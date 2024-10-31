УКР
Сійярто зустрівся із Лавровим у Мінську й розкритикував ЄС за санкції

глава МЗС Угорщини Сійярто та Лавров

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Мінська зустрівся із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим й заявив, що нафтопровід "Дружба" залишатиметься основним маршрутом для імпорту сирої нафти в Угорщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Також під час свого виступу у Білорусі Сійярто розкритикував ЄС за введення санкцій проти РФ та Білорусі зокрема за придушення опозиції та повномасштабне вторгнення до України. "Ми не приймаємо жодних обмежень щодо того, з ким ми співпрацюємо. Нам не подобається політика санкцій", – сказав міністр.

"Ключове слово сьогодні – це суверенітет. Ми, угорці, дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили за межами нашої країни, є актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Але цього ніколи не станеться", – сказав глава МЗС Угорщини. За його словами, Будапешт відчуває "велике занепокоєння у зв’язку з конфліктами", тому хоче підтримувати контакти та діалог для їхнього вирішення.

За словами Сійярто, відсутність діалогу в Європейському Союзі призвела до "менш безпечного та конкурентного простору": "Якщо найближчим часом ми не побачимо фундаментальних змін, світ знову розділиться на блоки. І для нас це нічний кошмар, виходячи з досвіду, який ми мали".

Читайте також: Орбан блокує обговорення нових санкцій проти Росії, Євросоюз повернеться до цього питання лише у січні, – Politico

Сійярто став єдиним високопосадовцем ЄС, який відвідував Мінськ після масштабних придушень інакомислення у 2020 році та використання білоруської території Москвою для нападу на Україну у 2022 році.

Зараз Угорщина головує в Європейській раді, яка представляє національні уряди ЄС.

Угорщина (2487) Лавров Сергій (1652) санкції (12765) Сійярто Петер (410)
Топ коментарі
+15
Так виходь із того ЄС!
показати весь коментар
31.10.2024 21:35 Відповісти
+13
ГНИДА той,хто дал дозвіл не транзит нафти !
ГНИДА той, хто не викликав посла мядярського і не плюнув йому в ********!
показати весь коментар
31.10.2024 21:39 Відповісти
+12
От гнида
показати весь коментар
31.10.2024 21:31 Відповісти
Язик Сіярто не вміщається до рота після активного вилизування.
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
От гнида
показати весь коментар
31.10.2024 21:31 Відповісти
ГНИДА той,хто дал дозвіл не транзит нафти !
ГНИДА той, хто не викликав посла мядярського і не плюнув йому в ********!
показати весь коментар
31.10.2024 21:39 Відповісти
та насрати,що каже це кремлівське, сучє вим"я
показати весь коментар
31.10.2024 22:11 Відповісти
"Ключове слово сьогодні - це суверенітет. Ми, УКРАЇНЦІ , дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили (прокацапленої мадярщини і ще там де-кількох)за межами нашої країни, є актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Чи ж не хвойда рашистського сутинера з мадярщини...?
показати весь коментар
31.10.2024 21:34 Відповісти
Так виходь із того ЄС!
показати весь коментар
31.10.2024 21:35 Відповісти
Так перед угорським посольством треба зробити мітинг з фото журналістами і написати угорською - виходьте з ЕС якщо не хочете боротись з рашею
щоб до угорців ці фото дійшли
показати весь коментар
31.10.2024 21:40 Відповісти
Угры хотят быть совками жить в ЕС на халяву от РФ.
показати весь коментар
31.10.2024 22:01 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.11.2024 07:39 Відповісти
Сейчас Венгрия председательствует в Европейском совете, Источник:
Так что смотрите там. Они или кацапов приймут, или ЕС распустят
показати весь коментар
01.11.2024 07:51 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 12:41 Відповісти
Отой ЄС якийсь беззубий раз не може поставити на місце подібних козлів!
показати весь коментар
31.10.2024 21:40 Відповісти
Не хоче
показати весь коментар
31.10.2024 22:11 Відповісти
Плюерализ мнений. Понимать надо.
показати весь коментар
01.11.2024 07:53 Відповісти
"Зараз Угорщина головує в Європейській раді, яка представляє національні уряди ЄС".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропагандує путінський фашизм.
Може Угорщину треба терміново гнати з Європейської ради?
показати весь коментар
31.10.2024 21:47 Відповісти
Вот и ответ на все. Угрию туда допустили. Значит это и есть реальное намерение ведущих государств ЕС. Исключая страны Балтии и Польшу. Но реально Запад снова предал тех кто поверил в демократию. Кажется он специально так делает. Предал корейцев. Предал вьетнамцев. Предал афганцев. Предал иракцев. Вот такое впечатление что Запад тренирует диктаторов. Позволяет им адаптироваться к санкциям и западному оружию. Дает им время нрастить мышцы. Против Рейха и Японии боролись а в итоге выиграл СССР. А дальше США только разводили людей поверить в демократию а потом бросали. Не странно ли.
показати весь коментар
31.10.2024 22:15 Відповісти
А ще США врятували кацапстан від голоду в 19ст... Випестили мілітарістську японію на початку 20р. 20ст..(з нею же потім і воювали поки не зупинили ядрьоною бімбою)...випестили сраний совок в 20-30 роки 20 століття (коли селяни вмирали з голоду, в обмін на вивезено зерно везли турбіни дніпрогесу)...допомагали нацисткій німетчині на початку 30-х....І вишенька на торті державний капіталізм Ху врот Яобана і по теперешній час...Не здивуюсь що доведеться покласти свою морську піхоту на Тайвані
показати весь коментар
31.10.2024 22:44 Відповісти
Осмелюсь подсказать, возвысили Иран, уничтожив их соперника Саддама.
показати весь коментар
01.11.2024 07:56 Відповісти
відсмоктати у коня...
показати весь коментар
31.10.2024 21:53 Відповісти
потрібно поділити європейські санкції і на мад'ярів.
показати весь коментар
31.10.2024 21:54 Відповісти
Зустрілись кінь та ховрах ...
показати весь коментар
31.10.2024 22:02 Відповісти
Ти ба, який суворий мадьярище!
Смотрящій по Європє, гулє...
показати весь коментар
31.10.2024 22:04 Відповісти
Угорщина для НАТО такий же союзник як і Україна або Туреччина.
показати весь коментар
31.10.2024 22:10 Відповісти
Це та Угорщина яка заявила що не буде воювати проти кацапів? ну-ну.
показати весь коментар
31.10.2024 22:16 Відповісти
Поехал за 💰
показати весь коментар
01.11.2024 00:11 Відповісти
За Урал скотяр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.11.2024 07:41 Відповісти
Тільки мені здалося, що угорці почали проситися до БРІКСу?
показати весь коментар
01.11.2024 09:33 Відповісти
"Our Man in Havana" (с) Грэм Грин.
показати весь коментар
01.11.2024 10:34 Відповісти
 
 