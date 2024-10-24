Руководство ЕС пытается свергнуть власть в Венгрии, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза пытается свергнуть его правительство и навязать Будапешту "марионеточную" администрацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Мы знаем, что у них есть марионеточное правительство, партия, которую они хотят нам навязать", - заявил Орбан, намекая на новую правоцентристскую, проевропейскую партию Тиса Петера Мадьяра.

Орбан приравнял митинг своих сторонников к антисоветскому восстанию 1956 года в Будапеште.

"Мы понимаем, что они стремятся втянуть нас в войну в Украине, навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам", - заверил Орбан с трибуны, намекая на Еврокомиссию.

В то же время, как отмечает агентство, премьер-министр Венгрии не сообщил, каким образом Европейская комиссия якобы пытается свергнуть его правительство и навязать марионеточную администрацию, и не привел никаких доказательств политики или заявлений ЕС, которые бы подтверждали такие обвинения.

Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что не поддерживает "План победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз призывает сесть за стол переговоров с Россией.

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