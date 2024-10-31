Сійярто зустрівся із Лавровим у Мінську й розкритикував ЄС за санкції

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Мінська зустрівся із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим й заявив, що нафтопровід "Дружба" залишатиметься основним маршрутом для імпорту сирої нафти в Угорщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Також під час свого виступу у Білорусі Сійярто розкритикував ЄС за введення санкцій проти РФ та Білорусі зокрема за придушення опозиції та повномасштабне вторгнення до України. "Ми не приймаємо жодних обмежень щодо того, з ким ми співпрацюємо. Нам не подобається політика санкцій", – сказав міністр.

"Ключове слово сьогодні – це суверенітет. Ми, угорці, дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили за межами нашої країни, є актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Але цього ніколи не станеться", – сказав глава МЗС Угорщини. За його словами, Будапешт відчуває "велике занепокоєння у зв’язку з конфліктами", тому хоче підтримувати контакти та діалог для їхнього вирішення.

За словами Сійярто, відсутність діалогу в Європейському Союзі призвела до "менш безпечного та конкурентного простору": "Якщо найближчим часом ми не побачимо фундаментальних змін, світ знову розділиться на блоки. І для нас це нічний кошмар, виходячи з досвіду, який ми мали".

Читайте також: Орбан блокує обговорення нових санкцій проти Росії, Євросоюз повернеться до цього питання лише у січні, – Politico

Сійярто став єдиним високопосадовцем ЄС, який відвідував Мінськ після масштабних придушень інакомислення у 2020 році та використання білоруської території Москвою для нападу на Україну у 2022 році.

Зараз Угорщина головує в Європейській раді, яка представляє національні уряди ЄС.