Руководство ЕС пытается свергнуть власть в Венгрии, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза пытается свергнуть его правительство и навязать Будапешту "марионеточную" администрацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Мы знаем, что у них есть марионеточное правительство, партия, которую они хотят нам навязать", - заявил Орбан, намекая на новую правоцентристскую, проевропейскую партию Тиса Петера Мадьяра.
Орбан приравнял митинг своих сторонников к антисоветскому восстанию 1956 года в Будапеште.
"Мы понимаем, что они стремятся втянуть нас в войну в Украине, навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам", - заверил Орбан с трибуны, намекая на Еврокомиссию.
В то же время, как отмечает агентство, премьер-министр Венгрии не сообщил, каким образом Европейская комиссия якобы пытается свергнуть его правительство и навязать марионеточную администрацию, и не привел никаких доказательств политики или заявлений ЕС, которые бы подтверждали такие обвинения.
Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что не поддерживает "План победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз призывает сесть за стол переговоров с Россией.
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От прямісенько так як ти кажеш?
Якщо після цього ЄС дасть Угорщині хоча б копійку - будуть повними ідіотами.
бо демократія, солідарне рішення, референдуми, рейтинги і все таке.....
більшості .
І от чомусь В ЄС цей принцип демократії не працює .
То орбан ,то путін ,то фіцо - і що такий спротив одинаків
не буде отримувати опір від ЄС ?
бо нероби балаболи популісти не вміють інакше.
тому, пів року будуть збиратися обговорювати, і видадуть резолюцію, в якій обурено осуджують.
як що до весни, зе!шобло продовжить рєшать в україні, то наступними гундосами, будуть самі ці слова.
що, проклятий трамп хоче повалити законно обрану владу в україні.
союзы, судя, по всему, формируются уже полным ходом...
эх, а я думал, что благодаря Маску, что еще увижу полеты к Марсу на моем веку, а увижу я ядерные удары... очень хочется ошибаться...