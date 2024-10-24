РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости
4 674 41

Руководство ЕС пытается свергнуть власть в Венгрии, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза пытается свергнуть его правительство и навязать Будапешту "марионеточную" администрацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Мы знаем, что у них есть марионеточное правительство, партия, которую они хотят нам навязать", - заявил Орбан, намекая на новую правоцентристскую, проевропейскую партию Тиса Петера Мадьяра.

Орбан приравнял митинг своих сторонников к антисоветскому восстанию 1956 года в Будапеште.

"Мы понимаем, что они стремятся втянуть нас в войну в Украине, навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам", - заверил Орбан с трибуны, намекая на Еврокомиссию.

В то же время, как отмечает агентство, премьер-министр Венгрии не сообщил, каким образом Европейская комиссия якобы пытается свергнуть его правительство и навязать марионеточную администрацию, и не привел никаких доказательств политики или заявлений ЕС, которые бы подтверждали такие обвинения.

Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что не поддерживает "План победы", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и в очередной раз призывает сесть за стол переговоров с Россией.

Читайте также: Венгрии не удастся заблокировать кредит для Украины, - правительство Германии

Автор: 

Венгрия (2002) Евросоюз (17278) Виктор Орбан (479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
угорське смердюче лайно має бути викинуте з евросоюзу щоб не смерділо...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:58 Ответить
+23
Отличительная черта каждого, кацапского агента - это кричать о недопустимости "внешнего управления Западом"
показать весь комментарий
24.10.2024 08:59 Ответить
+17
Ну так звіздуй в тайожний союз і одкб, це якраз на шляху *****!
показать весь комментарий
24.10.2024 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не похмелився після запою?
показать весь комментарий
24.10.2024 08:55 Ответить
угорське смердюче лайно має бути викинуте з евросоюзу щоб не смерділо...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:58 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2024 08:58 Ответить
Імперіалістичні агресори замахнулися на головного пацифістів Європи!!
показать весь комментарий
24.10.2024 08:58 Ответить
ПОЦифістів ))
показать весь комментарий
24.10.2024 09:22 Ответить
ПАЦЮКистів
показать весь комментарий
24.10.2024 09:31 Ответить
Якщо самолюбний ****** доривається до влади, то розмір країни не має значення...
показать весь комментарий
24.10.2024 08:58 Ответить
Ну так звіздуй в тайожний союз і одкб, це якраз на шляху *****!
показать весь комментарий
24.10.2024 08:59 Ответить
У тайоженом союзє німецьких дотацій по лінії ЄС не платять. Бомжів типу орбана з Євросоюзу мітлою не виженеш.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:01 Ответить
Отличительная черта каждого, кацапского агента - это кричать о недопустимости "внешнего управления Западом"
показать весь комментарий
24.10.2024 08:59 Ответить
Это все Сорос
показать весь комментарий
24.10.2024 09:02 Ответить
Чотири напрямки з яких буде наступ, на мапі ще не показував?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:03 Ответить
путін ввєді войска кричи, *****
показать весь комментарий
24.10.2024 09:03 Ответить
А дотації від тієї єврокомісії він хоче?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:03 Ответить
А де ж тоді МУДЬЯри будуть харчеватись?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:07 Ответить
Так виходь з ЄС, не "каламуть воду"!
показать весь комментарий
24.10.2024 09:04 Ответить
А де ж тоді МУДЬЯри будуть харчеватись?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:08 Ответить
На історичній батьківщині, ягелем.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:22 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2024 12:52 Ответить
Давно потрібно, викиньте цю жабу з ЄС
показать весь комментарий
24.10.2024 09:05 Ответить
Якщо людина померла, то це надовго, а якщо вона ідіот, то це назавжди.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:05 Ответить
Уть, ****. В Золотой цитатник..
показать весь комментарий
24.10.2024 09:11 Ответить
Та ти шо Вітя!?!?
От прямісенько так як ти кажеш?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:06 Ответить
Я вірно розумію, що Орбан офіційно назвав ЄС своїм ворогом?

Якщо після цього ЄС дасть Угорщині хоча б копійку - будуть повними ідіотами.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:07 Ответить
будуть, ще як будуть.
бо демократія, солідарне рішення, референдуми, рейтинги і все таке.....
показать весь комментарий
24.10.2024 09:13 Ответить
Демократія -це коли меншість підкоряється
більшості .

І от чомусь В ЄС цей принцип демократії не працює .
То орбан ,то путін ,то фіцо - і що такий спротив одинаків
не буде отримувати опір від ЄС ?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:33 Ответить
у лєвацьких рожевих поні, важливо не результат а процес.
бо нероби балаболи популісти не вміють інакше.
тому, пів року будуть збиратися обговорювати, і видадуть резолюцію, в якій обурено осуджують.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:38 Ответить
Вітя отримав методичку від Ху@ла: звинувачуй своїх суперників в тому ким ти є сам.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:08 Ответить
насправді, цей текст орбан вкрав у зе!лідора.
як що до весни, зе!шобло продовжить рєшать в україні, то наступними гундосами, будуть самі ці слова.
що, проклятий трамп хоче повалити законно обрану владу в україні.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:11 Ответить
Він зрадів тих, кого сАвецкие військові розстріляли у 1956 році.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:14 Ответить
Наче щось пропустив з методички, а було про дамбілі бамбас чи то дамбілі закарпаття? бо про сексменшини було, про «смєна власті на нєскрєпную» було, щось таки пропустив. Пора венграм щось робить з цією жабою, бо випруть з ЄС, одгородяться кордоном і вишлють з Європи додому - пересядете на коней і на вози
показать весь комментарий
24.10.2024 09:22 Ответить
Ей, хто там поближче до того ''члєна''. Зробіть йому лоботомію-нехай не мучиться, та інших не мучить
показать весь комментарий
24.10.2024 09:31 Ответить
Ну що ж... Хлопчиків у трусиках вже мабуть, заготовано. Скоро мадьяроязичних почнуть рятувати. Бо влада це ж... Це таке, таке... Повали її та все, кабздець країні)) Без влади країна не може існувати, звісно)) Ну й у лапках- саме цієї влади само собою)) Тварюки однакові геть в усьому й скрізь, під що би не камуфлювались, а наративи одні й ті ж самі у всіх.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:33 Ответить
третья мировая все ближе и ближе...
союзы, судя, по всему, формируются уже полным ходом...
эх, а я думал, что благодаря Маску, что еще увижу полеты к Марсу на моем веку, а увижу я ядерные удары... очень хочется ошибаться...
показать весь комментарий
24.10.2024 09:38 Ответить
Ну, то виходь з ЄС! -Що ви робите серед ворогів?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:47 Ответить
Я б ще обнулив.
показать весь комментарий
24.10.2024 09:51 Ответить
Живым не давайся , застрелись .
показать весь комментарий
24.10.2024 10:09 Ответить
То ****** , **** , з Євросоюзу. У чому проблема??? Тож ні, ця палоа хоче смокиати гроші і з Європи і у *****. ********
показать весь комментарий
24.10.2024 10:50 Ответить
Як по мадярськи "А я вам щас покажу откуда гатовілось нападєніє!"
показать весь комментарий
24.10.2024 11:34 Ответить
Від путлера болячку підчипив!!!
показать весь комментарий
24.10.2024 11:39 Ответить
 
 