбілі бамбас чи то дамбілі закарпаття? бо про сексменшини було, про «смєна власті на нєскрєпную» було, щось таки пропустив. Пора венграм щось робить з цією жабою, бо випруть з ЄС, одгородяться кордоном і вишлють з Європи додому - пересядете на коней і на вози
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24.10.2024 09:22 Відповісти
Ей, хто там поближче до того ''члєна''. Зробіть йому лоботомію-нехай не мучиться, та інших не мучить
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24.10.2024 09:31 Відповісти
Ну що ж... Хлопчиків у трусиках вже мабуть, заготовано. Скоро мадьяроязичних почнуть рятувати. Бо влада це ж... Це таке, таке... Повали її та все, кабздець країні)) Без влади країна не може існувати, звісно)) Ну й у лапках- саме цієї влади само собою)) Тварюки однакові геть в усьому й скрізь, під що би не камуфлювались, а наративи одні й ті ж самі у всіх.
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24.10.2024 09:33 Відповісти
третья мировая все ближе и ближе...
союзы, судя, по всему, формируются уже полным ходом...
эх, а я думал, что благодаря Маску, что еще увижу полеты к Марсу на моем веку, а увижу я ядерные удары... очень хочется ошибаться...
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24.10.2024 09:38 Відповісти
Ну, то виходь з ЄС! -Що ви робите серед ворогів?
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24.10.2024 09:47 Відповісти
Я б ще обнулив.
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24.10.2024 09:51 Відповісти
Живым не давайся , застрелись .
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24.10.2024 10:09 Відповісти
То ****** , **** , з Євросоюзу. У чому проблема??? Тож ні, ця палоа хоче смокиати гроші і з Європи і у *****. ********
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24.10.2024 10:50 Відповісти
Як по мадярськи "А я вам щас покажу откуда гатовілось нападєніє!"
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24.10.2024 11:34 Відповісти
Від путлера болячку підчипив!!!
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24.10.2024 11:39 Відповісти
 
 