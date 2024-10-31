Сійярто зустрівся із Лавровим у Мінську й розкритикував ЄС за санкції
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Мінська зустрівся із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим й заявив, що нафтопровід "Дружба" залишатиметься основним маршрутом для імпорту сирої нафти в Угорщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Також під час свого виступу у Білорусі Сійярто розкритикував ЄС за введення санкцій проти РФ та Білорусі зокрема за придушення опозиції та повномасштабне вторгнення до України. "Ми не приймаємо жодних обмежень щодо того, з ким ми співпрацюємо. Нам не подобається політика санкцій", – сказав міністр.
"Ключове слово сьогодні – це суверенітет. Ми, угорці, дотримуємося свого суверенітету. Є певні сили за межами нашої країни, є актори всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Але цього ніколи не станеться", – сказав глава МЗС Угорщини. За його словами, Будапешт відчуває "велике занепокоєння у зв’язку з конфліктами", тому хоче підтримувати контакти та діалог для їхнього вирішення.
За словами Сійярто, відсутність діалогу в Європейському Союзі призвела до "менш безпечного та конкурентного простору": "Якщо найближчим часом ми не побачимо фундаментальних змін, світ знову розділиться на блоки. І для нас це нічний кошмар, виходячи з досвіду, який ми мали".
Сійярто став єдиним високопосадовцем ЄС, який відвідував Мінськ після масштабних придушень інакомислення у 2020 році та використання білоруської території Москвою для нападу на Україну у 2022 році.
Зараз Угорщина головує в Європейській раді, яка представляє національні уряди ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ГНИДА той, хто не викликав посла мядярського і не плюнув йому в ********!
щоб до угорців ці фото дійшли
Так что смотрите там. Они или кацапов приймут, или ЕС распустят
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропагандує путінський фашизм.
Може Угорщину треба терміново гнати з Європейської ради?
Смотрящій по Європє, гулє...