Керівництво ЄС намагається повалити владу в Угорщині, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту "маріонеткову" адміністрацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Ми знаємо, що у них є маріонетковий уряд, партія, яку вони хочуть нам нав’язати", - заявив Орбан, натякаючи на нову правоцентристську, проєвропейську партію Тиса Петера Мадяра.
Орбан прирівняв мітинг своїх прихильників до антирадянського повстання 1956 року в Будапешті.
"Ми розуміємо, що вони прагнуть втягнути нас у війну в Україні, навʼязати нам своїх мігрантів й передати наших дітей гендерним активістам", - запевнив Орбан з трибуни, натякаючи на Єврокомісію.
Водночас як зазначає агенція, прем'єр-міністр Угорщини не повідомив, яким чином Європейська комісія нібито намагається повалити його уряд і нав’язати маріонеткову адміністрацію, і не навів жодних доказів політики чи заяв ЄС, які б підтверджували такі звинувачення.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Орбан заявив, що не підтримує "План перемоги", запропонований президентом України Володимиром Зеленським, й вкотре закликає сісти за стіл переговорів з Росією.
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От прямісенько так як ти кажеш?
Якщо після цього ЄС дасть Угорщині хоча б копійку - будуть повними ідіотами.
бо демократія, солідарне рішення, референдуми, рейтинги і все таке.....
більшості .
І от чомусь В ЄС цей принцип демократії не працює .
То орбан ,то путін ,то фіцо - і що такий спротив одинаків
не буде отримувати опір від ЄС ?
бо нероби балаболи популісти не вміють інакше.
тому, пів року будуть збиратися обговорювати, і видадуть резолюцію, в якій обурено осуджують.
як що до весни, зе!шобло продовжить рєшать в україні, то наступними гундосами, будуть самі ці слова.
що, проклятий трамп хоче повалити законно обрану владу в україні.
союзы, судя, по всему, формируются уже полным ходом...
эх, а я думал, что благодаря Маску, что еще увижу полеты к Марсу на моем веку, а увижу я ядерные удары... очень хочется ошибаться...